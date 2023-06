Méréstechnika: nem költség, hanem versenyelőny – 5. rész

Az elektromos a jövő az autóiparban is? Hogyan mérhetők a kiváló felületi minőségű és szilárdságú, kis méretű és könnyű alkatrészek?

Az elektromobilitás térhódításával a minőségbiztosítási elvárások is növekednek. Az elektromos autóknál a felületek, körvonalak és a forma közvetlen hatással vannak a jármű zajkeltésére és hatékonyságára, így a rájuk vonatkozó tűrések is szigorúbbak. A hatékonyság növelésében nagy szerepet kapnak a precíziós mérőkészülékek. Sorozatunk ötödik, befejező részében Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója és Mohai Tamás műszaki specialista a járműipari technológiák finomodásával együtt változó méréstechnikai megoldásokról beszéltek a TechMonitor olvasóinak.

Az ügyfélkörötökben mikor jelentek meg az elektromos gépjárművek alkatrészeit gyártó cégek? Hol tartanak most?

Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

Csontos Tamás: Ha az elektromos gépjárművek kategóriába a hibrid gépjárműveket is beleértjük, akkor már 6-8 évvel ezelőtt megjelentek nálunk az érintett beszállítók. Alapvetően részegységeket, csatlakozókat, hajtásrendszerelemeket, akkumulátor-alkatrészeket stb. gyártanak.

Miben mások az e-járművekbe gyártott alkatrészek?

Mohai Tamás: Az e-mobilitás Szent Grálja a hatótáv növelése, ennek érdekében pedig egyre gyakrabban alkalmaznak kiváló felületi minőségű és szilárdságú, kis méretű és könnyű alkatrészeket. Ezekhez olyan új gyártási eljárásokat alkalmaznak, mint például a szuperfinírozás. Az olyan felületi tulajdonságok, mint például az érdesség és az anyagérintkezési arány, az elektromos motor alkatrészeinek minőségére is hatással vannak. A gördülőtestek és a csapágygyűrűk hullámossága nemcsak a zajszintet növeli, hanem súrlódási veszteséget is okoz.

A fenti okokból kifolyólag a felületek mellett a formáknál is egyre kisebbek lesznek a tűrések. A csapágyak és a tengelyek esetében jelentősen emelkednek a körkörösségre, az egyenességre vagy a hengerességre vonatkozó követelmények. A forma- és járási tűrések csökkenése ugyanis pozitív hatással van az elektromos autók hatótávolságára.

A hazai autóipari beszállítóknál meglévő méréstechnika alkalmas az elektromos gépjárművekbe szánt alkatrészek minőség-ellenőrzésére is?

Csontos Tamás: Az elektromos gépjárművekben is sok olyan alkatrész van, amit a robbanómotoros autókban évtizedek óta használnak. Az a beszállító, aki ilyen termékeket gyárt, a meglévő méréstechnikai rendszereivel is elboldogul. De már a legkisebb alkatrészek is tartalmazhatnak aranyat, ónt, ezüstöt, cinket stb., márpedig minél nagyobb egy anyag sűrűsége, annál inkább elnyeli a röntgensugárzást. A növekvő anyagválaszték olyan méréstechnikai eljárásokat feltételez, amik még nem terjedtek el idehaza. Gondolhatunk itt a vonal- és felületszkennelésre egyaránt alkalmas kromatikus fókuszpontszenzorokra, amelyek érintésmentes eljárással mérnek bármilyen polírozott vagy csillogó felületeket.

Milyen kínálattal rendelkezik a Werth Magyarország Kft. az elektromobilitásban használható felületmérésre és a formatűrések ellenőrzésére?

Mohai Tamás, a Werth Magyarország Kft. műszaki specialistája

Mohai Tamás: Az elektromos autóknál a rezgések és a zajkeltés lehető legalacsonyabb szinten tartása érdekében kiváló felületi minőségű golyóscsapágyakra van szükség. A hagyományos belső égésű motorok zaja ugyanis jótékonyan elnyomja az alkatrészek esetleg zajosabb működését, ami egy halk villanymotor esetében egyből zavaróvá válhat. A tűrések ellenőrzésével nagyobb precizitású fogaskerekek és merevebb házak hozhatók létre, ezáltal csökken a sebességváltó zaj-, rezgés- és nyersességszintje (NVH), és nő az autó hatékonysága.

Csontos Tamás: A multiszenzoros koordináta-mérőgépek közül mindenképpen érdemes megemlíteni az ScopeCheck® FB DZ, illetve a VideoCheck® FB modelleket, amelyek 3D eljárással végzik a felületmérést és a formatűrések ellenőrzését. De a számítógépes tomográfiát alkalmazó TomoScope®XS is kiválóan alkalmas akár összeszerelt alkatrészek háromdimenziós méréséhez. A Fiber Probe üvegszálas mikrotapintó egyik érdekes alkalmazási példája pedig a csatlakozótüskék pozíciójának mérése.

Az akkumulátorgyártás tűnik a jövő stratégiai ágazatának idehaza. Milyen megoldásokkal rendelkeztek a kifejezetten az akkumulátorgyárakba beszállítani kívánó hazai iparcégek számára?

Csontos Tamás: Az akkumulátorokhoz rengeteg olyan alkatrész készül, amelyeknél nem hagyható el a felületszkennelés. Minél kisebb az alkatrész, annál fontosabb a pontosság, ahol a már említett kromatikus fókuszpontszenzorok kerülnek előtérbe. A nagyobb méretű alkatrészek, például az akkumulátortálcák számára viszont a Creaform MetraSCAN 3D™ bizonyul főnyereménynek, abból is a teljesen robotizált CUBE-R™ megoldás. Az akkumulátoripar ugyanis nagyon koncentrált, kevés szereplő vesz részt benne nagy méretgazdaságosság mellett, ezért amit csak lehet, azt automatizálni kell, és a méréstechnika sem képezhet szűk keresztmetszetet a gyártási folyamatban.

Az autóipari átállás kedvező, vagy inkább kedvezőtlen egy méréstechnikai cég számára?

Csontos Tamás: Az elektromobilitás nélkül is megfigyelhető trend, hogy a távol-keleti versenytársak szorgalmasan adaptálják, sokszor sajnos másolják a nyugaton kifejlesztett technológiákat. Olyan új versenytárs megjelenésével nem számolunk, amelyik több évtizedes múlttal rendelkezik a metrológia terén. Ha jönnek új versenytársak, akkor új cégnek fognak számítani, és a termékük is jó eséllyel egy meglévő rendszer kis tapasztalattal történő lemásolása lesz. Ez viszont meglátszik a gépek minőségén is, főleg, ha a 3D szkennerek kínálatát tekintjük végig.

Az elektromos járművekhez eleve kevesebb alkatrész kell, egyre speciálisabb anyagokból egyre komplexebb geometriájú alkatrészek kerülnek beépítésre, egyre szűkebb követelményrendszerekkel. Az összeszerelt akkumulátorelemek olyan anyagokból és formákból állnak, amikkel korábban nem találkoztunk pl. a tengelyalkatrészek mérése során, de ezeket is mérnünk kell optikai vagy CT-eljárással. Ehhez high-tech metrológia kell, és minden ügyfél eldönti majd, hogy 20 százalék árelőnyért megéri-e kockára tenni a folyamatbiztonságot és a bevált műszaki hátteret. Az új versenytársak megjelenése azonban valószínűsíthető; a most véget ért Ipar Napjai kiállításon például kizárólag kínai lézeres vágógépeket láttunk a standokon, a gépkínálat tehát a szemünk előtt változik.

