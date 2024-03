Robotikai körkép 2. rész

Már látod, hogy lépeget, ezer meg ezer gépezet!

Címkék: ABB automatizálás Dobot ipari robot kollaboratív robot robot robotika Universal Robots

T. Dénes Tamás az alcímben szereplő gondolata az automatizálás disztópiáját önti szavakba. A fejlett országok népessége elöregedésének csapdájából valójában csak a robotizáció a kivezető út, és akkor még a termelékenység növelésének és a versenyképesség megtartásának szempontjaival nem is számoltunk. De milyen évet zárt a hazai robotika, és mi állhat előttünk? A magyarországi iparirobot-piac meghatározó szereplőit kérdeztük.

A hazai robotpiac meghatározó szereplői számára a következő kérdéseket tettük fel:

2023-ra eredetileg növekedést jósoltak a szakértők az újonnan telepített ipari robotok számában. Beigazolódtak ezek a jóslatok Magyarországon? Milyen iparágak teljesítettek alul, illetve felül a korábbi évekhez képest? Milyen feladatokra vásárolták 2023-ban a robotokat? Hogyan alakult a kisvállalkozások, illetve a multinacionális cégek kereslete? Robot vs. kobot: mi alapján döntenek az ügyfelek? A robotvásárlások hány százaléka érkezik jelenleg az integrátoroktól? Milyen mértében befolyásolja a piacot a távol-keleti robotok beáramlása? Mit céloznak a jelenlegi fejlesztések? Milyen várakozásaik vannak a 2024-es évre?

Haray Norbert, az ABB Kft. Robotika és Gyártásautomatizálás üzletágának vezetője

2023-ban emelkedett az ABB által idehaza újonnan üzembe helyezett robotok száma. Az autógyárak és az autóipari beszállítók – a leginkább robotizált ágazat – erős fluktuációt mutat a zöldmezős beruházások és a tervezett robotcserék terén, így az innen érkező volumen nehezen követhető. Bár több autóipari beruházást elnapoltak, a Tier-1-es és Tier-2-es beszállítók jelenleg is komoly részesedéssel bírnak a roboteladásokban. Az autóipar átmeneti visszaesését az általános ipar, valamint az élelmiszeripar kompenzálta. Az ABB által korábban elindított rendszerszintű – sztenderd robotcellákra épülő – értékesítése is termőre fordult 2023-ban. A hegesztés, palettázás, gépkiszolgálás mellé a logisztikai alkalmazások zárkóznak fel, nyilván a raktári dolgozók körében tapasztalható hiány miatt.

A kapacitásbővítési és kutatás-fejlesztési pályázatok hiánya erősen érződött a piacon. Nem ezekből éltünk, de feltűnő volt, hogy ilyen forrással senki sem fordult hozzánk 2023-ban. Ez sajnos a kisvállalkozásokat érintette hátrányosan, vagyis a 2023-as évben a multi- és a kkv-szektor automatizálási felkészültsége között még szélesebbre nyílt az olló.

Az ABB forgalmában hagyományosan alacsony szintet képvisel az integrátori szektor, és ez a volumen stagnál is. Projektről projektre versenyzünk, és nem tudunk akkora árrést hagyni az integrátoroknál, hogy azok hosszú távon elköteleződjenek a márkánk mellett. Ezen a téren érdemes fejlődnünk.

Kollaboratív robotot akkor értékesítünk, ha arra kész alkalmazási példa van nemzetközi szinten, és ahhoz hasonlót vagy ugyanolyat helyezünk üzembe egy hazai ügyfélnél is. Önmagában kobotot nem vásárolnak tőlünk, ha arra nincs kész alkalmazási rendszerünk. Úgy látom, hogy ahol nagyobb számban telepítenek kollaboratív robotokat, ott olyan integrátor végzi a munkát, amely eleve kobotcellák és alkalmazások fejlesztésére specializálódott, és csak a robotkarokat veszi meg ehhez. Itt is érzek némi hiányosságot és fejlődési lehetőséget. A kínai kollaboratív robotok megjelenését ugyanakkor nem érzékelem veszélynek, nem hiszem, hogy jelentős piaci részesedést tudnak majd szerezni Európában.

A robotika olyan tempóban fejlődik, hogy 10 éves időtávokról kár is beszélni. Az ABB 2023-ban 240 fejlesztést indított (szoftver, hardver, új robotcsalád), amiből 210-et be is fejezett. Az utóbbi években rendkívül felgyorsult a nagy adatmennyiséget – például képfeldolgozó rendszert – kezelő szoftverekkel végzett munka fejlődése. Maga a robotkar a különböző iparági elvárásoknak történő megfelelésben fejlődött tovább. Rendkívül fontos lett ezenkívül az energiahatékonyság kérdésköre is; egy modern vezérlővel szállított új robot 20-30 százalékos energiamegtakarítást jelent egy 6-8 évvel ezelőtt üzembe helyezett egységhez képest.

2024-ben nagy növekedést várok a roboteladásokban, ami részben a kínai üzemek megnyitásának lesz köszönhető – Ázsiában ugyanis nagyon jók az ABB pozíciói. Inkább az okoz majd problémát, hogyan teljesítjük majd az új robotokra vonatkozó igényeket.

Pataki Roland, a Dobot Robotics Hungary stratégiai vezetője

A növekedési várakozások a 2023-as évben is beigazolódtak, követve az automatizálás iránti fokozódó keresletet. Százalékos növekedést még nincs értelme mondanunk, hiszen a Dobot márka újnak számít mind Európában, mind Magyarországon, mert aktívan csak 2023 elejétől van jelen az országban. Az elektronikai ipar, a gyógyszergyártás, sőt, a fémipar bizonyos alszegmensei tavaly is szépen teljesítettek, az autóipar azonban számos beruházást elnapolt. Az alkalmazási területek között egyértelműen a hegesztéstechnika és a gépkiszolgálás uralták a piacot. Az értékesítés 70 százalékát integrátori megkeresések adják.

A robotika fő hazai felvevőpiacát továbbra is a multinacionális cégek jelentik, azok ugyanis rendelkeznek azzal a cégkultúrával, valamint vizsgálati és költség-haszon elemzési módszerekkel, amikkel gyorsan átlátják és kihasználják a robotika előnyeit. A kkv-szektor is potenciális célközönség, azonban esetükben további folyamatfejlesztés és némi szemléletváltás is szükséges.

Való igaz, hogy az elmúlt egy-két évben egymás után jelentek meg a kínai gyártmányú robotok Magyarországon. Nem tartunk a piaci verseny éleződésétől, sőt, valahol talán a mi malmunkra hajtja a vizet ez a trend, hiszen ha egyre több kínai robot bizonyít majd a hazai terepen is, úgy csökkennek majd a távol-keleti termékekkel kapcsolatos előítéletek. A Dobot Robots a legnagyobb kínai robotexportőr, és Kína hagyományosan jó abban, hogy jól reagáljon a piaci igényekre.

A magyar iparszerkezet átalakulása és a kínai óriásgyárak megjelenése is javítja a hosszú távú piaci lehetőségeinket. A Dobot anyacéggel való egyeztetés során arra jutottunk, hogy ha szükséges, akkor a kínai Dobot-képviselettel közösen fogunk tárgyalásokat folytatni, amennyiben egy óriásgyár érdeklődik a robotjaink iránt, biztosítva ezzel a megfelelő háttértámogatást a lehetőségek kiaknázásához. Ez rendkívül ígéretes, mert a gyártóberendezések többségét otthonról szándékoznak idehozni az akkumulátorgyárak, míg a hazai képviseletek kezdetben jó eséllyel a karbantartást, oktatást stb. végezhetik majd.

A távol-keleti megatrenddel az integrátorok és a legnagyobb multinacionális gyártó cégek is tisztában vannak, ezért ha a megfelelő műszaki támogatást adjuk a robotokhoz, akkor komolyan számolni kell majd velünk a közeljövőben. Tény, hogy a kedvező bekerülési költségű robotok egyre szélesítik a robotika hazai ügyfélkörét, de arra számítunk, hogy nemcsak új felhasználókat vonzunk majd be, hanem a jól ismert márkáktól is több ügyfél pártol majd át hozzánk.

A 2024-es évben is növekedésre számítunk. Ezt egyrészt a piaci potenciál mondatja velünk, hiszen Magyarországon a robotsűrűség továbbra is elmarad az európai országok többségétől, másrészt az év elején befutott érdeklődések is jó évet vetítenek előre.

Enyedi Márta, a Universal Robots országmenedzsere

Globális szinten a Universal Robots teljesítette a terveit 2023-ban, az év közepére jellemző lassulás után az utolsó negyedév már kimagasló, 20+ százalék növekedést mutatott az újgenerációs robotok bevezetésének köszönhetően. A növekedés mértéke elmaradt a 3-5 évvel ezelőtti hazai boomtól, a kkv-szektor ugyanis még mindig szenved a gazdasági helyzettől, de a nagyvállalati szektor itthon is jól teljesített.

Továbbra is az autóipar számít a húzóágazatnak, ami mellé az élelmiszer-, vegy-, papír- és gyógyszeripar zárkózik fel, de a következő évek robotikai eladásait továbbra is az autóipari és elektronikai beszállítók határozzák majd meg. A könnyűipar nehezen talál munkaerőt, de a beruházási hajlandósága és a tőkeereje alacsonyabb a járműiparban megszokottnál.

Úgy látjuk, hogy a multinacionális cégek elég kreatív módon gondolkoznak a kollaboratív robotiok felhasználási lehetőségeiről és ennek köszönhetően jóval tágabb a gépek alkalmazási köre is. A legtöbb nagyvállalat saját mérnökcsapattal integrálja a kobotokat, ami megint csak azt eredményezi, hogy ebben a szegmensben nő a leginkább a robotpenetráció.

A kobotok legnagyobb előnye az egyszerű üzembe helyezés és üzemeltetés. Az egyszerűség és a gyorsaság minden szektorban fontos, de főleg a nagyvállalatok helyeznek rá nagy súlyt. A kobotok elterjedésének kulcsa nem a gépek műszaki tudásában rejlik, hanem a mérnöki attitűdben; ismerik-e a kobotok használhatóságát és mennyire engedik a robotokat valóban kollaboratív üzemben dolgozni olyan alkalmazásokban, ahol arra adott a lehetőség. Magyarországon sokan még mindig nem a flexibilis automatizálásban gondolkodnak vagy hagyományos ipari robotként használják a kobotokat. Egyre több gépgyártó készít sztenderd robotrendszereket palettázáshoz, gépkiszolgáláshoz, hegesztéshez, ezek nem igényelnek klasszikus értelemben integrálást, a robotika térhódítását azonban elősegítik.

A távol-keleti gyártók robotjaival mi is találkozunk, de a robotika iránti igény olyan nagy mértékben növekszik, hogy ez a közeljövőben még átrendeződést nem fog okozni. Európában még mindig előnyt jelent a helyi jelenlét, a megfelelő támogatás és szolgáltatás, valamint az oktatás és edukáció.

A legújabb fejlesztéseink leglátványosabb része a robotok gyorsaságát és teherbírását érinti, de ezen a téren óvatosan kell mozognunk, hiszen a sebesség, a tömeg és a karkinyúlás együtt be is határolják, hogy meddig beszélhetünk még egyáltalán ember-gép együttműködésről. A UR+ programban számtalan partner fejleszt szoftvert, megfogót, perifériát, stb., de az elkövetkező időszakban véleményem szerint a piaci sikert a felhasználói élmény, a támogatás és a robotok felhasználhatóságának erősítése határozza majd meg. A piaci trendek közel 35-40% növekedést prognosztizálnak 2029-ig, ennek megfelelően mi is intenzív növekedéssel számolunk 2024-ben és remélem, hogy ebben a gazdasági környezet is partner lesz.

TechMonitor-összeállítás