Szerszámgépipari körkép: alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez 2. rész

A kihívások és az esélyek egyszerre vannak jelen

Címkék: fémipar forgácsolás GF Machining Solutions lemezmegmunkálás OKUMA Signdepot Smartus Zrt. szerszámgép szerszámgépipar

A szerszámgépipar az átalakulás évtizedét éli. A feldolgozóipar igényei egyre inkább a digitalizálás irányába tolódnak el, a szerszámgépgyártóknak tehát a változó piaci követelményeknek megfelelően kell fejleszteniük a berendezéseiket. Mindezt a globális feszültségek és a piaci bizonytalanságok évében. Hogyan csapódik le mindez a hazai fémiparban és a fémmegmunkáló szerszámgépek világában? A hazai szerszámgép-kereskedőket kérdeztük.

A hazai szerszámgéppiac meghatározó kereskedőinek az alábbi kérdéseket tettük fel:

Meddig tartott a világjárvány utáni felpattanás lendülete? 2023-ra sikerült teljesen felszámolni a korábbi szállítási nehézségeket? Jelentős visszaesést hozott-e az új gépek értékesítésében a 2023-as év? Egyformán érintette a visszaesés az egyes géptípusokat? A beruházási kedv csökkenése egyenlő mértékben volt tapasztalható a kkv- és a multinacionális cégek körében? Milyen mértében befolyásolja a piacot a használt szerszámgépek vagy éppen a távol-keleti (főleg kínai) gépek beáramlása? Láthatók kirajzolódó trendek az új gépek felszereltségére vonatkozó igények terén? Milyen várakozásaik vannak a 2024-es évre?

Mátyás János, a Smartus Zrt. vezérigazgatója

Ha csak a számokat nézzük, akkor 2023 egy nagyon sikeres év volt, de ha a számok mögé tekintünk, akkor a negatív folyamatokat is láthatjuk. A járműipar tanácstalansága, a pályázatok hiánya és a magas infláció együttesen éreztették hatásukat a második félévben. Az orosz piacra kötött beszállítói szerződések is mostanra futottak ki, újakat pedig a szankciók miatt nem lehetett kötni. Ezt a kiesést nem sikerült még máshonnan pótolni. Sajnos mindezen gondok nem oldódtak meg szilveszter este, vagyis az egész 2024-es év nyögvenyelős lehet. Kilőni biztosan nem fog a kereslet, de a projektek számát tekintve jelentős csökkenés sem várható. Korábban nagy reményeket tápláltunk a 3D fémnyomtatók irányába, de ezen a téren tavaly is elmaradt az áttörés, és valószínűleg 2024 sem róluk fog szólni. Az elérhető rétegvastagság egy helyben toporog. Tény, hogy az akár 12 lézerfej révén a nyomtatás gyorsasága már versenyképes a forgácsolással, de ezen gépek ára egyelőre kizárja a technológia tömegessé válását.

Alapvetően egészséges szerkezetű az ügyfélkörünk, de 2023-ban a kkv-k kieső kereslete miatt a nagyobb projektek kerültek túlsúlyba. Véleményem szerint ez 2024-ben hangsúlyozottan így lesz, a multinacionális cégek többsége el fogja majd indítani a tervezett beruházásokat, míg a kisvállalkozások zöme idén sem tud majd jelentős fejlesztéseket végrehajtani a gyártásban.

Eddig sem volt jellemző, hogy az OKUMA gépeket kínai berendezésekkel versenyeztették volna meg az ügyfeleink, és nem is tartok attól, hogy ez a helyzet a belátható jövőben változna.

Számos fémipari cég keres meg minket azzal, hogy milyen megoldásaink vannak a gyártás monitorozására – hiszen a gyártási folyamatok optimalizálásával jelentős költségmegtakarítás érhető el, amelyhez elengedhetetlen a pontos és naprakész adatok strukturált beszerzése. Jellemző még, hogy egyre szofisztikáltabb berendezéseket keres a fémipar; a gépek legyenek sokoldalúak, és hosszú ideig legyenek képesek tartani az elvárt pontosságot. A gépipari beszállítóknak ezeknek az igényeknek kell megfelelni, ezért szerencsés helyzetben vagyunk, mivel az Okuma évtizedek óta ezen célok mentén fejleszti a gépeit.

Szabó Zsombor, a Signdepot Europe Kft. ügyvezető igazgatója

A pandémia lecsengése után azonnal jelentkezett az inflációs probléma, ami hasonló elbizonytalanodáshoz vezetett. Ennek eredményeképpen 2022-ben és 2023-ban is – bár pozitív éveket zártunk – a tervezettnél kevesebb gépet adtunk el. A kisebb, olcsóbb lézerberendezésekből többet, a nagyobb értékű fiber lézergépekből pedig kevesebbet vásároltak az ügyfeleink. A visszaesés jobban érintette a kkv-szektort, ahol még a meglévő berendezések értékesítése is gyakorlat lett, vagyis csökkentik a termelési kapacitásukat. 2023 végén tapasztaltuk az érdeklődések és a megrendelések újbóli élénkülését, aminek köszönhetően a 2024-es év már könnyebb lehet a számunkra.

A korábbi szállítási problémák tavaly megszűntek, amiben az is segített, hogy a HSG Lengyelországban is létrehozott egy raktárbázist, ahonnan a gyakrabban rendelt géptípusok azonnal kiszállíthatók. Idén ismét nőhetnek a szállítmányozási árak, de ez szektorfüggetlenül minden gazdasági szereplőre ugyanúgy hat majd. A dekonjunktúrának mindig van egy piacrendező, piactisztító hatása. Ez a fémipar gyártó cégeire is igaz, itt lesznek megszűnések, de a szerszámgép-forgalmazók közül vélhetően senki sem jut a megszűnés sorsára.

A kínai gyártású szerszámgépek beáramlása nem tavaly kezdődött, de egyre erősödő trend. Versenypiacon élünk, vagyis minden egyes újabb márka megjelenése az ügyfelek érdekét szolgálja. Mi kínai lézergépeket forgalmazunk, és látjuk, hogy a gépek minősége már sok esetben elérte az európai és japán színvonalat. Nem mindenben, de a különbség bőven visszatükröződik az ajánlati árakban. Borítékolható a kínai gépek fokozatos térhódítása, de ez nem jár majd a hazai szerszámgéppiac drasztikus átrendeződésével, mert a hagyományos, prémium gyártók olyan beágyazódottsággal és hátérrel rendelkeznek, amin nem lehet olcsóbb ajánlatokkal felülkerekedni.

Azt mi is tapasztaljuk, hogy két kínai márka között hatalmas különbségek lehetnek. A vevő kezdetben csak a paramétereket, valamint ügyesen elkészített képeket, videókat lát, de ezek nem garantálják, hogy a gép a későbbiekben a termelésben is megállja majd a helyét.

Fontos, hogy a beszerzési döntés előtt az ajánlott gép minden fontos funkcióját leteszteljük, és bizony rengetegszer hívjuk fel az ügyfelek figyelmét arra, hogy vizsgálják meg a gyártó és a forgalmazó hátterét is. Ma már előfordul, hogy kínai gyártók közvetlenül értékesítenek gépet Magyarországra hevenyészett fordításokkal, de ez már valóban a legutolsó esély legyen, amibe egy hazai ügyfél belekapaszkodik. A gép későbbi üzemeltetése ugyanis szinte biztosan sok bajjal fog járni. Fontos tehát, hogy ismert márkát válasszunk, hazai forgalmazótól, és a döntés előtt minden funkciót teszteljünk le.

Megfigyelhető az a piaci trend, hogy csökken a lézerforrások ára, ezzel párhuzamosan pedig nőnek a lézerteljesítmények. Tőlünk is rendehető már 60 kW teljesítményű lézeres vágógép, de a hazai ügyfelek jellemzően 3-4 kW-os gépeket keresnek, a 12 kW már kifejezetten magasnak számít idehaza.

Péter Szabolcs, az M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft. ügyvezetője

A világjárvány után 2022-re minimális forgalomnövekedéssel számoltunk, ami meg is valósult, ugyanakkor 2022 őszén már érezhető volt a beruházási kedv csökkenése. A nyár megszokott, csendesebb üzletmenete után a szeptemberi újraindulás is elmaradt.

A tavalyi év egésze is ebben a lassú tempóban telt, érdekes módon a november és a december már sokkal nagyobb érdeklődést és aktivitást hozott. Ez azért nem ért fel egy év végi rohammal a beruházási pénzek elköltésére, de érezhető volt az élénkülés. A csökkenés kapcsán nem tapasztaltunk jelentős eltérést a géptípusok iránti kereslet terén, és azt sem mondanám, hogy a kkv-szektor beruházási kedve jobban esett volna vissza, mint a multinacionális cégek befektetési hajlandósága.

Másik nagy kérdéskör: a kínai szerszámgépek beáramlása. Ez feltartóztathatatlan, és egészen biztosan hatással lesz a hazai fémiparra, a kialakult piaci részesedésekre. Az, hogy mennyire és mikor, az kérdéses. Szerintem 5-10 év múlva érezzük meg komolyabban ennek a hatását. A nagy precizitást igénylő tömeggyártásra kifejlesztett gépek piacát egyelőre nem érzem veszélyben, de az általános célra szánt, egyszerűbb felszereltségű gépek hamarabb komoly versenytársakat kapnak majd a kínai gépgyártók személyében.

Ebben az iparágban az automatizálás terjedése egyértelmű trend, de én úgy látom, az évről évre várt robbanás idén is elmarad. Azzal is számolni kell, hogy csökken a munkaerőhiány, ami az automatizálási lendületet is visszavetheti. És az így rendelkezésre álló humán erőforrás éppen elég megnyugtató lehet a döntéshozók számára, hogy inkább ezt az utat válasszák az automatizálás helyett.

Véleményünk – és reményünk – szerint 2024-ben már lesznek gépbeszerzési pályázatok, ami nyilvánvalóan pozitív hatással lesz a szerszámgépkeresletre, de a magyar feldolgozóipar egyéb problémáit nem szünteti meg. Extra szállítási díjakkal és extrém hosszú szállítási határidőkkel már nem számolunk, ami szintén jó hír a piac számára. De az idén bekért ajánlatok hatása még nem jelentkezik a 2024-es bevételben és nyereségben, hiszen a döntéshozatal és a kiszállítás hosszú időt vesz igénybe. A forgalmunk tehát csökkenhet idén, de a megrendelésállomány visszatérhet a korábbi évek magas szintjére.

Szabó Gábor, a GF Machining Solutions sp. z o.o. régiós vezetője

Mindenki arra számított, hogy a világjárvány után fellendülés következik, az orosz–ukrán háború azonban keresztülhúzta a számításokat. Sok pozitívum tehát már 2022-ben sem történt. Az exportlehetőségek beszűkülése mellett az alapanyag- és energiaárak, valamint az infláció megugrása is sújtotta a magyar fémipart. 2022 harmadik negyedévétől éreztünk átmeneti fellendülést, ezután 2023 első féléve is gyengébben alakult, és 2023 őszétől ismét felfelé indultak el a számok. Mintha mindig kellene egy kis idő, amíg a gazdaság hozzászokik a körülményekhez. A megrendelésállományunk mindenesetre 2023-ben rekordot döntött, ami részben egy nagyobb elnyert projektnek, részben több, nagyobb értékű öttengelyes marógép értékesítésének köszönhető. Bízunk abban, hogy ez a konjunktúra már tartósabb lesz, amihez az újból érkező EU-támogatások is hozzájárulhatnak.

A forgalmunkban a darabszámot tekintve nagyjából kétharmados súlyt képviselnek a szikraforgácsolók, egyharmadot pedig megmunkálóközpontok. Beruházási érték tekintetében viszont egy megmunkálóközpont magasabb, mint egy szikraforgácsoló. A 2023-as év egyformán érintette mindkét géptípusunkat, a megrendelői oldalon viszont élesen elváltak egymástól a kkv-k és a multinacionális cégek lehetőségei. Trendforduló következett be. Korábban a kis- és középvállalkozásoktól származott a megrendelésállományunk 60-70%-a, de 2023-ban a multinacionális cégek kerültek túlsúlyba nálunk ugyanúgy, mint alighanem a legtöbb hazai kereskedőnél. Ha lennének hosszabb távú, biztos megbízásaik, akkor a kkv-k is beruháznának, akár pályázati források nélkül is. Mivel azonban a német ipar is gyengélkedik, ezért 2024-ben sem várok nagy beruházási hullámot a kkv-szegmensben. Egyelőre küzdeni kell minden egyes gépért, de a jó hír az, hogy szállítási nehézségeink már sem a gépek, sem az alkatrészek terén nincsenek. Egy komolyabb öttengelyes gépet is nagyságrendileg fél év alatt leszállítunk, így a 2024 elején megrendelt gépek már az idei üzleti eredményben jelentkezhetnek.

Kínára mindenképpen figyelni kell, hiszen már többször bebizonyították, hogy rövid idő alatt képesek nagy eredmények elérésére. Azt azonban nem gondolom, hogy gyorsan ki tudják szorítani a minőségi európai gyártókat. A GF Kínában is jelen van, ott is megvan a piaca a gépeinknek, és itt, Európában sem kérdés a potenciál. Az automatizálási igény egyre erősebb az ügyfelek részéről. Többéves trend az is, hogy a piac a sztenderd, belépő kategóriás gépektől a közép- és felsőkategóriás berendezések felé mozdul el, hiszen a megrendelők elvárásai már csak ezekkel teljesíthetők.

TechMonitor-összeállítás