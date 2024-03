Robotikai körkép 4. rész

Már látod, hogy lépeget, ezer meg ezer gépezet!

T. Dénes Tamás az alcímben szereplő gondolata az automatizálás disztópiáját önti szavakba. A fejlett országok népessége elöregedésének csapdájából valójában csak a robotizáció a kivezető út, és akkor még a termelékenység növelésének és a versenyképesség megtartásának szempontjaival nem is számoltunk. De milyen évet zárt a hazai robotika, és mi állhat előttünk? A magyarországi iparirobot-piac meghatározó szereplőit kérdeztük.

Megy ez magától is

Körképünk nem lenne teljes, ha nem szólaltatnánk meg az autonóm szállítójárművek (AGV-k) és az autonóm mobil robotok (AMR-ek) prominens szereplőit is, akiket az AMR/AGV piac 2023-as piaci fejleményeiről és a mobil robotika fejlesztési irányáról kérdeztünk.

Szentmiklóssy László, az ALEF Distribution HU Kft. AGV üzletfejlesztési menedzsere

2023-ben az AMR-ek globális piaca nagyjából 1,8 Mrd USD-t tett ki, ami 2028-ra várhatóan 4,2 Mrd USD-re emelkedik majd. Fontos, hogy ezekben a számokban benne szerepelnek az e-kereskedelemben használt csomagszállító robotok, de a raklapszállító ipari AMR-eket ezektől élesen el kell különíteni. Pontos számokat tehát nehéz mondani, de a becslésem szerint már Magyarországon is több száz AMR teljesít szolgálatot, amiket túlnyomórészt a jármű- és az elektronikai iparban érdekelt vállalkozások üzemeltetnek. Ezekhez zárkózik fel a gyógyszeripar, illetve a kiskereskedelem.

Nagykereskedőként az AGILOX mobil robotokat a partnereinken keresztül értékesítjük. A projektkérések nagyrészt integrátor partnereinktől érkeznek, amennyiben a végfelhasználó közvetlenül fordul hozzánk, az ALEF minden esetben integrátor partnert von be az üzletbe és ők végzik el a robotok integrációs feladatait. A mobil robotok belső terekben való használatra lettek tervezve, ezért elsődlegesen ellenőrizzük, hogy az útvonaluk során ne kerüljenek zord körülmények közé. Fontos, hogy sima padlón mozogjanak, és kiemelten figyelünk arra, hogy a két végpont közötti fizikai és információáramlási folyamatok egyértelműek és megbízhatóak legyenek. Ha ezek az elemek rendben vannak, akkor a mobil robotok képesek lesznek kiváltani az emberi munkaerőt, ami a megtérülési számítások alapját képezi.

A felhasználók nem embert akarnak elküldeni. Akkor ruháznak be egy AMR-flottába, ha felfelé ível a megrendelésállományuk, és csak gépesítéssel tudják biztosítani a szükséges kapacitást. Fontos ezenkívül, hogy a robotok mindig rendelkezésre állnak, így velük a fluktuáció is kivédhető, ami az ingadozó piaci kereslet időszakában sokat számít. A jelen körülmények között Magyarországon 2-3 év között térül meg egy AMR-flotta beszerzése, még a beruházás járulékos költségeinek hozzáadásával is.

A pályázatok hiánya inkább a kkv-szektort érintette, de az AMR-eket használó multinacionális cégek önerőből is képesek ezekre a beruházásokra. Mindenesetre arra számítunk, hogy ha kiírják majd a pályázatokat, akkor a nagyobb hazai kkv-k kereslete is megjelenik az AMR-piacon.

Az AGILOX mobil robotok a legújabb szenzor technológiával és raj intelligenciával operálnak, de 5–10 év múlva egészen biztosan a mesterséges intelligencia vezérli majd a flottákat. Tovább erősödik majd a gépi látás és a felhőtechnológia. Ezek együttesen sokkal egyszerűbb üzemeltetést tesznek majd lehetővé.

Krencsey Márton, az Aziza International Kft. ügyvezető igazgatója

2023-ban vállaltuk fel a lengyel VersaBox SA által gyártott Versabot AMR-ek képviseletét. Ezeket az autonóm mobil robotokat a világ legnagyobb Tier-1-es autóipari beszállítói használják, vagyis idehaza is elsősorban ezen szegmens érdeklődését keltette fel a lehetőség, ahol kiemelkedően fontos az emberek között végzett navigáció a raktári megoldások terén. Mindemellett a fejlesztések révén a nagy hazai logisztikai elosztóközpontok is a célcsoportjaink között szerepelnek.

A multinacionális cégek körében a legfőbb szempont jellemzően az emberi munkaerőigény csökkentése, a gyártásoptimalizálás vagy éppen a munkabiztonság fokozása. A kis- és középvállalkozások is érdeklődnek a mobil robotika iránt. Náluk többnyire kisebb területekről beszélhetünk, amiket költséghatékonyan le tudnának fedni AMR-ekkel. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy a kapacitásbővítést célzó pályázatok hiánya minden téren visszafogta a fejlesztéseket, de az eleve tőkehiányos kkv-szektor erősebben lépett rá a fékre.

A VersaBox SA jelenleg a teherbírás terén – az 500 és 1 500 kg terhelhetőségű AMR-ek mellett egy 250 kg teherbírású változat is megjelenik majd – fejleszt, ezenkívül a raklapokat akár 4 méter magasságig is emelni képes automata targoncánk is fejlesztés alatt van. Reméljük, hogy a tavaly megkezdett munka idén termőre fordul, ehhez csak az kell, hogy a cégek belevágjanak az elnapolt beruházásokba.

TechMonitor-összeállítás