Kulcs a zökkenőmentes jelöléshez és nyomon követéshez

Az automatikus azonosítás elméleti és gyakorlati tudását ötvöző Brady a gyártási anyagellátástól a készárukezelésig képes létrehozni a jelöléstechnikai rendszert

Ami mellékesnek tűnik, az a teljes gyártási folyamatot és üzletmenetet megakaszthatja. Az üzleti siker eléréséhez és fenntartásához már elengedhetetlen egy dinamikus, az erőforrás-felhasználás szempontjából sokrétűen optimalizált gyártásirányítási rendszer. Ennek része a részegységek, végtermékek és paletták megbízható jelölése és nyomon követhetősége. Juhász Regina, a Brady magyarországi képviseletének stratégiai ügyfélmenedzsere a modern jelöléstechnikai megoldásokról és trendekről beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Mióta dolgozol a Brady hazai képviseleténél?

Juhász Regina: Hat éve tartozom a Brady kötelékébe, ahol a cég közvetlen hazai értékesítéséért, az elektronikai és autóipari ügyfeleink kiszolgálásáért felelek. Mi a Bradynél teljesen automatizált azonosítási megoldásokat kínálunk a hatékonyabb termelés és a jobb minőség támogatásához. Fő területem a jelöléstechnika, partnereink segítése a megfelelő termékjelölő címkék kiválasztásában és az ehhez kapcsolódó nyomtatók, címkeadagolók folyamatba helyezésében.

Juhász Regina, a Brady magyarországi képviseletének stratégiai ügyfélmenedzsere

Mi a jelölőcímkék szerepe a modern iparban?

Az azonosító címkék piacát folytonos változás jellemzi, 10-15 évvel ezelőtt – amikor idehaza még erős volt a mobiltelefon- és televíziógyártás – milliószámra adtuk el a jelölőcímkéket. A gyártás Ázsiába transzferálása nagy űrt hagyott maga után, de az autóipar és az arra települő beszállítói kör hamarosan átvették a kivonult vállalkozások helyét, bár teljesen más termékkörrel. Ezek az iparágak már nagyrészt műanyag jelölőcímkékkel dolgoznak, beszéljünk gyártásközi jelölésről vagy a végtermék azonosításáról. A NYÁK-gyártás ellenben hosszú idő óta elég stabil Magyarországon, így az ideszánt, a magas hőmérsékletet is tűrő címkék piaca is magas szinten stagnál.

A logisztikában és a csomagolástechnikában használt címkék piaca gyors ütemben alakul át. Az érintett cégek már nem feltétlenül akarnak minden tételre, csomagra, dobozra címkét ragasztani, mert egyre kevesebb munkaerő áll rendelkezésre az ezernyi címke kezeléséhez. Olyan megoldásokat keresnek, amelyek költséghatékonyak és könnyen illeszthetők a meglévő anyaggazdálkodási rendszerbe. A Brady új RFID-címkéi pontosan ebben a törekvésben segítik a felhasználókat. A nagy volumenben kiadott, egyszerű papírcímkék világa már nem számít prioritásnak a Brady számára, mi igyekszünk a nagyobb hozzáadott értéket nyújtó termékekre és szolgáltatásokra összpontosítani.

A lézeres jelöléstechnika nem szorítja ki a jelölőcímkéket az iparból?

Jó pár évvel ezelőtt, amikor elkezdett teret hódítani a lézeres gravírozás technológiája, akkor nagyon úgy tűnt, hogy a címkepiacnak leáldozott. A lézeres jelöléstechnika gyors és olcsó, de a gravírozás megváltoztathatatlansága hátránynak bizonyult. Bár lézergravírozható panelcímkék használatával ez a hátrány is áthidalható, még mindig sok helyen inkább a jelölőcímkék felhasználását részesítik előnyben. Különösen akkor, ha a vevő szeretne egyedi, saját logóval ellátott, akár több színnel is nyomtatott címkét használni, amire a gravírozás nem nyújt megoldást. Így elmondható, hogy a lézeres gravírozás nem szorítja ki teljesen a címkéket az iparból.

A nyomtatott áramköri lapokra olykor egészen apró méretű, magas hőtűrő képességű lézergravírozható címkék is kerülhetnek

Hogyan válasszunk a saját gyártási, logisztikai folyamatunknak megfelelő címkét?

A jelölőcímke tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit alapvetően annak alapanyaga határozza meg, fontos, hogy milyen felületen fogjuk használni, ez alapján választunk ragasztótípust – ami lehet gumi, illetve akrilbázisú. A felülnyomtathatóságát pedig a felső bevonat, az ún. topcoat határozza meg. Mivel a Brady saját alapanyaggyártó kapacitással is rendelkezik, könnyen tudunk a speciális vevői igényekre reagálni – akár teljesen egyedi anyagok előállításával. Polietilén, polipropilén, poliészter, vynil és az akár 300 ℃-ot bíró poliimid anyagaink tökéletesen illeszthetőek minden gyártási és felhasználási technológiába. Belgiumi laboratóriumunk kiváló vegyészei adnak háttértámogatást a kereskedő kollégáimnak, nem csak szakmai javaslatokkal, de egyedi tesztelések lefolytatásával is.

Milyen előnyökkel jár, ha egy kézből szerezzük be az azonosítástechnika főbb elemeit?

Ilyenkor előre tudjuk, hogy a címke milyen felületre fog kerülni, és milyen környezeti hatások érhetik. Termékeinket előre nyomtatva – digitálisan, flexo- vagy szitatechnológiával –, illetve üresen szállítjuk a vevőinknek. Ha változó információ kerül a címkékre, akkor a címke alapanyagához megfelelő festékszalagot ajánlunk, amit a Brady nyomtatóiba helyezve az ügyfelek maguk gyárthatják le a címkéiket saját céges arculatuknak megfelelően. Fontos kiemelni, hogy a címke alapanyaga és a festékszalag kompatibilis legyen egymással a későbbi minőségügyi reklamációk elkerülése végett. Mi a Bradynél minden esetben az ajánlatainkat ezen szempontok figyelembevételével készítjük el. Műszaki támogatásunk a folyamat minden elemére kiterjed, érdemes azt kihasználni a zökkenőmentes üzletmenetért.

A munkaerőhiány hogyan érinti az azonosítástechnikát?

Egyre meghatározóbb terület – elsősorban az elektronikai és autóiparban – a címkék felhelyezésének automatizálása, ahol a mi megoldásválasztékunk is egyre átfogóbb. A NYÁK-okra olykor egészen apró méretű, magas hőtűrő képességű címkék is kerülhetnek. A fix információt hordozó címkék már legyártva kerülnek a beültető gépre. Változó adatok esetében az adott pillanatban, a gyártósoron kell kinyomtatni, amire a BradyPrinter A8500 címkenyomtató-felhelyezőt javasoljuk. A BradyPrinter A8500 még a legkisebb, 4 × 3,18 mm méretű poliimid címkéket is pontosan, 600 dpi felbontással nyomtatja, és konzisztensen helyezi fel a nyomtatott áramköri lapokra. A gyors processzornak és ciklusidőnek köszönhetően képes tartani az SMT-gyártósorok tempóját. A BradyPrinter A8500 a gyártósoron bárhová felszerelhető, és a legtöbb vállalati ERP-rendszerből képes fogadni a címkeadatokat.

A Brady automatizált megoldásaival jelentősen javítható a kábelek (Wraptor A6500) és a NYÁK-ok (BradyPrinter A8500 Flexcell) azonosításának hatékonysága

Teljes körű követhetőségi megoldásunkkal minden gyártásban levő áramköri kártya összekapcsolható az intelligens gyár rendszerével. A NYÁK által generált adatok elküldhetők a termelés-végrehajtási rendszernek, más gépeknek és gyártóciklusoknak, illetve az ellátási lánc felsőbb vagy alsóbb szintjeinek is.

A nyomtatott áramkörök kompaktságának és összetettségének növekedése egyre erősebb tisztítási eljárások és tisztítószerek alkalmazását okozza a gyártás során. A Brady új B-777 poliimid címkéje kialakítása révén több agresszív mosási ciklus után is fennmarad és jól olvasható. Az új R-6300 festékszalaggal kombinálva a B-777 UltraTemp címke kiválóan teljesít az agresszív tisztítási eljárásoknál, legyen az újraolvasztó lágyforrasztással kombinált vagy anélküli. A B-777 fényes fehér poliimid címke kiválóan helytáll az olvasztásos és hullámforrasztásos környezetekben is, zökkenőmentesen használható a BSP™61 nyomtató és felhelyező rendszerrel, az ALF címkeadagolóval és más automatikus felhelyező rendszerekkel.

Mely területek automatizálhatók még a jelöléstechnikában?

Más nyomtatóink a kábeljelölés automatizálására készültek. A wraptor A6500 és A6200 gépeinknél manuálisan aktiválható a címke 5 másodperc alatti kinyomtatása és a kábel köré tekerése. A készülékkel automatizálható a 2 és 16 mm közötti átmérőjű kábelek azonosítása. A felhasználók a címketerveket létrehozhatják és tárolhatják a nyomtatófelhelyezőn, de további funkciókhoz használhatják a Brady Workstation címketervező alkalmazásait is. A Wraptor A6500 a legtöbb vállalat ERP-rendszerének adatait is képes fogadni és a címkére nyomtatni. Hihetetlen mennyiségű kézi munkaidőt lehet megspórolni pusztán a címkék felhelyezésének automatizálásával.

Az ipari szabványoknak megfelelő körbetekerhető címkék, önlamináló címkék és hőzsugorcsövek ellenállnak az extrém körülményeknek, beleértve a kopást, a nedvességet, az üzemanyagokat, a vegyszereket, az UV-fényt és a magas hőmérsékletet is. A tartós, minőségi azonosító megoldásokat általában egyszer kell alkalmazni, és azok a teljes termelési folyamat során és hosszú időn át sértetlenek és jól olvashatók maradnak, így nem kell időt pazarolni a kábelazonosítók cseréjére.

