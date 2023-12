Kis szériák, nagy előnyök

A nagyvállalat profi munkafolyamatai a kiscég rugalmasságával ötvözve? Ideális kombináció a minden igényt kielégítő bérgyártáshoz

Címkék: bérgyártás célgépek forgácsolás gépgyártás GF Machining Solutions Kvalix

2019 elején vette birtokba új székhelyét a Kvalix Kft. azzal a nem titkolt céllal, hogy az egyedi gépgyártás kapacitásbővítése mellett a bérgyártásnak is új lendületet adjon. Egy eredendően kereskedői és célgépépítői profillal rendelkező cég szakmai tapasztalata és kompetenciája széles tartományt fed le a hegesztéstől a szerszámgyártáson és az elektromos összeszerelésen át a precíziós forgácsolásig. Ha nem is mindent, de sok mindent egy kézből? Jani Róbert, a Kvalix Kft. üzemvezetője és Forró Péter ügyvezető igazgató a bérgyártás piaci helyzetéről beszéltek a TechMonitor olvasóinak.

Hogyan indult be a bérgyártás a Kvalix életében?

Jani Róbert: 2014 eleje óta dolgozom a Kvalix Kft.-nél. Az egyedi gépek gyártása már beindult a cégnél, így üzemvezető lettem, és csakhamar eljutottunk arra a gondolatra, hogy a műhely szerszámgépei nagyobb értéket is teremthetnének a cégnek. A gépek ugyanis mindaddig a célgépekhez szükségek forgácsolt alkatrészeket gyártották le, de ez a természetéből fakadóan alacsony kihasználtságot eredményezett.

Jani Róbert, a Kvalix Kft. üzemvezetője

Mit jelentett a korábbi alacsony kihasználtság?

Jani Róbert: Önmagában ritka, hogy egy célgépépítő saját alkatrészgyártó műhellyel rendelkezzen, ami eredetileg csak a célgépeinkhez gyártott alkatrészeket. Ez részben költséghatékonysági okokkal volt indokolt, másrészt a célgépgyártásban sűrűn előfordul, hogy egy gépelemet módosítani kell. Ilyenkor fontos a gyors átfutási idő, viszont ez a modell rendkívül kevés gépi órát eredményezett. A műhelyben a hagyományos fémmegmunkáló gépek – eszterga, marógép, fűrészgép, szerszámköszörű, állványos fúró – mellett kezdetben egy CNC-szerszámgép kapott helyet, majd 2015-ben egy CNC-esztergával bővült a géppark, az újabb gépbeszerzésre pedig idén került sor. Nem lényegtelen, hogy a gépek számának növekedése mellett a gépek minősége is folyamatosan javult.

Egyelőre továbbra is a forgácsolás a profilunk, és bár a három évvel ezelőtt leányvállalatunkká vált Kvaliwash Kft. lemezalkatrészeket is igényel, a lemezmegmunkálás megkezdése nem kifejezetten célunk. Magyarországon elég sok cég foglalkozik lemezalkatrészek bérgyártásával, ami nálunk jelenleg hiányzó kompetenciákat igényel, így nem indokolt az ilyen irányú profilbővítés. Bár még most is melléktevékenységünk a bérgyártás, de manapság már az árbevétel 10-15 százaléka ebből az üzletágból származik, és nyereségesen működtetjük. Nem mellékes tehát a mellékes nagysága.

Hogyan választották ki az újonnan beszerzett CNC-gépet?

Jani Róbert: Fontos volt, hogy megbízható gépet vásároljunk, kifogástalan szervizháttérrel. Ez önmagában leszűkíti a szóba jöhető gépek számát. Ha jól emlékszem, öt kereskedőtől kértünk be ajánlatot, és a végén a GF Machining Solutions négytengelyes Mikron megmunkálóközpontjára esett a választásunk – nem utolsósorban azért, mert a műhelyünk legelső CNC-gépe is GF-gyártmány, és tökéletesen meg vagyunk elégedve annak működésével. Nem lényegtelen szempont, hogy a munkatársaknak sem kell új vezérlésre, gépkonstrukcióra, szervizrendszerre átállniuk.

Négytengelyes megmunkálóközponttal bővült a Kvalix Kft. bérgyártó kapacitása

Fontos volt a megfelelően nagy munkatér. A célgépek felépítményét ugyanis asztallapokra szereljük, és ezek jellemzően nagyobbak, mint amit a régi gépeink képesek voltak megmunkálni – ha a hosszméretbe bele is fértünk, az asztallapok szélességén már elbukott a terv. Ezért kiemelkedően hasznos számunkra az új gép 1 400 × 620 mm méretű asztalmérete. De tény, hogy a megnövekedett kapacitás a bérgyártási képességeinket is megnövelte. 2023 elején szerződtünk le és szeptemberben szállították le a gépet, önerős beszerzésből.

Milyen bérgyártási munkákat vállalnak jellemzően?

Jani Róbert: A munkaerőhiány okozta problémák sokasága miatt egyre több vállalkozásnak okoz fejtörést a vevői megrendelések teljesítése. A célgépgyártói profilunkból is adódóan egyedi gyártást és kis szériákat vállalunk, ezért a gépeink automatizáltsági szintje is alacsony. Ezek az alkatrészek jellemzően más célgépgyártó berendezéseibe vagy kopóalkatrészként a partnereink karbantartási osztályaira kerülnek, esetleg prototípusgyártáshoz, kisebb szériákhoz rendelnek tőlünk termékeket. Egyáltalán nem okoz gondot, ha versenytárs gépgyártónak gyártunk alkatrészeket, ami az új géppel valószínűleg még gyakoribbá válik majd. Már kiismertük a gép minden csínját-bínját, ezért elkezdtük a partnereink tudtára is adni, hogy nagyobb méretű alkatrészeket is érdemes lesz ránk bízni.

Hogyan hatott a bérgyártásra a dekonjunktúra?

Forró Péter: Időarányosan jól állunk, de 2022 vége nagyon erős volt, ezért idén is nagy hajrát kell kivágnunk ahhoz, hogy növekedéssel zárjuk az évet. Persze egy nominális növekedés még nem jelent növekedést reálértéken is.

Jani Róbert: Megkeresésünk kevesebb volt 2022-höz képest, munkánk viszont talán több, mert árbevételben növekedni tudtunk. Jobb arányban nyertük el a megbízásokat, és a meglévő partnerek is több feladatot bíztak ránk. Tény, hogy az új partnerek elmaradtak idén, vagyis összességében szűkülhetett a piac. De a beruházás nyilván új vevőket is bevonz majd. Ami változatlan, az a gyorsaságunk, a rugalmasságunk és a megbízhatóságunk. Néhány napon belül átküldünk egy árajánlatot, és a vállalási időnk is kiemelkedően alacsony.

Forró Péter: Ehhez hozzátenném, hogy az ügyfelek nagyra értékelik, hogy cégszerűen működünk. Minden tevékenyéget dokumentálunk, minden nyomon követhető, és az ISO 9001, valamint ISO 14001 és ISO 45001 szabványok szerint tanúsított háttérrendszerek futnak nálunk. A jól kidolgozott folyamatokat megfelelő háttérendszerek is támogatják, például SAP vállaltirányítási rendszert használunk immár 15 éve. Amelyik bérgyártó ehhez hasonló hátérrel rendelkezik, az jellemzően a nagy sorozatokra koncentrál, mi viszont hasonló felkészültséggel és hozzáállással kínálunk kisebb mennyiségű gyártási lehetőséget. Aki kisszériás gyártót keres, és nem egyszemélyes garázscéget akar megbízni a munkával, az jó helyen kopogtat a Kvalix Kft.-nél. A jól végzett, minőségi munka pedig rendszerint nálunk tartja a megrendelőket.

Molnár László