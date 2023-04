ELEMZÉS/VÉLEMÉNY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Nisl tincidunt eget nullam non. Quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum dolor sit. Volutpat odio facilisis mauris sit amet massa. Commodo odio aenean sed adipiscing diam donec adipiscing tristique. Mi eget mauris pharetra et. Non tellus orci ac auctor augue. Elit at imperdiet dui accumsan sit. Ornare arcu dui vivamus arcu felis. Egestas integer eget aliquet nibh praesent. In hac habitasse platea dictumst quisque sagittis purus. Pulvinar elementum integer enim neque volutpat ac.

Sokan tartanak attól, hogy a robotok elveszik a munkájukat, és ezek az aggályok az elmúlt időszakban csak felerősödtek annak kapcsán, hogy a ChatGPT széles körben ismertté vált. Pedig a mesterséges intelligencia (MI) kifejezetten hasznosnak bizonyulhat a munkaerőpiacon például olyan területeken, ahol munkaerőhiánnyal küzdenek. A Micro Focus szakértői szerint a fejlett technológiák használata elengedhetetlen a szakemberhiány okozta problémák áthidalásához a kibervédelemben, mivel a fenyegetések azonosításához és kezeléséhez muszáj bevetni az automatizációt.

A hazai feldolgozóiparban jelenleg mintegy 25-30 százalékos a fluktuáció. Általános tapasztalat, hogy az új munkavállalók fele hat hónapon belül már másik munkahelyen dolgozik. A munkaerőhiányból fakadó problémák kezelése a következő évek, évtizedek egyik legnagyobb kihívása lesz. A kihívásra adott egyik válasz a minél magasabb szintű automatizálás. Sorozatunk harmadik részében Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója és Mohai Tamás műszaki specialista a „gyorsabban és kevesebb emberrel” elv gyakorlati oldaláról beszéltek a TechMonitor olvasóinak.

Az ipari olvadék- és hidegragasztó-alkalmazásokhoz kifejlesztett ragasztófelhordási megoldások terén éllovas Robatech eddig sem volt ismeretlen a hazai ügyfelek számára, de a 2020-ban létrehozott magyarországi leányvállalat minden eddiginél gördülékenyebbé tette a kapcsolattartást, a kiszállításokat és a karbantartást. Az új képviselet mindennapjairól Herényi Zoltánt, a Robatech országmenedzserét kérdeztük.

Jelentősen előmozdíthatná a hazai cégeknél az elektromos autók használatát a töltési infrastruktúra fejlesztése. Ez a Schneider Electric közelmúltban végzett kutatásából derült ki, melynek során vállalati döntéshozókat kérdeztek meg. A válaszadók 75 százaléka választana e-autót a hagyományos, robbanómotoros járműve helyett, ha a munkavégzés helyén biztosított lenne a megfelelő töltési lehetőség.

A 4 milliárd forintból épült új székház és bemutatóterem alapkövét 2021. július 1-én tették le Marcella Montelatici, a TRUMPF Werkzeugmaschinen SE + Co. KG értékesítésért és szolgáltatásokért felelős ügyvezetője jelenlétében. A hazai jelenlét erősítését az autóipar növekvő üzleti lehetőségei indokolták, a cégcsoport várakozásai szerint ugyanis a lézerek árbevétele az autóipar számára gyártott akkumulátortechnika és egyéb komponensek területén a régióban 2025-ig elérheti a 100 millió eurót. Az új bemutatóteremmel Magyarország vált a TRUMPF csoport délkelet-európai csomópontjává. Az épület várható hasznosításáról, a TRUMPF magyarországi terveiről és a szerszámgép-értékesítési trendekről Major Tamást, a TRUMPF Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

2023. március 28–30. között immár második alkalommal rendezték meg a MOM Rendezvényközpontban az InnoElectro Kiállítás és Konferenciát. A Magyarországi Elektronikai Társaság (MELT) által szervezett eseményen 1 400 m2-en 65 kiállító mutatta be termékeit és szolgáltatásait a mintegy 1 800 látogatónak.

Ami mellékesnek tűnik, az a teljes gyártási folyamatot és üzletmenetet megakaszthatja. Az üzleti siker eléréséhez és fenntartásához már elengedhetetlen egy dinamikus, az erőforrás-felhasználás szempontjából sokrétűen optimalizált gyártásirányítási rendszer. Ennek része a részegységek, végtermékek és paletták megbízható jelölése és nyomon követhetősége. Juhász Regina, a Brady magyarországi képviseletének stratégiai ügyfélmenedzsere a modern jelöléstechnikai megoldásokról és trendekről beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Ha ez a hármas vezérel téged is 2023-ban, és ipari gépeket üzemeltetsz vagy gyártasz, elég izgalmas témát hoztam neked: arra világítok rá, hogy milyen mértékben tudja támogatni a céljaidat egy jó frekvenciaváltó és egy hajtástechnikai szakértő ezen a 3 területen.

A tapasztalatok szerint a mérőgépek talán egyharmada talál gazdára azért, mert a gyártó cég a saját elvárásainak megfelelően kívánja javítani a minőséget, a gépek többségét tehát inkább vevői nyomásra vásárolják meg. De hogyan változnak a megrendelői elvárások? Sorozatunk második részében Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója és Mohai Tamás műszaki specialista a beszállítói megfelelőség méréstechnikai aspektusairól beszélnek a TechMonitor olvasóinak.