Méréstechnika: nem költség, hanem versenyelőny – 4. rész

Nincs rá gép, szakember vagy idő? Válassza a bérmérést!

Címkék: 3D koordináta méréstechnika automatizálás mérés méréstechnika werth Werth Magyarország Kft.

Senki sem jó mindenben és mindig. Ha coach lennék, azt mondanám, sok iparcég koncentráljon inkább az erősségeire és képességeire, ne pedig a hiányosságaira. Egy gyártó cég természetesen a gyártásban a legjobb, de egy megrendelés teljesítése nem merül ki az alkarész legyártásában. A termelés elkerülhetetlen velejárójának számító minőség-ellenőrzés ugyanúgy megrendelhető, mint az alapanyag vagy a szállítás. Sorozatunk negyedik részében Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója és Mohai Tamás műszaki specialista a bérmérés tudnivalóiról és folyamatáról beszéltek a TechMonitor olvasóinak.

Mely ügyfelek veszik tipikusan igénybe a bérmérést?

Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

Csontos Tamás: Ha ritkán merül fel a mérési igény, akkor eleve nem éri meg arra mérőgépet vásárolni. Máskor – nagyobb cégeknél – a helyzet éppen a fordítottja; van mérőgépük és emberük is kezelni azt, de olyan nagy mennyiségű mérési munkájuk lenne, hogy inkább arra fordítják az idejüket, amihez a legjobban értenek, a gyártásra. A harmadik esetben még nem döntötték el, milyen gépet vásároljanak, vagy a gép még nem került telepítésre, de addig is szükségük van a mérési jegyzőkönyvekre. Rossz esetben pedig az ügyfél minden jótanács ellenére olcsó, rossz mérőgépet vásárol, amelyekkel nem tudja elvégezni a mérési feladatot. A jótanács ingyen van, és aki meghallgatja, az nagyon sokat spórolhat a nap végén.

Mohai Tamás: Előfordul, hogy a gyártó cég rendelkezik ugyan hagyományos, kézi mérőeszközökkel, de az első beszállításnál némelyik ügyfél adott százalékos minőség-ellenőrzést ír elő. Ilyenkor is indokolt a bérmérés.

Mik a megfontolandó szempontok ügyféloldalról, ha a mérőgépvásárlás és a bérmérés előnyeit mérlegelik?

Csontos Tamás: A legfontosabb szempont a cég likviditási helyzete; képes-e és akar-e a vállalkozás nagyobb mennyiségű készpénzt megmozgatni – bár vannak olyan pénzügyi konstrukciók, amikkel a vásárlás sem jelent nagy beruházásigényt. De a mérőgép általában nem számít termelőeszköznek a vezetőség szemében, így könnyen válik minden költségcsökkentés áldozatává. Ha a munkadarabok 80 százalékát meg tudják mérni házon belüli eszközökkel, akkor a maradék 20 százalékot könnyen adják ki bérmérésére. A gyártásban elő nem fordulhatna, hogy a termékek 20 százalékát külső beszállítótól rendeljék meg, de a mérésben könnyen kötnek kompromisszumot, és ez nem feltétlenül pénzügyi, hanem inkább pszichológiai döntés.

Mohai Tamás, a Werth Magyarország Kft. műszaki specialistája

Mohai Tamás: A beruházás költségéhez hozzá kell számolni a járulékos ráfordításokat is. Bár könnyen előfordulhat, hogy a mérőgép havi lízingdíja nem haladná meg a bérmérés havi költségét, de utóbbi esetben nem kell mérőszobát kialakítani, és szakembert sem kell alkalmazni a mérésekhez, így összességében megint csak jobban járhat a gyártó cég, ha szolgáltatásként rendeli meg a minőség-ellenőrzést.

Miben versenyeznek egymással a bérmérést kínáló cégek? Mi a Werth Magyarország Kft. erőssége a bérmérésben?

Mohai Tamás: Több gyártó cég a saját kihasználatlan kapacitását „adja el” bérmérésként a környékbeli cégeknek, de ha csak a professzionális szolgáltatókat számoljuk, akkor Magyarországon 15-20 cég foglalkozik bérméréssel. Ezek teljes logisztikai szolgáltatást is nyújtanak, vagyis hozzák-viszik a munkadarabokat. Vannak bérmérést vállaló cégek, amelyek eleve olyan mérőgépet szereznek be, amiből sokat adtak el az országban, így a programot egy az egyben tudják használni sok ügyfélnél.

A Werth Magyarország Kft. nem ebben versenyez, hanem többek között multiszenzoros és CT mérési technológiákat kínál, mert ezek olyan mérési lehetőségeket nyújtanak, amelyek már túlmutatnak a koordináta-mérőgépek fizikai határain. De a munkadarabok mérete, súlya jelenthet olyan fizikai korlátot, ami már a mi szakembereinkkel és felszereltségünknek sem hidalható át. A CT-gép számára is létezik már olyan falvastagság, amivel nem képes megbirkózni. Arra azonban még nem volt példa, hogy olyan finom tűrést fogalmaztak volna meg a mérési feladatban, amit nem voltunk képesek megmérni.

Hogyan kalkuláltok árat a bérméréshez?

Csontos Tamás: Nem könnyű kérdés, hiszen a mi erősségünk a komplex geometriájú alkatrészek multiszenzoros mérése, de éppen ezek várható mérési feladatát a legnehezebb megbecsülni. Rajzot, CAD-modellt és munkadarabmintát is bekérünk az árajánlatküldés előtt – ha mindhárom megvan, akkor már kicsit könnyebb a dolgunk. Az árajánlat három részből áll össze. Van az előkészítési szakasz, ebbe beletartozik a program elkészítése is. Talán itt a legmagasabbak az óradíjak, de ha nagyon sok alkatrészt kell mérni, akkor ez a költség lehet a legkisebb tétel. A második szakasz a program futtatása, itt alacsonyabbak az óradíjak, mert a mérőgép idejét kell kifizetni. A harmadik tétel pedig a jegyzőkönyvezés dokumentációs, adminisztrációs költsége.

Mohai Tamás: Az időráfordítás becslését úgy tudjuk megkönnyíteni, hogy utólagosan minden projektnél összehasonlítjuk a tervezett és a tényleges ráfordításokat, majd ezen adatokat egy analízistáblázatban gyűjtjük, és felhasználjuk az új projektek kalkulációjához. Továbbá a CT-méréseknél a szkennelési idő becslése a nehezebb, mert a CT-paraméterektől jelentősen függ. Ezért, ha a mérendő darabokról van CAD-modell, és tudjuk az anyagokat, akkor a Werth TomoSim® szimulátorszoftverrel megvizsgáljuk a CT-parametrizálási lehetőségeket, és pontos szkennelési időt kapunk. Sőt, az esetleges röntgenszóródásokból eredő hibákat is tesztelni tudjuk, így előre tudjuk, milyen szűréseket kell alkalmazni.

Miket kell rögzíteni a szerződésben?

Mohai Tamás: Ideális esetben alaposan körüljárjuk a műszaki feltételeket, erre küldünk egy árajánlatot, amire visszaküldik a megrendelést. Mindig rákérdezünk, hogy az ügyfélnek, vagy az ő megrendelőjének van-e előírása a mérési eljárásra és stratégiára. Ha nincs – és legtöbbször nincs –, akkor ezt ránk bízzák, és van már annyi tapasztalatunk, hogy javaslatokat tegyünk adott esetben a rajztól eltérő méretezésekre.

Milyen termékparaméterek mérése a leggyakoribb feladat?

Csontos Tamás: Az ügyfeleinknek sokszor akkor okoz gondot egy mérési munka, ha a rendelkezésükre álló szoftver nem tud megbirkózni az alak- és helyzettűrésekkel. Pozíció- és profiltűrések maximális anyagterjedelem-feltételekkel és burkolóelvvel mérése jelentik a jellemző feladatot.

Milyen mérőgépek és szoftverek állnak a Werth Magyarország Kft. rendelkezésére a bérméréshez?

Mohai Tamás: A gépparkunk a következőkből áll: Werth TomoScope®XS CT-gép WinWerth® szoftverrel, amihez szimulátorszoftver is a rendelkezésre áll. Dolgozhatunk a fixportálos, két Z tengelyes Werth ScopeCheck® FB multiszenzoros géppel is, ami egyaránt tartalmaz képfeldolgozó, tapintó-szkennelő, pont-lézer és speciális mikrotapintó szenzorokat. Az Aberlink Horizon gépünk nagy mérési tartományokban is használható, a Creaform részéről pedig egy-egy Go!SCAN, HandySCAN, HandyPROBE és MetraSCAN BLACK™ | Elite hordozható lézerszkennerrel rendelkezünk, amikkel a helyszínen is tudunk bárméréseket végezni. A Creaform rendszerekhez vagy a saját, vagy a Metrolog X4 szoftvereket tudjuk használni.

A mért eredményeket összevetitek a rajzzal vagy CAD-modellel, és igazoljátok a megfelelőséget, vagy csak a mérési jegyzőkönyvet adjátok át a megrendelőnek?

Mohai Tamás: A megfelelőséget nem igazoljuk, csak a mérési jegyzőkönyvet adjuk át, amiben a rajz szerinti numerikus értékeknek a névleges és tűrésértékekkel történő összehasonlítása szerepel. CAD-összehasonlításnál a jegyzőkönyvbe kimentett képek is kerülhetnek, de az összehasonlítást digitális formátumban is el tudjuk küldeni. Néha a kiértékelés mellett a pontfelhőt is át kell adnunk.

A szkenneléssel létrehozott pontfelhőt szoktátok használni Reverese Engineering eljárásra is?

Csontos Tamás: A helyszíni 3D szkennelések nagy százalékát később Reverse Engineering feladatokhoz rendelik meg. Az iparban sokszor előfordul, hogy egy munkadarabhoz semmilyen dokumentáció nem tartozik, de pótolni vagy áttervezni kellene azt. Ilyenkor lézerszkennerrel – ha a mérete és az anyaga megengedi, akkor akár CT-eljárással is – beszkenneljük az alkatrészt, és több lehetőségünk is van a visszamodellezésre.

Folytatjuk

Következik: Az elektromos a jövő az autóiparban is? Hogyan mérhetők a kiváló felületi minőségű és szilárdságú, kis méretű és könnyű alkatrészek?

Molnár László

Kapcsolódó cikkek:

Méréstechnika: nem költség, hanem versenyelőny – 5. rész

Méréstechnika: nem költség, hanem versenyelőny – 3. rész

Méréstechnika: nem költség, hanem versenyelőny – 2. rész

Méréstechnika: nem költség, hanem versenyelőny – 1. rész