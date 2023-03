Növekedés előtt áll a csomagolóipar

A csomagolt élelmiszerek iránti növekvő kereslet a gépek és berendezések piacát is ösztönzi

Címkék: BD-Expo csomagolástechnika csomagológép csomagolóipar élelmiszeripar interpack

A világ népességének tartós növekedése, a terjedő városiasodás, a magasabb szintű foglalkoztatás és az emelkedő jövedelmek világszerte növelik a keresletet a csomagolt élelmiszerek iránt. A brit Euromonitor International a Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége (VDMA) élelmiszer- és csomagolóipari gépek tagozatának adataira támaszkodó előrejelzése szerint 2021 és 2026 között a csomagolt élelmiszerek világpiaci értékesítési volumene 14 százalékkal 932 millió tonnára emelkedik majd.

A kereslet azonban eltérően változik a világ egyes régióiban. A fejlődő és az alacsonyabb egy főre jutó fogyasztással rendelkező országokban a kereslet az előrejelzések szerint átlagon felüli mértékben emelkedik. Ez mindenekelőtt Ázsia, a Közel-Kelet és Afrika esetében történik majd így. Ezekben a régiókban, de Latin-Amerikában és Kelet-Európában is egyre több fogyasztó választja a magas minőségű és a higiéniai követelményeknek megfelelően előállított és csomagolt termékeket. A már magas egy főre vetített fogyasztással rendelkező, telített piacokon pedig magas szinten stabilizálódik a csomagolt élelmiszerek kereslete. Változik a fogyasztói tudatosság és változnak a fogyasztási szokások is: egyre inkább ügyelünk arra, hogy mit és mennyit eszünk, és tudatosan vásárolunk kevesebbet, hogy kevesebbet is kelljen kidobnunk.

Kelet-Európa (a balti államok nélkül) a csomagolt élelmiszerek világpiacának közel 8 százalékát képviseli. Európán belül pedig a csomagolt élelmiszerek piacának körülbelül 28 százalékát jelenti Kelet-Európa. A várakozások szerint a kelet-európai országok kereslete 2021 és 2026 között összesen 7 százalékkal 66 millió tonnára emelkedik. A legnagyobb kelet-európai felvevőpiacot Oroszország jelenti 47 százalékos részesedéssel, majd Lengyelország és Ukrajna következik a ranglistán 14, illetve 7 százalékkal. Románia és a Cseh Köztársaság piaca 6, illetve 3 százalékot képvisel.

A legnagyobb termékcsoportot a tejtermékek jelentik. Ezen a részpiacon az értékesítési volumen közel 9 százalékos mértékű bővülésére számítanak, így 2026-ban 22 millió tonnával számolnak. A második legnagyobb termékcsoportot a sütőipari termékek jelentik, ezek kereslete a várakozások szerint évente 3 százalékkal bővül, és 2026-ra eléri a 19 millió tonnát. A harmadik helyen a hús, a tenger gyümölcsei és a húst kiváltó termékek szerepelnek, ezek kereslete 2026-ig összesen 15 százalékkal 4 millió tonnára bővül. A negyedik helyen a rizs és a tésztafélék szerepelnek közel 9 százalékos várt növekedéssel és 3 millió tonnával, majd a szószok, öntetek és fűszerek következnek 2026-ra összesen 10 százalékkal 3 millió tonnára bővülő értékesítéssel.

A Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetségének várakozásai szerint a csomagolt élelmiszerek keresletének növekedése a régióban további beruházásokat ösztönöz az élelmiszer-feldolgozó és csomagológépek terén a szükséges termelési kapacitások telepítése és fejlesztése miatt.

Az előzetes adatok szerint a kelet-európai országok 4 852 millió euró értékben importáltak élelmiszer-feldolgozó és csomagológépeket, ami közel 1 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az élelmiszer-feldolgozó és csomagológépek három legfontosabb gyártó országa Német- és Olaszország, illetve Hollandia volt. A térségbe behozott gépek és berendezések harmadát (1 460 millió euró értékben, ami 3,3 százalékos növekedést jelent) Németország szállította, Olaszország részaránya 24 (1 162 millió euró, +2,8 százalék), Hollandiáé pedig 7 százalékos (337 millió euró, 14,3 százalékos csökkenés) volt.

A 2023-as interpack csomagolástechnikai szakkiállítás újra a legnagyobb nemzetközi piaci áttekintést adja a csomagolóiparból és a kapcsolódó folyamatalapú iparágakból. A szervezők testreszabott csarnokkiosztást hoztak létre az alapvető célcsoportok, az élelmiszerek, italok, édes- és sütőipari termékek, gyógyszeripari, kozmetikai, non-food és ipari áruk területéről érkező látogatók érdekében. 2023. május 4–10. között mintegy 2 700 vállalat mutatja be a teljes értékláncot lefedő csúcstechnológiai megoldásait, a csomagolóipari trendeket és a növekedési lehetőségeket, megválaszolva az iparág előtt álló kihívásokat. Magyarországi képviselet: BD-Expo Kft. | Tel.: 06-1/346-0273 | office@bdexpo.hu | www.bdexpo.hu/interpack

