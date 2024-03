Robotikai körkép 1. rész

T. Dénes Tamás az alcímben szereplő gondolata az automatizálás disztópiáját önti szavakba. A fejlett országok népessége elöregedésének csapdájából valójában csak a robotizáció a kivezető út, és akkor még a termelékenység növelésének és a versenyképesség megtartásának szempontjaival nem is számoltunk. De milyen évet zárt a hazai robotika, és mi állhat előttünk? A magyarországi iparirobot-piac meghatározó szereplőit kérdeztük.

A 2023-as IFR-adatoknak ugyan még nem vagyunk a birtokában, de 2022-ben új rekordot döntött a robotika 3,9 millió működő, üzembe helyezett egységgel. A robotsűrűség alapján Dél-Korea (1 012) számított a világ legautomatizáltabb országának, Szingapúrt (730) és Németországot (415) megelőzve. Globálisan 10 000 alkalmazottra 151 robot jut, ami több mint kétszerese a hat évvel ezelőtt mért értéknek.

Bár Dél-Korea, Szingapúr, Japán (397), Kína (392) és Tajvan (292) a tíz leginkább automatizált ország közé tartoznak, az ázsiai robotsűrűség (168) még mindig elmarad az Európai Unió számaitól (208), ugyanis Németország, Svédország és Svájc is bekerült a globális top 10-be. Észak-Amerika 188-as robotsűrűségét a szintén a tíz legjobban automatizált ország közé tartozó Egyesült Államok (285) húzta fel.

A félmilliós éves darabszám már évek óta a múlté; az előzetes várakozások szerint a 2022-es 553 052 egység után 2023-ban már több mint 590 000 ipari robotot telepítettek világszerte, 2024-re pedig már a 600 000-es határ áttörését prognosztizálják. Régiós összehasonlításban az új ipari robotok 73%-át Ázsiában, 15%-át Európában és 10%-át Amerikában helyezték üzembe.

Az Európai Unió továbbra is a világ második legnagyobb robotpiaca (70 781 darab; +5% 2022-ben) Kína után (290 258 darab). Németországban az új telepítések száma 1%-kal 25 636 darabra csökkent, de még így is 36%-os piaci részesedést képvisel az EU-n belül Olaszország (16%) és Franciaország (10%) után. A Brexit utáni Egyesült Királyságban 3%-kal 2 534 darabra nőtt 2022-ben a robottelepítések száma, de ez továbbra is eltörpül a legnagyobb európai piacokhoz képest.

A 2023-as évet a világgazdasági dekonjunktúra határozta meg, de a robottelepítések minden bizonnyal nem követték ezt a trendet. Semmi sem utalt ugyanis arra, hogy az általános hosszú távú növekedési tendencia éppen tavaly ért volna véget. De mennyire volt vidám az összkép a hazai robotika számára?

A hazai robotpiac meghatározó szereplői számára a következő kérdéseket tettük fel:

2023-ra eredetileg növekedést jósoltak a szakértők az újonnan telepített ipari robotok számában. Beigazolódtak ezek a jóslatok Magyarországon? Milyen iparágak teljesítettek alul, illetve felül a korábbi évekhez képest? Milyen feladatokra vásárolták 2023-ban a robotokat? Hogyan alakult a kisvállalkozások, illetve a multinacionális cégek kereslete? Robot vs. kobot: mi alapján döntenek az ügyfelek? A robotvásárlások hány százaléka érkezik jelenleg az integrátoroktól? Milyen mértében befolyásolja a piacot a távol-keleti robotok beáramlása? Mit céloznak a jelenlegi fejlesztések? Milyen várakozásaik vannak a 2024-es évre?

A korábban megkezdett beruházások futnak, de az utánpótlás akadozik. Elég csak egy nagy debreceni projektünkre gondolni, ami a FANUC számára nagyságrendileg 1 000 robotot jelent. Eredetileg 2020 júliusára tervezték az első robotok leszállítását, ebből lett 2024 márciusa. Ez jól jelzi az autóipar útkeresését; amíg nincsenek hosszú távú, megbízható perspektívák, addig nehéz beruházási döntéseket hozni. A belső égésű motorok gyártásának leállítására már van céldátum, de az is látszik, hogy támogatások nélkül az elektromos autók értékesítése is megtorpan. Ennek hatására 2023-ban zsugorodott a kelet-közép-európai robotpiac, ami alól Magyarország sem volt kivétel. Az élelmiszergyártás és az elektronikai ipar mutatott némi aktivitást 2023-ban. Sok projektet készítünk elő az autóipar számára is, de ezek elindítására még várni kell – talán a pályázatok kiírásáig. A pályázati remények elég sok – régóta indokolt – beruházás elnapolását eredményezik. Talán most lehetünk a gödör alján, és 2024 már növekedési pályát ígér. De korábban 6–9 hónapig is elláttunk, ami jelenleg nem több 1-2 hónapnál.

Tavaly a palettázási és a gépkiszolgálási feladatok kerültek az alkalmazási rangsor élére, a hegesztőrobotokat megelőzve. Festőrobotokat alig adtunk el 2023-ban – ehhez ugyanis olyan mögöttes tudás kell, amit kevés kkv birtokol jelenleg. A FANUC nagyon integrátorcentrikus, a projektjeink velük közösen kerülnek lebonyolításra. Mivel mi nem végzünk integrátori munkát, a végfelhasználókat leginkább műszaki tanácsokkal és a tapasztalatok átadásával segítjük.

A könnyen működtethető kollaboratív robotcsaládunk iránt nagyobb a végfelhasználók és a kisvállalkozások érdeklődése, vagyis ami könnyen elsajátítható, ott megjelenik ezen szegmens kereslete is. A kobotok esetében nagyon sokat nyom a latban a kézzel betaníthatóság lehetősége. Több kobotunk végez hegesztési feladatokat, és azt a funkciót nagyon kedvelik a felhasználók, hogy kézzel végigvezethetik a robotot a teljes hegesztési úton. Fontos még, hogy a kobotok kisebb helyigénnyel rendelkeznek. Tény azonban, hogy nagyon kevés kollaboratív robot végez ténylegesen kollaboratív jellegű munkát. Ha ebből indulunk ki, akkor a kobotok fő fejlesztési iránya a csatlakoztathatóság és a betaníthatóság területei lesznek. Ezek a fejlesztések segíthetik a kobotok térnyerését, ami jelenleg a 10%-ot sem éri el a FANUC által értékesített robotok számában.

A használt robotok piaca nem befolyásolja jelentősen a roboteladásokat, hiszen precíziós feladatok ellátására ezek az egységek nem feltétlenül alkalmasak. Robotot az vesz, aki nagy szériában gyárt, amit viszont nem bízhat egy kétes előéletű robotegységre, amihez garancia sem jár. Az új robottal járó garanciával a nyugalmat és a folyamatbiztonságot vásároljuk meg.

Kínát sosem szabad leírni. A belső piacuk óriási, vagyis könnyen nagyra nőhet egy-egy kínai robotgyártó, de azt is látni kell, hogy 10 évvel ezelőtt is megjelentek már kínai robotgyártók, amik idővel eltűntek, és most újak léptek a helyükre. Dömpingárakkal ugyanis el lehet adni Európában robotokat, de a fenntartható működéshez komoly szervezeti háttér is kell. Azonban nem lehet nem odafigyelni rájuk.

A robotika fő fejlesztési csapásiránya jelenleg a mesterséges intelligencia kiaknázása, valamit az üzembiztonságot javító analitikai, adatgyűjtési és -elemzési és hálózati integrációs megoldások térnyerése.

