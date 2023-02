Méréstechnika: nem költség, hanem versenyelőny – 1. rész

A gyártóberendezésekbe való befektetés a jövőbe történő befektetés. A technológia egyre gyorsuló ütemben fejlődik, és csak az átgondolt döntések vezetnek valódi versenyelőnyhöz

Összetettebb alkatrészek, rövidebb mérési idők, hatalmas mennyiségű adat – folyamatosan növekednek a mérőgépekkel szemben támasztott igények. Ez a gépek árát sem hagyta változatlanul. Sorozatunk első részében Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója és Mohai Tamás műszaki specialista azt a kérdést járják körül, hogyan lehet minél egyszerűbben a lehető legnagyobb műszaki előrelépést elérni a minőség-ellenőrzésben.

Hogyan tervezzük meg üzemünk jelenlegi és várható mérési igényeit és mérőrendszerét?

Mohai Tamás, a Werth Magyarország Kft. műszaki specialistája

Mohai Tamás: Ez talán a legfontosabb kérdés, de több minden mellett az is segít ebben, hogy amikor egy cég beszállítóvá válik, akkor tisztázzák, hogy milyen termékparamétereket, hogyan és mennyiszer kell mérni. Az anyagtípust, tűréseket, darabszámokat tehát tudhatjuk, az elvárt mérési idő pedig kikövetkeztethető. Ebben persze sokat segít az adott gyártástechnológia mélyreható ismerete, hiszen minden munka tartogathat több kritikus paramétert. A mérőrendszer áteresztőképességére és pontosságára vonatkozó elvárások alapján már kérhetjük is az ajánlatot a mérőgép-forgalmazóktól.

Csontos Tamás: Ezek voltak tehát a jelenlegi igények, de érdemes előre látnunk cégünk fejlődési útját, ami előre jelzi a jövőbeni gyártási és mérési igényeket is. Az autóipari változások új mérési igényeket és műszaki feladatokat hoztak, de ez mind megoldható, ha nem akarunk melléjük irreális ciklusidőket társítani. Jó, hogy a beszállítók továbbra is hosszú távú szerződéseket kötnek, vagyis az alkatrészek gyártására hosszú időtávon tudnak berendezkedni, ami az igényelt méréstechnika megtervezését is segíti.

Bekerülési költség vagy teljes birtoklási költség? Mi a különbség, és mi juttat minket valódi versenyelőnyökhöz?

Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

Csontos Tamás: Teljes birtoklási költséget akkor számolnak, amikor szeretnék a beruházás teljes életciklusa alatt felmerülő közvetlen és közvetett költségeket számba venni. A piac nagyon árérzékeny, a megnövekedett igények amúgy is felfelé hajtották a gépek átlagárát. Nagyon előtérbe került például a 3D modellek használata, a szabadformák kiértékelése, a pontfelhők mérése. Ezen a téren nagyon gyors a fejlődés, egyre többen szerződnek tehát szoftverkövetésre, ami hosszú távon csökkenti a teljes birtoklási költséget.

A kisebb cégeknél jellemzőbb a bekerülési költség előtérbe helyezése, mert ott az ügyvezető igazgató mondhatja ki a végső szót, akinek egyből a cechet is állnia kell. A multinacionális vállalatok 5–10 évben gondolkoznak egy mérőrendszer esetében is, és inkább vesznek nagyobbat, gyorsabbat, fejlettebbet, csak ne legyen vele probléma belátható időn belül.

Mi lehet elkerülhető költség az üzemeltetés során?

Mohai Tamás: Mindenféleképpen megemlíteném az ismétlő tréningek hasznát, amiket számos ügyfél nem vesz igénybe. Nem biztos, hogy ezek hiányában selejtet is átengednek a minőség-ellenőrzés során, de az biztos, hogy felgyorsulna a mérés, és komplettebb, paraméteres mérőprogramokkal dolgozhatna a cég, ami rengeteg programozási időt spórolna meg a beszállítónak.

Csontos Tamás: Vannak cégek, ahol a költséghatékonyság erőltetése miatt olyan gépet vásárolnak, ami már egy év múlva is túl kicsinek bizonyul. Egy nagy értékű, univerzális mérőberendezés méréstartományát a rendelkezésre álló megmunkálógépek befogadó kapacitásából is levezethetjük, de ha egy-két éven belül egy nagyobb gyártógépet tervezünk vásárolni, akkor észszerű, ha mérőgépből már eleve nagyobbat veszünk, ne az korlátozza le később az elvállalható munkák körét.

Mi bizonyulhat pluszköltségnek, és mi lehet tipikus spórolási hiba a beszerzés során?

Mohai Tamás: Például egy nem megfelelő személyzet kiképzése. Aki egy modern, univerzális mérőgépet vásárol, az nem bízhatja rá annak kezelését, programozását betanított munkásokra. Ha így állunk hozzá, akkor a képzés díja csak kidobott pénz lesz, mert úgyis meg kell ismételni később egy, a feladatra alkalmasabb személyzettel.

A kérdésed második felére válaszolva: a mérőgépek is ugyanúgy működnek, mint a gyártóberendezések, vagyis minőségi kiegészítők nélkül nem juthatunk minőségi mérésekhez. Ha nem vásárolunk precíziós satukat, tokmányokat, prizmákat, befogókészleteket, tapintókészleteket, akkor nagy kompromisszumokat kell kötni a működtetés során, és az a jellemző, hogy beszerzés után évekig nem is nyúlnak a mérőrendszerhez, pedig aránylag kis költséggel jelentősen lehetne javítani a mérési eredményeken.

Mik az előnyei a meglévő gép felújításának új gép vásárlása helyett? Mikor válik indokolttá a retrofit?

Csontos Tamás: Egy mérőgép kétféleképpen válhat elavulttá. Egyrészt a rendszer fizikai értelemben elhasználódik, meghibásodik, tönkremegy. Másrészt a gép akkor is meghaladottá válik, mikor még fizikai értelemben működőképes, de a jelenkor követelményeit már nem tudja teljesíteni.

A mérőgép számos alkatrésze nem kopik, a felépítmény tehát nem szorul cserére, ezért a retrofit nagyon költséghatékony megoldás. A beszállítók 10-15, de nemritkán már 5-6 év múlva is érdeklődnek a retrofit iránt, és elmondható, hogy adott esetben a 20 évesnél idősebb gépek is minden további nélkül újjávarázsolhatók. Az esetek többségében ez a vevő telephelyén elvégezhető, és egy új gép árának a feléért egy olyan mérőgépet hagyunk ott, ami gyakorlatilag egy új géppel egyenértékű. Az általunk újjávarázsolt gép biztosan nem lesz pontatlanabb, mint a gyári értékek, sőt, a szoftvercsere révén valószínűleg kicsit pontosabban is működik majd.

Van valós spórolási lehetőség egy adott beszerzésnél? Mit nyújtanak a gyártói akciók, a kiállítási kedvezmények?

Csontos Tamás: Ezek nagy lehetőségek. A gyártók rendszeresen módosítják (az előzőekben kifejtett okok miatt emelik) az árlistájukat, ezért aki időben lép, az sokat spórolhat. A hordozható berendezések terén négy-öt évente jön ki egy újabb szkenner, és ilyenkor az előző generációra nagyon kedvezményes ajánlatok érhetők el – vagy ha valakinél az előző generáció teljesít szolgálatot, azt beszámíthatja az új gép vásárlásánál.

A kiállítási kedvezmények sem csak vevőcsalik. Gondoljunk bele abba, hogy amikor 1 000 – 2 000 kilométerről ideszállítunk egy nagygépet, akkor azt komoly költség lenne visszaszállítani vagy az értékesítésig tárolni. A forgalmazónak is jobban megéri, ha egy extra kedvezménnyel vevőt talál rá, de ez nem mindig sikerül, mert egy mérőgép megvásárlását komoly megfontolás előzi meg. Az interjú elején említettük, hogy ne is ugorjunk bele a beszerzésbe az igényeink számbavétele előtt – ezzel együtt az elmúlt csaknem 15 évben több kiállítási kedvezményünk is célba talált már.

Érdemes várni a pályázati forrásokra? Milyen piaci lehetőségektől eshetünk el egy hiába várt pályázat miatt? Milyen egyéb finanszírozási esély létezik?

Csontos Tamás: A kis és közepes cégek esetében érdemes várni egy pályázati lehetőségre, és ha nyertek, akkor azt tanácsolom, hogy merítsék ki a teljes keretet, és vásárolják meg a szükséges kiegészítőket is. Ha azonban két-három évet is elvinne a kiírás, az elbírálás, a szerződéskötés és a gép leszállításának folyamata, akkor már érdemes átgondolnunk, hogy mit veszítünk ezen évek alatt.

Egy továbffejlesztett minőség-ellenőrzéssel új munkákat nyerhetünk el, de a meglévő partnereink elégedettségét is növelhetjük. Ha ez vonzóbb perspektíva, mint a kivárás, akkor választhatjuk az operatív lízinget is, amire mi is tudunk megfelelő partnert ajánlani. A tartós bérlet havidíja teljes egészében elszámolható költségként.

Molnár László