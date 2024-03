Robotikai körkép 5. rész

Már látod, hogy lépeget, ezer meg ezer gépezet!

T. Dénes Tamás az alcímben szereplő gondolata az automatizálás disztópiáját önti szavakba. A fejlett országok népessége elöregedésének csapdájából valójában csak a robotizáció a kivezető út, és akkor még a termelékenység növelésének és a versenyképesség megtartásának szempontjaival nem is számoltunk. De milyen évet zárt a hazai robotika, és mi állhat előttünk? A magyarországi iparirobot-piac meghatározó szereplőit kérdeztük.

Megy ez magától is

Körképünk nem lenne teljes, ha nem szólaltatnánk meg az autonóm szállítójárművek (AGV-k) és az autonóm mobil robotok (AMR-ek) prominens szereplőit is, akiket az AMR/AGV piac 2023-as piaci fejleményeiről és a mobil robotika fejlesztési irányáról kérdeztünk.

Horváth Zoltán, a Jungheinrich Hungária Kft. ügyvezető igazgatója

Az elmúlt években megélénkült az érdeklődés az automatizálás iránt, hiszen nincs elegendő mennyiségű megfelelően képzett munkaerő. A gazdasági és társadalmi változások egyértelműsítették, hogy az ilyen technológiák hiányában akár az ellátási láncok biztonsága is komolyan sérülhet. Mára már mindennapos az ezekben a technológiákban való gondolkodás a beruházóknál és az üzemeltetőknél is, ezért a magyar piacra is dinamikus fejlődés jellemző.

Az európai piachoz hasonlóan idehaza is az autó- és az elektronikai ipar vezetik a rangsort az ipari robotok számát tekintve. A magyar piacról nem rendelkezünk pontos adatokkal, de a fent említett iparágak mellett minden területen, például a gyógyszer- vagy élelmiszergyártásban is folyamatosan növekszik az érdeklődés az automatizált megoldások iránt.

Az automatizálást meg lehet közelíteni egyrészt technológiai, másrészt felhasználhatósági oldalról. A technológiát tekintve léteznek az önmaguktól működő rendszerek – felrakógépes magasraktári megoldások –, míg az önvezető módon közlekedő kategóriába az AGV-k és az AMR-ek sorolhatók. Ezeket a technológiákat anyagmozgatásra, raktározásra, illetve komissiózásra lehet használni, így automatizálva részben vagy teljes egészében a folyamatokat. A mobil robotokat a hazai piacon mind a gyártásközi, mind pedig a raktározási területeken alkalmazzák.

A jelenleg legegyértelműbb irány a technológiai oldalon a mobil robotok fejlődése és tömeges megjelenése. Tovább fog erősödni a fenntartható és környezetbarát üzemeltetés. Ezenkívül kiemelkedő hangsúlyt kapnak az ezekhez tartozó biztonsági megoldások, illetve az új típusú digitális szolgáltatások. A finanszírozási lehetőségeknek is fejlődniük kell, hogy ezek a technológiák egyre szélesebb körben, a kis- és középvállalatok számára is elérhetők és megvalósíthatók legyenek.

Lang Balázs, a VFP Systems Kft. stratégiai igazgatója

A 2023-as év némiképp alulmúlta az előzetes várakozásainkat. Az érdeklődés mind a robotkarok, mind a MiR autonóm mobil robotok, mind pedig a raklapemelő és -mozgató AGV-k iránt nagy volt. Egyre többen ismerik fel az automatizálás fontosságát és szükségszerűségét, de a bizonytalan gazdasági helyzet miatt sok beruházást elhalasztottak 2024-re vagy akár 2025-re. Ha a gazdasági helyzet lehetővé teszi, ezek a már betervezett beruházások erős 2024-es évet vetítenek előre.

Az autó- és elektronikai ipar a mindenki által ismert nehézségek ellenére továbbra is az automatizálás egyik motorja, de sok megkeresést kaptunk a logisztika, valamint az élelmiszeripar területéről is. Az e-kereskedelem és az ahhoz kapcsolódó elosztóközpontok is növekvő keresletet támasztanak mind a kobotok, mind az AMR-k iránt. Beruházni a kkv-szektor is szeretne, de tőkehiányos. Pályázatok híján tehát 2023-ban a nagyvállalatoktól érkezett az automatizálási megrendelések oroszlánrésze.

Automatizálásban a tapasztalatok alapján a fő hajtóerő a minőségbiztosítás, a munkaerőhiány, a magasabb fokú termelékenység, a költségek csökkentése, de egyre inkább előtérbe kerül a fenntarthatóság, a hulladék csökkentése és az energiahatékonyság is.

Kollaboratív robotot alapvetően olyan alkalmazásokban keresnek, ahol az emberi munkaerőt nem kiváltani, hanem támogatni akarják – mentesíteni a munkavállalót a nehéz terhek emelésétől, a monoton munkafeladatok állandó ismétlésétől stb. Ilyenek többségében a palettázás, a gépkiszolgálás, a hegesztés, a csavarozás vagy a diszpenzálás. A kobotok további előnye a rugalmasság, ami többek közt a gyors telepítésből és az egyszerű programozhatóságból adódik. Azzal a megállapítással viszont egyetértek, hogy a felhasználók nem feltétlenül értik a kollaboratív robotika lényegét, ezért idővel sok kobotot hagyományos ipari robotként kezdenek el használni. A szemléletformáláshoz a veszprémi oktatóközpontunkban rendszeres képzéseket tartunk. A képzési program során váltogatjuk az elméletet és a gyakorlatot, hogy a résztvevők azonnal megvalósíthassák a tanultakat a robotokkal és azok kiegészítőivel.

A logisztikai robotok szerepének felértékelődése megállíthatatlannal tűnik Magyarországon. Főleg a raktári és a gyártásközi palettamozgatásban kapnak egyre meghatározóbb feladatokat, de egyelőre inkább a nagyvállalatok szintjén, ahol a nagy volumenek miatt gyorsabban kifizetődik a beruházás. Magyarországon a megtérülésre vonatkozó elvárások talán még feszesebbek, mint Nyugat-Európában. Logisztikai robotot sokan azért vásárolnak, hogy megismerkedjenek a technológiával, beépítsék azt a vállalati kultúrába, és később, akár egy zöldmezős beruházásnál már rendelkezzenek azzal a tudással, hogy eleve automatizálni tudják az anyagáramlást. Azok az ügyfelek, akik elsőre egy robottal kezdték meg az intralogisztikai robotizálás folyamatát, gyakran bővítik flottáikat, illetve más automatizálási megoldásokkal is integrálják azokat. Ez nagyszerű visszaigazolása munkánknak és az egész AMR-robottechnológiának.

2024-ben olyan folyamatoptimalizáló megoldásokkal jelentkezünk, amelyek az alkalmazotti létszám emelése nélkül segítenek az iparcégeknek a hatékonyág és az áteresztő-képesség emelésében. Az év elején pályázati források is nyílnak ezekre a célokra, ebből kiindulva forgalomnövekedéssel számolunk 2024-ben.

