Nyílt Napok, hogy jól sikerüljön az év vége!

November 14-én és 15-én tartotta immár hagyományos Nyílt Napjait a Yamazaki Mazak

Sóskúra is megérkeztek a japán gépgyártó óriás NEO szériás gépei, ezért a Nyílt Napokra ellátogatók már a Mazak legújabb megmunkálási és automatizációs megoldásait ismerhették meg. Az átfogó kínálatról a Nyílt Napok társkiállítói gondoskodtak, az új gépek pedig élőben, megmunkálás közben is megtekinthetők voltak.

„Már nyáron eldöntöttük, hogy idén is megrendezzük a novemberi Nyílt Napokat, de nem akartuk, hogy elterelődjön a hazai ügyfelek figyelme az EMO 2023 kiállításról, ezért csak Hannover után hirdettük meg az eseményt. A hangsúlyt Sóskúton is a NEO koncepcióra helyeztük – mondta Török László, a Yamazaki Mazak közép-kelet-európai régióért felelős vezetője. – Ennek megfelelően kicserélődött a bemutatóterem gépkínálata – nem utolsósorban annak köszönhetően, hogy a hazai ügyfelek felvásárolták a Technológiai Központban fél évvel ezelőtt látott gépeket.”

A Mazak hazai vevőkörének kétharmada az 50 főnél kisebb vállalkozásokból kerül ki, akik nem most élik a virágkorukat, a nagyvállalatok beruházási kedve azonban ellensúlyozta ezt a visszaesést. Az értékesített gépek átlagára 50 százalékkal növekedett, ami a gazdagabb felszereltségnek, az automatizációs rendszereknek és a kulcsrakész megoldásoknak volt köszönhető. A Mazak hazai piaca tehát a várokozások felett teljesített, pedig régiós kitekintésben vegyes a kép. A cseh piac és az exjugoszláv piacok kellemes meglepetést okoztak 2023-ban, míg Lengyelországban és Romániában inkább a pesszimista forgatókönyvek valósultak meg a Mazak számára.

Megújult gépkínálat a bemutatóteremben

A Nyílt Napok látogatói az INTEGREX i- 250 H öttengelyes maró-esztergát TA-35/70 robottal, a palettacserélő rendszerrel felszerelt HCN-6800 NEO megmunkálóközpontot, az OPTIPLEX 3015 NEO lézeres vágógépet automatizált palettacserélő-rendszerrel, a QTE-300 MSY SG esztergaközpontot LNS rúdadagolóval, valamint a CV5-500 szimultán 5 tengelyes megmunkálóközpontot tekinthették meg működés közben.

A legújabb generációs, a TA 35/70 robotos kiszolgálással bemutatott többfunkciós INTEGREX i-250 H öttengelyes maró-eszterga egy kompakt szerszámgépben egyesíti az esztergálási és a B tengelyes marási műveleteket. A gépet kifejezetten automatizálási rendszerek integrálhatóságához tervezték, így rúdadagolók, munkadarab betöltő/kirakodó robotok és automatikus tokmánypofa-cserélők is hozzáilleszthetők.

A HCN-6800 NEO vízszintes megmunkálóközpont magas merevségű gépkonstrukciója minimalizálja a deformációt, és nagy pontosságú megmunkálást biztosít. A géphez a széles körű megmunkálási követelményeknek való megfelelés érdekében a fordulatszám és nyomaték tekintetében többféle főorsó igényelhető.

Az OPTIPLEX 3015 NEO lézeres vágógépben intelligens funkciók széles választéka biztosít könnyű kezelhetőséget és nagy termelékenységet. A 10 kW-os lézerforrás nagy sebességű vágást biztosít közepes vastagságú anyagok esetén, ezenkívül képes tükröződő felületű anyagok – réz, bronz és alumínium – vágására is.

Az LNS rúdadagolóval ellátott QTE-300 MSY SG esztergaközpontot változatos alkatrésztípusok hatékony megmunkálására fejlesztették ki. Az orsó nagy nyomatékú megmunkálást tesz lehetővé alacsony sebességtartományban. Nagy merevsége mellett a nagy fokú gyorsulás és a lassulás növeli a termelékenységet.

A híd kialakítású CV5-500 öttengelyes függőleges megmunkálóközpont teljes megtámasztású forgó-billenő asztallal, amely nagy merevségű, nagy pontosságú megmunkálást biztosít. A nagy teljesítményű MAZATROL SmoothX vezérlés kivételes 5 tengelyes megmunkálási teljesítményt eredményez.

Társkiállítói vélemények

Központi kritérium volt, hogy a társkiállítók profilja kapcsolódjon a Nyílt Napok mondanivalójához, így a vendégek teljes képet kapjanak a költséghatékony és fenntartható megmunkálás világáról.

Kádár Csanád területi értékesítési vezető, Renishaw Magyarország Kft.

Nagyon régóta a Mazak egyik stratégiai partnerének számítunk, a sóskúti bemutatóterem gépei is Renishaw mérőeszközöket tartalmaznak. A sztenderd termékeken kívül az új QE sorozatú rádiós rendszerünket mutattuk be, aminél sokkal egyszerűbben, akár egy telefonos alkalmazásban is elvégezhető a mérőfej cseréjénél szükséges újrapárosítás. Nem mindenki tudja, hogy mennyi mindenre jó egy bemérő. Ezen a rendezvényen a ritkábban használt funkciók hasznosságára is igyekeztünk felhívni az ügyfelek figyelmét. Sok tekintetet vonzott az a koordináta-mérőgépeket tehermentesítő, gyártósori mérésekre képes Equator™ ellenőrző rendszer is, ami nemcsak az elkészült alkatrészeket vizsgálja be, hanem a mért értékeket vissza is csatolja, és lehetővé teszi a gyártási folyamat automatizálását.

Gyönyörű Attila CAM termékvonal vezető, Enterprise Group

Egymást követték a szakmai rendezvények ősszel, és mindegyiken a várható látogatói profilhoz igazítottuk a bemutatott termékvonalunkat. A gyártószektor számára a CAM-portfóliónkat emeltük ki, némi Solid Edge kitekintéssel a gyártás-előkészítés támogatásához. A lemezmegmunkáláshoz kifejlesztett RADAN adja több Mazak lézervágó táblaoptimalizáló és programozó megoldását, a piacvezető EDGECAM CAM-megoldással pedig az INTEGREX maró-esztergáló központot programoztuk. A szoftverpiac helyzete nagyon területfüggő, a forgácsolásban nagyon telített a piac, és kisebb is a beruházási kedv, a lemezmegmunkálásban viszont aránylag kevés cég alkalmaz vezérlőfüggetlen szoftvert, itt tehát nagyobbak a piaci lehetőségeink. Idén ezenkívül több energiát fordítottunk a bútor- és faipar támogatására. A jövőben még inkább cégre szabott, teljes körű megoldásokat akarunk nyújtani, amelyek több automatizmussal segítik a szoftverfelhasználók mindennapi feladatait.

Ágoston Róbert szenior energiahatékonysági tanácsadó, Press Air Kft.

Az ipar 90-95 százalékában használnak sűrített levegőt, ezért szinte mindenhova van kapcsolódási pontunk. A sűrített levegős rendszerek az egyik legnagyobb energiafalónak bizonyulnak minden üzemben, vagyis a sűrített levegős rendszerek forgalmazásán túl az energiahatékonysági auditok és fejlesztések is a munkánk részét képezik. Az elmúlt 5–10 év mérései alapján azt mondhatom, hogy az iparban 30–40 százalékos általános energiahatékonysági javulást érhetnénk el. Ma már szerencsére nem csak a bekerülési költséget nézik meg a döntéshozók, de az is tény, hogy még nem tart ott a szemléletformálás, ahol tartania kellene.

Takács József alkalmazástechnikus, Walter Hungária Kft.

A Nyílt Napokon elsősorban az esztergaszerszámokat és a tömör keményfém marókat mutattuk be. A bemutatóteremben megtalálható gépek közül a QTE-300 MSY SG esztergaközpontot Walter szerszámokkal szereltük fel. Az év vége ugyan csendesnek bizonyult, de a szerszámpiac nem érezte meg különösebben a dekonjunktúrát. Sok ismerős arc bukkan fel egy ilyen rendezvényen, azért ahol csak tudunk, ott igyekszünk mi is személyesen megjelenni.

Fáth Péter kereskedelmi igazgató, Pure Air Kft.

Ipari levegőszűréssel foglalkozunk, és többek között a sóskúti bemutatóteremben is megtalálhatók az Absolent szűrők. A döntéshozók sokszor nem gondolnak az olajköd veszélyeire, pedig vannak már olyan üzemek, ahol virágok vannak a CNC-szerszámgépek között, és a munkatársak tiszta levegőben dolgozhatnak. Ég és föld a különbség, márpedig a munkavégzés körülményei közvetlenül kihatnak a munkaerő-megtartás esélyeire. A szakképzett munkaerő manapság kincset ér, így, ha másért nem, versenyképességi okokból mindenképpen érdemes lenne figyelmet fordítani a csarnok levegőjének tisztaságára.

Molnár László