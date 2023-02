Nem mindenkinek való a robotizáció, de nem lehet megkerülni

Címkék: automatizálás ipari robot robot robotika

Világszerte, így itthon is emelkedik a robotizált munkafolyamatok száma az üzemekben, elsősorban a gyártási és csomagolási feladatoknál. Mindez jelentős lelkesedést és keresletet generál mindazok körében, akik szeretnék ilyen módon is leszorítani működési költségeiket, növelni hatékonyságukat. Mégis, a vállalkozások jelentős része a folyamatok vizsgálata után kénytelen lemondani az automatizálási elképzeléseiről ‒ hívta fel a figyelmet Neubauer Tamás, az automatizálással és robotikával foglalkozó NTcom Kft. ügyvezetője.

A robotika valóban a termelés jelene és jövője, és tényleg a leggyorsabban megtérülő beruházások közé tartozik, ahogy arról évek óta mindenütt olvasni. Alkalmazásával az állandó működési költségek valóban csökkennek, ahogy a selejtráta is, miközben azonos idő alatt a termelékenység növekszik, a gyártás kiszámíthatóbb lesz, a robot pedig adott esetben akár több ember munkáját is kiválthatja.

Azt már ritkábban teszik hozzá, hogy ugyanakkor jelentős kezdeti befektetést igényel, mire egy folyamatot sikerül maradéktalanul vagy legalább jelentősen automatizálni, ezért az ilyen beruházásoknak vannak észszerű megtérülési korlátjaik, amelyekkel legalább nagy vonalakban érdemes tisztában lenni.

Mire való az ipari robot és mire nem?

Fontos, hogy a robot nem ember, még akkor sem, ha olyan munkát végez, amit korábban egy vagy több személy látott el. Nem gondolkodik, nem old meg problémákat és csak nagyon korlátozottan alkalmazkodik. Legjobban azokban a feladatokban teljesít, ahol nagy ismétlésszámban kell ugyanazokat az akár bonyolult mozdulatokat elvégezni, ahol egy-egy munkafázis hosszú időn át ismétlődik. Ilyen lehet alkatrészek elhelyezése, beépítése, csomagolása, tesztelés, kiszedés, tálcázás, palettázás, csavarozási és ragasztási feladatok, komponensek vagy burkolatok rögzítőcsavarjainak meghúzása, netán anyagfelhordás. Legyen az festék, ragasztó, kenőanyag, általában jól robotizálható, ahogy a vizuális ellenőrzés is. A robot kamerát is mozgathat, de végezhet méréseket is, de gyakran jól robotizálható munkafázis a hegesztés, köszörülés, polírozás, vágás, fúrás és marás. Lényegében ‒ mutatott rá a szakember ‒ egy robotra szinte bármilyen meglévő eszköz illeszthető, vagy gyártható hozzá egyedi megfogó/szerszám amivel elvégzi a feladatot, így az alkalmazások listája elméletileg végtelen hosszú. Mindez ígéretes és számtalan ilyen bevezetés zajlik a világon, minden percben.

Ugyanígy kellő ok lehet, ha a munkát nehéz és egészségkárosító körülmények között kell végezni, pl. extrém hidegben vagy melegben, esetleg folyamatosan védőfelszerelésben, mérgező gőzök-gázok között.

Általában nem érdemes ugyanakkor robotot beállítani oda, ahol az elvégzendő feladat néhány havonta vagy ennél sűrűbben változik, ahol mérlegelni kell, hogy mi a teendő, vagy az adott folyamat, munka végzése nem folyamatos. Ráadásul a robot másképp is működik, mint egy ember, például a szükséges alkatrészt csak ugyanonnan tudja felvenni. Emiatt szükség van jól pozícionált, masszív, szabványosított tálcákra, dobozokra. Ezeket be kell juttatni a robot munkaterületére és kihordani onnan, tehát nem elég a robot, a megfelelő és biztonságos környezetre is figyelni kell.

Annak megítélése tehát, hogy egy adott gyártóbázis, vagy csak munkafolyamat milyen mértékben robotizálható, jelentős részben szakfeladat. Ugyanakkor a tulajdonosnak a fentiek alapján lehet elképzelése, hogy hol tudná a tevékenységet automatizálni, és ha csak jó esélyt lát erre, már érdemes felkérni egy automatizációs szakembert ennek pontos megítélésére, mert könnyen lehet, hogy komoly lehetőséget talált.