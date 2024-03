Robotikai körkép 3. rész

Már látod, hogy lépeget, ezer meg ezer gépezet!

T. Dénes Tamás az alcímben szereplő gondolata az automatizálás disztópiáját önti szavakba. A fejlett országok népessége elöregedésének csapdájából valójában csak a robotizáció a kivezető út, és akkor még a termelékenység növelésének és a versenyképesség megtartásának szempontjaival nem is számoltunk. De milyen évet zárt a hazai robotika, és mi állhat előttünk? A magyarországi iparirobot-piac meghatározó szereplőit kérdeztük.

A hazai robotpiac meghatározó szereplői számára a következő kérdéseket tettük fel:

2023-ra eredetileg növekedést jósoltak a szakértők az újonnan telepített ipari robotok számában. Beigazolódtak ezek a jóslatok Magyarországon? Milyen iparágak teljesítettek alul, illetve felül a korábbi évekhez képest? Milyen feladatokra vásárolták 2023-ban a robotokat? Hogyan alakult a kisvállalkozások, illetve a multinacionális cégek kereslete? Robot vs. kobot: mi alapján döntenek az ügyfelek? A robotvásárlások hány százaléka érkezik jelenleg az integrátoroktól? Milyen mértében befolyásolja a piacot a távol-keleti robotok beáramlása? Mit céloznak a jelenlegi fejlesztések? Milyen várakozásaik vannak a 2024-es évre?

Lénárt Ádám, a Robot Solutions Kft. értékesítő mérnöke

2023-ban jelentősen, becslésem szerint mintegy 50 százalékkal csökkent az általunk újonnan telepített ipari robotok száma, és a partnereinkkel beszélve az a kép rajzolódott ki, hogy az automatizálás egésze behúzta a kéziféket. Az automatizálás fő célja idehaza az élő munkaerő kiváltása, a munkaerőhiánnyal és a fluktuációval ugyanis minden iparcég küzd a mikrovállalkozástól az óriásgyárig. Ennélfogva rengeteg ajánlatot adtunk ki, de jóformán csak az 5 millió euró érték feletti beruházások kaptak zöld utat – ilyen mértékű fejlesztésekre viszont nagyon kevés gyár képes Magyarországon. A kkv-k szerényebb méretű fejlesztési terveit minden bizonnyal a pályázatok hiánya húzta keresztbe, de nem segített az általános piaci bizonytalanság sem, ami nagyrészt az autóipar útkereséséből fakad. 2024 sem hoz fellendülést, de talán nem is a túlélésért fog küzdeni a hazai automatizálási ipar, és legalább a növekedési pálya kirajzolódik majd.

Az autóipari kereslet hanyatlása nem új keletű, de mellé most sajnos „felzárkózott” az elektronikai ipar is. A világjárvány alatt ugyanis rendkívüli mértékben felfutott Európában az elektronikai gyártás, ami húzta maga után a beruházásokat is. A gyártási kapacitás mostanra azonban már utolérte a keresletet – sőt, több területen már túltermelés van –, és az időközben beköszöntött dekonjunktúra az elektronikai ipar további fejlesztéseit is elnapolta. A közelmúltban bejelentett távol-keleti nagyberuházások nem fogják érdemben javítani a hazai automatizálási cégek helyzetét, ezekbe ugyanis minden berendezés az anyaországokból érkezik majd. Ha lesz is velük feladata egy-egy világmárka hazai képviseletének, azok a tárgyalások a cégközpontok között zajlanak, és a magyar szakembereknek jó esetben a végrehajtás lesz a feladatuk.

A Nachi 2018 végén kezdte el Európában forgalmazni a saját kollaboratív ipari robotját, de a kobotok térhódítását személy szerint nem nézem jó szemmel, mert nagyon nehéz megszabni azt az alkalmazást, amihez nyugodt szívvel ajánlhatjuk a kollaboratív robotokat, és nem véletlen, hogy az üzembe helyezett kobotok döntő többségét nem is kollaboratív üzemmódban használják. Láttam már védőkerítés nélkül lángvágásra használni kollaboratív robotokat, és az emberben ilyenkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy vajon eredetileg csak egy divathullámnak engedve vásárolták-e be az adott kobotokat.

A robotvásárlások mintegy 80 százaléka érkezik a gépgyártóktól és az integrátoroktól, de a végfelhasználóktól származó 20% egy része is abból fakad, hogy az ügyfél nagyobb kedvezményt érhet el a robot árában.

A kínai robotok véleményem szerint hosszú távon valóban átrajzolhatják az európai robotpiacot, hiszen mechanikailag állják a versenyt, és maximum a szoftveroldalon vannak még lemaradásban. Ideig-óráig. De a nagy piacnyerés csak úgy képzelhető el, ha Európába hozzák a robotok gyártását, vagy legalább a raktárkészletet idetelepítik. A szintén általunk forgalmazott Yamaha robotok például a legmagasabb szintet képviselik a SCARA robotok szegmensében, de a Távol-Keletről történő szállítás sok időt és költséget generál. A Yamaha számára azonban az európai piac nem éri el azt a volument, ami miatt megérné nekik idetelepíteni egy raktárközpontot – miközben Ázsia minden létező robotot elnyel. Kína azonban mintha más szemmel nézne a világpiacra.

Rumpler Ádám, a KUKA Robotics Hungary Kft. értékesítési vezetője

Beigazolódtak a 2023-ra prognosztizált növekedési előrejelzések, és a jelentős autóipari beruházások 2024-ben is folytatódnak Magyarországon. Egy beruházási hullám önmagában is az ipari robotok számának emelkedését okozza, de azt látjuk, hogy a munkaerőpiaci változásoknak köszönhetően minden iparágban magas az igény az ipari robotokra. Azt tapasztaltuk, hogy pályázati források hiányában a kis- és középvállalkozások beruházási hajlandósága megtorpant – de a gazdaság fejlődésével a következő években ez a szegmens is erős növekedési pályára állhat.

Kijelenthetjük, hogy Magyarországon továbbra is az autó- és az elektronikai ipar a robotika húzóágazatai – ebből kifolyólag a tipikus alkalmazási példák a hegesztés, az elektronikai összeszerelés és csavarozás, valamint az autóipari, karosszériaüzemi alkalmazások – , de a többi szektorban nem tapasztaltunk alulteljesítést, csupán stagnálást vagy kisebb mértékű növekedést. A robotvásárlások 60 százaléka érkezik az integrátoroktól. Tapasztalatunk szerint a rendszerintegrátorok jelentős szerepet töltenek be az automatizálás térhódításában, de a megfelelő erőforrással és sok esetben ezáltal kompetenciával is rendelkező végfelhasználók a saját, automatizálással foglalkozó részlegüket is létrehozzák.

A kollaboratív robotok működése sokat finomodott az elmúlt években, és egy intuitív, egyszerűen programozható, könnyen integrálható rendszerré fejlődött, ami támogatja a terjedésüket. Ennek megfelelően stabil növekedési pályára állt a kobotok iránti kereslet.

A használt robotok nagyon jó belépőt jelentenek az automatizálás világába, és azt tapasztaljuk, hogy évről évre több használt robot kerül értékesítésre. A KUKA is biztosít lehetőséget arra, hogy ellenőrzött keretek között vehessenek vagy adhassanak el használt robotokat. A távol-keleti robotok tekintetében az a tapasztalatunk, hogy partnereink számára rendkívül fontos a megbízhatóság, a hazai képviselet, valamint a támogatás, így bízunk benne, hogy továbbra is az első számú opció maradunk.

Ha az elmúlt évek legjelentősebb fejlesztési irányát kellene megneveznem, akkor az a robotok szoftveres környezete, valamint energiafelhasználása lenne. A robotika jövője egyértelműen a teljes birtoklási költség és fenntarthatóság, a rendszerszoftver és a digitális szolgáltatások, a mobil robotika fejlődése, valamint a mesterséges intelligencia integrálása.

Úgy gondoljuk, az ipari robotok iránti kereslet 2024-ben is növekedni fog, a bővülés üteme viszont lassul, mert több forrásból halljuk, hogy a vállalkozások óvatosabbak lesznek az automatizálásra fordított költségekkel kapcsolatban.

Az operatív pályázatok hatékony eszközök lehetnek az AMR/AGV piac fellendítésére, de nem feltétlenül szükségesek a növekedéshez. 2021–2027 között közel 50%-os CAGR-növekedést jósolnak a szegmensben. Tapasztalatunk szerint Magyarországon felfutóban van a mobil robotok iránti érdeklődés és kereslet, elsősorban a logisztikai és intralogisztikai – az alkatrész- vagy nyersanyagraktár és a gyártóterület közötti anyagmozgatás – alkalmazásokban. Speciális lehetőséget hordoznak az olyan mobil robotikai alkalmazások, ahol a mobil robot egy robotkarral is kiegészül.

A mobil robotika fejlesztési iránya a design to cost, a felhasználóbarát és egyszerű programozói felület, a gyors integrálhatóság, a fejlett flottamenedzser-képességek, a vállalatirányítási rendszerrel való kommunikáció, valamint a mesterséges intelligencia alapú útvonaltervezés. A hazai fejlesztőközpont komoly piaci előnyt jelent, hiszen partnereinket magasabb szinten tudjuk támogatni, a fejlesztőközpont ezenkívül a legújabb fejlesztési irányokról is gyűjti a hazai piac visszajelzéseit. A helyi fejlesztők jobban megértik a hazai piac igényeit.

TechMonitor-összeállítás