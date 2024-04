Összpontosítással elért siker

„Ne várd meg, míg elvonul a vihar, hanem tanulj meg táncolni az esőben.” Véronique Maciejak

Címkék: anyagmozgatás Audi Hungaria Zrt autógyár automatizálás Tech-Con Hungária Kft. Universal Robots

Sem 2023, sem 2024 nem aranyévként vonulnak be a járműipar történelmébe, de aki gyorsan reagál, megbízható referenciákkal hozakodik elő és versenyképes árat ad, az a csökkenő autóipari beruházásokból is szép szeletet kanyaríthat ki magának. Stojcsics Gergely, a Tech-Con Hungária Kft. projektvezetője az ipari automatizálási piac fejleményeiről beszélt a TechMonitor olvasóinak – egy friss autóipari projektet részletesen is bemutatva.

Jó munkahelynek számít a Tech-Con?

Stojcsics Gergely: Nyolc éve, gyakornokként kezdtem el dolgozni a cégnél, és ma már én vezetem a Tech-Con projektmérnökcsapatát. Egyedi szállítórendszereket, célgépeket, robotcellákat tervezünk az ügyfeleknek. Nem megszokott, hogy egy pályakezdő egyből meg is ragadjon az első munkahelyén, de rendkívül sokat nyom a latban az itteni családias légkör és a feladatok változatossága.

Stojcsics Gergely, a Tech-Con Hungária Kft. projektvezetője

Minden vállalkozás erős valamiben. Miben rejlik a ti erősségetek?

A vállalkozás erőssége talán a cég múltjában gyökerezik. A Tech-Con Hungária Kft. 1992-ben kezdte meg működését Magyarországon (2005-ig Yeruham Művek Kft. néven) kereskedőcégként. A mai napig pneumatikai és gépépítő elemekből, lineáris technikából, hajtás- és vezérléstechnikából és villamosenergia-elosztó rendszerekből áll a termékportfóliónk.

10-12 éve foglalkozunk projektek kivitelezésével, így egyrészt a mai napig erős kereskedelmi szemlélet uralkodik a cégben, másrészt – és az ügyfelek számára ez a fontosabb – rengeteg alkatrészt tartunk raktáron, ami lerövidíti a gépgyártáshoz kapcsolt szállítási határidőket. Tény, hogy ebből kifolyólag azokat a komponenseket részesítjük előnyben, amiket mi forgalmazunk, de ez nem azt jelenti, hogy a megrendelő nem választhat szabadon. Ilyen esetekben természetesen elveszhet az idő- és árelőnyünk. A szállítópálya-rendszerek terén vagyunk a legerősebbek, mert ezen a területen rendelkezünk a legtöbb alkatrésszel, és itt gyűjtöttük össze a legtöbb tapasztalatot is.

Milyen trendek mozgatják a hazai automatizálási piacot?

A dekonjunktúra az ipari automatizálásra is kihatással van, a megrendelésállomány tehát nálunk is zsugorodott. Ez főleg a kisvállalkozások forráshiányának és az autóipari beruházások visszafogásának volt köszönhető, de ezt egyéb területeken, például az élelmiszeriparban igyekszünk visszahozni. A csomagolóipartól az elektronikai gyártásig egyre több megrendelést kapunk a kollaboratív robotos rendszerekre. Ipari robotokkal sokan foglalkoznak, és sokadik szereplőként a piacra lépni sosem ígér nagy jövőt. A kollaboratív robotika viszont szűz területnek számított egy évtizeddel ezelőtt, itt tehát új belépőként is szert tehettünk arra a tudásra és tapasztalatra, ami most már megkülönböztet minket más beszállítóktól.

A kobotok világa egyébként is rendkívül ígéretes, mert általuk szabadabban szárnyalhat a tervezők fantáziája. Pont akkor kiváló ez az alkalmazás, ha nem a ciklusidő a fő szempont, mivel a kollaboratív robotok nem olyan gyorsak, mint ipari robot társaik. Kezelésük és karbantartásuk viszont egyszerűbb és gyorsabb. Nyugaton a robotizálás egyik mozgatórugója az emberi munkaerő tehermentesítése. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a trend is begyűrűzik hozzánk – kis késéssel, ahogy azt már megszoktuk.

Úgy tudjuk, hogy azért az autóiparban sem lettetek munkanélküliek…

A Tech-Con számára hagyományosan nagyon fontos az autóipar, a legnagyobb partnereink is az autógyárak, illetve az ő beszállítóik közül kerülnek ki. Bízunk abban, hogy a visszaesés csak átmeneti lesz, az akkumulátorgyártás például óriási piaci potenciált hordoz magában. A betelepülő dél-koreai akkumulátorgyártók hatalmas piaci know-how-t hoznak magukkal, és bár kezdetben nem a magyar beszállítókra fognak hagyatkozni, de egy idő után minden gyártóberendezést szervizelni kell, és ezen a téren nyílik esély számunkra is. Ha pedig már kialakult a kapcsolat, akkor előbb-utóbb eljutunk a gépek, rendszerek szállításáig is.

Az AUDI HUNGARIA Zrt. új elektromosmotor-gyártó szerelősorához a Tech-Con Hungária Kft. készítette a szállítórendszert

De amíg az akkumulátorgyárak épülnek, az autóiparra addig is lehet számítani. Az egyik legutóbbi munkánk éppen egy autóipari megbízás volt: az AUDI HUNGARIA Zrt. új elektromosmotor-gyártó szerelősorához készítettünk egy szállítórendszert. Bár nem volt egy kifejezetten nehéz projekt, volt benne néhány technológiai csavar. 2023 tavaszán láttunk neki a gyártósor visszahordó ága tervezésének, és mintegy négy hónapot vett igénybe a gyártás, így 2023 augusztusában kezdtük meg a telepítést Győrben.

Hogyan épült fel a liftes szállítópálya-rendszer?

Maga a szállítandó termék egy alumínium tartóbak (egy segédkeret) volt, aminek segítségével az alkatrészeket tesztelik. A feladat nehézségét az adta, hogy a segédkeretek meglehetősen amorf szerkezetűek voltak, ami sem a pozicionálásukban, sem a mozgatásukban nem segített. Szalagos szállítópályát terveztünk kettő pneumatikus lifttel, amik a gyártósor felett hordják vissza a bakokat. További nehezítésként mindezt egy meglehetősen szűk beépítési helyen kellett megvalósítani, az alkatrészek méretéhez képest tehát a szállítórendszer keretét meglehetősen kicsire kellett tervezni. Mindezt úgy, hogy a funkcionalitás mellett minden munkánkban hagyományosan igyekszünk odafigyelni a későbbi karbantartás leegyszerűsítésére is.

A szalagos szállítópálya kettő pneumatikus lifttel üzemel, amik a gyártósor felett hordják vissza a bakokat

Meg kellett valósítanunk a tartóbakok nyomon követését is, amit úgy oldottunk meg, hogy minden bakra QR-kódot gravíroztunk, amit a gépkezelő a szállítószalagra helyezéskor beolvas, és a vezérlés ennek alapján tartja számon, hogy melyik alkatrészt hányszor hordta vissza a szalag. Ezzel a számlálással pontosan tervezhető a karbantartás és a magas minőségű gyártás biztosítása is.

Molnár László