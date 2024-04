Lehet válságálló a hazai ipar

Ismét meghirdetik a leginnovatívabb célgépek versenyét

Megnyílt a nevezés a negyedik Magyar Ipari Célgép Nagydíjra. A kezdeményezés nemcsak győzteseket keres, hanem lehetőséget ad a bemutatkozásra, a szélesebb piac elérésére egy olyan ipari szegmens számára, amely a termelékenység szempontjából elengedhetetlen, de jellemzően rejtve marad, nem látható. A június 28-án átadásra kerülő „Az év célgépe 2024” díjakért 2024. április 14-ig várják a nevezéseket.

Az immár negyedik alkalommal meghirdetett versenyen tavaly 114 projekt közül 11-et díjazott a zsűri. Olyan izgalmas és érdekes célgépek kerültek a díjazottak közé, mint a VANLIFT önrakodó berendezés, amely egy kis mérnökcsapat fejlesztéseként önállóan képes akár a 7,5 tonna össztömegű tehergépjármű és félpótkocsi rakodására 1,35 m rakodási magassággal. 2023 egyik különdíjasa a WALISE teljes vízoszlopban profilozó bója lett, egy olyan gép, amely különleges, rétegenkénti monitorozási és adatelemzési képességével akár egy héttel előre képes várható veszélyt jelezni. Az igényt az Unió számos országában jelen lévő, a természetes vizeken előforduló, akár egyetlen éjszaka alatt lezajló, tömeges halpusztulási jelenség hívta elő.

A gépészszakma méltó ünnepe

Annak dacára, hogy a KSH az elmúlt években az iparra nézve aggasztó tendenciákról számolt be, van egy szektor, amely képes hozzájárulni az ipari termelés stabilizálásához nehéz idők esetén is. Ez a célgépgyártás, amely nélkül nincsen fejlődő ipari termelés. A célgépek azok az egy feladatra/egy speciális termelési fázisra tervezett és gyártott ipari gépek, amelyek alkalmazásával az ipari termelők minden kihívásra gyorsan tudnak reagálni.

„Hiszek abban, hogy a tudásmegosztás érték, ha megmutatjuk, amit képesek vagyunk alkotni, azzal mindannyian gazdagszunk, és minél több kreatív gépgyártó csatlakozik a kezdeményezéshez, annál elismertebb lesz a gépészszakma hazánkban – mondta Sipos Sándor, a Nagydíj ötletgazdája, aki a Chemplex Kft. tulajdonosaként maga is a célgépgyártó szektort képviseli. – Bízom abban, hogy minden Nagydíjjal közelebb kerülünk ezeknek a céloknak a megvalósításához, és június 28. a gépészszakma méltó ünnepe lesz, hiszen évek óta ezen a napon adja át a díjakat a zsűri.”

Lehetőség, nem csak tapasztalt szakembereknek

„Nagyon jó azt látni, hogy egyre több fiatal mérnökcsapat ad be pályázatot, megnőtt az érdeklődés a Nagydíj iránt a köreikben. Ez két dolgot üzen számunkra: az informatikához kapcsolódás, az Ipar 4.0 gondolatai, a robotizáció, a szenzorika és az automatizálás a legtöbb projektben megjelenik, tehát készek vagyunk világszínvonalú gépeket gyártani. Ez ráadásul jó visszacsatolás a felsőoktatás számára, hogy olyan szakembereket tudnak képezni, akik tudásukkal és kreativitásukkal megállják a helyüket a hivatásukban” – tette hozzá dr. Takács János, a Gépipari Tudományos Egyesület elnöke. Kiemelte továbbá, hogy a verseny marketinghatása is kedvező, hiszen volt olyan pályázó, akinek a gépére már a díj átadása előtt is számos megrendelés érkezett, hiszen a Nagydíj online felülete bárki számára elérhető és használható, akinek célgépre van szüksége.

A versenyre az elmúlt három év során beérkezett pályaművek között találni az Ipar 4.0 elveit követő automatizált robotcellától a túródesszertgyártó gépsoron át repülőgépturbina-bevonatoló és egyedi tervezésű kézi csiszológépig számos megoldást. 2024 újdonságaként a verseny fókuszában a vegyipar és az élelmiszeripar gépei lesznek.

Jövőbe mutató innovációk és láthatóság

„A mai változó és sokszor nehezen átlátható gazdasági környezetben a fejlesztések azok, amik túllendítenek bennünket a nehézségeken, és megerősítik a versenyképességünket – magyarázta Szabó Csaba, a Magyar Vegyipari Szövetség igazgatója. – A vegyipar fejlődésének kulcsa, hogy hogyan tud alkalmazkodni a változó jogszabályi és gazdasági környezethez. Ez nem megy a termelővállalatok és gépgyártó beszállítóik összehangolt munkája nélkül. A fejlesztők és gyártók gyakran egyéni és kisvállalkozók, akik kiemelkedő szaktudással állnak az ipar szolgálatában. Ez a tény az ipari vállalatok számára nagyon jó üzenet: létezik az a fejlesztési háttér és szaktudás, ami a jövőbeli előrelépést támogatni tudja.”

A hazánkban megvalósuló külföldi ipari beruházásokról olvasva számíthatunk arra, hogy a célgépgyártók iránti igény a közeljövőben nőni fog, és a már eddig is jelentős nemzetgazdasági szerepén nagyot fog lendíteni ez a szektor. A megbízást nyilvánvalóan azok a gépgyártók nyerik majd el, akik jól kommunikálják képességeiket, és elérhetők a lehetséges megrendelők számára.

„Fontos elismerni azt, hogy a célgépgyártók szegmense különös jelentőséggel bír a gépipar és számos más iparág fejlődésében, hiszen a globális gazdaságban a rugalmas ellátási láncok létfontosságúak. A piaci változásokra és váratlan eseményekre való gyors reagálás nélkülözhetetlen a termelékenység és a versenyképesség fenntartásához, amit a jelenlegi, igen változékony és ezért sokszor kiszámíthatatlan piaci környezet is megkövetel” – mutatott rá dr. Bárdos Krisztina, a Gépipari Tudományos Egyesület ügyvezető igazgatója.

