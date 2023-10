Látványos innovációk és remek hangulat

Kiemelkedő nemzetköziséggel és innovatív megoldásokkal tért vissza az EMO Hannover kiállítás

Címkék: ABB EMO Hannover fémipar fémmegmunkálás Hannover Heidenhain ISCAR UNITED GRINDING Group

„A négy év szünet utáni újraindítás óriási sikert hozott az EMO Hannover számára – jelentette ki Carl Martin Welcker, az EMO főbiztosa. – A 2023-as kiállítás erősségei közé tartozott a kiállítók és a látogatók nemzetközisége és a csúcskategóriás technikai újítások nagy száma.”

Mindent láttunk a termelés jövője szempontjából: új megoldásokat az automatizáláshoz, a gyáron belüli hálózatépítéshez és a fenntartható gyártáshoz. Amint a digitalizáció utat talál a gyárba, végtelen számú hatékonyságnövelési lehetőség előtt nyílik meg a kapu. A feszült gazdasági helyzet ellenére a csarnokokban pozitív hangulat uralkodott. A mintegy 1 850 kiállító nagyjából 70 százaléka 45 különböző országból, köztük Kínából, Olaszországból, Tajvanból, Svájcból és Japánból érkezett. A körülbelül 92 000 szakmai látogató 54 százaléka pedig 130 országból (főként Törökországból, Kínából, Hollandiából, Olaszországból és Lengyelországból) származott. „A látogatók kifejezetten az innovációk iránt érdeklődtek” – nyilatkozta Günter Szerenczés, az Iscar igazgatótanácsának tagja.

A látogatói felmérésből kiderült, hogy a látogatók 30 százaléka az innovációkról és trendekről való tájékozódást tartotta elsődlegesnek. További célként konkrét problémáikra kerestek konkrét megoldásokat. „A megbeszélések középpontjában az ügyfélspecifikus szempontok álltak – mondta dr. Jochen Kress, a Mapal Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG ügyvezető partnere. – Az EMO pedig éppen a megfelelő platform az ügyfelek és a beszállítók közötti együttműködés erősítésére.” Dr. Matthias Klein, az Emag Group stratégiai igazgatója szerint különösen az elektromos járművek hajtásláncalkatrészeinek megmunkálására kifejlesztett megoldások iránt mutatkozott nagy érdeklődés.

Fókusz az automatizáláson, a digitalizáción és a fenntarthatóságon

A látogatók több mint egyharmada az automatizálást iparági kulcskérdésnek tartja – jórészt a szakképzett munkaerő hiánya miatt. Csaknem egynegyedük a digitalizációt és a hálózatépítést is említette, és sok standon ezt meg is találták.

Az EMO-n felsorakoztatott több száz robot azt is demonstrálta, hogy a kobotok a különböző alkalmazásokhoz, mint például be- és kirakodáshoz, minőség-ellenőrzéshez, festéshez, tisztításhoz, valamint mérőeszközökhöz való csatlakoztatáshoz már nincs szükség programozói ismeretekre. A kobotokat olyan érzékelőkkel szerelték fel, amelyek az emberi tapintást imitálják, így képesek a munkadarab tűréseinek kompenzálására vagy a munkaterületen lévő akadályok megkerülésére. „A kobotok különösen a kisebb cégeknél örvendenek növekvő népszerűségnek, amelyek nehezen találnak munkaerőt” – jelentette ki Nils Tersteegen, a Fanuc marketingvezetője.

A hálózatosodásra is nagy hangsúlyt fektettek. A fő hangsúly itt a nyílt adatcserén van, aminek alapja az umati köré szervezett ompanion Specification OPC UA for Machine Tools lehet. Kulcsfontosságú a digitális vezérlőkről a nagy mennyiségű adat a folyamat befolyásolása nélkül történő lekérése. Az átlátható folyamatadatok elérhetősége döntő fontosságú a folyamatfelügyelet és a kapcsolódó minőségirányítás szempontjából.

A gyártás fenntarthatósága a látogatók 68 százaléka számára számít kiemelten fontosnak. Az elsődleges szempont a hatékonyság. A termék szénlábnyoma például a szén-dioxid-kibocsátás szintjét jelzi a gyártás során, és részletes tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek arról, hogy az általuk használt eszközök mekkora közvetett kibocsátással járultak hozzá a teljes szénlábnyomhoz. Egy másik példa a nem elsősorban a maximális teljesítményre, hanem az energiahatékonyságra tervezett orsószerkezet. A hűtő-kenő anyagok pedig a felügyelet és a szűrés révén hosszabb ideig is használhatók.

„A digitalizáció és az automatizálás továbbra is gyors ütemben hódítanak teret – összegezte dr. Hubert Ermer, a Dr. Johannes Heidenhain GmbH termékekért és piacokért felelős ügyvezető igazgatója. – Az általános cél a megbízható gyártási folyamatok biztosítása, ami növeli a termelékenységet és csökkenti a szénlábnyomot.”

Magas az első ízben Hannoverbe látogatók aránya

Az EMO látogatóinak több mint fele most járt először Hannoverben, ami jól illeszkedik a kiállítók azon céljához, hogy új ügyfeleket vonzzanak be. „Sok látogató először találkozott velünk – állította dr. Karsten Röttger, az Ecoroll AG vezérigazgatója. – Korábban még csak nem is ismerték a mechanikus felületkezelés lehetőségeit. Eszközeink lehetővé teszik a növekvő minőségi, de mindenekelőtt a fenntarthatósági követelményeknek történő megfelelést.”

A kiállítók mintegy ötöde szintén először volt jelen a rendezvényen. „Az idei EMO ideális platformot kínált a legújabb technológiáink és megoldásaink bemutatására – mondta Jörg Rommelfanger, az ABB németországi robotikai divíziójának vezetője. – Ezek között szerepelt egy gépi rakodócella a véletlenszerűen elrendezett munkadarabok gyors és automatizált eltávolítására.”

EMO: a döntéshozók szakvására

Az EMO a legfontosabb szakmai vásár a gépgyártás, az autó- és beszállítói ipar, a fémfeldolgozás, a precíziós mechanika, az optika, a repülőgépipar és még sok más terület vezetői és döntéshozói számára. Látogatóinak közel 60 százaléka vezető szerepet tölt be az általa képviselt szervezetben, felük a beszerzések terén is döntési jogkörrel bír. A látogatók fele konkrét beruházási tervekkel érkezett Hannoverbe, egynegyedük megrendelést is adott le a szakvásáron. „A leadek száma a 2019-es szintet idézte – mondta Stephan Nell, a United Grinding Group vezérigazgatója. – Néhány gépet már a standon eladtunk.” A felmérés szerint a látogatók további negyede a kiállítás után kíván rendelést leadni.

„Az EMO Hannover ismét megerősítette és megszilárdította pozícióját a világ vezető gyártástechnológiai szakvásáraként – összegezte a tapasztalatokat Welcker. – Ha a gazdasági helyzet javul, két év múlva kétségtelenül még több kiállítót vonz majd a kiállítás.”

Az 50 éves jubileumát 2025-ben ünneplő EMO szakkiállítás 2025. szeptember 22–27. között kerül megrendezésre Hannoverben.

További információ:

Wolf Erik

Tel.: +36-20/486-13-21

E-mail: wolf.erik@hannoverkiallitas.hu

www.hannoverkiallitas.hu

www.emo-hannover.com