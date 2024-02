Szerszámgépipari körkép: alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez 4. rész

A kihívások és az esélyek egyszerre vannak jelen

Címkék: fémipar forgácsolás Gordiusz Alfa Kft. lemezmegmunkálás Optimum Prima Power szerszámgép szerszámgépipar Yamazaki Mazak

A szerszámgépipar az átalakulás évtizedét éli. A feldolgozóipar igényei egyre inkább a digitalizálás irányába tolódnak el, a szerszámgépgyártóknak tehát a változó piaci követelményeknek megfelelően kell fejleszteniük a berendezéseiket. Mindezt a globális feszültségek és a piaci bizonytalanságok évében. Hogyan csapódik le mindez a hazai fémiparban és a fémmegmunkáló szerszámgépek világában? A hazai szerszámgép-kereskedőket kérdeztük.

A hazai szerszámgéppiac meghatározó kereskedőinek az alábbi kérdéseket tettük fel:

Meddig tartott a világjárvány utáni felpattanás lendülete? 2023-ra sikerült teljesen felszámolni a korábbi szállítási nehézségeket? Jelentős visszaesést hozott-e az új gépek értékesítésében a 2023-as év? Egyformán érintette a visszaesés az egyes géptípusokat? A beruházási kedv csökkenése egyenlő mértékben volt tapasztalható a kkv- és a multinacionális cégek körében? Milyen mértében befolyásolja a piacot a használt szerszámgépek vagy éppen a távol-keleti (főleg kínai) gépek beáramlása? Láthatók kirajzolódó trendek az új gépek felszereltségére vonatkozó igények terén? Milyen várakozásaik vannak a 2024-es évre?

Holczer Dávid, a Prima Power CEU Magyarországi Fióktelepének értékesítési vezetője

2020 óta Magyarország számít a Prima Power egyik legstabilabban teljesítő közép-európai piacának, mert mind darabszámban, mind árbevételben konzekvens növekedést mutatunk. Tavaly nagyjából 20 százalékos volt az árbevétel-növekedésünk, idén pedig 40 százalékos bővülést tervezünk. 2023 a hazai gyári értékesítési csapat és iroda kiépítésének éve volt. Idén pedig a hatfős gyári szervizcsapatunknak és az ügyfélszolgálatunknak a bővítése lesz a cél.

2023-ban már nem voltak alkatrészellátási hiányok, így szállítási nehézségeink sem voltak. A gyáraink a 2022–2023 között megnövekedett rendelésállomány miatt ugyan leterheltek, de racionális határokon belül szállítunk ki minden gépet.

A multinacionális cégek nem az adott gazdasági momentumot veszik figyelembe a beruházási tervek elkészítésénél, így ők élénkebb keresletet támasztottak múlt évben, mint a kisvállalkozások. De ez nem jelenti azt, hogy kisvállalkozások ne lettek volna a megrendelőink között. Vegyes volt a megrendelői kör – tagadhatatlanul némi eltolódással a közép- és nagyvállalkozások felé.

A lézeres vágógépek szegmensében valóban szemmel látható a kínai berendezések dömpingje, ugyanakkor más, hazai vagy európai referenciával nem bíró prémiumkategóriás márkák is érkeznek. A lézergépek piaca már nagyon telített, a legkisebb műhelyekben is feltűnnek már ilyen-olyan lézerberendezések. Előbb-utóbb a verseny az ügyfelek között jelentkezik majd, hogy ki milyen áron dolgozik, és megéri-e majd neki azon az áron dolgozni. Ezen leegyszerűsített lézergépek egy része fejlesztési zsákutcát fog jelenteni, mert nem teremtenek hosszú távú értéket a tulajdonosaiknak. Ez a felhasználói kör arra fókuszál, mi lehet még „kínaibb” a gépben, hogy olcsóbb legyen.

A stancgépek szegmensében nem látom a kínai versenytársakat, mert ez a technológia nagy valószínűséggel még nem elég kiforrott náluk. Ha pedig az élhajlítók piacán is beindul az a folyamat, mint ami a lézerberendezéseknél, az mindenekelőtt a török gépeket forgalmazó kereskedők részesedését veszélyezteti majd.

Az automatizált rendszerek iránt mindig erős az érdeklődés, amit meg is könnyítünk azzal, hogy minden gépünkhöz házon belül tudjuk szállítani a modulrendszerű automatizálási megoldásainkat. A multinacionális cégek életének már szerves részét képező digitális folyamatoptimalizáló rendszerekre az érdeklődés a kkv-k körében is élénkül, amit a saját kulcsrakész szoftveres megoldásainkkal tudunk támogatni.

A nagy és még nagyobb lézerteljesítmény remekül hangzik, de 10–30 kW teljesítményű lézeres vágógépeket teljesen irracionális döntés megvásárolni automatizálás nélkül. Ez a számháború is leginkább a kínai gépeknek köszönhető a hazai piacon, mert ők azok, akik még nagyobb teljesítményt akarnak még olcsóbban kínálni, mint az európai vagy a japán versenytársaik. Ami nekem ebben érdekes, hogy ezt az „árelőnyt” kihasználva az ügyfél nem él az automatizálás lehetőségével. Valószínűleg az ügyfél ezt az olcsó és egyszerű fiber lézer technológiát nem szeretné túlbonyolítani, és a gépkereskedő sem szeretné ilyen kockázatokkal terhelni az üzleti koncepcióját. Mi abban hiszünk, hogy ma már nem a főidő, hanem a mellékidő határozza meg a termelőeszközök hatékonyságát.

Werderitsch Gábor, az Optimum Hungária Kft. ügyvezető igazgatója

2022 még egy nagyon jó év volt, főleg a lemezmegmunkáló gépek iránti keresletnek köszönhetően. A forgácsolástechnika már akkor is jelentős visszaesést szenvedett el, de a karbantartás sok feladatot adott. 2023 májusa környékén kezdett el kifogyni a szél az ipar vitorlájából. Sok ajánlatot adtunk ki, de a beruházások nem indultak el 2023-ban. A lemezmegmunkálás tehát megmaradt a 2022-es szinten (évi 16-18 új gép), de a forgácsolástechnika tovább esett. Ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy ügyfeleink szinte kizárólag a kkv-szektorból kerülnek ki. A világjárvány előtti rekordévekről 2023-ra 90 százalékkal esett vissza az általunk üzembe helyezett új forgácsológépek mennyisége – ez sajnos a kisvállalkozások tőkeerejét is jól szemlélteti.

De 2018-ban még minimális szinten foglalkoztunk a lemezmegmunkálással. Az új fiber gépek már nemcsak a CO 2 , hanem a régebbi fiber lézeres vágógépeket is lekörözik a gazdaságosság terén, ezek lecserélése tehát időszerű volt, és a korábban csak prémium márkákat használó cégek közül többen döntöttek egy kedvezőbb árú, de már bizonyított márka mellett. Kína elképesztő erővel fejleszt a gépipar terén is, de két kínai márka között óriási különbségek lehetnek. A Bodor nagy előnye, hogy hatalmas számban értékesít gépeket, és a profit jelentős százalékát fordítja vissza K+F tevékenységre. Ezzel összegben minden egyéb kínai gyártót megelőz, és a prémium márkák műszaki színvonalának elérést célozza. Még nincs ott, de komoly ütemben zárkózik fel hozzájuk.

Kína jelentősen elhúzott a lézerteljesítmény terén, és a háttértámogatás is nagy erőkkel épül ki Európában. A márkahűség kérdését sokan engedik el, a lényeg az, hogy a gép mennyire megbízhatóan teljesít akár 2-3 műszakban, és mennyi idő alatt térül meg a beruházás. Természetesen a vásárlási döntés előtt tesztelik a gépeink folyamatbiztonságát, saját munkadarabokat hoznak, és referenciának számító gépeket is megnéznek működés közben más műhelyekben. Ez a felelős döntéshozói hozzáállás, és nem az, hogy a legolcsóbb ajánlatot választom ki csak marketinganyagok alapján.

A 2022/23-as évek slágertémája – az automatizálás mellett – az energiahatékonyság volt, jelentősen hozzájárulva a kW-ok emelkedéséhez. A cégek rájöttek ugyanis, hogy egy 12 kW teljesítményű lézergép messze nem fogyaszt annyival több energiát egy 3 kW-os berendezésnél, mint amennyivel termelékenyebb annál. Hamarosan egy 22 kW-os gépünk is megérkezik egy hazai ügyfélhez, és véleményem szerint ez a trend velünk marad az elkövetkező években is. A forgácsolástechnikában pedig az automatizálás és a digitális folyamatoptimalizálás jelent állandó fejlődési irányt. 2024 javuló helyzetet teremt, de valódi előrelépést majd csak 2025 hozhat.

Török László, a Yamazaki Mazak közép-kelet-európai régióért felelős vezetője

A 2022-es évben a Mazak egész Európában rekordévet zárt – Magyarországon éppen nem, de panaszra idehaza sem volt okunk. A 2023-as év már vegyes volt ebből a szempontból, a magyar piac erősebb évet zárt, mint 2022-ben, de régiós szinten nem minden ország tudott növekedést elérni. Magyarországon a jó teljesítmény oka az eladott automatizált gépek, kulcsrakész megoldások magas arányában keresendő, az egyszerűbb berendezések iránt csökkent a kereslet. A kisvállalkozások beruházási kedve ugyanis egyértelműen csökkent 2023-ban. Ez a szektor továbbra is nagyon pályázatfüggő, másrészt a megrendelésállományuk is 20-30 százalékkal csökkent a második félévben, ami szintén halogatásra ösztönözte őket.

2022-ben a lemezmegmunkálás terén viszonylag gyengén teljesítettünk, 2023-ban viszont – az új NEO sorozatnak is köszönhetően – már szép eredményeket értünk el. A lézerteljesítmény terén vívott látszatcsatába nem megyünk bele. Bár tavaly mi is bemutattuk a legnagyobb teljesítményű, a 20 kW-os lézervágó berendezésünket, de a Mazak technológiáinak köszönhetően – mint például a Beam Shaping Technology – ezzel a teljesítménnyel is magas minőségű vágást tudunk elérni különböző anyagokon és anyagvastagságokon.

A kínai gyártókra mindenképpen figyelni kell, egyelőre elsősorban a lemeziparban. De az a szektor, ahol a kínai gépek részesedést szereznek, korábban sem tipikusan a Mazaké volt. Más irányból viszont érhet minket negatív hatás. Az elmúlt évben sok használt gép, köztük Mazak szerszám-, illetve lézervágó berendezés jött be Magyarországra, amelyek vevői így megismerhették a technológiánkat, és idővel új gépre cserélhették a használtat. A jövőben, ha a használt Mazak gép helyett olcsóbb, de új berendezést vásárolnak, ez a generált kereslet elmaradhat. Az automatizálhatóságra, integrálhatóságra és fenntarthatóágra irányuló erőfeszítéseink viszont a mi kezünkre játszanak; ez a három szempont egyre meghatározóbbá válik, és ezen a téren komoly előnyünk van.

Az általunk értékesített új gépek feléhez kérnek automatizált rendszert vagy több gép egy gyártási folyamatba integrálását. Egyre többen szeretnének ugyanis részben gépkezelői felügyelet nélküli gyártást megvalósítani. A most betelepülő kínai óriásgyárak már pontosan ismerik a Mazak-technológiát, ami jó alapot teremt nekünk az elkövetkező évekre. A kkv-piac változatlanul fontos, ugyanis a Mazak ügyfeleink nagy része ebből a szegmensből kerül ki. A nekik szánt gépekben is számos fejlesztést hajtottunk végre – például a költséghatékonyságot elősegítő Smooth Energy Dashboard, a Mazatrol Dx, a Smooth Ai, ahol mesterséges intelligencia segíti a programozók munkáját és a Go Green program –, ezenkívül igyekszünk elősegíteni azt a változást, hogy ne csak operatív támogatásokból ruházzon be ez a szektor.

Szegő Róbert, a Gordiusz Alfa Kft. ügyvezető igazgatója

A 2022-es felendülést még az akkor jelen lévő szállítási nehézségek sem tudták letörni, de ez a piaci pezsgés 2023 elejére le is csengett. Az operatív pályázatok kiírása vagy éppen hiánya, valamint az áthúzódó projektek jelentősen befolyásolják egy szerszámgép-kereskedő adott évét, ezért előfordulhat, hogy egyeseknek 2023 volt a legjobb évük, de a nagy piaci kereslet az első negyedévtől már nem jelentkezett. A projektek száma 2022-ről 2023-ra mintegy 25 százalékkal csökkent. A szállítási problémákat viszont felszámolták a gyártók.

Mivel a megtorpanás elsősorban az autóipari beszállítók körében jelentkezett, ezért a kereslet csökkenése is elsősorban forgácsolástechnikai berendezések terén volt erős. Az egyedi – például bányaipari, energetikai, logisztikai – gépek gyártói számára folytatódott a konjunktúra. A keresletcsökkenés a forgácsolástechnikában elsősorban az egyszerűbb felszereltségű gépeket érintette – ezeket ugyanis hagyományosan a kisvállalkozások vásárolják –, ebben a szegmensben a visszaesés jóval magasabb lehetett, mint 25 százalék.

Az én meglátásom szerint az 500 millió forint éves forgalom lehetett a határ. Az ez alatti cégek minden beruházási tervüket elnapolták, és a megnövekedett energia-, szállítási, alapanyag- és munkabérköltség kifizetésére koncentráltak. Az operatív pályázatok, az „ingyenpénz” lehetősége egyébként is torzítja az üzleti döntéseket. Az elmúlt másfél évben sokan rájöttek, hogy a beruházást akkor kell megvalósítani, amikor indokolt, nem pedig akkor, amikor valaki kifizeti egy részét. Olyan régiókban, ahol csak 25 százalékos a pályázati intenzitás, értelmetlen egy évet halasztani, hiszen ezalatt piacot és bevételt veszít a vállalkozás.

Mi zömmel magasabb szintű technológiákat árulunk, ahol már az értékesítés utáni műszaki támogatás minősége is nagyon fontos. Ebben a szegmensben kevés kínai versenytárs van, ők az árérzékeny piacon vannak jelen. A mi ügyfeleink ciklusidőkre, megtérülési számításokra, rendelkezésre állási időkre, alkatrészraktárra kérdeznek rá, és ezekben előnyben vannak az európai gyökerű gépgyártók.

A szoftveres háttér egyértelműen meghatározza a piacot, lassan elvárás lesz, hogy a gépeinket közvetlenül be tudjuk kapcsolni a termelésirányítási rendszerbe. Olyan mélységű adatokat kell kinyernünk a gépekből, amikre három évvel ezelőtt nem is gondoltunk volna. Gépvásárláskor azt is megvizsgálja a vevő, hogy mennyi embert tud majd azzal kiváltani. Ha ez a cél teljesül, akkor az sem számít, ha drágább lesz az adott berendezés. A gépgyártók között a fejlesztési verseny a digitalizálás terén zajlik, mert a gépek mechanikája már nem tud annyit fejlődni, mint amennyit a szoftverkörnyezet és a szenzortechnika terén nyerhetünk.

2024-re 15 százalékos növekedést várok a projektek terén. Nehéz év lesz ez a magyar beszállítók számára, mert 95 százalékban exportpiacokra dolgoznak, ahol komoly versenytársaik akadnak. A hagyományos közép-európai konkurencia mellett már olyan országok is szállítanak acélszerkezeteket Európába, mint Kína, vagy éppen Egyiptom. Ha az európai autóipar magára talál, akkor az felhúzhatja az évet. De hozzá kell tenni: a hazai nagy autóipari beszállítók szerintem már a stagnálásnak is örülnének 2024-ben.

TechMonitor-összeállítás