SPS 2023 – Növekszik kereslet az automatizálási megoldások iránt

Címkék: automatizálás ipar 4.0 kiállítás Nürnberg SPS SPS IPC Drives SPS IPC Drives 2016

2023. november 14-16. között ismét Nürnbergben találkozik egymással az automatizálás ipar színe-java. A világ minden tájáról több mint 1 200 kiállítót várnak a 32. alkalommal megrendezett SPS, Smart Production Solutions rendezvényre, amely 16 kiállítótermet és összesen körülbelül 120 000 négyzetméternyi kiállítási területet foglal magában. A legújabb innovációk mellett a kiállítás arra is lehetőséget kínál az érdeklődőknek, hogy a saját bőrükön tapasztalják meg az előremutató technológiákat, és élénk eszmecserét folytassanak az automatizálási beszállítókkal.

2023 novemberében az SPS automatizálási világvásár látogatói számára ismét lehetőség nyílik a hálózatbővítés és a potenciális partnerekkel való kapcsolatfelvétel lehetőségére, a közös üzleti lehetőségek felfedezésére, valamint az automatizálás legújabb témáinak megismerésére. A klasszikus, igen népszerű vezérléstechnikai, hajtástechnikai és szenzortechnikai automatizálási témák mellett a gyártásban egyre fontosabbá válik a szoftver és az IT is. Egyes kiállítók többek között azt is megmutatják, hogy a jövőben nagy valószínűséggel mely automatizálási funkciókat biztosítják majd közvetlenül a gépen, peremhálózattal, vagy akár a felhőben. Ezt a fejlesztést gyorsította fel például a Siemens AG, amely tavasszal bemutatta a programozható logikai vezérlő tisztán felhőalapú szoftverváltozatát. Ennek kapcsán egyre inkább a mesterséges intelligencia és az informatikai biztonság az automatizálási világban történő alkalmazása felé fordul a figyelem, ami a rendezvényen a termék- és szolgáltatáskínálatban is megmutatkozik majd.

Átfogó programkínálat

Az SPS-re látogatókat a 3., 6. és 8. csarnok fórumain az automatizálási ipar aktuális témáiról szóló minőségi előadások átfogó tárháza várja. A 3-as csarnokban a VDMA és a ZVEI iparági szövetségek által rendezett Technology Stage programot német és angol nyelven is élőben közvetítik az „SPS on air” című kiegészítő online eseményen. Az idei panelbeszélgetések, termékbemutatók és vitaindító ülések a következőkre összpontosítanak:

Digitális átalakulás/Ipar 4.0;

Ipari kommunikáció;

Biztonság és védelem;

Adatvezérelt és intelligens vezérlési és megjelenítési koncepciók;

Szenzortechnikai innovációk;

Meghajtások;

Fenntarthatóság az automatizálás révén.

A 6-os csarnokban a nagy múltú, mintegy 24 kiállító által létrehozott „Automatation meets IT” közös standon a látogatók átfogó képet kaphatnak a konkrét kérdésekről, és lehetőségük nyílik arra, hogy egyedi tanácsokat kapjanak a beszállítóktól.

A közös stand az alábbi témakörökre fókuszál:

IT menedzsment a gyártáshoz;

Felhőalapú és peremhálózati megoldások és szolgáltatások;

Biztonsági intézkedések a gyártáshoz;

IoT és MI-alapú megoldások;

Nyílt forráskód.

A 8-as csarnokban található BMWK (Szövetségi Gazdasági és Klímaügyi Minisztérium) standjának látogatói a németországi innovatív start-up cégek új és továbbfejlesztett termékeiről, folyamatairól és szolgáltatásairól is tájékozódhatnak. Ezt a Német Szövetségi Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium finanszírozza. A 8-as csarnokban további start-up területeket is kialakítanak.

Digitálisan is elérhető a kiállítás: „SPS on air”

Szeptembertől az érdeklődőknek lehetőségük nyílik egymással kapcsolatba lépni, online vagy helyszíni időpontokat egyeztethetnek, valamint áttekintést kaphatnak az idei kiállításról az „SPS on air” oldalon. 2023. november 8-án – egy héttel a vásári megnyitó előtt – kerül sor a digitális Pre-Heat Eventre, ahol a kiállítók ízelítőt adnak abból, amit a helyszínre látogatók a nürnbergi standokon is láthatnak majd. Az esemény után a digitális tartalom az év végéig folyamatosan elérhető lesz a platformon.

Kommunikációs formátumok egész évben

Az SPS által összefogott automatizálási közösségnek nem csak novemberben, hanem egész évben lehetősége van naprakésznek maradni, többek között az Ipari hírek rovat révén. Az online rovat a legfrissebb aktuális témákról, innovációkról és új termékekről ad tájékoztatást az SPS kiállítóinak. 2024-től pedig a közösség az aktuális automatizálási kérdésekről szóló webináriumok alatt is kommunikálhat egymással.

Az érdekes kihívásokat kereső szakemberek ezenkívül az új „Automatizálási állások” állásportált is használhatják a tökéletes munkakör megtalálására.

Látogatói információk

Az sps-exhibition.com weboldalon részletes és naprakész információk érhetők el a kiállításról, a programtervezetről, a jegyértékesítésről, az „SPS on air” eseményről, az egész éves különböző formátumokról, az utazási akciókról, valamint a vásárra való felkészülésről.