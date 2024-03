Szerszámgépipari körkép: alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez 5. rész

A kihívások és az esélyek egyszerre vannak jelen

A szerszámgépipar az átalakulás évtizedét éli. A feldolgozóipar igényei egyre inkább a digitalizálás irányába tolódnak el, a szerszámgépgyártóknak tehát a változó piaci követelményeknek megfelelően kell fejleszteniük a berendezéseiket. Mindezt a globális feszültségek és a piaci bizonytalanságok évében. Hogyan csapódik le mindez a hazai fémiparban és a fémmegmunkáló szerszámgépek világában? A hazai szerszámgép-kereskedőket kérdeztük.

A hazai szerszámgéppiac meghatározó kereskedőinek az alábbi kérdéseket tettük fel:

Meddig tartott a világjárvány utáni felpattanás lendülete? 2023-ra sikerült teljesen felszámolni a korábbi szállítási nehézségeket? Jelentős visszaesést hozott-e az új gépek értékesítésében a 2023-as év? Egyformán érintette a visszaesés az egyes géptípusokat? A beruházási kedv csökkenése egyenlő mértékben volt tapasztalható a kkv- és a multinacionális cégek körében? Milyen mértében befolyásolja a piacot a használt szerszámgépek vagy éppen a távol-keleti (főleg kínai) gépek beáramlása? Láthatók kirajzolódó trendek az új gépek felszereltségére vonatkozó igények terén? Milyen várakozásaik vannak a 2024-es évre?

Schubert Péter, a Bytronic Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

A pandémia utáni lassú piaci élénkülés egészen 2022 első negyedévéig tartott. A második negyedévtől éreztette hatását az orosz–ukrán konfliktus. Az alapanyaghiány és a jelentős alapanyagár-emelkedés, majd az ezt követő energiaár-robbanás komoly, előre nem tervezett anyagi terhet rótt a piaci szereplőkre. Az operatív pályázatok hiánya és a magas hitelkamatok szintén a beruházási kedv ellen dolgoztak. Ennek következtében még a multinacionális cégek körében is több, már betervezett beruházást határozatlan időre felfüggesztettek.

A világjárvány előtti rekordévekhez képest darabszámban 20-30 százalékot eshetett vissza a hazai szerszámgéppiac. Ezt áremelésekkel nem lehetett kompenzálni, de a vásárolt szerszámgépek magasabb átlagos felszereltségének köszönhetően a forgalom ennél kisebb mértékben csökkent. A piacot továbbra is a bizonytalanság uralja. Lesznek megvalósuló beruházások, de nem várunk jelentősen jobb évet, mint amilyen a 2023-as esztendő volt.

Általánosságban elmondható, hogy a szállítási nehézségek megoldódtak az év folyamán, számos kulcsfontosságú alkatrész szállítási ideje azonban nem csökkent vissza a korábbi szintre. A gépek és a gyártási megoldások kiválasztásánál egyre hangsúlyosabb szempont, hogy milyen eszközökkel lehet növelni a hatékonyságot.

Érezhetően egyre jelentősebben befolyásolja a piacot a távol-keleti gépek beáramlása, amelyek szélesebb vásárlói réteg számára teszik elérhetővé új gyártási technológiák bevezetését. A vásárlói igények különbözőek, és a távol-keleti gyártók célközönsége jól elkülönül az európai és japán gyártókétól. Azok az ügyfelek, akik eddig a prémium gépszegmens termékeit vásárolták, de most áttértek a kínai gyártókra, nem biztos, hogy korábban valóban kihasználták a prémium kategória hatékonysági, minőségi és produktivitási előnyeit. Valószínűbb, hogy csak a pénzügyi támogatások segítségével engedhették meg maguknak egy-egy high-tech szerszámgép megvásárlását.

Minden európai és japán szerszámgépgyártó jelentős összegeket fordít technológiai fejlesztésekre, amelyek azt célozzák, hogy a felhasználóik jobb minősgében és költséghatékonyabban tudjanak gyártani. Közelebb vannak európai partnereikhez, jobban ismerik az igényeiket, ezért versenyelőnyük hosszú távon is fenntartható.

Michael Illgen, a GROB Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója

A GROB Hungária 2020-ban nem tapasztalt jelentős visszaesést a beérkező megrendelések számában. 2022-ben a GROB-Csoport is profitált a gazdasági fellendülés pozitív hatásaiból. Az ezt követő visszaesés 2023-ban sokkal kevésbé volt érezhető, mint általában az iparágban, nemzetközi viszonylatban nagyon jó eredményeket értünk el tavaly. A harmadik negyedévben a cégcsoport az előző évivel megegyező rendelésállományt bonyolított. Jelentős elmozdulás történt azonban a kínai piacról az észak-amerikai irányába. A GROB Hungaria, mint a GROB-cégcsoport értékesítési és szolgáltató leányvállalata, a szolgáltatási szektorban is jelentősen növelni tudta tavaly a megrendeléseit.

Mindez talán annak köszönhető, hogy a GROB már 2016-ban felismerte, hogy változás lesz az iparágban és konzekvensen az elektromobilitás irányába fordult. Az elektromos járművek alkatrészeinek gyártására és összeszerelésére szolgáló új gépkoncepciók és megoldások kifejlesztésével alkalmazkodtunk az autóipar változásaihoz. Megoldásokat kínálunk az álló- és forgórészgyártáshoz, valamint az akkumulátorgyártáshoz és azok összeszereléséhez. A forgácsolás során például új gépek állnak rendelkezésre a nagy alkatrészek feldolgozásához (Gigacasting). Az automatizálás terén is alkalmazkodtunk az új igényekhez, például a gyártási folyamatok digitalizálásával. Ezzel az átalakulással kompenzálni tudtuk az egyes területeken tapasztalható visszaesést.

A sorozatgyártásra készült gyártósorainkon mindig erőteljesen jelen volt az automatizálás. A KKV-szektorban ez még nem általános jelenség, de a trend egyértelműen itt is az automatizálás irányába mutat, hiszen a szakemberhiány ennél már csak súlyosabbá fog válni a régióban. Emellett a támogatások jelentős csökkenése egyértelműen visszatükröződik a kkv-k befektetési magatartásában. A vállalatok elsősorban az energiaellátás és az épülettechnika korszerűsítésére fordítanak, mivel ezen a területen voltak támogatások. A digitális folyamatoptimalizálási megoldások iránt is inkább az OEM-, a Tier 1- és Tier 2-vállalatok érdeklődnek.

Pozitívan tekintünk az európai szerszámgépipar jövőjére. A GROB-WERKE GmbH & Co. számos új gyártócsarnokot tervez építeni világszerte, hogy kiszolgálja a jelenlegi igényeknek. Várakozásaink szerint a jelenlegi piaci átalakulás az elkövetkező években ismét fellendüléshez vezet majd az iparágban. Nagyjából 20 évvel ezelőtt hasonlóan nagy változások zajlottak le az autóiparban, amikor az autóipar és a gépgyártók szorosan együttműködtek és ezért lehetettek sikeresek. Ma is azt látom, hogy hasonló folyamat indult el az európai autóiparban, ahol az egyes iparágak kiegészítik egymást és együtt növekednek. Az autóipar jövője egyértelműen az e-mobilitás. Az autóipari beszállítók, valamint a gép- és technológiabeszállítók potenciálja óriási, de a fémiparnak ennek megfelelően kell változnia. Ez a kihívás áll most előttünk.

Illyés Péter, az EPL-Tech Kft. ügyvezető igazgatója

Sokan a fellendülésre, a növekedésre és annak mértékére fókuszálnak. Szerintem ennél fontosabb szempont a stabilitás és a gazdasági racionalitásokon alapuló tervezhetőség. 2022 nem repítette akkora magasságba az ipari teljesítőképességünket, ahol jó lett volna megtorpanni és elidőzni hosszasan. 2023 pedig sokkal inkább visszaesés volt, mint megtorpanás, legalábbis a magas minőségű termelőeszközök piacán. 2023-ra jellemző érzés volt, hogy a piac behúzta a kéziféket és sokan még az “elmentem nyaralni” táblát is kiakasztották az üzemkapura.

Ha Kína fokozza a gépipari termékek exportját, akkor azok olcsó áraikkal természetesen szemmel látható hatást fejthetnek ki. A tisztán beszerzési ár szempontú döntés alapvetően téves szemlélet egy termelőeszköznél. Ennél sokkal fontosabb szempont a termékkel elérhető eredmény: mennyiért, mennyi idő alatt, milyen minőségben, és milyen üzembiztossággal tudom legyártani az alkatrészeket, emellett pedig milyen a gép szervizigénye és ehhez milyen terméktámogatást kapok?

A kínai gépek árversenyt folytatnak, vagyis az árukkal versenyeznek és nem a minőségükkel. A kínai gyártók megjelenése óta sokkal több fogyasztókat megtévesztő tartalommal találkozhatunk. Rendkívül aggályosnak tartom, hogy a nagyon sok gép esetében nem tartják be a gyártók az EU szigorú biztonságtechnikai előírásait, de olyan színben tűntetik fel, így mutatják be és így adják el Magyarországon. Ez nagy veszélyt jelenthet a kezelő személyzetnek és akár a gép mellett gyanútlanul elhaladó embereknek is. Különösen igaz ez a kínai gépgyártókra – és néhány törökre is – az általuk gyártott a fiber lézereknél pedig általánosan tapasztalható. Kíváncsi lennék arra, hogy a szigorú magyar munkavédelmi ellenőrzéseknek hogyan nem szúr szemet egy nem megfelelően kialakított vagy nemlétező gépburkolat, vagy pl. az ajtónyitó biztonsági szenzor hiánya.

A kínai gyártók érzékelhető tőkeerővel és zavaróan agresszív eszközökkel mozognak a piacon. Az elmúlt években annyi új kínai lemezmegmunkáló gépgyártó keresett meg minket képviseleti szándékkal, hogy már nehéz lenne számolni. Azonban kivétel nélkül mondhatom, az általuk gyártott termékek jelenleg nincsenek azon a műszaki színvonalon, amit öröm lehet képviselni és még inkább szerviztámogatást adni hozzá.

A jelenlegi világgazdasági környezetben tovább nőtt az EU-s támogatásra váró beruházások aránya. Ez jelzés lehet arra, hogy a magyar iparban növekszik azoknak a cégeknek a száma, akiknek nincs elég megrendelése, vagy nincs elég piaca ahhoz, hogy magabiztosan vagy tervezhető kockázattal belevághasson egy olyan saját tőkés, vagy más forrásból finanszírozott beruházásba, ami korábban akár 6-36 hónap alatt megtérült. A támogatásra várás emellett azt a korábban is tapasztalható sajnálatos jelenséget is mutathatja, hogy sok esetben a döntéseket nem üzleti szempontok, hanem az opportunizmus határozza meg.

Hogy mit várunk a 2024-től? Nem egyszerű kérdés és nagyon sok a változó elem, ami befolyásolhatja a választ, hasonlóan a tavalyi évhez, amikor a januári elemzői prognózisokat már márciusban átírták. Amikor hegyet mászunk, a megfelelő csapattal, tudással, tapasztalattal és eszközökkel nekivágva a legjobbak az esélyeink. Ha egy hegyszakasz kitakarja a csúcsot, akkor arra a szakaszra, azokra a lépésekre és fogásokra kell koncentrálni, amik előttünk vannak és láthatóak. Amikor változik az útvonal és az időjárás, ott kezdődik a kaland. Szerintem ez egy ilyen kalandos év lesz, amiben a sikereket nem egyedül, hanem közösen érhetjük el, mint a hegyen.

