Nemzetközi piacok karnyújtásnyira

A világ legjelentősebb ipari kiállítása stabil üzletkötési helyszín maradt a viharos időkben is

Az iparágak gyökeres átalakulása, az emelkedő energiaárak, a rég nem látott inflációs számok és a klímaváltozás idején még fontosabbá vált, hogy naprakészek legyünk az ipari trendekkel és a vevői elvárásokkal. Jó hír is akad: Hannoverben erre egy időben, egy helyen is lehetőségünk akad!

Az egyetlen út előre

Aki rendszeresen követi az elektromobilitás terén zajló fejleményeket, az rendszeresen olvashat az akkumulátortechnológia küszöbön álló kvantumugrásáról. A tényleges előrelépés ellenére azonban ezek az ugrások eddig sokkal kisebbek voltak a reméltnél, gyakran meg sem valósultak a maguk teljességében.

Az elektromos autók hatótávolságának növeléséhez nem elegendő önmagában az akkumulátortechnológia fejlesztése. A ZF Friedrichshafen AG különösen hatékony hajtásokat mutat be a 2023-as Hannover Messén, amelyek moduláris koncepcióra épülnek elektromotorral, átalakítóval, sebességváltóval és szoftverrel. A szilárdan rögzült „hatótáv-probléma” leküzdéséhez a ZF olyan új hajtásláncokat fejlesztett ki személygépkocsikhoz és könnyű haszongépjárművekhez, amelyek kis méreteik ellenére nagy teljesítménysűrűséggel és energiahatékonysággal rendelkeznek.

A jó dolgok hármasával jönnek

A rendszerszintű újítások hatására a hajtáslánc kialakítása akár tíz százalékkal kompaktabb, amit nagyrészt a teljesítménysűrűséget növelő hűtési megoldás tesz lehetővé. Ezenkívül az erőforrás-takarékos anyagfelhasználás és a teljesítményelektronika úgynevezett „diszkrét megközelítése” is hatott a fejlesztőmérnökökre, aminek eredményeként a hajtások gyártása is fenntarthatóbb. A teljesen moduláris koncepció célja, hogy segítse az autógyártókat a modellkínálat elektrifikálásában.

„Három alaprendszerre támaszkodunk, amelyek szinte tökéletesen megfelelnek ügyfeleink fő elvárásainak, nevezetesen a hatékonyságnak, a teljesítménynek és a költségeknek – mondta Markus Schwabe, a ZF elektromos hajtáslánc-rendszerek termékvonalának vezetője. – Minden szegmens e-járműveinél optimálisan meg tudunk valósítani az egyedi igényeket.”

Hatékony átalakítók kiegyensúlyozó paraméterekkel

A ZF tervezett innovációiból azonban nem csak az akkumulátoros elektromos járművek profitálnak. A tüzelőanyag-cellás hajtásokban alapvető szerepet játszanak a nagyfeszültségű átalakítók (DC-DC konverterek), mivel a nagy terhelés során kompenzálják az alacsony kimeneti feszültséget és az erős feszültségeséseket. A személy- és haszongépjárművekhez kifejlesztett ZF teljesítményelektronikai platform új konvertere 99,6 százalékos abszolút csúcsértéket ér el a hatékonyság tekintetében.

A jövő közel van

Az innovatív elektromos hajtások még nem léteznek teljes rendszerként, a ZF szerint ez legkorábban 2025-ben valósulhat meg. Az egyes alkatrészek azonban a gyártói igények miatt hamarabb elérhetők lehetnek. Ennek részletei is megismerhetők lesznek a 2023-as Hannover Messén.

Izgalmas megoldás tüzelőanyag-cella kötegekhez

A HYDAC a tüzelőanyag-cellás technológiához kapcsolódó alkatrészek és rendszerek átfogó portfólióját kínálja, beleértve a lemezkötegek innovatív feszítési megoldását is. A közelgő Hannover Messe 2023-ra készülve a német cég egy innovatív feszítőszalag-megoldást fejlesztett ki a tüzelőanyag-cellák tervezési kihívásainak leküzdésére.

Üzemanyagcellák vs. akkumulátorok

Sok szakértő úgy látja, hogy az üzemanyagcellák hatékonyabb megoldást képviselnek az akkumulátoros megoldásokkal szemben, ha olyan mobilitási alkalmazásokról van szó, amelyek hosszú időn keresztül igényelnek nagy mennyiségű energiát és teljesítményt. Ilyenek például a szállítmányozás, a buszok, a vonatok vagy éppen a hajók. A nagynyomású hidrogén-utántöltő rendszerekkel kombinálva a tüzelőanyag-cellák gazdaságilag életképes alternatívát kínálnak a zéró károsanyag-kibocsátású közlekedéshez és üzemeltetéshez. A HYDAC innovatív feszítőheveder-megoldásokat alkalmaz a nagynyomású tartályok rögzítésére, valamint az üzemanyagcella közvetlen közelében.

A feszítőhevederek növelik a hatékonyságot

Számos üzemanyagcella-gyártó menetes rudakkal rögzíti a lemezkötegeket, a HYDAC viszont feszítőhevedereket használ. A menetes rudak ugyanis egyenetlenül osztják el az érintkezési nyomást, ami azt eredményezi, hogy a kötegen nem optimális az erőeloszlás. Ennek eredményeként szivárgások léphetnek fel az egyes bipoláris lemezek között, ami viszont energiaveszteséghez és lecsökkent rendszerhatékonysághoz vezet. A hagyományos menetes rudakhoz képest a feszítőszalagos megoldás egyik előnye az, hogy az érintkezési erők sokkal egyenletesebben hatnak az üzemanyagcella tömítéseire. De a feszítőszalagok használata a lemezköteg súlyát is csökkentheti, ezenkívül optimalizálhatja a beépítési méreteket, valamint leegyszerűsítheti az összeszerelési és karbantartási folyamatot.

Bajnok a kompakt hatékonyságban

A Bosch Rexroth által kifejlesztett CytroMotion egy kompakt, energiahatékony tengely, amely az elektromos energiát egy henger precíz, szabályozható mozgásává alakítja. A nagy erőkkel járó lineáris mozgások és a nanométeres pozicionálás bizonyos mértékig standard követelmények a gép- és berendezésgyártásban. Az optimális műszaki megvalósításhoz azonban különösen kompakt, egyszerű és költséghatékony megoldásra van szükség, a fenntarthatóság pedig energiahatékonyságot és folyamatbiztonságot feltételez. A lineáris tengelyek képesek átfogóan megfelelni ezeknek a követelményeknek azáltal, hogy a hidraulika erősűrűségét és robusztusságát egy kompakt, energiahatékony és kevés karbantartást igénylő rendszermegoldásban egyesítik.

Lineáris mozgások 110 kN erőig

A CytroMotion kompakt hidraulikus aktuátor új szintre emeli a hidraulikus lineáris tengelyek hatékonyságát a 6,2 kW-ig terjedő teljesítményosztályban. Az új kompakt hajtóművel 110 kN erejű lineáris mozgások valósíthatók meg a legkülönfélébb gépekben és rendszerekben. A tisztán elektromosan vezérelt CytroMotion a tervezést és az üzembe helyezést is leegyszerűsíti.

Kompakt, integrált megoldások

A CytroMotion nemcsak az elektromomotor, a hidraulika szivattyú és a henger standard alkatrészeit kombinálja a fontos vezérlési funkciókkal és elzáró eszközökkel egy kompakt, integrált megoldássá. Az opcionális alkatrészek között megtalálható az SSI interfésszel ellátott digitális jeladó, illetve egy változat kapcsolható, erőcsökkentett gyorsmenettel és nyomásvédelemmel a maximális erők állítható korlátozásához.

Előnyök egész sora

Újszerű tervezési megközelítésével a CytroMotion új tervezési és funkcionális perspektívákat nyit gépgyártók számára, mivel a hagyományos lineáris tengelyekhez képest lényegesen hosszabb löketet tesz lehetővé ugyanakkora telepítési térben. Ez egy sor előnyt eredményez a teljes életciklusra vetítve. Az elektromos vezérlés az elektromechanikus tengelyekhez hasonlítható és a frekvenciaváltón keresztül valósul meg. A tervezés és az üzembe helyezés nem igényel speciális hidraulikai szaktudást és az ügyfél szokásos vezérlési architektúráján végezhető el. Az adott alkalmazáshoz optimális hajtás néhány perc alatt kiválasztható egy online konfigurátorban. A beszerelés is csövek, tömlők vagy szűrők nélkül végezhető el.

Alacsony energiafogyasztás és CO 2 -kibocsátás

A tervezési trükkök mellett a folyamat minőségének javításához a CytroMotion modern vezérlési technológiája is hozzájárul. Ezenkívül a lineáris mozgások és erők precízen és egyszerűen szabályozhatók elektronikusan, így az aktuátor hagyományos hidraulikához képest akár 80 százalékkal is csökkenti az energiafogyasztást és az arányos CO 2 -kibocsátást, ezzel is hozzájárulva az energiahatékonyság jelentős növekedéséhez. A változtatható sebességű, az igénynek megfelelő teljesítményt leadó aktuátor csak akkor fogyaszt áramot, ha arra ténylegesen szükség van. A szinte fogyasztásmentes teljesítmény-visszatartási üzemmódban a terheléseket integrált elzárószelepek támogatják.

Széles alkalmazási kör

A CytroMotion széles alkalmazási köre az erőművi technológiától és a fémfeldolgozástól kezdve a préstechnológián át az acélipari hengerművekig terjed. A hidraulikus rendszer a burkolatnak köszönhetően tesztfeladatokra és minőségbiztosításra, valamint feldolgozó- és élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas.

Kiegészítő állapotfigyelés

A hermetikusan zárt rendszer ezenkívül alacsony karbantartási igényű működést tesz lehetővé. Míg az elektromechanikus tengelyek gyakran külső vagy ciklikus kenést igényelnek, a CytroMotion lényegesen hosszabb ideig beéri ugyanazzal a gyári olajjal. A ház még érzékelőcsere esetén is szorosan zárva marad. A CytroMotion a rendelkezésre állás érdekében a kiegészítő állapotfigyelést is támogatja. A nyitott interfészek és az integrált nyomásérzékelő rendszer lehetővé teszik a folyamaterők és a belső rendszerparaméterek egyszerű nyomon követését.

Ultrafinom sorjátlanítás

A SCHUNK az új RCE elektromos sorjázó orsóval segíti az automatikus felületkialakítást. A mindmáig családi tulajdonban lévő cég a közelmúltban hozta létre R-EMENDO néven a „robotizált megmunkálás” termékterületet, ahol az R jelentése Robotic, míg az EMENDO jelentése „megmunkálni”. Az új termékcsoport célja végső soron a sorjázás, csiszolás és polírozás általi automatizált anyageltávolítás elősegítése.

Egyre szebb, egyre simább, egyre tökéletesebb

A minden oldalról megnövekedett igények óriási fejlődést eredményeztek az ipari felületkezelésben. Legyen szó éles peremekről, egyenetlenségekről vagy kopásról, ezek könnyedén eltávolíthatók automatizált folyamatokkal. Ezáltal megszűnnek a nehéz, fárasztó kézi munkafolyamatok és csökken a sérülésveszély. Másrészt az egyenletesen tiszta éleknek és a tökéletes felületeknek köszönhetően az eredmény minden igényt kielégít.

Elektronikára épült

Az utómunka mindig különösen pontos, gyors és hatékony, ha robot végzi el. A SCHUNK R-EMENDO eszközökkel pedig a robotok az alkatrészkezelésen kívül más feladatok elvégzésére is képessé váltak. Igény szerint a gyorscserélő rendszereken keresztül is csatlakoztathatók.

Energiatakarékos és csendes

Az energiatakarékos, irányítható eszköz a rugalmasság terén is többet nyújt. Az RCE elektromos sorjázó orsóról elmondható, hogy különösen halkan működik, és akár 50 000 fordulat/percig állítható fordulatszámának és állítható érintkezési nyomásának köszönhetően a munkadarabok széles skálájával képes megbirkózni. A könnyen állítható paraméterek az utófeldolgozás során segítik az eredmények optimalizálását. Az integrált kompenzációs mechanizmus emellett a nem kívánt tűréseket is kiküszöböli a munkadarab kontúrjában. A sokoldalú szerszám a tényleges sorjázás mellett tisztítási, csiszolási és polírozási feladatokra is használható, ismét jelentősen bővítve a rendszer feladatkörét. Az integrált folyamatfelügyelet az orsó terheléséről és fordulatszámáról is ad visszajelzést, így kevesebb hulladék jön létre és jobb termékminőség érhető el.

