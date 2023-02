Milyen technológiai háttér van a fulfillment szolgáltatás mögött?

Az e-kereskedelem hazánkban is rohamosan fejlődik, de szemléletben és a legmodernebb technikai lehetőségek használatában jelentős lemaradásban vannak a hazai webáruházak, noha Magyarországon is elérhetőek a világtrendbe illeszkedő robotizált megoldások is. Miben áll ez a lemaradás és mik a fejlődés irányai, amit idővel a hazai szereplők is követhetnek?

Webáruházak logisztikai feladatai és lehetőségei Magyarországon

A világjárványt kísérő lezárások és az otthoni munkavégzés, a távoktatás gyakorivá válása sok olyan embert is online megoldások felé terelt, akik korábban erre nem voltak nyitottak. Ez persze sok esetben kényszerű döntés volt, de egyre szélesebb rétegek ismerték fel a digitális megoldások és online piacok előnyeit. Mindez jelentősen gyorsította az e-kereskedelem amúgy is lendületben lévő fejlődését.



Jelenleg a hazai kiskereskedelem körülbelül 10%-át adják webáruházak és noha a növekedés töretlen és jelentős elmarad a fejlett világ bővülésétől. Ennek okai a hazai közegben jelen lévő fejlődési gátaknak, a szemléletnek és a webshopokat támogató szolgáltatások hiányosságainak tudható be: egyik sem követte a kereskedelem növekedését.



Miközben ahhoz a világtrendhez csatlakozni látszik a hazai piac, hogy a kiskereskedelem egyre nagyobb százaléka online zajlik, a webmesterek alig-alig szakadtak el az üzemeltetést tekintve egy hagyományos bolt kereteitől. A magyar webáruházak elsöprő többsége saját maga végzi logisztikai feladatainak javát, raktároz, komissiózik, éves leltárral követi készleteit és csak a kiszállítást bízza futárokra. Kezdetben ennek oka a lehetőségek hiánya volt, ma már legalább ennyire a megszokás játszik benne döntő szerepet, hiszen egyre több szolgáltatás kiszervezésének lehetősége adott a webáruházak számára.



Jellemző, hogy a hazai webáruházak java nem ismeri logisztikai költségeinek tényleges méretét, így a kiszervezést tekintve összehasonlítási alapja sem pontos arra nézve, hogy megérné-e neki, illetve mennyire érné meg fulfillment szolgáltatást igénybe vennie. A következőkben bemutatjuk hol tart ma a világtrendeknek megfelelő fulfillment Magyarországon, annak milyen technikai háttere van és kik tudják azt kihasználni.

Informatikai háttér

A technikai háttér alapja a megfelelő informatikai rendszerek kiépítése és egymáshoz illesztése. A webshop motorok egyre jobban követik az elvárásokat, a legtöbb esetben nem itt jelentkezik a digitális deficit, sokkal inkább a rendelések befutását követő ügymenetben: nincsen megfelelő készletnyilvántartás, OpenOffice munkafüzetek lapjain tűnik fel a visszáru, a raktári tevékenységek megszokásokon és ad hoc döntéseken alapszanak, amit évenkénti leltárral próbálnak tisztázni a vállalkozások, miközben az ügyfélszolgálat gyakran a tulajdonos egyik mobilját jelenti.

A tevékenységek automatizálása és a különböző szoftverek integrálása már önmagában nagyot lendít egy webáruház működésén. Az integrációnak nem kell megállnia a cég határainál: kiszervezett logisztika esetén alap, hogy a fulfillment szolgáltató rendszereihez hozzáilleszthetőek a webáruház megszokott rendszerei.

Az integrált rendszerek teszik lehetővé azt, hogy folyamatos, valós idejű adatokkal rendelkezzünk termékkészletünkről akkor is, ha nincs vele napi fizikai kapcsolatunk. A megrendelések közvetlenül a logisztikai partnerhez futnak be, de azok teljesítéséről, a termékek mozgásáról bármikor kaphatunk információt, sőt, akár a vásárló is hozzáférhet ezek egy részéhez az ügyfélszolgálattal való kommunikáció nélkül is. A visszáru kezelése automatikus feladattá változik, a precíz készletnyilvántartás mellett a beszerzés tervezése és ütemezése is könnyebbé válik.

Robotizált raktár

Az automatizáció nem csak az online kommunikációban jelentkezik, hanem a megrendelések fizikai teljesítésében is. Egy robotizált raktárban már fizikailag sem tudna egy árukiszedő alkalmazott papír alapú listájával a sorok között bolyongva komissiózni, igaz erre nincs is szükség. A gépek és informatikai rendszerek használata a legtöbb nagyobb logisztikai központban alap, de ez nem azonos a raktár robotizációjával. A következőkben bemutatjuk hogyan kell elképzelni egy robotizált raktárat a valóságban, annak milyen előnyei vannak és milyen költségei a felhasználókra nézve.

Hogyan kell elképzelni egy robotizált raktárat?

A robotizált raktár legfontosabb alapelve, hogy abban a termékek mozognak a kezelőszemélyzet felé és nem a munkaerő keresi, igazgatja és mozgatja a készletet. A termékek tárolása standardizált tárolókban történik, amikből a kiszedést robotok automatikusan tudják végezni. A tárolóhelyek és a csomagolási terület között futószalagok vagy robotok gondoskodnak a termék szállításáról. A termékek jelentős része így olyan helyen is tárolható, ahol annak hozzáférhetősége emberi munkaerőnek nem lenne adott: nagy magasságban vagy folyosókkal nem feltárt polcsorokon. Emberi munkaerő természetesen a robotizált raktárban is van, de feladatuk inkább a kezelőkéhez hasonló, mintsem egy árukiszedő raktári munkáséhoz.

Miben jobb egy robotizált raktár?

A logisztikai tevékenységek java méretgazdaságosságon alapul, tehát minél nagyobb méretben lehetséges a tevékenység végzése, annál gazdaságosabb. Már a fenti leírásból is kiderült, hogy a robotizált raktárban ugyanakkora alapterületen jóval több termék kezelhető, ami önmagában növeli a logisztikai központ költséghatékonyságát. Ha egy területen nagyobb nyereség termelhető, az egyben azt is jelenti, hogy értékesebb helyszínen is gazdaságosan megvalósítható a beruházás. Ez nem elhanyagolható, hiszen a logisztikai központoknak jó infrastrukturális adottságok mellett a lakossághoz is kellően közel kell létesülniük, egy robotizált raktár a jövőben kedvező elhelyezkedésével is versenyelőnyre tesz szert a manuális raktárakkal szemben.

Az alkalmazottak munkavégzésének – teljesen érthető módon – vannak fizikai gátjai. Egy ember nem tud bármilyen munkakörülmények között (például világítás nélküli raktárcsarnokban) dolgozni, munkavégzése nem lehet folyamatos. Bizonyos munkafázisok egy robotizált raktárban akár úgy is végbemennek, ha egyáltalán nincs alkalmazott a csarnokban. A robot gyorsabban reagál, gyorsabban szállít, nem fárad el és ebből kifolyólag kevesebbet hibázik a komissiózás és az anyagmozgatás során, mint egy ember. A robotizációval gyorsíthatóak a raktári folyamatok, miközben a hibázás lehetősége a minimálisra csökkenthető. A robotizált raktárakban számszerűen kevesebb alkalmazott dolgozik, de értékesebb, robotokkal nem kiváltható munkakörökben.

Drágább-e egy robotizált raktár?

Egy robotizált raktár kiépítése nagyon drága, éppen ezért is késett hazánkban az első nagyobb piaci szereplő megjelenése. Ugyanakkor az még világtrend, hogy robotizált raktárat csak a nagyobb multinacionális vállalkozások vagy globális fulfillment cégek tartanak fenn elsősorban, így az, hogy Magyarországon kkv-k számára is elérhető a szolgáltatás nemzetközi viszonylatban is kedvező helyzetet teremt. Miközben a robotizált raktár létesítése költséges, működése hatékonyabb, így az azt igénybe vevő, logisztikájukat kiszervező vállalkozások nem találkoznak magasabb árakkal. Sőt: egy robotizált raktárban végzett fufillment összességében olcsóbb, mint egy magunknak fenntartott hagyományos manuális raktár költsége.

Fulfillment robotizált raktárban

A webáruházi logisztika napi ügyvitelének és a rendelések teljesítésének kiszervezését fulfillmentnek nevezzük. Kiszervezés esetén csak olyan tevékenységek díját kell megfizetnünk, amit valóban igénybe is veszünk, logisztikai ráfordításaink mértéke tervezhetővé válik, a díjak skálázhatóak. Ebből az következik, hogy akár egy kisebb webáruház is ki tudja használni a kiszervezés előnyeit, akár egy robotizált raktárban is, hiszen megrendelésenként számítható díjjal kalkulálhat.

A szolgáltatás egy konzultációval indul, ahol a vállalkozás lehetőségei és igényei kerülnek felmérésre. Szerződéskötést követően a webáruház rendszereinek integrációja következik, majd a termékkészlet bekerülhet a robotizált központba. Innentől kezdve a megrendelések a fulfillment szolgáltatóhoz futnak be, aki vezeti a készletnyilvántartást, elvégzi a komissiózást, csomagolást és a kiszállítást, szükség esetén gondoskodik a visszáruról. Úgy kerülnek le az operatív feladatok vállunkról, hogy azok összességében olcsóbbak, gyorsabbak, pontosabbak és számunkra és ügyfeleink számára is nyomon követhetőbbek lesznek.