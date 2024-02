Szerszámgépipari körkép: alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez 3. rész

A kihívások és az esélyek egyszerre vannak jelen

A szerszámgépipar az átalakulás évtizedét éli. A feldolgozóipar igényei egyre inkább a digitalizálás irányába tolódnak el, a szerszámgépgyártóknak tehát a változó piaci követelményeknek megfelelően kell fejleszteniük a berendezéseiket. Mindezt a globális feszültségek és a piaci bizonytalanságok évében. Hogyan csapódik le mindez a hazai fémiparban és a fémmegmunkáló szerszámgépek világában? A hazai szerszámgép-kereskedőket kérdeztük.

A hazai szerszámgéppiac meghatározó kereskedőinek az alábbi kérdéseket tettük fel:

Meddig tartott a világjárvány utáni felpattanás lendülete? 2023-ra sikerült teljesen felszámolni a korábbi szállítási nehézségeket? Jelentős visszaesést hozott-e az új gépek értékesítésében a 2023-as év? Egyformán érintette a visszaesés az egyes géptípusokat? A beruházási kedv csökkenése egyenlő mértékben volt tapasztalható a kkv- és a multinacionális cégek körében? Milyen mértében befolyásolja a piacot a használt szerszámgépek vagy éppen a távol-keleti (főleg kínai) gépek beáramlása? Láthatók kirajzolódó trendek az új gépek felszereltségére vonatkozó igények terén? Milyen várakozásaik vannak a 2024-es évre?

Péntek György, a Haas hazai képviseletének operatív és értékesítési vezetője

2022 még abszolút sikeres üzleti évnek számított, de már az év második felében érezhető volt a lassulás, ami semmi jót nem ígért 2023-ra. Be is igazolódtak a borús kilátások, szinte a teljes hazai fémiparnak ki kellett lépnie a komfortzónájából. Ugyanakkor Magyarország nem teljesített gyengébben az európai átlaghoz viszonyítva, annak ellenére, hogy a gazdasági környezet nálunk volt talán a legkevésbé kedvező. A helyzetet tovább nehezítette, hogy pénzügyi segítség egyáltalán nem érkezett a fémiparba, amely egyébként is intenzíven berendezkedett a hazai pályázati támogatási rendszer lehetőségeihez.

A Haas ügyfélkörét nagyrészt a kis- és középvállalkozások alkotják, akiknek új kihívásokkal kellett szembenézniük az elmúlt másfél évben. Ennek okán jobban visszafogták a fejlesztéseiket, mint a multinacionális vállalkozások. Nagyon előre még most sem tud tervezni a szektor, de örvendetes hír az, hogy többségében folyamatos a megrendelésállományuk.

2023-ban – az új gépek iránti kereslet csökkenésével párhuzamosan – növekedni kezdett a szolgáltatások iránti érdeklődés. A meglévő gép- és eszközpark fejlesztésére, állagmegóvására törekedtek a tulajdonosok. A gyártásoptimalizálás került az előtérbe, amelyeket pluszopciók kiépítésével, forgatóegységekkel, automatizálással stb. érték el. A használt gépek beáramlása is érezhető volt. A beszerzések többsége nem a jövőre irányult, hanem az azonnali igények kielégítésére. 2023 novemberétől valamelyest élénkült a beruházási kedv, ami bizakodásra adhat okot az idei évre nézve.

A forgácsolástechnológiában még nem érezhető a kínai gépek oly mértékű térhódítása, mint a lemezmegmunkáló gépek piacán. Az elkövetkező 3-5 évben nem számolunk komoly kínai versenytársakkal annak okán, hogyha esetleg Kínában rendelkezésre is áll az elvárt technológia, a lokális háttér (oktatás, szerviz, alkatrészellátás stb.) kiépítése időt és energiát vesz igénybe.

Pekárik János, a PMT Szerszámgép Kereskedelmi Kft. műszaki és innovációs szaktanácsadója

2022-ben rekordokat döntögettünk mind a megrendelésállomány, mind a bevétel tekintetében. Ez a lendület 2023 második negyedévére fogyott el, szinte egyik napról a másikra. Ennek legfontosabb oka az operatív pályázatok elmaradása volt, ezek ugyanis sajnos mind a mai napig rettenetesen nagy mértében befolyásolják a beruházási kedvet. A másik ok az ipari dekonjunktúra volt. Számunka jelentős ügyfélkört jelentenek például az ipari csarnokok acélszerkezeteit gyártó cégek, illetve az alkatrész-beszállítók. Az építőipar még úgy-ahogy működött tavaly, de már nem indított beruházásokat, a beszállítói ipar pedig mélyrepülésbe kezdett. A 2022-es rekordévről így 2023-ra mintegy 50-60 százalékot esett a piac volumene, főleg a kis- és középvállalkozások beruházási hajlandóságának visszaesése miatt.

A lemeziparban nagyon erős tendencia a kínai szerszámgépek beáramlása, főleg a lézervágógépek és a lézerhegesztés területén. A kínai gyártóknak ugyanis olykor már képviseletre sincs szükségük az adott országban. A minőségük ugyan elmarad a magyar piacon ismert forgalmazók gépeiétől, de az árkülönbség olyan jelentős, hogy szinte mindenki megengedheti magának a megvásárlásukat. Ha nem is olyan termelékenyek és üzembiztosak, de használhatók. Első körben nem az európai és japán gyártók piaci részesedése van veszélyben, hanem a török szerszámgépgyártóké, akik eddig képviselték az olcsóbb szegmenst. De a középkategóriát kínáló európai gyártók tulajdonosai helyében sem aludnék nyugodtan. A prémium szegmens egyelőre nincs veszélyben.

Az automatizált gépkiszolgálás iránt állandó az érdeklődés, de ezek a rendszerek komoly tőkét igényelnek, a kkv-k így nem engedhetik meg maguknak, és nem is felkészültek a fogadásukra. A 2024-es évre élénkülést várunk, de ez nem a forgalomban, hanem a kiadott ajánlatok és jó esetben a megrendelések számában fog megmutatkozni.

Papp Dénes, a Rolatast Kft. ügyvezető igazgatója

Az elmúlt két év leginkább stagnálásként jellemezhető, azon belül 2023 némi lejtmenetet képezett. A meglátásom szerint a szerszámgépipar hazai aranykora az autóipar átállásának kezdetével ért véget. Még mindig nem tűnik teljesen eldöntött kérdésnek, hogy mi lesz a robbanómotorok és az alternatív hajtások szerepe a mobilitásban, de amíg ez vita kérdése, nincs egyértelmű út, addig a magyar beszállítóknak és a szerszámgép-forgalmazóknak is állandó bizonytalanságokkal kell szembenézniük.

Az amúgy is bizonytalan megrendelésállományt 2023-ben is csak tetézte a munkaerőhiány, aminek következtében a beszállítók korlátozott mennyiségű munkát tudtak elvállalni. A munkaerőhiány másik hozadéka a robotika terjedése és a digitalizálás. Van olyan ügyfelünk, aki minden új gépét robotizált gépkiszolgálással kéri.

A lecsökkent keresletre részben egy új szerszámgépmárka képviseletének felvállalásával reagáltunk, ami növelte az alkalmazkodóképességünket. A szándék megvan a piacon, ami beszerzési igény befutott hozzánk – zömmel a multinacionális cégek köréből –, az mind kapacitásbővítést célzott. A szállítási nehézségek viszont teljes mértékben megszűntek. 2024-re nem várok jelentős fellendülést. Ha az autóipar fejlesztési irányai letisztulnának, az hosszú távra biztonságot nyújtana a magyar fémipar számára is.

Személy szerint a forgácsolástechnikában nem találkoztam még idehaza kínai gépekkel. Aki ezeket választja, annak jó oka van rá, és minden bizonnyal csak a finanszírozás készteti erre. De nem gondolom, hogy nagyszámú kínai megmunkálógép árasztaná el Magyarországot. Minél komplexebb és igényesebb a feladat, annál gyorsabban jutnak el a kínai gépek a képességeik határáig. Tajvant a műszaki érettség szempontjából különválasztanám Kínától.

Erdős László, a Rother Metal Kft. kereskedelmi ügyvezetője

2022 egy kiemelkedően jó év volt számunkra, ami után a tavalyi év egy kisebb visszaesést hozott. Bár jó pár megmunkálógépet eladtunk, de a mikro-, kis- és középvállalkozások kereslete egyértelműen hiányzott. A kkv-szektorban érezhető volt a forráshiány. Mind a 30-50 százalékos támogatás, mind az olcsó finanszírozás elérhetetlen volt tavaly, hiszen operatív pályázatok nem voltak, és a kamatkörnyezet sem volt barátságos. A multi szegmens, a vasúti ipar, illetve az elektromos járművek gyártóbázisa viszont tavaly is beruházott a szerszámgépekbe. Szerencsére szállítási nehézségeink már nem voltak.

A visszaesés a normál, általános célra szánt háromtengelyes gépeket érintette erősebben. A szerszámgépek mellett szerszámokat is forgalmazunk, a tapasztalat ezen a téren az, hogy most csak azt vásárolják meg az ügyfelek, amire a napi működés során mindenképpen szükségük van. Aki új gépbe ruház be, az jó eséllyel az automatizálási megoldásokon is elgondolkodik. Reménykedjünk egy jó évben, de egyelőre nem érkeznek jó hírek Németországból.

Minket is megkerestek kínai gyártók azzal a felkéréssel, hogy képviseljük őket a magyar piacon, de már közvetlenül is kapcsolatban állnak néhány hazai fémipari céggel. Azt hiszem, hogy a mi célpiacunkon nem fogják tömegesen lecserélni a megbízható európai gépeket kínai berendezésekre, de hosszú távon ez is benne van a pakliban. Jóslatokba nem szeretnék bocsátkozni, mert a világgazdaság mindig képes valami váratlant húzni.

