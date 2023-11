Konzorcium a célgépgyártásban – avagy egységben az erő

Vajon mennyire meredek az az elképzelés, hogy kisebb cég lévén egy hatalmas projektbe fogjunk? Hogyan kell nagyobb munkákat megvalósítani, mint amire egyedül vagy a cégeddel képes vagy? A kulcsszó a konzorcium.

A Konkoly Electro Kft. ügyvezető igazgatója a Magyar Ipari Célgép Nagydíj díjkiosztóján, a Gépész Szalonban mesélt arról a vállalati döntésről, amely hozzájárult ahhoz, hogy kicsi cégből naggyá nőjenek, és 5 millió eurós árbevételt érjenek el. A kétezres évek elején Jászberényben megalakult, ipari automatizálással és célgépgyártással foglalkozó cég szakmailag a legjobbak közé tartozik. Ondi Tamással – talán nem túlzás azt állítanom, hogy – évtizedek óta dolgozunk együtt és figyelem a fejlődésüket.

„Valóban régóta dolgozunk együtt, jól ismerlek benneteket (szerk.: a Chemplexet), és tudom, hogy legalább annyira szeretitek a kihívásokat, mint mi, és mindemellett mindketten pontosan tisztában vagyunk a határainkkal: tudjuk azt, hogy úgy lehetünk képesek akár az éves árbevételünket elérő léptékű projektet megvalósítani, ha partneri együttműködésben, integrációban, vagyis konzorciumban gondolkodunk”– mondja Tamás.

Lényeges felismerni azt, hogy a közös munka és az erőforrások megosztása kölcsönös előnyöket hozhat mind a megrendelő, mind pedig a konzorciumban részt vevő partnerek számára. Egymás képességeit és szakértelmét kiegészítve a projekt még eredményesebb lehet. Ez egy tökéletes win-win helyzet, amivel mindenki csak nyerhet.

„A célgépgyártásban nem igazán jellemző a konzorciumi együttműködés, vagyis az, hogy több cég egyetlen projekten dolgozzon, és így próbálja megvalósítani a megbízást. A fő- és alvállalkozó felbontásban történő munkavégzés tipikusabb. Ez talán azért van, mert inkább versenytársként, mintsem potenciális partnerként tekintünk egymásra. Úgy vélem, ebben a tekintetben eljött az ideje a paradigmaváltásnak.”

Természetes, hogy mindenki a legjobb ügyfelet, megbízást igyekszik elcsípni, de miért ne tehetnénk ezt összefogásban? A Konkoly Electro Kft.-nél igyekeznek együttműködőbben gondolkodni, kicsit kilépni a megszokott komfortzónából.

„Ha nem így tennénk, már rég megtorpantunk volna a fejlődésben, és nem tartanánk ott, ahol most. Egyetértünk abban Sándor, hogy minden adandó lehetőséget meg kell ragadni, és élni vele (persze csak a potenciális kockázatok mérlegelése után).”

2019-ben volt egy nagyszabású projekt, ami konzorciumban valósult meg.

Emlékszem egy nagy munkára, amelyhez mi szállítottuk nektek a szállítópályákat meghajtó nagy teljesítményű hajtóműveket és villanymotorokat…

„Igen, ez volt az! Az egyik nagy megrendelőnknél jártunk szakmai egyeztetésen, ahol fény derült arra, hogy sok más mellett egy már az üzemben lévő francia gyártósor jóval nagyobb verziójára lenne szükség. Távozáskor a gyárigazgató kérdésére elmondtuk, hogy a nagy gyártósor az, ami minket igazán érdekelne. Mire ő csodálkozva nézett ránk: »Mégis mekkora cég vagytok«? Közöltük, hogy az éves árbevételünk 3 millió euró körül mozog. Teljesen érthető okból azon aggódott, hogy még fejlődnünk kellene, mert ha valami balul sül el, akkor az egész cég »megy a levesbe«.

Innentől felgyorsultak az események, és a cégen belül elindult az ötletroham. Ekkor vetettük fel azt, hogy konzorciumban oldanánk meg a dolgot. Több partnerünket, versenytársunkat is megkerestük, akikkel közösen megfogalmaztunk egy korrekt ajánlatot, ami hozzásegített bennünket ahhoz, hogy a megrendelővel végre el tudjon indulni egy komoly párbeszéd.”

Az ötlettől a megvalósításig

Komplex feladat egy többszereplős kivitelezés összefogása, amelyben pontosan rögzíteni kell a munkával kapcsolatos vállalásokat, felelősségi köröket és az egymásért vállalt felelősséget is. Fel kell mérni az összefogásban részt vevők kompetenciáit, és ki kell alakítani a bizalmi, együttműködő légkört, hiszen ez igazán egy „egy mindenkiért, mindenki egyért” helyzet.

„Úgy tagoltuk szét a projektet, hogy az mindenki számára jól kezelhető legyen. A gyártósor elejét az egyik partnerre bíztuk, a legvége pedig két partner között került kiosztásra. A középső rész tartozott hozzánk, és oda kerültek azok a berendezések, amelyeket »off-the-shelf« (meglévő, nem egyedi gyártású) gépekként biztosított a megrendelő.

Így tudtuk garantálni az ügyfélnek, hogy a mi koncepciónk képes felvenni a versenyt azzal a gyártósorral, amit a nagy nyugatfrancia cég korábban leszállított nekik. Minden résztvevő egyetemleges felelősséget vállalt azért, hogy a projekt teljesüljön. A szerződést rendes felmondással nem lehetett felbontani. Ez egy olyanfajta kohéziót hozott létre a cégek között, ami túlmutatott egy egyszerű vállalkozási megbízási jogviszonyon.”

A megkötött megállapodást akkor is teljesítenie kellett minden partnernek, hogyha valamelyik tag kiesik a szerepköréből, valamilyen oknál fogva nem tudja a feladatát ellátni. Ez mindenkit arra sarkallt, hogy teljes körű segítséget nyújtson a másiknak. Olyat, ami nem volt magától értetődő, vagy ami nem az adott fél szállítási terjedelmébe tartozott az eredeti felosztás szerint.

A konzorcium legnagyobb előnyei

„Nagyon szoros kapcsolat alakult ki: projektmérnöki irodát hoztunk létre, amibe mindenki beleadta a fő tervezőmérnökét, így közösen tartottuk a rendszeres egyeztetéseket a megrendelői oldallal. Fontos volt, hogy magasan képzett, tapasztalt szakemberek álljanak össze, és formálódjanak egy nagy egésszé. Itt mindenki a saját szakértelme legjavát tette hozzá a projekthez. Az egyik partner a végteszterek területén profi, míg a másiknak a belső technológiák és a robotizálás a fő erőssége. Végül egy olyan »state of the art« gyártósor jött létre, ami – ciklusidőben, megbízhatóságban és minőségben – messze meghaladta az eredeti koncepciót. Ezzel a módszerrel a kapacitásainkat össze tudtuk fűzni, és együtt sokkal többre voltunk képesek, mint külön-külön. Az ügyfélnek is imponált, hogy nem egy cég van, aki 20-30 alkalmazottal rendelkezik, hanem három cég képes együtt akár 100 főt is bevonni.”

A közös célok és az összefonódó érdekek garantálják a lehető legmagasabb szintű megvalósítást. Az 1+1+1 eredménye így nem 3 lett, hanem sokkal több! Tamással közösen arra biztatunk mindenkit, hogy merjetek nagyot álmodni! És ha nagyobb munkára kérnek fel benneteket, mint amit egyedül a cégetekkel elbírtok, akkor jusson eszetekbe, hogy nem csak a klasszikus fővállalkozó-alvállalkozói viszonyban, hanem konzorciumos viszonyban is lehet sikeresen együttműködni.

