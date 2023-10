Olcsó húsnak híg a leve a gépgyártásban is?

A gépgyártásban a gyorsaság és az ár mellett a hatékonyságot és a biztonságot sem lehet figyelmen kívül hagyni

A hazai gépgyártás komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt 20 évben, amit nem utolsósorban szemléletbeli fejlődés is követett. A minőség biztosítása már az alkatrészek beszerzésénél elkezdődik. Gazsi Péter, a Siemens Zrt. értékesítő mérnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy a projektek csökkenése idején csak a megbízható és magas technológiai szintet képviselő berendezések gyártói maradnak életben – beszéljünk az iparág régi motorosairól vagy a reményteljes új belépőkről.

Mennyire erős szereplő a Siemens a célgépépítésben?

Gazsi Péter: Az elmúlt években a gazdasági környezet lehetővé tette, hogy egyre többen vágjanak bele a célgépépítésbe. A projektek száma azonban jelenleg csökken, és általánosságban a kisebb gépgyártók helyzete nem irigylésre méltó. Idehaza megközelítőleg 50 kiemelt gépgyártó partnerünk van. Globálisan a gépgyártás adja a Siemens ipari digitalizációs árbevételének a 20 százalékát. A világon majdnem minden harmadik gépet Siemens-technológia vezérel, és ennek a kitüntetett szerepnek idehaza is igyekszünk megfelelni. A portfóliónk a célgépek gyártásához szükséges alkatrészek 70-80 százalékát képes lefedni, a kisfeszültségű energiaelosztástól kezdve a kapcsolástechnikán és a vezérlésen át egészen a hajtástechnikáig.

Dönthet úgy egy gépgyártó, hogy Siemens-alkatrészt használ, vagy ez megrendelői hatáskör?

Az egyedi célgépeket gyártó cégek esetében a legmagasabb fokú együttműködésre van szükség a megrendelő és a vállalkozó között abban a tekintetben, hogy mi kerüljön az adott berendezésbe. Itt érvényesülnek a leginkább a végfelhasználói szempontok. A katalógusgépeket gyártó cégeknél a berendezések erős standardizáltsági foka miatt jellemzően kisebb beleszólása van a végfelhasználónak a módosításra. A szerszámgépgyártásban pedig már olyan szintű integritásról beszélünk, ami sok változtatási lehetőségre nem ad módot – bár a vezérlés némely esetben kiválasztható.

Változatott valamit ezen a gyakorlaton az ellátási láncok sérülése?

A világjárványnak valóban volt egy olyan következménye is, hogy a korábban olajozottan működő ellátási láncok megszakadtak. Több helyen javasoltuk, hogy a megszokott, de nehezebben elérhető eszközöket cseréljék a portfóliónkon belül megtalálható kedvezőbb elérhetőséggel rendelkező típusokra. Ez kezdetben nagyon nehezen ment – főleg a kulcsfontosságú gépelemek esetében –, de sokan belátták az elmúlt két évben, hogy ha új gépet akarnak a termelésbe állítani, akkor érdemes a korábbi preferenciákat elengedni.

A távol-keleti gyártók jellemzően agresszív árpolitikát alkalmaznak a gépiparban. De a végfelhasználó számára az is fontos, hogy a gépelemek gyártója a későbbiek során is folyamatosan elérhető legyen. Ha a beépített alkatrészeknél nagyjából 30 százalékos arányt érnek el a Siemens-termékek, akkor már arra is lehetőség nyílik, hogy egy szerződés keretén belül ne a gépgyártó utazzon ki külföldre egy meghibásodás elhárítására, hanem azt a helyi Siemens-képviselet végezze el. Ez hatalmas időmegtakarítást jelent mind a gépgyártó, mind az ügyfél számára.

Ezzel együtt továbbra is fontos szempont az alkatrészek ára?

Jellemzően magára a mechanikai komponensekre megy el a vállalási ár fele, a mérnöki munkaórák pedig 30 százalékot tesznek ki. Fontos még a vezérléstechnika (10–25%), a többi ráfordítás olyan elemekből áll össze, mint például a logisztika. Számít tehát a versenyképesség szempontjából, hogy ki milyen árszabású terméket épít be, de az olcsósággal együtt a gyártó a kockázatot is vállalja. Láttunk már olyat, hogy ezért projektet kellett visszaadnia a gépgyártónak. A kompatibilitási kérdésekre sem érdemes mérget venni minden kisebb gyártó esetében, mert nagyon sok plusz mérnöki munkaórát okozhat egy nem várt kompatibilitási gondot. Pár száz euró remélt megtakarításból így lesz pár ezer euró pluszköltség.

Nem mondom, hogy nem lehet jó gépet építeni kisebb gyártók olcsóbb megoldásait összerakva, de ez egy kockázatos vállalkozói modell. A Siemens teljes rendszerekben gondolkozik, átfogó szoftvermegoldásokkal, mely számos előnyt kínál. Az előttünk álló években éppen a stabilitás és a kiszámíthatóság lesz a gépgyártók talpon maradásának egyik kulcsa.

Ha már itt tartunk: hogyan hat a dekonjunktúra a hazai célgépépítő szektorra?

Csak azok maradnak majd talpon, akik képesek a megújulásra. Az energiafogyasztás és általában minden forrás lokális mérése és felügyelete ma már abszolút alapnak számít. Ennek ellenére a gyártók és a végfelhasználók is sok esetben csak a villamosenergia-fogyasztás kordában tartására figyelnek, minden más forrás – például a sűrített levegő – már elkerüli a figyelmüket.

A célgépépítők versenyképességének szempontjából ugyanilyen fontos a digitális ikerpárok használata. Csak az marad életben, aki kevés időt veszteget el a tervezés és az építés során, vagyis a gép telepítése előtt tesztelni kell azt nemcsak mechanikailag, hanem a vezérlés szintjén is. A tervezőasztalon a legritkább esetben derül ki minden lehetséges probléma, éppen erre való a 3D szimuláció.

A harmadik fontos tényező pedig a mesterséges intelligencia használata, ami már a gépgyártásban is abszolút jelen van. A Siemens is rendelkezik olyan, MI-t támogató modullal, ami PLC-rendszerbe integrálva neurális hálózatokhoz csatlakoztatható, és így akár a gép vezérlése is optimalizálható működés közben. Az MI egészen váratlan helyen siethet a vállalkozások segítségére. Egy chilei haltenyésztő telepen például már mesterséges intelligencia figyeli a halak valós idejű viselkedését, ami visszacsatol az automatikus etetőrendszerbe, így sokkal hatékonyabb etetés valósítható meg, és kevesebb eledel megy kárba.

Közvetlen a kapcsolat a Siemens és a magyar gépgyártók között?

Egy bizonyos megrendelési állomány felett már igény szerint nem a viszonteladóink, hanem közvetlenül a Siemens szolgálja ki a gépgyártókat. De ez nem automatikus, hiszen nagyon jól felépített nagykereskedői hálózatunk van, és az indirekt kiszolgálás sem jár semmilyen hátránnyal. Van úgy, hogy maga a gépgyártó szeretne indirekt kapcsolatban maradni, hiszen a kereskedő is kínálhat jó fizetési konstrukciókat, kedvezményeket, és a kínálatában nyilván egyéb gépelemek is megtalálhatók.

Az energiahatékonyság kérdésköre túllépett már a jelszavak szintjén?

Az energiatakarékosság valóban sok éven át nem érte el a piac nagy részének ingerküszöbét. Születtek időközben idevágó szabályok, például az 50 kW feletti leágazások kötelező energiamérése. Jeleztük is a gépgyártók felé, hogy érdemes úgy kialakítani a vezérlőszekrényeket, hogy azok a bejelentett jövőbeni szabványoknak is megfeleljenek. Aki megfogadta ezt a tanácsot, az sok pénzt spórolt.

Az elszabadult energiaárak sok vállalkozás figyelmét felhívták arra, hogy az energiafogyasztás mérése és felügyelete akár versenyképességi tényező is lehet. A Siemens hajtásrendszerek között vannak olyan modellek, amelyek a fékezés közben termelődő energiát képesek visszatáplálni a hálózatba, az energiát tehát nemcsak az adott szervorendszeren belül hasznosíthatjuk, hanem egy teljesen másik gépet is működtethetünk azzal.

Milyen műszaki támogatást ad a Siemens a gépgyártóknak?

Európában a Siemens a legerősebb ezen a téren. Ez nemcsak az én véleményem, hanem az ügyfeleink visszajelzései is erről árulkodnak. A műszaki támogató csapaton kívül például egy Industry Support weboldalt is fenntartunk, ahova minden gépgyártó regisztrálhat, és ahol a gépkönyveken kívül rengeteg alkalmazási példa is megtalálható. Ennek segítségével nem a nulláról indul egy új gép fejlesztése, hanem kereshetünk egy idevágó, valós ipari példát, amit a saját TIA Portal fejlesztői környezetbe behúzva szabadon módosíthatunk. Ha nagyon magas szintet ér el a partneri kapcsolatunk, akkor az applikációs centerben akár közösen is fejleszthetjük az adott gépet, amit aztán a gépgyártó a piacra dobhat.

