Sok nagy sokra megy

A CAD-CAM Solutions Kft. sorrendben negyedik Házi Kiállítása időtartamban és a résztvevő társkiállítók számában is túlnőtt az eddigi rendezvényeken

A Gyártásautomatizálási Napok rendezvénysorozat idei felvonásában kiállító partnerek közreműködésével kerültek bemutatásra azok a megoldások, melyekkel egy energia- és költséghatékony gyártási rendszer építhető fel. Az előadások során lépésről lépésre vizsgálták meg a modern megfogó rendszerek, a minőségi szerszámok, a megbízható megmunkálóközpontok és a teljes gyártási technológiát keretbe foglaló szoftverek jelentőségét.

„Meg kell mondjam, nagy öröm számomra úgy végignézni Technológiai Központunkon, hogy az szinte teljesen megtelt szerszámgépekkel, robotokkal, szerszámokkal, egyéb gyártórendszerekkel és persze nem utolsósorban érdeklődő szakmabeliekkel – jelentette ki Takács Imre, a CAD-CAM Solutions Kft. ügyvezető igazgatója. – Részünkről a TopSolid egy teljesen új fejlesztését, a TopSolid ShopFloor alkalmazást mutattuk be, ami a TopSolid CAD-CAM rendszert egészíti ki a teljes gyártóüzem Ipar 4.0 megoldásaival. A CNC-fájlok, megmunkálóközpontok, szerszámbemérők, készülék-szerszám és szerszámalkatrész-raktárak és a teljes szerszámkezelés összes adatát lehet kezelni. Moduljaiban lehetőség van az adatok központosítására, a közös adatbázisban való tárolásra, folyamatos, valós idejű kapcsolattartásra és a munkafolyamatok optimalizálására. Ez egy egyedülálló, egyetlen adatbázisban integrált megoldás, amely bármilyen ERP-rendszerrel képes kommunikálni. Ehhez kapcsolódóan a Fiers Informatika Kft. bemutatta NormaX termelésirányítási rendszerét, amihez több ponton is kialakítottuk a TopSolid csatlakozásához szükséges interfészeket, ami tökéletesen illeszthető a ShopFloor adta lehetőségekbe is.”

A Gyártásautomatizálási Napok növekvő elismertségét jelzi, hogy idén novemberben már háromnaposra bővítették a nyílt napokat

A Gyártásautomatizálási Napok növekvő elismertségét jelzi, hogy idén novemberben már háromnaposra bővítették a nyílt napokat, hogy jobban el tudjon oszlani a közönség. A sorrendben negyedik Gyártásautomatizálási Napok hiánypótló rendezvénynek bizonyult nemcsak a résztvevők, hanem az eddig soha nem látott számban felsorakozó társkiállítók (igus, Fiers Informatika, Swisscool, Haas, Smartus, Renishaw, Kvint-R, Tungaloy, SCHUNK és Fraisa) számára is. A minőségi programfolyam során a szervezők az elméleti sík és a gyakorlatorientáltság kiegyensúlyozott kettősségére törekedtek.

Társkiállítói vélemények

Litter Tamás területi értékesítési vezető, Kelet-Magyarország, Haas

Mivel a gépeink állandó jelleggel itt vannak a itt vannak a CAD-CAM Solutions Technológiai Központjában, ezért elkerülhetetlen, hogy egyben minden itteni minikonferencia társrendezője is legyünk. A már 2022-ben is látott UMC-500SS és a VF4SS gépek mellett idén egy hajtott szerszámos, Y tengelyes esztergagépet is magunkkal hoztunk, aminél egy Haas Robotcsomag végzi az automatikus gépkiszolgálást. A 2023-as év egyértelmű újdonsága a Robotcsomag, ezért arra kiemelt figyelmet fordítottunk a Gyártásautomatizálási Napokon is. A Robotcsomag saját fejlesztés, így 100%-ban Haas-specifikus, és plug-in-play módon üzemeltethető. A robot vizuális párbeszéd jellegű programozással a Haas-vezérlésen keresztül üzemeltethető, így a folyamat zökkenőmentes és a hibalehetőség is minimális.

Gál Attila értékesítési vezető, Renishaw Hungary Kft.

Mi is visszatérő társrendezők voltunk a Gyártásautomatizálási Napokon. Az idei témakört – az átfogó gyártásautomatizálást – mintha a Renishaw kompetenciájára szabták volna. Igyekeztünk is megmutatni, hogy jelentős szerepet töltünk be a gyártásautomatizálásban, ennek megfelelően a kiállított Haas és Mazak gépeket a mi tapintórendszerinkkel szereltük fel. Ezzel azt demonstráltuk, hogy egy megfogással gyakorlatilag készre lehet munkálni az alkatrészt. Az adaptív megmunkálás során alkatrészspecifikus vágási szerszámpályákat generálunk hálószerű alkatrészekhez, például öntvényekhez, és a szerszámpálya névleges pontjait úgy állítjuk be, hogy megfeleljenek a beolvasott alkatrész valódi alakjának. Emellett elhoztuk az Equator™ ellenőrző rendszert is, amely gyors és pontos gyártósori mérésekkel nemcsak ellenőrizi az elkészült alkatrészeket, hanem a mért értékek visszacsatolásával lehetővé teszi a gyártási folyamat automatizálását és még a koordináta-mérőgépeket is tehermentesíti.

Schneider Zoltán ügyvezető igazgató, Kvint-R Kft.

A tavasz után ismét részt vettünk a Gyártásautomatizálási Napokon, mert jó benyomást keltett bennünk a színvonal, és az általunk kínált additív gyártás jól kiegészíti az itt felvonultatott klasszikus gyártási eljárásokat. Látogató most is szép számmal akadt, az eredményesség pedig majd hónapok múlva derül ki. Egy DLP-technológiás 3D nyomtatót hoztunk magunkkal, ami egy projektorral térhálósítja a folyékony műgyantát. A 3D Systems által kifejlesztett DLP-technológia gyors, precíz és költséghatékony gyártást tesz lehetővé, folyamatosan növekvő növekvő alapanyagbázissal, amely kis darabszámú gyártási igény esetén gazdaságosan ki tudja váltani a fröccsöntést.

Szabados Dániel területi képviselő, SCHUNK Intec Kft.

Visszatérő kiállítónak számítunk, és minden évben jó eredménnyel zárjuk a rendezvényt. 2023-ban mind a befogástechnikához, mind a gyártásautomatizáláshoz tartozó termékkörünkből hoztunk ki megoldásokat, hiszen a robotos gépkiszolgálás területén ez a két iparág gyakorlatilag összeforr. Meg akartuk mutatni, hogy képesek vagyunk mind a szerszámgép, mind a robot oldaláról támogatni a gyártást. A SCHUNK valószínűleg idén is rekordévet zár a forgalom tekintetében, a dekonjunktúra tehát nálunk még nem érezteti a hatását.

Finta Zsolt alkalmazástechnikus, Smartus Zrt.

Egy MULTUS B250II általános célú multifunkcionális CNC-esztergagépet hoztunk ki a rendezvényre. A multitasking gépek hatalmas erénye, hogy a megszokott esztergálási feladatok mellett teljesítmény vagy fordulat terén megkötött kompromisszumok nélküli fúrási és marási műveleteket is képesek elvégezni. A B sorozatot a beállási idők csökkentésére, nagyobb megmunkálási pontosságra és a gépi mellékidők redukálására fejlesztették ki. Az opciók között szerepel a W tengely ellenorsóval, ami a munkadarab átvételét, így a kétoldali megmunkálást is lehetővé teszi. Helyet szorítottunk a saját fejlesztésű RoboCube rendszernek is. A RoboCube egy egyszerűen programozható, gyorsan testreszabható kollaboratív rendszer, ami nemcsak árban igazodik a hazai igényekhez, hanem a szerszámgépekhez történő rugalmas csatlakoztathatóságában is.

Teer Péter területi képviselő, igus Hungária Kft.

Tavaly is részt vettünk a Gyártásautomatizálási Napokon, és sikerült is új ügyfelekre szert tennünk, ezért idén sem hagytuk volna ki a lehetőséget. A kínálatunk nem sokat változott 2022 vége óta, de a teljes mértékben igus műanyag alkatrészekből gyártott ReBeL® robot mégis valódi újdonságot jelentett a hozzánk látogatóknak. A kompakt méretű és mindössze 8 kg tömegű ReBeL® a legkönnyebb a kategóriájában, és teljesen új alkalmazási területeket nyit meg a szolgáltatórobotika számára. A robot plug-and-play változatban, integrált vezérlőrendszerrel és robotszoftverrel vagy nyílt forráskódú változatban is elérhető. Ezenkívül a felhasználók négy vagy hat szabadsági fok közül választhatnak.

Böröcz Tibor, ügyvezető igazgató, Swisscool Kft.

Ez egy technológiai, nem pedig sales oldalról megközelített rendezvény, ami számunkra nagyon vonzóvá teszi a részvételt. Nem mellékesen a kereskedelmi haszna sem lebecsülendő. A hazai forgácsolóüzemek is egyre inkább megértik a folyadékkezelés automatizálásában rejlő lehetőségeket. A jelenlegi gazdasági helyzet ugyan nem kedvez az előre gondolkozásnak, de a folyamatbiztonság és a költséghatékonyság két állandó érték, ezért elkerülhetetlen a hűtő-kenőanyag kezelésének automatizálása. A FLUIDLYNX a berendezések leállítása nélkül a meglévő gépekhez is könnyen telepíthető. A gyors és pontos mérési eredményeket a kijelzőn lehet megtekinteni, és bármikor online is elérhetők – ezt a képességet a rendezvény három napja alatt élőben is demonstráltuk.

Molnár László