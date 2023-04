Méréstechnika: nem költség, hanem versenyelőny – 3. rész

Szakemberhiány és automatizálási kényszer: hogyan oldható fel a dilemma a modern méréstechnikai eszközökkel?

A hazai feldolgozóiparban jelenleg mintegy 25-30 százalékos a fluktuáció. Általános tapasztalat, hogy az új munkavállalók fele hat hónapon belül már másik munkahelyen dolgozik. A munkaerőhiányból fakadó problémák kezelése a következő évek, évtizedek egyik legnagyobb kihívása lesz. A kihívásra adott egyik válasz a minél magasabb szintű automatizálás. Sorozatunk harmadik részében Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója és Mohai Tamás műszaki specialista a „gyorsabban és kevesebb emberrel” elv gyakorlati oldaláról beszéltek a TechMonitor olvasóinak.

Milyennek ítélitek a hazai méréstechnikai képzés színvonalát?

Mohai Tamás, a Werth Magyarország Kft. műszaki specialistája

Mohai Tamás: Az elmúlt években pozitív változás történt ezen a téren; jó hír, hogy már képeznek metrológus mérnököket is idehaza, de műszaki középfokú végzettéghez középfokú metrológiai képzés is elérhető. A szakmunkásképzésben részt vevők pedig termelési gyakorlatokon vehetnek részt a legnagyobb multinacionális cégeknél. A szakembergárda egészében jelentkező problémákat azonban ez nem tudta orvosolni. Tény az is, hogy az állami fenntartású intézmények gépparkja sem követi az iparági élvonalat, hiszen ezek az intézmények örülnek, ha egy mérőkart tudnak vásárolni.

Számos magáncég nyújt méréstechnikai tanfolyamokat, amikkel – jobb híján – egyre több iparcég él, és jó hír, hogy már nem csak a mérőeszköz-felügyelőket küldik el ezekre a tanfolyamokra – ők ugyanis jobbára csak adminisztrálják a mérőeszközök állapotát. A fluktuáció viszont nagyon magas, semmi nem garantálja, hogy a ma kiképzett ember fél év múlva nem mond fel, és a cég nem kerül vissza ugyanoda, ahol korábban volt.

Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

Csontos Tamás: A gépeket ténylegesen kezelő munkatársak nem feltétlenül vannak tisztában a rajzolvasás vagy a szabványismeret alapjaival. A német autóiparban ellenben követelmény a nemzetközi AUKOM koordináta-méréstechnikai képzés, mert tudják, hogy a minőség-ellenőrzés ugyanolyan fontos a versenyképesség szempontjából, mint a gyártás.

Vannak cégek, akik maguknak képeznek méréstechnikai „szakembert”, de legalábbis operátort? Meddig lehet eljutni egy ilyen házon belüli képzéssel?

Csontos Tamás: A nagy nemzetközi cégeknél ez megszokott gyakorlat, de az így szerzett kompetencia természetesen korlátozott, és az adott cég adott folyamataira lehet elegendő. Teljesen megszokott jelenség, hogy vásárolnak tőlünk egy koordináta-mérőgépet, és a cégen belül nincs olyan munkatárs, aki azt kezelni tudná. Ilyenkor az alapoktól indulva kezdjük el a képzést, de a vezetők sokszor nehezen fogadják el, hogy a gép kezeléséhez szakemberre van szükség, és nem megy minden automatikusan. Hónapokkal a gép leszállítása után is keresnek meg minket olyan kérdésekkel, amik arra utalnak, hogy nem tudják kihasználni a gép képességeit.

A képzés megspórolása mindig visszaüt valahol, még akkor is, ha a negatívum esetleg nem tűnik fel a vezetők látókörében. A gépek eladása során feltűnnek olyan marketingszövegek, hogy egy nap elég a szoftver kezelésének elsajátításához. Olykor ezek fogják meg a döntéshozókat, de a gyakorlat később mást mutat. A szoftver sosem gondolkozik az ember helyett.

Milyen mérési feladatokra elegendő egy betanított gépkezelő? Hogyan védhető ki, hogy a hozzá nem értés károkkal járjon?

Csontos Tamás: A legfontosabb tanácsunk az, hogy a mérőgépeket többszintű felhasználói jogosultságokkal lássuk el, és a gépkezelő redukált felületen dolgozhasson, ne tudja például felülírni a mérőprogramot. A mérőprogram legyen egyszerű, intuitív és grafikus, így csökkenthető a hibázás esélye. A legjobb, ha csak a terméket kell vizuálisan kiválasztani, mindössze egy RFID-taget kell beolvasni ahhoz, hogy betöltődjön a megfelelő mérőprogram.

Mohai Tamás: Fontos a JIG-ek megfelelő kialakítása is; ne lehessen azokba egy másik munkadarabot befogni. Láttam már olyat, hogy a gépkezelő csak azért is beleerőltet egy munkadarabot egy nem hozzáillő JIG-be, olyan szinten, hogy már a befogó deformálódik.

A multiszenzoros megoldások nagy előnye, hogy esetükben kisebb az ütközésveszély. Egy tapintónak mindig hozzá kell érnie a munkadarab felületéhez, de ha a gép olyan szenzorral is rendelkezik, aminek csak közelíteni kell a felülethez, akkor nagyobb biztonságban van a gép. Azaz a képfeldolgozó optikai szenzor be tudja azonosítani a munkadarab egy-két jellegzetes geometriai sajátosságát, melyből kiderül, ha rossz programot indítottak el. Ha nem rendelkezünk szakképzett alkalmazottakkal, akkor a multiszenzoros gépek is jelenthetik a megoldást.

Hányadik a sorban a méréstechnika, ha az üzem automatizálása kerül szóba?

Mohai Tamás: Ez a gyártási folyamattól függ. Az automatizálás célja mindig az emberi erőforrásigény csökkentése, a jobb minőségi paraméterek elérése és az áteresztőképesség növelése. Az értékteremtő lánc egy összefüggő folyamat. Ha a méréstechnika csak a lánc végén kerül képbe, akkor előfordul, hogy azt nem automatizálják, mert Magyarországon a gyártás élvez prioritást. A mérőgép esetében az a fontos, hogy szállítsuk le, aztán majd a gyakorlat eldönti, hogy második lépésben automatizálják-e azt. De ha a méréstechnika az értékteremtés szerves része, akkor annak az automatizálását úgysem lehet megspórolni, ellenkező esetben az fogja képezni a szűk keresztmetszetet a folyamatban.

Milyen méréstechnikai lépések váltak automatizálttá az elmúlt 10-20 évben? Mit gondoltok még automatizálhatónak a belátható jövőben?

Mohai Tamás: A robotkarra szerelt mérőrendszerek esetében már a koncepció is az automatizálásról szólt, a telepített mérőgépek terén pedig a munkadarab a munkatérbe juttatása és onnan való kivétele volt az első automatizált mozzanat. Ma már a mérés teljes mértékben a gyártási folyamatba integrálható, vagyis a mérőgép kommunikál a gyártógépekkel és a vállalatirányítási rendszerrel, így a mérési folyamat minden eleme automatizálható. Ez nem új jelenség, hiszen a méréstechnikai célgépeket már 30 évvel ezelőtt is magas szinten automatizálták. Csak annyi történt, hogy a technológia sztenderddé vált a feldolgozóiparban.

Csontos Tamás: Nagyon fejlődik a hordozható szkennerek és a kollaboratív robotok integrációja, főleg a szoftveres oldalon. A cél az, hogy minél egyszerűbben és gyorsabban állítsák elő a mérőprogramot, vagyis egy CAD-modellből automatikusan generálódik a robot által leírt mozgás.

A mérőgépek és a bérmérés ára hogyan változott az elmúlt években?

Csontos Tamás: Az infláció és az alapanyaghiány a gépek árát sem hagyta változatlanul; egyre drágábbak a gépek és a szoftverek. A bérmérés árát pedig a munkaerő- és a rezsiköltség emelkedése hajtotta magasabbra – ez abból is látszik, hogy a bérmérés ára előtte évekig változatlan volt. De ha egy gyártó cég túlterhelt, akkor még mindig prioritást élvez a bérmérés, mert olyankor csak az számít, hogy valaki teljes körű megoldást adjon egy házon belül nem elvégezhető feladatra. Ez nem ritka, mert manapság könnyű eljutni a gép- és a humán kapacitás határáig.

Molnár László

