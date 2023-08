Létezik alacsony összköltségű robotika magas minőség mellett?

Innováció és versenyelőny az ipari automatizálásban

A robotika minden reális számítás szerint valóban a leggyorsabban megtérülő beruházások közé tartozik. Az ajánlatkérés után azonban mégis sok vállalkozás mond le az automatizálási projektről. Pataki Rolandot, a Dobot kollaboratív robotokat forgalmazó Innomation Hungary Kft. tulajdonosát kérdeztük arról, hogyan teheti vonzóvá a költséghatékony automatizálás a kis- és középvállalkozások számára is a robotikát.

Mi volt a tulajdonosok célja a Dobot Robotics Hungary megalapításával?

Pataki Roland: Az ipari automatizálás ma már szinte elengedhetetlen elem bármilyen méretű gyártó cég számára. Ahogy a technológia fejlődik, úgy válik egyre jelentősebbé az automatizált folyamatok szerepe a gyártásban. Olyan eszközökre és rendszerekre van szükségünk, melyek hatékonyabbá, gyorsabbá és költséghatékonyabbá teszik a munkát, miközben az is fontos, hogy biztonságosak és megbízhatóak legyenek.

Ez a felfogás vezetett minket arra a döntésre, hogy az egyébként már telített automatizálási piacon érdemes helyet biztosítani még egy új szereplőnek. Bár az együttműködő robotkarok technológiája, specifikációi és fontosabb tulajdonságai sok esetben hasonlók, mégis úgy éreztük, hogy a Dobot márka képes valami újat letenni az asztalra.

Kíváncsivá tett minket: mit kell tudni a Dobot márkáról?

A 2015-ben alapított Dobot a kollaboratív robotok egyik vezető gyártója. Az asztali kollaboratív robotok megalkotójaként váltak ismertté, és folyamatosan rukkolnak elő a saját fejlesztésű, innovatív megoldásokkal. A Dobot robotkarok hat különböző termékcsaládba – a 6 tengelyes CR, CRS és Nova, valamint a 4 tengelyes MG400, Magician és M1Pro – sorolhatók.

Ezek mindegyike különböző műszaki jellemzőkkel és felhasználási területekkel büszkélkedhet. A termékkínálat a piacon egyedülállóan széles teherbírás-tartományt fed le: a legkisebb, mindössze fél kilogrammos teherbírású modelltől egészen a 20 kilogrammos, nehéz feladatokat is elbíró robotokig terjed a paletta.

A Dobot már több mint 68 000 kollaboratív robotot értékesített világszerte, amelyek ma 100 különböző országban és régióban dolgoznak az ipar és az oktatás különböző területein. Ez a szám egyértelműen jelzi, hogy a Dobot a robotexport terén is vezető szerepet tölt be Kínában.

A Dobot robotok jelenleg több mint 15 iparágban végzik nélkülözhetetlen munkájukat. Az elektronikai cikkek gyártásától kezdve az autóiparon és a fémmegmunkáláson át egészen az egészségügyig és a vegyiparig számos területen találkozhatunk velük. Mindezek mellett a kiskereskedelem területén is egyre nagyobb szerepet kapnak. A Dobot kollaboratív robotjai tehát minden méretű vállalat számára elérhetők és hasznosak, aminek köszönhetően nagymértékben hozzájárulnak a hatékonyság növeléséhez és a versenyképesség javításához a modern iparban.

Hogyan lesz képes a Dobot felvenni a versenyt a magyar piacon a régóta jelen lévő márkákkal?

Nem ismeretlen számunkra a magyar piac dinamizmusa és egyedi sajátosságai. Tudjuk, hogy élénk a verseny, és a nagyobb nevek jelenléte éles árversenyt generál. Hiszünk azonban abban, hogy képesek vagyunk friss színfoltot hozni a piacra.

A Dobot termékkínálata olyan magas színvonalat képvisel, amit bátran össze merünk mérni a magyar piacon lévő vezető márkákkal. Ugyanakkor a Dobot a kedvezőbb árfekvése révén komolyan kiemelkedik a mezőnyből. A jelenlegi gazdasági környezetben a termékek, valamint a hozzá tartozó szolgáltatások kedvező árazása nagyban segítheti a vállalkozásokat automatizálási céljaik elérésében.

Mely vállalkozások számítanak a fő célcsoportnak?

Az árverseny a magyar piacon erős, és a gazdaság hullámzása miatt a gyártó vállalatoknak – cégmérettől függetlenül – óvatosan kell gazdálkodniuk a pénzügyi erőforrásaikkal. Tisztában vagyunk azzal, hogy a nagyvállalatok számára kevésbé megterhelő egy ilyen beruházás, hiszen nagyobb tartalékokkal rendelkeznek. Ezért a Dobot Robotics elsősorban a kis- és középvállalatokat tekinti a fő célcsoportjának. Azokat a vállalkozásokat, amelyek költségvetése gyakran korlátozott, vagy kevésbé jártasak az automatizálás területén.

Ebben a környezetben a Dobot ajánlata különösen figyelemreméltó, hiszen magas minőségű, mégis megfizethető robotkarokat kínálunk, melyekkel a vállalkozások anélkül modernizálhatják és automatizálhatják folyamataikat, hogy relatív nagy beruházásokat kellene eszközölniük.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy egy robotkar önmagában nem jelent megoldást minden problémára. A robotkar – mint minden gép – eszköz csupán, melynek a működését a megfelelő programozás teszi hatékonnyá és hasznossá. És itt jön képbe a Dobot robotkarok sajátos előnye, hiszen nagyon könnyen programozhatók. Az intuitív programozási felület nagyban segít a vállalatoknak, hogy gyorsan és hatékonyan integrálják a robotkarokat a munkafolyamataikba. Az idő pedig, ahogy mondani szokták, pénz. A gyors programozhatóság tehát nemcsak a beállítási időt csökkenti, hanem a működési költségeket is minimalizálja. Ezenfelül a technikailag kevésbé jártas felhasználók számára is egyszerűbbé válik a robotkarok kezelése, így a munkaerő képzési költségei is csökkennek.

Milyen lépéseket tesz a Dobot a biztonság garantálása érdekében?

Nem kétséges, hogy az együttműködő robotoknál a biztonság alapvető prioritásnak számít, és ebből a Dobot sem enged. A Dobot robotkarok számos kifinomult biztonsági funkciót tartalmaznak, hogy garantálják a felhasználók és a munkatársak maximális biztonságát. Minden Dobot robotkart erő- és nyomatékszenzorokkal szerel fel a gyártó, melyek még a legcsekélyebb érintkezést is képesek észlelni és azonnal leállítani a kar mozgását. Ez a gyors reagálás nemcsak a felhasználók biztonságát garantálja, hanem az esetleges ütközéseket, káreseményeket is megelőzi. Példaként említhetjük a Dobot CR sorozatát, amely 22 beépített biztonsági funkcióval rendelkezik, valamint 5 állítható ütközésérzékelési fokozatot is kínál.

A Dobot a piacon egyedülálló, a CR termékekhez opcionális SafeSkin burkolattal képes továbbnövelni robotkarjai biztonságát. A SafeSkin egy intelligens szilikonburkolat, ami az elektromágneses hullámok változásait érzékeli, így képes észlelni a robotkar közeli tartományába kerülő idegen tárgyakat. Ezáltal a SafeSkin ütközés előtti észlelési képességet biztosít a Dobot CR sorozat számára.

Hogyan látjátok a robotika jövőjét, különösen Magyarországon? Milyen trendeket, fejlődést vártok a közeljövőben?

Mi úgy látjuk, hogy a robotika Magyarországon roppant ígéretes jövő elé néz. Várhatóan tovább folytatódik az automatizálás és a robottechnológia terjedése, és a következő években még nagyobb szerepet szánunk majd ennek a területnek, különösen a gyártási folyamatokban és a folyamatfejlesztésben. A mesterséges intelligencia és a programozás terén tapasztalt fejlődés tovább bővíti majd a robotok képességeit, így egyre szélesebb körben alkalmazzák majd azokat, nemcsak a nagyüzemi gyártásban, hanem a kisebb vállalatoknál és akár a mindennapi életben is.

Úgy gondoljuk, hogy Magyarországon a robotika fejlődését számos tényező támogatja, például az innovatív vállalkozások terjedése, és leginkább a munkaerőhiány, ami már jelenleg is komoly problémának számít. Magyarország ezenkívül fontos szerepet tölt be az európai ipari termelésben, és a meglévők mellett még számos multinacionális vállalatnak adhat otthont.

Összefoglalva, a Dobot Robotics Hungarynél úgy véljük, hogy nagy lehetőségek állnak előttünk a robotika és az automatizálás területén, és mindent megteszünk azért, hogy ezt a folyamatot támogassuk, és a legjobb megoldásokat kínáljuk ügyfeleinknek.

Molnár László