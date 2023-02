Otthonra is tesztberendezéseket szeretnének a mérnökök

Címkék: e-commerce e-kereskedelem Farnell mérés méréstechnika mérőberendezés mérőeszköz teszt tesztműszer

Az element14 közösség közvélemény-kutatásából kiderült, hogy a mérnökök hibrid munkavégzést szeretnének és otthoni tesztberendezéseket szeretnének használni a hatékonyság növeléséhez, de a vállalatok nem tudják ezt biztosítani.

A Farnell közvélemény-kutatást végzett az element14 közösségben, amely azt hozta ki, hogy a mérnökök szívesen használnának speciális tesztberendezéseket otthon a hatékonyság növeléséhez. Sok vállalat azonban még mindig nem biztosít otthoni használatra semmilyen berendezést, annak ellenére, hogy számos kényelmes és olcsó megoldás áll rendelkezésre.

A közvélemény-kutatás néhány érdekes megállapítást hozott a felszínre:

A válaszadók 90%-a érezte úgy, hogy a mérnököknek otthoni felszerelésre is szükségük van;

50%-uk nem rendelkezik otthoni használatra biztosított tesztfelszereléssel;

A válaszoló mérnökök kevesebb mint egynegyede (24%) tud teljes mértékben távolról dolgozni

Körülbelül egyharmaduk úgy gondolta, hogy csak néhány vizsgálatot kellene otthon elvégezni, miközben a cég laboratóriuma továbbra is szükséges a speciális tesztberendezések használatához.

Az eredmények azt mutatják, hogy költséghatékony PC-ket és hasonló termékeket kell kínálni, többek között olyan beszállítóktól, mint a Pico Technology. Az így létrehozott otthoni laborok javíthatják a mérnökök hatékonyságát.

„Erősödő tendencia a hibrid munkakörnyezet biztosítása az elektronikai iparban – jelentette ki James McGregor, a Farnell Test & Tools részlegének globális vezetője. – Ez megnövekedett igényt fog támasztani a tesztberendezések iránt, amelyeket a mérnökök a helyszínen, a laboratóriumban és otthon is használhatnak. Szeretnénk segíteni a nagyobb hatékonyság elérését azzal, hogy piacvezető tesztmegoldásokat kínálunk, amelyekkel nagyobb hatékonyság és rugalmasság érhető el.”

A Pico Technology innovatív, kiváló minőségű és megfizethető alternatívákat kínál a hagyományos asztali teszt- és mérőberendezésekkel szemben, termékei a COVID-19 világjárvány alatt is lehetővé tették a hibrid munkát és a távoktatás új módjait. Ez a tendencia a világjárvány után is folytatódott, mivel egyre több vállalat használja ki az alacsony költségű PC-alapú eszközök előnyeit a nagy teljesítményű termékekkel kombinálva, hogy a változó alkalmazási igényeknek is megfeleljenek.

A Pico Technology a Farnell kínálatában elérhető termékei a következők:

PC-alapú oszcilloszkópok 10 MHz-től 1 GHz-es sávszélességig;

10 MHz-től 1 GHz-es sávszélességig; Hordozható vektoros hálózati elemzők (VNA) – alacsony költségű, hordozható, nagy teljesítményű, 6 GHz-es és 8,5 GHz-es modellek;

– alacsony költségű, hordozható, nagy teljesítményű, 6 GHz-es és 8,5 GHz-es modellek; Felhőalapú adatgyűjtők feszültség, hőmérséklet és áram mérésére opcionális felhőalapú naplózással, ami bárhonnan lehetővé teszi a rögzített adatok megtekintését;

feszültség, hőmérséklet és áram mérésére opcionális felhőalapú naplózással, ami bárhonnan lehetővé teszi a rögzített adatok megtekintését; A Pico Technology szoftvermegoldásai – licencmentesek, így több eszközön is használhatók. A szoftver használata és az adatok több eszköz között történő megosztása nem jár költségekkel a laborban és otthon;

– licencmentesek, így több eszközön is használhatók. A szoftver használata és az adatok több eszköz között történő megosztása nem jár költségekkel a laborban és otthon; A Pico Technology hardvere – képes adatokat rögzíteni, amelyek számos harmadik féltől származó szoftvercsomagba exportálhatók elemzés céljából;

– képes adatokat rögzíteni, amelyek számos harmadik féltől származó szoftvercsomagba exportálhatók elemzés céljából; Értéknövelt szolgáltatások – alapként hosszú garanciaidők és élettartamra szóló, ingyenes műszaki támogatás.

„Sokkal többet lehetne tenni otthonról, ha a mérnökök hozzáférnének az igényeiknek megfelelő hordozható berendezésekhez – mondta Mike Purday, a Pico Technology az EMEA régióért felelős regionális menedzsere. – A korábbi tesztberendezések összetettek, terjedelmesek és funkcióspecifikusak voltak, de az új, PC-hez csatlakoztatott tesztberendezések teljesítménye megegyezik a hagyományos asztali műszerekével, vagy sok esetben sokkal jobbak, mint a hagyományos asztali műszerek. További előnyeik közé tartozik a költséghatékonyság, a hordozhatóság, a távmunka és az adatok egyszerű mozgatása. Mindig lesznek olyan tesztek, amelyeket a mérnökök nem tudnak elvégezni egy otthoni laborban, de mindenki számára biztosítani kell azokat a berendezéseket, amelyek nem lépik át az észszerűség határát.”

A Pico Technology több mint 30 éve tölt be úttörő szerepet a nagy teljesítményű PC oszcilloszkópok és adatrögzítők tervezésében, fejlesztésében és gyártásában. Ez idő alatt a vállalat komoly termékportfóliót épített fel, beleértve a PicoScope PC oszcilloszkóp sorozatot akár 30 GHz-es sávszélességgel, a TC-08 és PT-104 hőmérséklet adatrögzítőket és a többszörösen díjnyertes autóipari oszcilloszkóp készletet.

A teszt- és mérőberendezések iránti igény globális növekedésére válaszul a Farnell az elmúlt 18 hónapban jelentős beruházásokat hajtott végre a portfólió bővítéshez, ami a világ vezető beszállítóinak legújabb megoldásait foglalja magában. A Farnell teszt- és szerszámtermékeinek készletében oszcilloszkópok, tápok, jelgenerátorok és digitális multiméterek, valamint forrasztótermékek, kéziszerszámok és 3D nyomtatók találhatók. A Farnell ügyfelei a nap 24 órájában ingyenes műszaki támogatáshoz, valamint online forrásokhoz, adatlapokhoz, alkalmazási jegyzetekhez, videókhoz és webináriumokhoz férhetnek hozzá helyi nyelven.

Ha részt szeretne venni a Farnell legfrissebb, az element14 közösséggel kapcsolatos közvélemény-kutatásaiban, kérjük, látogasson el a következő oldalra: https://community.element14.com/members-area/f/forum

www.farnell.com