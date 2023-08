Nem is gondolná, min múlhat az üzleti siker

Az üzleti élet dinamikus világában a vállalatok és a vállalkozók folyamatosan versenyelőnyre törekednek. A munkába való visszatérés a nyári szabadságok után ideális alkalmat adhat arra, hogy újult erővel állítsuk össze a sikerhez vezető stratégiákat. Mivel a modern számítógépes rendszerek megléte jelenti a siker egyik kulcsát, a stratégiák közé tartozik az informatikai eszközök teljesítményének növelése is, ami könnyebb, mint gondolnánk. A Kingston Technology szakértője bemutatja, hogy a memória- és tárolóeszközök frissítése hogyan növelheti a termelékenységet és a felhasználói élményt, és hogyan járulhat hozzá az általános növekedéshez.

Miért érdemes frissíteni az IT- infrastruktúrát?

A digitalizáció korában a számítógépek adják az üzleti tevékenység gerincét: a laptopok és a PC-k mintegy 1,5 millió magyar alapvető munkaeszközei közé tartoznak. A vállalatok bővülésével és az adatmennyiség növekedésével azonban a hagyományos merevlemezek (HDD-k) és a korlátozott kapacitású vagy elavult memóriák (RAM) akadályozhatják az optimális teljesítményt. Az ezzel járó lassú betöltési idők, nem reagáló alkalmazások és a késleltetett adatfeldolgozás gátolhatja a termelékenységet, és elszalasztott lehetőségekhez vezethet.

A teljesítményt emellett az IT-berendezések élettartama is befolyásolja, az Intel kkv-k körében végzett kutatása szerint ugyanis az 5 évnél régebbi eszközökön végzett munka hatékonysága közel 30 százalékkal is csökkenhet. Ráadásul idővel a hardverek karbantartási költségei is egyre magasabbak, de még aggasztóbb a kibervédelmi kockázatoknak való fokozott kitettség, illetve, ha az eszközök tönkremennek és leállást okoznak, ami ügyfelek elvesztéséhez vezethet. A frissítés mérlegelésénél további szempont még a legújabb technológiák, például az IoT-eszközök, az edge computing, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás teljesítmény követelményeinek való megfelelés is.

„Mindez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a teljes IT-infrastruktúrát le kell cserélni és új, komplett számítógép készleteket beszerezni. Az energiaárak miatt megnövekedett működési költségek mellett az informatikai frissítések is kihívást jelentenek. Ezt úgy mérsékelhetjük, ha a fokozatosság elvét alkalmazva a meglévő számítógépeket korszerűsítjük két kulcselem, a memória és az SSD tárhely fejlesztésével. Ezt a Kingston januári Twitter-felmérése szerint idén a közel 6000 válaszadó 60 százaléka tervezi. A memória- és tárhelybővítésekhez pedig a termékek költségei sem jelenthetnek akadályt, hiszen ezek ma már könnyen elérhető áron szerezhetők be, így a legtakarékosabb cégek, vállalkozók számára is megtérül a befektetés” – mondja Kaszál Norbert, a Kingston Technology Magyarországért és Szlovéniáért felelős üzletfejlesztési menedzsere.

Az SSD frissítés üzleti előnyei

A teljesítmény növelése a hagyományos merevlemezekről az SSD-kre való áttéréssel kezdődik. A HDD-kkel ellentétben az SSD-k elektronikusan tárolják az adatokat flash memória chipeken, ami villámgyors – felső kategóriás NVMe SSD esetén 7000 MB/s-os – olvasási és írási sebességeket eredményez. Ez a fejlesztés minimalizálja a rendszerindítási időt, valamint azonnali alkalmazásindításokat és zökkenőmentes multitaskingot tesz lehetővé.

A tárhelyfrissítés üzleti előnyei többek között:

Fokozott termelékenység: Az alkalmazások közötti zavartalan átmenetek lehetővé teszik, hogy a vállalatok/vállalkozók hatékonyan kezeljék a feladatokat, megszüntetve a frusztráló késéseket.

Az alkalmazások közötti zavartalan átmenetek lehetővé teszik, hogy a vállalatok/vállalkozók hatékonyan kezeljék a feladatokat, megszüntetve a frusztráló késéseket. Gyors adatintenzív feladatok: Az adatokra építő iparágak, mint például az analitika és a videószerkesztés, profitálnak az SSD-k által lehetővé tett gyors adatfeldolgozásból, ami gyorsabb döntéshozatalt és projektzárásokat eredményez.

Az adatokra építő iparágak, mint például az analitika és a videószerkesztés, profitálnak az SSD-k által lehetővé tett gyors adatfeldolgozásból, ami gyorsabb döntéshozatalt és projektzárásokat eredményez. Gördülékeny együttműködés: A távoli munkavégzés során az SSD-k zökkenőmentes hozzáférést és fájlmegosztást tesznek lehetővé a felhőplatformokon keresztül, elősegítve a zavartalan együttműködést.

A távoli munkavégzés során az SSD-k zökkenőmentes hozzáférést és fájlmegosztást tesznek lehetővé a felhőplatformokon keresztül, elősegítve a zavartalan együttműködést. Fokozott felhasználói élmény: Az e-kereskedelmi vagy szoftverfejlesztés területén az alkalmazások és programok gyorsabb betöltése javítja a felhasználói élményt, ami növeli a vásárlói elégedettséget és hűséget.

A memóriafrissítés üzleti előnyei

Az SSD-frissítésekkel összhangban a memóriakapacitás növelése is kulcsfontosságú a multitasking képességhez és a rendszer válaszidejének javításához. A vállalatok így több erőforrást igénylő alkalmazást tudnak egyidejűleg kezelni, akadálytalanul elvégezve olyan feladatokat, mint a virtuális értekezletek, a grafikai tervezés vagy a kódolás.

A memóriafrissítés üzleti előnyei többek között:

Zökkenőmentes multitasking: Legyen szó virtuális értekezletekről, adatelemzésről vagy kutatásról, az elegendő RAM-kapacitás biztosítja, hogy a műveletek zavartalanok legyenek.

Legyen szó virtuális értekezletekről, adatelemzésről vagy kutatásról, az elegendő RAM-kapacitás biztosítja, hogy a műveletek zavartalanok legyenek. Jövőállóság: A megnövelt RAM-teljesítmény meghosszabbítja a rendszer élettartamát.

A megnövelt RAM-teljesítmény meghosszabbítja a rendszer élettartamát. Fokozott virtualizáció: Az olyan cégek, amelyek különböző szoftverkörnyezeteket vagy virtuális gépeket tesztelnek, fokozott RAM-elosztást alkalmazva növelhetik a virtualizáció teljesítményét.

Frissítés előtt…

„A frissítés végrehajtása előtt a vállalkozóknak és a cégeknek érdemes figyelembe venniük néhány fontos szempontot. Először is meg kell győződni arról, hogy a kiválasztott SSD és RAM modulok kompatibilisek a rendszerrel. Másrészt, bár ezeket a frissítéseket a hozzáértők is el tudják végezni, a gördülékeny telepítési folyamat érdekében javasolt szakember segítségét igénybe venni. A Kingston az Ask an Expert szolgáltatása keretében szakértői támogatást nyújt a megfelelő választásban és segít a vállalatoknak optimalizálni infrastruktúrájukat, hogy hatékonyabban elérjék üzleti céljaikat, és könnyebben alkalmazkodjanak a piaci változásokhoz. Ezenkívül az adatbiztonság is rendkívül fontos. A hardverfrissítések előtt mindig készítsünk adatmentést a folyamat során esetlegesen felmerülő adatvesztés elkerülése érdekében” – hangsúlyozza a Kingston Technology szakembere.

Az SSD és RAM frissítések nem csupán hardverfejlesztések, hanem stratégiai beruházások a digitális célok megvalósításához. A Kingston Technology piacvezető memória- és tárolási megoldásaival a vállalkozók és cégek egyedülálló számítógépes teljesítményt érhetnek el, lehetővé téve a folyamatos működést, valamint a fokozott termelékenységet és növekedést.

