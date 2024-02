Szerszámgépipari körkép: alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez 1. rész

A kihívások és az esélyek egyszerre vannak jelen

A szerszámgépipar az átalakulás évtizedét éli. A feldolgozóipar igényei egyre inkább a digitalizálás irányába tolódnak el, a szerszámgépgyártóknak tehát a változó piaci követelményeknek megfelelően kell fejleszteniük a berendezéseiket. Mindezt a globális feszültségek és a piaci bizonytalanságok évében. Hogyan csapódik le mindez a hazai fémiparban és a fémmegmunkáló szerszámgépek világában? A hazai szerszámgép-kereskedőket kérdeztük.

2023-ban az európai gazdaságot erőteljesen befolyásolták az olyan külső kihívások, mint a magas energiaárak, az infláció és a globális feszültségek. Mindezek általános elbizonytalanodáshoz vezettek, és csökkentették a beruházási hajlandóságot. Az árrobbanás jelentősen érintette a számos iparágban központi szerepet játszó fémipart.

A gazdasági bizonytalanságok és a piaci instabilitás 2024-ben is velünk maradnak. A nyersanyagok korlátozott elérhetősége Kína és az USA erős keresletének közvetlen következménye. A kereslet és az árak kialakításának ingadozásai jelentősen megnehezítik a tervezést és az előrejelzést a vállalatok számára. A fémipari cégek kénytelenek tehát módosítani stratégiáikat, a problémák leküzdésének kulcsát ugyanis a digitalizáció és a fenntarthatóság jelentik.

Fémipari forgácsológépek piaci részesedése árbevétel alapon, 2022 (nem reprezentatív felmérés), Forrás: Martin Engels iparági szakérő és tanácsadó

A szerszámgépiparban a digitalizálás három fő módon nyilvánul meg: jobb adatkoherencia és a digitális ikerpár elérhetősége, szoftverintegráció és az Ipari Dolgok Internete (IIoT) támogatása – a teljes eszközhatékonyság (OEE) optimalizálását is beleértve –, valamint kulcsrakész, a kereslet alapján skálázható megoldások kifejlesztése.

Az ABI Research előrejelzése szerint a szerszámgéppiacon 4,3%-os összetett éves növekedési ráta (CAGR) várható 2032-ig, így a jelenleg 81,5 milliárd USD globális piac várhatóan 127,7 milliárd USD-re bővül. A növekedés fő mozgatórugói közé tartozik a szerszámgépek – például a robotika általi – technológiai fejlődése. A robotizált folyamatautomatizálás (RPA) fokozatosan hódít teret, ahogy a fémipar a munkaerő pótlásának lehetőségeit keresi.

A hazai szerszámgéppiac meghatározó kereskedőinek az alábbi kérdéseket tettük fel:

Meddig tartott a világjárvány utáni felpattanás lendülete? 2023-ra sikerült teljesen felszámolni a korábbi szállítási nehézségeket? Jelentős visszaesést hozott-e az új gépek értékesítésében a 2023-as év? Egyformán érintette a visszaesés az egyes géptípusokat? A beruházási kedv csökkenése egyenlő mértékben volt tapasztalható a kkv- és a multinacionális cégek körében? Milyen mértében befolyásolja a piacot a használt szerszámgépek vagy éppen a távol-keleti (főleg kínai) gépek beáramlása? Láthatók kirajzolódó trendek az új gépek felszereltségére vonatkozó igények terén? Milyen várakozásaik vannak a 2024-es évre?

Major Tamás, a Trumpf Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

A 2021/2022-es üzleti évet rekordmagas, majdnem 70 millió eurós megrendelésállománnyal zártuk. A 2022. július 1-én indult üzleti évre azonban már a háború, az energiakrízis és az infláció együttesen nyomták rá a bélyegüket. Ez erősen hatott a gazdasági szereplőkre, aminek következtében a 2022/2023-as üzleti évben a megrendelésállományunk 54 millió euróra esett. Ez a viszonylagosan alacsony szint azóta sem indult növekedésnek, aminek oka már nem a háború, hanem a magyar gazdaság gyenge teljesítménye és a pályázati források hiánya.

Elmondható, hogy idehaza már közel egy éve alacsony az új lemezmegmunkáló szerszámgépek iránti kereslet. Végeredményben minden kereslet a háztartásokból indul ki, és az elmúlt évben Európa nagy részében csökkent a háztartások reáljövedelme. A lézertechnikai eszközök iránt viszont növekszik a kereslet. Nemcsak nálunk, hanem a TRUMPF Hungary Kft.-hez tartozó délkelet-európai országokban is. Ebben nagy szerepe van a hazai autógyáraknak, amelyek sok beruházást eszközöltek az elmúlt időszakban.

A szállítási határidő terén jelentősen jobb a helyzet, mint egy-másfél évvel ezelőtt. Bár minden probléma nem szűnt meg – a szerviztevékenység során például még elvétve akad alkatrészhiány –, a korábban tapasztalt egyéves gépszállítási határidő már szerencsére a múlté.

A kínai szerszámgépek beáramlása komoly kihívás, de két oldalról is tudjuk védeni az elért pozícióinkat. Egyrészt a TRUMPF is kifejlesztett belépő szintű, rendkívül kedvező árfekvésű gépmodelleket. A középső és a prémium szegmensben pedig a minőség és a háttér az, amivel egyelőre nem tud versenyezni a kínai konkurencia, ez a biztonság ugyanis nem küzdhető le egy árcédulával.

Az automatizálási megoldások iránti növekvő kereslet nem új keletű, ami főleg az élhajlító cellák forgalmában mutatkozik meg. A szakemberhiány és az elvárt precizitás miatt ugyanis egyre több automata élhajlító cellát vásárol a hazai fémipar. De a síkágyas lézervágógépek és a stancgépek világában is közkedvelt opciónak számítanak az automatizálási megoldások. A nemzetközi trendeket követve idehaza is megfigyelhető a lézerteljesítmény növekedése. 24 kW-os lézergépet már mi is értékesítettünk Magyarországon, és könnyen lehet, hogy jelenleg ez a hazai rekord. Az elektronikai és autóelektronikai ipar egyre nagyobb keresletet támaszt a zöld lézerek iránt, ezenkívül szektorfüggetlen trend, hogy a digitalizált Ipar 4.0 megoldások is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek.

Kovács Gábor, a DMG MORI Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

2022 még egy teljesen vállalható év volt, és ez a lendület 2023 elején is kitartott. Az országban lévő munkamennyiség még az operatív pályázatok hiányában is elegendő beruházást eredményezett, de a második félév már fejvakarással telt el. A pályázatok hiányára az infláció is rátett egy lapáttal, így a már betervezett beruházásokat is inkább elhalasztották az iparcégek.

A legnagyobb visszaesést a sztenderd, univerzális szerszámgépek szenvedték el, a speciális felszereltségű berendezésekre tavaly is megvolt a kereslet. Van olyan modell, amiből még a 2022-ben elért magas szintet is sikerült meghaladnunk, persze egy 150-160 darabos termékválasztékban mindig van, ami aktuálisan jobban fogy. 2024 sem hozza el a szerszámgéppiac aranykorát, a tavalyi kihívásokat hoztuk magunkkal, de a legjobbat kell kihozni a 2024-es évből is, ami után már – remélhetőleg – visszaállunk a korábbi fejlődési pályára.

A mikro- és kisvállalkozások tavaly is alulfinanszírozottak voltak, a fejlesztéseiket tehát tavaly is pályázati pénzből képzelték el. Ebben a szegmensben nagy volt a visszaesés. A közép- és nagyvállalkozások többéves terv alapján haladnak, és ettől a forgatókönyvtől csak alapos indok miatt térnek el. Ez a szektor adta tehát a 2023-as gépbeszerzések oroszlánrészét. Szállítási nehézségeink már nem voltak 2023-ban, bár a világjárvány előtti szintet még nem minden téren értük el. De gépvásárlást még a valóban hosszú szállítási határidők időszakában sem mondtak vissza erre hivatkozva.

Ha a kínai gépek beszerzési árát nézzük, akkor ahhoz közelíteni is felesleges, mert árban nem leszünk velük versenyképesek. Egyelőre még nem látom a kínai fenyegetést, mert aki komolyan veszi az alkatrészgyártást, annak egy olyan stabil gépparkra és háttérre van szüksége, amit az évszázados múlttal rendelkező gyártók tudnak nyújtani. A beszerzési ár egyébként is csak a szerződés aláírásáig érdekli a megrendelőket, közvetlenül utána már száz másik kérdés merül fel, és az ár – legyen az magas vagy alacsony – sokadrendű szemponttá silányul. Ha a termelés leáll, akkor már senkit sem vigasztal, hogy legalább a gép olcsóbb volt 20-30 százalékkal.

