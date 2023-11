Megyünk a Marsra?

Építenél célgépet, ami a Marson is működőképes? Ha részt vennél egy ilyen kihívásban, van egy jó hírem számodra: tudom, hogy honnan szerezz be olyan lineáris vezetést, ami a Marson is megállja a helyét

Címkék: célgépek Chemplex gépgyártás hajtás hajtásrendszer hajtástechnika Magyar Ipari Célgép Nagydíj Mars

A milliárdos árbevételű magyar vállalkozást, az RWH-t a két tulajdonos, Harmath Gábor és Farkasvölgyi Antal szakmaszeretete röpíti egyre feljebb. Antal a Magyar Ipari Célgép Nagydíj díjátadóján adott elő közel 350 szakembernek, amelyben semmi reklám nem volt: a lineáris technológia evolúciójáról beszélt. Én közben azon tűnődtem, hogy van ez a két kiváló szakember, és hogy építettek egy életművet, amelyről ők maguk azt gondolják, hogy semmi különös, pedig páratlan. Gyakorlatilag két ember csendes kooperációjában egy olyan vállalat jött létre, amit a kívülálló csodálattal néz. Antallal beszélgettem.

Ha azt mondom, hogy RWH, tudják a mérnökszakmában, hogy kikre gondolok, és azt is, hogy lineáris technológiával foglalkoztok, pedig nem nagyon látni a hirdetéseiteket és reklámjaitokat. Mi a titok? Hogyan lehet úgy sikerre vinni egy céget, egy vállalkozást, hogy gyakorlatilag nem szólunk róla senkinek?

Pontosítok: viszonylag kis reklámmal hogyan lehet nagy bevétel csinálni – erre vagy kíváncsi szerintem. Valójában nem állíthatjuk, hogy nem jelenünk meg sehol, hiszen a Célgép Nagydíjon már másodszor tartottunk veletek. Mindig lefoglaltak minket a munkáink, dolgoztunk, építettük a cégünket, és nem volt időnk ilyesmire mellette. Képzeld el, hogy valamikor a kilencvenes években működött a Tungsram vákuumtechnikai gépgyár, ahol 80 mérnök tervezte a lámpagyártáshoz a gépeket. Biztosan mondhatom, hogy a hazai gépgyártás szakmai elitjéről beszélünk, amikor őket említjük. Mi akkor már beszállítók voltunk, amikor a hatalmas vállalat megszűnt, és ez a 80 kiváló szakember szétfröccsent az ország minden területére. Akkor megijedtünk Gáborral, hogy mi lesz velünk, hiszen egyik fő megrendelőnk esett ki, és nem is sejtettük, hogy az ajánlások, amelyeket ezektől az egykori tungsramos szakemberektől kaptunk, elegendő munkát biztosítanak számunkra, és gyakorlatilag hírverés nélkül tudtunk tovább dolgozni, mert mindig megtaláltak minket, akiknek szükségük volt ránk.

Balról jobbra: Harmath Gábor, Farkasvölgyi Antal, Kutala Ferenc – az RWH vezetősége

Sokat beszélgettünk még a kor mérnökeiről, és abban egyetértettünk, hogy ebben az óriási reklámzajban megfigyelhető az a szakemberréteg, akiknek nem kell reklám és hirdetés, mert tudják mit akarnak. Ők azok, akik az interneten fellelhető releváns szakmai anyagokból merítenek, diagnosztizálják a problémájukat, és céltudatosan keresik azt, ami nekik kell.

Mi Gáborral szeretjük és értjük a szakmánkat, tudjuk, hogy milyen termékeket kell ajánlanunk a célgéptervező, gépgyártó kollégáknak ahhoz, hogy az ő szakmai presztízsüket is növeljük. Ők azok, akik biztosan nem a közeli garázscsapágyasnál fogják keresni a megoldást. Ezzel véletlenül sem azt gondolom, hogy a garázsboltoknak nincs helyük a piacon – dehogynem! Csak nem ugyanazok a vásárlóink: nálunk nem hobbicélra vásárolnak, mert mi egészen speciális területeken is jelen vagyunk, mint például a műszertechnika, az orvostechnikai berendezések, sebészeti robotok, de nagyobb méretben 5 tengelyes CNC-marógépek többméteres lineáris elemeit, nehézipari berendezéseket vagy luxusjárművek lineáris berendezéseit is tudjuk szállítani. Van tudatosság abban, hogy kicsit óvatosabban reklámozzuk magunkat: így annyit vállalunk, amennyit megfelelő odafigyeléssel, jó minőségben el tudunk látni.

Azt mondtad az előadásodban, hogy a ti lineáris berendezéseitek olyan szélsőséges körülmények között is megállják a helyüket, mint a marsi környezet.

Valójában az egyik márka, az IKO, amelynek a képviseletét mi látjuk el, konkrétan marsjárókba fejlesztett csúcstechnológiát. Japán technológia, japán minőség. A legnagyobb beszállító partnerek, akikkel dolgozunk, világviszonylatban is az elsők között vannak. Egy hozzánk bekerülő terméknek 2 szűrőn kell átmennie: legyen megbízható a gyártó és magas minőségű a termék – ha valamelyik nincs meg, nem tudunk mellé állni. A gyártók magyarországi forgalma és a saját forgalmunk alapján azt látjuk, hogy a felső középkategóriás és prémium minőségű lineáris technikában megkerülhetetlenek vagyunk, ráadásul oly módon, hogy a piacon elérhető magas minőségű brandek nagy részének kizárólagos vagy kiemelt forgalmazói vagyunk.

Egyre kevesebb olyan kérdéssel találkozom a minőségi gépgyártás területén, amely az árat érintené. Magam is azt tapasztalom, amikor a vegyipari gépgyártó kalapom van rajtam, hogy egy új érdeklődő először a minőségről és a megbízhatóságról kérdez, utána feszegeti az árkérdést, amennyiben az egyáltalán érdekes.

Valóban ez az irány a jellemző egyre inkább a hazai ügyfelekre, egy megfontolt mérnök előbb nyúl a terhelhetőség vagy a nyomaték érdekében a magasabb árfekvésű és minőségű modellhez, mert tudja, hogy már középtávon megtérül – megbízhatóság, karbantartás és reputáció szempontjából. A tervezőkkel és beszerzőkkel együtt megyünk a minőség felé, és ez bizonyos tekintetben óriási mentalitásbeli fejlődés.

Bármikor találkozunk, mindig derűsek vagytok, mindig csillog a szemetek, és azt fürkészem ilyenkor, hogy olyan természetességgel, nyugalommal álltok mindenhez, nem rohantok és nem vagytok stresszesek, nem vagytok ráfeszülve semmire.

Pedig stresszes helyzetek akadnak nálunk is! Egy ügyfelünk üzemében történt egy meghibásodás, ami óránként több tízmillió forint kiesést jelentett a vállalat számára. Felhívott, jelezte nekünk, hogy gyors segítségre van szüksége. Megkerestük a műszakilag megfelelő helyettesítő/kiváltó terméket, és már pattantunk is az autóba a gépelemmel. Félúton találkoztunk, és ahogy átadtuk neki a berendezést, megmondtuk neki, hogy a papírmunkát és a teljesítést elintézzük majd online, és engedtük is, hogy mielőbb indíthassa a gépet és folytathassa a munkát. Ez vasárnap este volt, a gépe hétfőn már termelt. Ő sok milliót spórolt, mi pedig szívből örültünk annak, hogy segíthettünk, és büszkék voltunk arra, hogy raktárról tudtuk szállítani neki az épp megfelelő, kiváltó gépelemet. Ezek a helyzetek tudnak stresszt és izgalmat okozni, de amikor látod, hogy az ügyfeled elégedett, hálás, és belül érzed, hogy jót cselekedtél, az elsimítja a feszültséget, sőt, a pozitív emlék marad meg.

Elsődleges célunk továbbra is partnereink stabil és szakszerű kiszolgálása, ebben mindig lehet tovább fejlődni: raktárkészlet-növeléssel, folyamatos szakmai fejlődéssel, szakmai koncepciónkhoz illeszkedő további munkatársak kiválasztásával. Amennyiben a minőségi termékekre és a szakmai tartalomra továbbra is szükség lesz, növekedni fogunk.

Mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy a Magyar Ipari Célgép Nagydíj kapcsán ilyen szakemberekkel ismerkedtem meg, mint az RWH tulajdonosai. Bízom abban, hogy szakmai hozzáállásuk, látásmódjuk és mérnöki attitűdjük ad inspirációt számodra, akkor is, ha te magad nem vagy gépészmérnök.

Sipos Sándor

a Magyar Ipari Célgép Nagydíj ötletgazdája, a vegyipari technológiák szakértője, a Chemplex Kft. tulajdonosa