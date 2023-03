Merre tovább, magyar fémipar?

Sokan keresik a választ a címben szereplő kérdésre, de akik élnek a lehetőségekkel és részt vesznek a világ technológiai élvonalát felvonultató bemutatókon, azok a válaszokhoz is sokkal közelebb kerülnek

A lemezmegmunkálásban – az állandóan csökkenő darabszámok és egyre komplexebb gyártási folyamatok miatt – egy cég sikere nagyrészt a rugalmasságon múlik. A fémmegmunkálás egyik nemzetközi éllovasának számító AMADA idén 2023. március 7-10. között rendezte meg az immár évtizedes hagyományokkal bíró Solution Day szakmai találkozót Haanban, ahol a résztvevők saját kérdéseikre kaptak naprakész válaszokat.

Nem mindig a nagy a nyerő

Az elmúlt három év mindennek volt nevezhető, de eseménytelennek biztosan nem. A folyamatosan és egyre gyorsabban változó világ mindenre és mindenkire hatással van. Most számos fémipar cég a kivárás stratégiáját követi, mert bizonytalannak látják a felvevőpiacukat. Egy vezető gépgyártó azonban ilyenkor sem várhatja a fejleményeket, hanem a változások élére kell állnia. Például új, energiahatékonyabb és még magasabb szinten automatizált gépek és rendszerek kifejlesztésével. A fejlesztési irányok közül most az erőforrás-takarékosság került az előtérbe, az automatizálás pedig annak lehetőségeit keresi, hogy az alacsonyabb szakképzettségű gépkezelői állomány is képes legyen hibátlan minőségű termékek legyártására.

HFE3i 2203L élhajlító robotizált gépkiszolgálással

Ez nem feltétlenül a nagy, látványos gépekkel, például robotokkal és automata szerszámcserélőkkel érhető el. A gépkezelő a legnagyobb segítséget a vezérlőtől kaphatja. Ha a rajz alapján az irodában is elvégezhető a gyártás technologizálása, aminek nagy részét ráadásul egy szoftver végzi el, akkor a munka ergonomikusabb és a drága gépidőt is kevésbé vesszük igénybe. A MES-rendszerben mentett kész terv pedig akár egy vonalkódos munkalappal is átvihető a gépre, ami végig segíti a gépkezelőt a gyártási lépések során. Ilyen szoftverek és hardverek vállán állva napjainkban gyakorlatilag már egy laikus is képes kiváló minőségű alkatrészek legyártása, akár már az első munkadarabtól.

Cui prodest? – Kinek az érdeke?

Gondolati síkon sokan keresik a digitalizálási lehetőségeket, de leginkább a saját kérdéseik megfogalmazásában szeretnének előrébb jutni. A fő kérdések mindig azok, hogy miért is van nekem szükségem a gyártásom digitalizálásra és mi hasznom lesz abból a nap végén? Aki idáig eljut és elkezdi keresni a választ, az egy ilyen rendezvényen sokkal közelebb kerül a megfejtéshez. A digitalizálás és az automatizálás gyakorlati lehetőségeinek a meglévő géppark szab határt, az eltérő gyártótól származó berendezések hálózatosítása ugyanis nem mindig egyszerű, olykor pedig nem is lehetséges. Az adatokra, nem pedig pusztán megérzésekre alapozott döntéshozatal ugyan jobb eséllyel vezet sikerhez, de az is tény, hogy nem mindenki életét könnyíti meg az, ha kézhez kap egy statisztikai adathalmazt és -kiértékelést.

REGIUS 3015 AJ (6 kW) fiber lézergép + CS II + MP FLEXit + TK3015 EU automatizálással

„Nagyon fontosak a hasonló szakmai rendezvények, amelyek első szintje egy nemzetközi kiállítás, ahol 2-3 nap is kellhet ahhoz, hogy megérezzük, merre tart a világ. Ne csak azzal legyünk tisztában, hogy mi mivel gyártunk, hanem értsük meg azt is, hogy a versenytársunk, aki másik gyártórendszert használ, miért lehet hozzánk képest előnyben, vagy éppen hátrányban – mondta dr. Illyés Péter, az EPL-Tech Kft. ügyvezető igazgatója. – A nagy kép tehát fontos, de egy beruházási döntés előkészítéséhez nem elég. Egy házi kiállítás éppen ezért személyre szabott információkat ad a saját gépparkunkhoz és termékmixünkhöz. Biztos vagyok abban, hogy a velünk tartó magyar lemezmegmunkáló cégek most átfogó képpel rendelkeznek arról, hogy mit fejlesszenek a saját üzemükben.”

Az idei Solution Day szakmai találkozón a lemezmegmunkálás elméleti tudnivalóin és piaci trendjein kívül a gépek gyakorlati kipróbálására is lehetőség nyílt:

Akik már tudják, hogy merre tovább – látogatói vélemények

Virág Balázs, a Ferzol Kft. termelési vezetője

Amikor csak meghív minket az AMADA az éves bemutatójára, mindig részt is veszünk azon és más hasonló rendezvényen is megjelenünk a lehetőségeikhez mérten. Nemrégiben vásároltuk a legújabb fejlesztésű AMADA FLW 3000 ENSIS M5 új fiber lézer hegesztőcellát, így konkrét gépberuházást nem tervezünk, de az új technológiák megismerése és a kapcsolatépítés ezekben az időszakokban is elengedhetetlen. Mint mindenhol, az alapanyag-beszerzés és az energia ára nálunk is nehézségeket okozott, a képzett munkaerő terén pedig folyamatossá vált a hiány. Ebből is következik, hogy már több robotizált élhajlító működik az üzemünkben, ezenkívül a kombigépek és a lézeres vágás terén is igyekszünk minél jobban automatizálni a munkafolyamatot. A célunk az, hogy egy gépkezelő kettő, de inkább három géppel tudjon párhuzamosan dolgozni.

Alasztics Péter, az Intertechnika Kft. kereskedelmi vezetője

Jelenleg egy 130, illetve 220 tonnás AMADA élhajlító működik az üzemünkben. Nem tervezünk konkrét gépbeszerzést, de a piaci folyamatok, újdonságok mindig fontosak számunkra és tudni akarjuk, hogy a lemezmegmunkáló gépek vezető gyártói milyen fejlesztési- és üzletpolitikát követnek a kissé kiszámíthatatlanná vált világunkban. Ennek érdekében sok hasonló rendezvényen veszünk részt – a legtöbbször külföldön, mert itt jóval átfogóbb és frissebb a program, mindig megéri a rászánt időt. Ezen a rendezvényen leginkább a régi gépek robotizálási lehetőségei érdekeltek minket. Jelenleg jórész kis- és közepes sorozatunkat gyártunk, de az automatizálással a nagyszériás gyártás felé is tudnánk nyitni. Az alapanyaghiány megoldódni látszik, a megrendelés-állomány is stabil, de a munkaerőhiány egyre krónikusabbá válik – ami szintén az automatizálás felé tereli a gyártócégeket.

Szűcs János, a „KIS” Szerelő és Kereskedő Kft. gyártásiegyég vezetője

Elsősorban a lemez- és csőmegmunkáló gépek élőben történő megtekintése miatt látogattunk el Haanba és ezúton is köszönjük a meghívást. A lehetőségeinkhez mérten mindig igyekszünk minőségi gépekkel dolgozni, most pedig az él- és csőhajlító kapacitásunkat igyekszünk növelni. Törekszünk az automatizálásra is, rendelkezünk már egy automata élhajlítóval, de tény, hogy ahhoz a kapacitáshoz, amit a mai automatizált szerszámgépek tudnak, piacot is tudni kell szerezni. Az alapanyagok beszerzésre ugyan egy kicsit több időt kell szánni, de nem mondanám nehéznek a piaci helyzetet.

