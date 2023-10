Magyarországon is bemutatkozott az UR20 robot

Három állomásos roadshow keretében ismerhették meg a hazai integrátorok és gyártó cégek az Universal Robots újgenerációs UR20 robotmodelljét

Címkék: automatizálás ipari robot kollaboratív robot robot robotika Siemens Zrt. Universal Robots UR10 UR20

Az UR20 a Universal Robots nagy teljesítményű ipari kobotjai új generációjának első tagja, amit arra terveztek, hogy szintet lépjen a teljesítményben. A roadshow budaörsi állomásán az Universal Robots a Tech-Con Hungária Kft-vel együtt mutatta be az UR20 robotot, amelynek műszaki paraméterei valóban arra utalnak, hogy a hiányzó láncszemet jelenti majd a korábbi bevált sorozatok és a nagy teljesítményű kobotok új generációja között.

Újradefiniált együttműködő robotika

„Egy európai roadshow részeként most három magyarországi helyszínen mutattunk be élőben az új UR20 robotunkat – ennek során az integrátorok számára a kifejezetten nekik szánt új PolyScope X szoftvert is prezentáltuk – jelentette ki Enyedi Márta, a Universal Robots országmenedzsere. – A tavaly kifejlesztett UR20-as modell sorozatgyártása idén nyáron indult el, időben vagyunk tehát ahhoz, hogy a 2024-es beruházási tervekbe bekerülhessen az új robot. Bár hiányoznak az eszközbeszerzési pályázatok, de egy gyártó cég versenyképessége nem múlhat ezen, hiszen nemzetközi piacokon versenyzünk és a robotikában történő beruházás önerőből is két éven belül megtérül.”

A gyártó az UR20-szal újradefiniálta az együttműködő automatizálást, és olyan nagy teljesítményű kobotot fejlesztett ki, amely aktív vibrációcsökkentő szoftverrel és teljesen újratervezett csuklóval rendelkezik. A robotot nehéz feladatok végrehajtására tervezték, miközben precíz és megbízható maradt. Az automatizálás szükségességét már a kis-és középvállalkozások is felismerték, de egy ipari robot üzembe állítása komoly költséget és szakértelmet feltételezne tőlük. Az együttműködő robotokkal azonban sokkal kisebb költségszinten hozható létre egy automatizált cella pick&place, vagy éppen hegesztési alkalmazásokhoz. A UR20 mind a karkinyúlás, mind a teherbírás tekintetében új mércéket szabott meg, ezért a gyártót és az integrátorok abban bíznak, hogy a palettázási alkalmazások száma is gyarapodni tud.

„Több nemzetközi cég kizárólagos magyarországi forgalmazójaként az ipari automatizálás minden vállfajával foglalkozunk. A Universal Robots által kínált kollaboratív robotika 4-5 évvel ezelőtt egészítette ki a portfóliónkat – mondta Szaszkó Viktor, a Tech-Con Hungária Kft. üzletágvezetője. – Azóta is egyetlen robotmárkával foglalkozunk, hiszen számunkra is fontos, hogy széles körben ismert és elismert termékek szerepeljenek a választékunkban. Bár szinte hétről hétre jelennek meg új robotmárkák Magyarországon, de az ezek mögött álló háttértámogatás nem elégséges ahhoz, hogy jó szívvel ajánlanánk ezeket az ügyfeleinknek.”

Miben más az UR20?

Az újgenerációs UR20 legfontosabb innovációi:

Sosem látott sebesség és nyomaték : Új, robusztus csuklója 30%-kal nagyobb sebességet és nyomatékot biztosít egy zárt rendszeren belül.

: Új, robusztus csuklója 30%-kal nagyobb sebességet és nyomatékot biztosít egy zárt rendszeren belül. Fejlett mozgásvezérlés : Az UR20 lehetővé teszi a munkadarab pozíciójának, sebességének és gyorsulásának precízebb vezérlését.

: Az UR20 lehetővé teszi a munkadarab pozíciójának, sebességének és gyorsulásának precízebb vezérlését. Megnövelt terhelhetőség : Az UR20 egy továbbfejlesztett kobot, továbbra is egyszerű szoftverrel és kis alapterülettel, azonban akár 20 kg teherbírással.

: Az UR20 egy továbbfejlesztett kobot, továbbra is egyszerű szoftverrel és kis alapterülettel, azonban akár 20 kg teherbírással. Nagyobb kinyúlás : A teherbírásához képest az iparág legnagyobb kinyúlásával az UR20 1 750 mm-re ér.

: A teherbírásához képest az iparág legnagyobb kinyúlásával az UR20 1 750 mm-re ér. Könnyű kialakítás kis alapterülettel: Az UR20 a már megszokott formatervezést mutatja, kis alapterülete révén pedig egyszerűen integrálható csaknem bármilyen meglévő gyártósorba.

Számokban kifejezve az UR20 valóban a teherbírás és a karkinyúlás terén ért el új dimenziókat, de talán ennél is látványosabb fejlesztések történtek a burkolat alatt. A csuklókba 50 százalékkal kevesebb alkatrész került, ami nemcsak gyártás, hanem az üzemeltetés során is hatalmas előnyökkel jár. Gyorsasága már-már a kollaboratív robotika számára megszabott határokat súrolja, ezért a szervezők arra számítanak, hogy számos alkalmazásban hagyományos ipari robotként alkalmazzák majd, területvédelemmel.

Új alkalmazások a célkeresztben

Az új modell kifejlesztését három alkalmazási terület inspirálta. Az egyik ilyen a hegesztés, ahol sokszor hosszabb a karkinyúlású robotokra volt szükség. A UR20 egyéb funkciókkal is segíti a pontosabb varratkövetést. A másik nagy terület a gépkiszolgálás, hiszen az UR10 teherbírásába már több esetben nem fért bele a dupla megfogók használata és a karkinyúlása szintén szűk keresztmetszetnek bizonyulhatott. A harmadik alkalmazás pedig a palettázás, ahol robbanásszerűen nő a robotika iránti igény. A UR20 a válasz az itt megfogalmazott igényekre.

A raktárautomatizálás térhódítását az iparági együttműködések is segítik, ennek egyik legújabb fejlesztését Budaörsön is megismerhették az érdeklődők. „A Siemens mesterséges intelligencián alapuló SIMATIC Robot Pick AI megoldását mutattam be az előadásomban – magyarázta Boros Péter, a Siemens Zrt. értékesítési specialistája. – A Universal Robots-szal kialakított együttműködésünk gyümölcseként Siemens-vezérlés alapon vagyunk képesek a komissiózás automatizálására. A SIMATIC Robot Pick AI ugyanis olyan feladatok elvégzését is lehetővé teszi a robotok számára, mint például az ismeretlen objektumok kiválasztása, ezáltal soha nem látott szintű hatékonyság és termelékenység érhető el a logisztikában.”

Molnár László