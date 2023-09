Mert ez műanyag! De másképp!

Az iparági „forró pontokra” fókuszáltak az Arburg szakmai nyílt napjai

25 évvel ezelőtt szeptemberben alapították a magyarországi Arburg képviseletet és ennek megünneplését kapcsolta idén össze a magyar leányvállalat a szakmai tartalommal. A szeptember 14-én és 15-én megrendezett Open House szakmai nyílt napokon tehát az elmúlt negyed évszázad során elért sikereket és innovációkat is bemutatták. A szerdai VIP jubileumi ünnepségre és a kétnapos szakmai programra összesen 200 vendég látogatott el.

Allrounder 470 H – a jubileumi ajándék

A rendezvényt négy főbb témakör (Allrounder 470 H jubileumi gép, energiahatékonyság, digitalizáció és automatizálás) köré építették fel. Ezek természetesen egymással is összefüggenek, az Allrounder 470 H például egy valódi „jubileumi ajándék”, úgy is mondhatnánk, hogy az első lépés a jövő felé. Egyszerre energia- és erőforrás-takarékos, termelési szempontból hatékony, felhasználóbarát és megbízható. Különösen azon ügyfelek számára hasznos, akik a hidraulikus gépek energiatakarékos alternatíváját keresik, ugyanakkor azok bevált előnyeit is szeretnék megtartani. Egy vele összemérhető hidraulikus géphez képest az Allrounder 470 H energiamérlege akár 50 százalékkal is jobb lehet.

A „Comfort”, „Premium” és „Ultimate” teljesítmény-variánsoknak, valamint a különböző fröccsegységeknek és számos opciónak köszönhetően az Allrounder 470 H pontosan az ügyféligényekhez adaptálható. A hidraulikus és elektromos Allrounderekben már bizonyított, különösen energiahatékony és alacsony károsanyag-kibocsátású üzemelést lehetővé tevő Arburg szervohidraulikát (ASH) az Allrounder 470 H Comfort és Premium modellekbe is beépítették.

Allrounder 470 H jubileumi gép

Moduláris termelésirányítás azonnali előnyökkel

A nyílt napokon megjelent vevők az energiamegtakarítási lehetőségek mellett a külső és belső kényszer által egyaránt hajtott digitalizálás kapcsán tettek fel sok kérdést. Sokan érdeklődtek ennek megfelelően az Arburg vezérszámítógép rendszere (ALS) iránt is, amivel a teljes műanyag alkatrészgyártás megtervezhető és ellenőrizhető. A fröccsöntéses termelésre kitalált ALS áttekinthetően és koordináltan mutatja az összes fontos termelési adatot, ezáltal optimalizálható a terhelés, a minőség és a szállítási biztonság.

Az ALS manuális adatgyűjtés nélkül folyamatosan és visszakövethetően dokumentálja az összes fontos információt, jelzőszámokkal és statisztikákkal. A folyamatadatok online rögzítésre és áttekinthetően előkészítésre kerülnek, és mindenhol rendelkezésre állnak – akár több telephelyen, illetve a magasabb szintű PPS- és ERP-rendszerek számára is. Az ALS ezenkívül a teljes berendezés élettartamát dokumentálja a lövések száma, az üzemórák, a felszerelési eljárások, stb. szintjén. Az interaktív ellenőrző listáknak köszönhetően a karbantartási munkák biztonságosan elvégezhetők és dokumentálhatók.

A szakmai nyílt napok az iparági „forró pontokra” fókuszáltak

Műanyagipar az átalakuló magyar iparszerkezetben

„Az új gépek iránti kereslet szempontjából csendes a harmadik negyedév. A meglévő megrendelésállományunk biztos alapokat ad számunkra, de érezhető a támogatott gépbeszerzések hiánya – mondta Csizmadi László, az Arburg Hungária Kft. ügyvezető igazgatója. – Nehéz megjósolni, hogy elértük-e már a mélypontot, vagy még előttünk van a gödör alja, hiszen ez nagyrészt rajtunk kívül álló tényezőktől függ. A beruházási igény szemmel láthatólag továbbra is erős és ha a gazdasági klíma lehetővé teszi, akkor vissza is tér majd a gépvásárlási kedv. Hosszabb távon pedig a változó autóipar és az átalakuló magyar gazdaságszerkezet határozza meg a jövőnket. Indirekt kapcsolatban állunk az akkumulátorgyárakkal, de ha a partnereink ezen gyáróriások beszállítóivá válnak, akkor az ránk is jótékony hatással lesz.”

A távol-keleti autóipari cégek várhatóan a műanyagipar több szereplőit is bevonzzák majd a régiónkba. A verseny mindenképpen jót tesz majd a magyar gazdaságnak. Az már kevésbé lenne jó fejlemény, ha szabályozatlan fröccsöntőgépekkel is megelégednénk és azokkal gyártanánk le az amúgy sok paraméter szempontjából kulcsfontosságú műanyag autóipari alkatrészeket. A minden gyártási adatot rögzíteni és tárolni képes termelő berendezések a jövőben sem leszek összevethetők az alsó kategóriás gépekkel és a mérleg nyelve mindig az előbbiek felé billen majd.

„A magyar ipar a németországi trendeket követi, ehhez alkalmazkodik a mi mondanivalónk is – jelentette ki Mező Péter, az Arburg Hungária Kft. területi értékesítési vezetője. – Az energiahatékonyság témaköre például már 10-12 évvel ezelőtt is téma volt, de az aktuális fejlemények most minden korábbinál nagyobb súlyt adnak a megtakarítási lehetőségeknek. Az energiagazdálkodás kérdése is versenyképességi szemponttá vált. Ezt a digitalizálási illetve az elektromos hajtásokkal kapcsolatos újdonságokkal egészítettük ki.”

