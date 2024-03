Méghogy a kapusnak nem kell sportosnak lennie? A kapus legyen a csapat legjobbja!

Bemutatjuk a legjobb ipari „gyorskapust”!

A kapus a modern futballban már nemcsak az egyes számú játékos, hanem a támadások kiindulópontja. Egy poszt, amely a siker első számú kritériuma, és ahol hiba nem létezik. Nem lehet igaz ugyanez az ipari kapuk világára is? Mindig szem előtt vannak, működésük szinte már evidencia, fontosságukra pedig csak akkor érzünk rá, amikor megszűnik a szabad átjárás lehetősége. Hogyan felelhet meg egy kapugyártó a 21. század elvárásainak? A világ leggyorsabb ipari kapuját gyártó német EFAFLEX cég gyorskapuit forgalmazó EFAFLEX Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, Köbli Attila válaszolt ez irányú kérdéseinkre.

A specializáció ma már a siker alapja az iparban. Létezik olyan vállalat, mely kizárólag ipari gyorskapukra specializálódott, és globális szereplővé vált?

Köbli Attila, az EFAFLEX Hungária Kft. ügyvezető igazgatója

Köbli Attila: Olyannyira létezik, hogy az idén 50 éves EFAFLEX GmbH & Co. KG a megalapításának napja óta kizárólag ipari gyorskapuk fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Az EFAFLEX ipari gyorskapuk 1993 óta hazánkban is megtalálhatók, az első fecske az abban az évben alapított Audi Hungaria első gyártócsarnoka volt. Az ide 31 évvel ezelőtt leszállított 30 ipari gyorskapuból 27 a mai napig üzemel.

Az EFAFLEX Hungária Kft. 2005 óta képviseli kizárólagosan Magyarországon a német családi vállalkozás 68 gyorskapuból álló termékválasztékát. A három vállalkozásból álló magyarországi cégcsoportunk zászlóshajója tehát a képviseletet ellátó EFAFLEX Hungária Kft.

Milyen innovációkkal járult hozzá az EFAFLEX az ipari gyorskapuk most ismert világához?

Az EFAFLEX valamennyi ipari szektor és a logisztika számára gyárt gyorskapukat. A legnagyobb autóipari, gépgyártó és elektronikai ipari, étel- és italgyártó, gyógyszer- és vegyipari gyártó cégek helyezték már a bizalmukat EFAFLEX gyorskapukba.

Az EFAFLEX számtalan szabadalma közül az egyik legérdekesebb a redőnykapukra hasonlító spirálkapurendszer volt. Itt a kapulap elemeit nem egy dobra tekerik fel, hanem a vezetősínt tekerik fel egy csökkenő rádiuszú csigavonalban a szemöldök felett, és ebbe fut bele a kapu. A megoldás előnye a helytakarékosság mellett a hihetetlen dinamika (egy spirálkapu a redőnykapuk sebességének közel 20-szorosát képes elérni), valamint a halk és kopásmentes működés, hiszen az eredeti EFAFLEX SPIRÁLKAPU lapjának elemei nem egymásra tekerednek fel nyitás közben.

Nidec Sole Motor Hungary Kft. Bercel

A tisztatéri rendszerek alkalmazása kiemelt feladat a gyógyszeriparban, és elengedhetetlen a napjaink „digitális világában”. Az EFAFLEX milyen tisztatéri gyorskapuval rendelkezik?

A gyógyszeripar és a kórházak mindvégig fejlesztési erőfeszítéseink homlokterében álltak, a speciális követelmények között mutatkoznak meg igazán egy prémium beszállító előnyei. Az EFAFLEX CR (cleanroom) sorozatú gyorskapuk különböző tisztatéri osztályokat céloznak. A legszigorúbbnak számító ISO5-ös besorolásnak csak az EFA-SRT® CR Premium kaputípus felel meg. Ez a szabvány már olyan tisztasági szintet ír elő, aminek értelmében 1 m3 levegőben nem lehet egyszerre 10 000-nél több 0,3 mikrométernél nagyobb részecske jelen. Hogy ezt el tudjuk képzelni: amikor minimális mozgás mellett az íróasztalunknál ülünk, akkor percenként 600-700 ezer ilyen méretű részecske válik le a ruhánkról, bőrünkről, hajunkról stb. Elképzelni is nehéz ezt a levegőtisztasági szintet. Így válik értékelhetővé az, hogy van olyan ipari gyorskapu, amelyik még ennek a szabványnak is képes megfelelni.

Az EFAFLEX gyógyszeripari kapuk további fontos jellemzője a nagy légtömörség. Ha levegő szivárog át a szerkezet bármely elemén keresztül – esetleg alul –, akkor a tisztatérben végzett munka lehetetlenül el. A tisztatéri gyorskapuink nagymértékben hozzájárulnak tehát a tisztaterekben végzett munka selejtszámának minimalizálásához. Arról nem is beszélve, hogy a rovarok, a por stb. bejutásának esélyét is a lehető legalacsonyabbra csökkentik.

Figyelembe kell vennünk egy fontos tulajdonságot, a nyomásállóságot. A tisztaterekben jellemzően túlnyomás uralkodik, de a huzathatás ez ellen dolgozhat – márpedig mértünk már ipari csarnokban 80 km/h sebességű szelet is. A tisztatéri kapunak ilyen körülmények között is a helyén kell maradnia és el kell látnia a feladatát.

Sanofi-Aventis / Chinoin Veresegyház

Mennyire számítanak a kapu kiválasztásánál az energiatakarékossági megfontolások?

Az elmúlt két évben mindenki energiát akart spórolni. Egy független energiaaudit-céggel készítettünk egy számítási módszert a várható hőveszteségre a hagyományos ipari kapuk és a hőszigetelt gyorskapuk esetére. Mérettől, forgalomtól, terheléstől stb. függően gyorskapunként 120 és 600 gigajoule megtakarítás érhető el, márpedig 1 GJ-t jelenleg 8 000 forint körül árazhatunk be – a mindenkori gázáraktól függően. Mindebből következik, hogy egy hőszigetelt ipari gyorskapu bekerülési költsége egy-két éven belül megtérül. A fűtésienergia-megtakarításon felül ugyanis, ha a beruházó ki tudja mutatni a beszerzés energiahatékonysági hatását, akkor az EKR-rendszerrel a bekerülési költség egy részét is visszakaphatja.

Többéves szakmai tapasztalatnak és fejlesztési munkának köszönhető a szintén a cégcsoportunkhoz tartozó EFA GLOBAL DOCKING Kft. energetikai megoldása, az épületen belül lévő rakodóállások utólagos hőszigetelésére szolgáló EGD Termozsilip. A rámpakiegyenlítők acélfelülete ugyanis nem éppen a kedvező hőátbocsátási tényezőjéről híres. Gyakorlatilag a rámpakiegyenlítőn télen-nyáron, éjjel-nappal távozik a fűtési és a hűtési energia, függetlenül attól, hogy a rakodóállás használatban van, vagy sem. Az EGD Termozsilip – ami hőszigetelt oldalpanelekkel egybeépített energiahatékony EFAFLEX gyorskapu – alkalmazásával az épületen belül rámpakiegyenlítőkkel rendelkező rakodóállások esetén érhető el jelentős energiamegtakarítás. Ez az energiamegtakarítás a rakodóállások használati intenzitásától független.

Az EGD Termozsilip beépítését követően a logisztikai folyamatokkal összefüggő energiamegtakarítással is számolhatunk. A Termozsilipbe épített EFAFLEX ipari kapu nagy nyitási és zárási sebessége révén csökken a légcsere a külső és a belső tér között. Nincs szükség a rakodás során a kapuk állandó nyitva tartására. További előnyt jelent, hogy beépítésével az energiamegtakarításon túl a gyártási és logisztikai berendezések, az áruk védelme és az épületben tapasztalható munkakörülmények is javulnak.

EGD Termozsilip, a kamiondokkolók utólagos hőszigetelése

Mi a tapasztalat, a beruházók ma már inkább a teljes birtoklási költséggel számolnak a hagyományos bekerülési költség számítása helyett?

Ez nagyon változó idehaza. Vannak megrendelők, akik nagyon is koncentrálnak a teljes birtoklási költségre. Főleg közülük kerülnek ki az ügyfeleink, hiszen a fentiekből is következik, hogy nem a bekerülési ár mentén akarjuk megnyerni az ügyfeleinket. Az EFAFLEX prémium kategóriájú gyorskapukat gyárt és forgalmaz. A gyorskapuink megbízhatósági és tartóssági szintjét egyetlen más kapugyártó sem éri el. A prémium ipari gyorskapuink akár 250 000 nyitási ciklust is teljesítenek egy karbantartás-intervallumban. Ha egy évet veszünk alapul, akkor ez napi 680 problémamentes nyitás/zárás. Ezen túl a magyarországi tapasztalatunk az, hogy az EFAFLEX gyorskapuk hosszú élettartama a teljesített 5-6 millió ciklusban is mérhető. A nagyon hosszú hibamentes időszakok viszont erős, masszív konstrukciót feltételeznek, ennek magasabb kezdeti költségét minden ügyfelünk megérti és elfogadja.

Más ügyfeleknél a beszerzés prompt szempontjai dominálnak, itt a beszerzési árszint túlzott súllyal szerepel a döntéshozatalban. Gyakran még a karbantartás-szükséglet sem kerül beárazásra. Sajnos a beszerzéspolitika ebben az esetben nem kalkulál azzal sem, hogy egy kapu akkor válik igazán drágává, ha a leállása miatt a termelés is leáll, vagy zavart szenved. Például mert a targonca nem tudja kiszolgálni a gyártósort, vagy a bejutó nem tiszta levegő állítja meg a termelést.

Megfelelő karbantartás mellett a kapuink hosszú évtizedekig működőképesek maradnak. Márpedig az EFAFLEX GmbH & Co. KG a megalapítása óta kimagasló szervizszolgáltatásra törekszik. A 4-6 hetes átlagos iparági javítási idő helyett mi akár 2-3 nap alatt elvégezzük a javítást, és Prémium karbantartási szerződéssel a szükséges alkatrészek 90 százalékát 24 órán belül kiszállítjuk.

Milyen saját K+F tevékenységet végez az EFA-csoport?

Ennek tekintem az energiatakarékossági számítási módszer kidolgozását és az erre épülő tanácsadói szerepünk felvállalását. A Graphisoft céggel közösen egy szoftverkörnyezetet is létrehoztunk EFAFLEX BIM-OBJECT® néven, ami 4-5 percre rövidíti le azt a tervezői munkát, ami amúgy 1,5-2 óráig tartana. A szoftver segít elkészíteni a kapuk alaprajzi ábrázolását, a függőleges és vízszintes metszetet és az építész-tervdokumentációt.

Másik fejlesztési területünk a megelőző karbantartást célzó digitális EFAPREDICT szolgáltatásunk, amivel 100 százalékos működési arányt akarunk elérni. Ha az üzemeltető a nála található gyorskapukat bevonja az EFAPREDICT ernyője alá, akkor megszűnik a javítások évszázados rutinja. A legtöbb szervizcég ugyanis a telefonhívás hatására kezd el intézkedni, és a szerelőcsapat természetesen nincs mindig tisztában a hibaforrással, így előfordulhat, hogy azonnal nem is tudja orvosolni annak okát.

Mi a karbantartó cégünknél figyeljük a gyorskapuk vezérlésében gyűjtött állapot- és hibajelzések változásait. Kiszűrjük a gyanús jeleket, és előre jelezzük a várható meghibásodást. Figyelmeztetjük az ügyfelet a várható leállásról, és onnantól az ő döntése, hogy mikor végezhetjük el a megelőző karbantartást. Fontos, hogy a kapu átmeneti leállítása olyan időpontban történjen, amit az ügyfél választ ki, és nem okoz számára termelési zavarokat.

Az IoT, a mesterséges intelligencia, a digitalizálás hogyan jelenik meg az ipari gyorskapuk fejlesztésében és működtetésében?

Maguk a kapuk ettől nem változnak, hiszen az EFAFLEX gyorskapukat 30 éve mikroprocesszor vezérli. Viszont képessé váltunk több 100 hibaparaméter monitorozására. Ezeket korábban is gyűjtötte a vezérlés, de nem állt módunkban távolról látni és elemezni a rögzített adatokat. Most viszont távolról is kiértékelhetjük az adathalmazt, gépi tanulás módszerrel eseményeket generálunk – a jövőben ezt az AI felügyeli majd. Az események a szervizcsapatokat irányító field service rendszerébe kerülnek, ami a munkát automatikusan osztja ki a megfelelő képzettségű és felszereltségű csapatok között. Mindez a háttérben fut, de igény szerint az ügyfél eszközén is megjelenik minden, az EFAFLEX kapuk karbantartásával kapcsolatos információ.

Az egy nap alatt keletkező, kapunként mintegy 30 000 adatot néhány másodperc alatt kielemezzük. Ez az adattenger nemcsak karbantartási célokra használható. Láthatjuk például az egymás mellett telepített kapuk ciklusszámeltéréseit. Miért fontos ez? Ha az egyik kaput szignifikánsan többször használják a munkatársak, akkor a sokkal többet teljesítő kapu természetesen sokkal gyorsabban kopik. Ha nem származik előny ebből a gyakorlatból, csak megszokásról van szó, akkor jelezzük az ügyfélnek a várható problémát, és ő intézkedhet arról, hogy a kapukat kiegyensúlyozottan vegyék igénybe. Hosszabb távon ezzel is karbantartási költséget csökkentünk az ügyfélnek.

Egy másik példa: egy gyártó cégnél jó ideig senki sem jelezte a vezetőknek, hogy elromlott az egyik kapu, a targoncások egyszerűen a másikat használták. De az előírások szerint azt csak akkor használhatták volna, ha selejtet visznek át rajta a tárolóba. Az alkatrészekbe helyezett RFID-azonosítók tehát egész nap selejtként azonosították a másik kapun kivitt alkatrészeket.

Az adatgyűjtés és -kiértékelés harmadik célja lehet az energiamenedzsment támogatása is. A korábban említett számítási módszer egy elméleti tábla, most pedig további rengeteg valós idejű adat áll a rendelkezésünkre. Pontosan meg tudjuk mondani, hogy az adott kapu aznap hány másodpercig volt nyitva. Azt is meg tudjuk mondani, ha az éjszakai műszak a beállított nyitva tartási idő helyett tartósan nyitott állapotban hagyta a kaput. Ha az egyes műszakok magas selejtszintje után nyomoz a vezetőség, akkor ilyen adatok birtokában könnyebben megvan a hibaforrás. A legtöbb ügyfelünk már egyenesen kéri, hogy az 1 percnél hosszabb nyitva tartások esetén riasztást kapjon a telefonjára. Ezzel nemcsak a gyártótér tiszta levegőjét óvjuk, hanem hozzájárulunk az ipari épületek energiahatékonyságának növeléséhez is.

Mi a jövő az ipari kapuk világában?

A jövő két kulcsszava az energiahatékonyság, valamint a digitális eszközkövetés. Mi mindkét irányba nagy léptekkel haladunk, és mindkét téren adatalapú működésre álltunk át. Messze túlléptünk azon, hogy „vasat adunk” el az ügyfeleknek. Olyan tanácsadói funkciót is ellátunk, amely a tapasztalataink szerint minden egyes ügyfelünk számára értéket teremt. Így törekszik az EFAFLEX a „legjobb kapus” címre.

Molnár László