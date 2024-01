Kihívások és esélyek az európai ipar számára 2024-ben

Átalakulóban a gazdaság

Kitekintés a 2024-es évre: Kihívásokkal, de jövedelmező lehetőségekkel is teli év az európai gazdaság számára. Hogyan tudnak a vállalatok digitalizációval és automatizálással, valamint a használt gépek okos alkalmazásával úrrá lenni a átalakulási hullámon, és új növekedési és hatékonysági lehetőségeket felfedezni.

2023-ban az európai gazdaságot erőteljesen befolyásolták az olyan külső kihívások, mint a magas energiaárak, az infláció és a globális feszültségek folyamatos hatása. Ezek a tényezők általános elbizonytalanodáshoz vezettek, és csökkentették a beruházási hajlandóságot. Ez az árrobbanás különösen érintette a fa- és fémipart, melyek számos iparágban központi szerepet játszanak.

2024-ben a vállalatok továbbra is szembesülni fognak a világpolitikai feszültségek hatásával, ami a gazdasági bizonytalanságban is tükröződik. Ezt továbbá a nyersanyagok elérhetősége és költségei, valamint a piac stabilitása is megszenvedi. A vállalatok kénytelenek lesznek módosítani stratégiáikat, miközben a digitalizáció és a fenntarthatóság innovációi jelentik majd a problémák leküzdésésének kulcsát. Ez az év ismét kihívásokat jelent, de izgalmas lehetőségeket is kínál az ipar számára.

Az emelkedő energiaárak, a szakképzett munkaerő hiánya, a nyersanyagok szűkössége - a 2024-es év számos kihívást hoz. Vajon a mesterséges intelligencia és a technikai innovációk megoldást kínálnak? (©IM Imagery/Shutterstock.com)

A globális feszültségek nyersanyaghiányhoz és a piac ingadozásokhoz vezetnek

A nyersanyaghiány különösen olyan fontos anyagokat érint, mint a fa és a fém. Ezen nyersanyagok korlátozott elérhetősége az olyan országok, mint Kína és az USA erős keresletének közvetlen következménye. A növekvő anyagköltségek a gyártási költségek további emelkedését eredményezik. Ez az ellátási láncok megszakadásához vagy késedelmességéhez, és ezáltal hiányok kialakulásához vezethet a termelésben és a vevői megrendelések teljesítésében.

A piaci ingadozások tovább súlyosbítják ezt a problémát. A kereslet és az árak kialakításának ingadozásai jelentősen megnehezítik a tervezést és az előrejelzést a vállalatok számára. Ez hátráltatja a hosszú távú stratégiák kifejlesztését és fenntartását.

A kihívások az esélyek ugródeszkáját jelentik

A növekvő energiaárak továbbra is jelentős aggodalmat okoznak minden méretű vállalat számára. A magasabb energiaárak ugyanis a teljes üzemi költségek növekedéséhez vezethetnek, ami arra kényszeríti a vállalatokat, hogy emeljék az árakat, növeljék a hatékonyságot vagy alternatív energiaforrásokat keressenek.

Ezzel párhuzamosan a fenntarthatóság kérdése is nagyobb jelentőséget kap. A szigorodó környezetvédelmi követelmények és előírások miatt a vállalatok előtt a termelési folyamatok hozzáigazításának feladata áll. Ez a tisztább technológiákba való beruházást, a környezetbarátabb anyagokra való átállást vagy a hatékonyabb folyamatok megvalósítását is jelentheti. Bár ezek a hozzáigazítások hosszú távon előnyösek lehetnek, rövid távon mégis kihívást jelentenek, különösen a kapcsolódó költségek és a szervezeti változások tekintetében.

A munkaerőhiány további lényeges kihívást jelent. A szakképzett munkaerő hiánya különösen a speciális területeken léphet fel. A munkatársak szak- és továbbképzésébe, valamint a munkakörülmények javításába való beruházások mellett az automatizálás is csökkentheti az emberi munkaerő iránti igényt.

A 2024-es év a digitalizáció, az automatizálás és az AI által támogatott technológia területén is esélyeket kínál a vállalatok számára. Ez a transzformáció lehetővé teszi az üzemi folyamatok optimalizálását és a hatékonyság növelését, a rutinszerű feladatoktól az előremutató adatelemzésig. Ezek a technológiák segítséget nyújtanak a munkaerőhiány leküzdésében, a termelékenység növelésében és a költségek csökkentésében.

A használt gépek vásárlásával és értékesítésével a vállalatok ideális módon felkészülhetnek a 2024-es kihívásokra (© Surplex)

Egy lépéssel előrébb a használt gépekkel

A 2024-es év megköveteli a vállalatoktól, hogy ne csak reagáljanak, hanem proaktív módon is cselekedjenek. Az üzemeknek gyors alkalmazkodási képességre van szükségük. Kulcsfontosságú lesz az innovációra való hajlandóság és a fenntarthatóság iránti erős elkötelezettség. Azok a vállalatok, amelyek ezeket a szempontokat stratégiájuk középpontjába helyezik, nemcsak leküzdhetik az előttük álló kihívásokat, hanem új növekedési lehetőségekhez is juthatnak.

Tekintettel a sokrétű kihívásokra, a használt gépek vásárlása és eladása 2024-ben hatékony stratégiát kínál a vállalatok számára. A használt gépek a Surplex.com vállalaton, a használt gépek egyik vezető ipari aukciós házán keresztüli vásárlása, költséghatékony lehetőséget kínál a gyártási kapacitások bővítésére vagy megújítására az új beszerzések magas költségei nélkül. A használt gépek a modern technológiát és a hatékonyságot is képviselhetik. A kínálatban számos kiváló minőségű, energiahatékony modell is megtalálható, például fizetésképtelenség miatt. Az ilyen gépek, beleértve a fejlett ipari robotokat is, alkalmasak automatizálási projektekre, segítenek a vállalatoknak optimalizálni termelési folyamataikat és csökkenteni az energiaköltségeket. A használt gépek további döntő előnye, hogy a nyersanyagok, mint például a fémek vagy az elektronikai komponensek terén uralkodó aktuális ellátási nehézségektől függetlenül elérhetők.

A már nem szükséges gépek a Surplex vállalaton keresztül történő eladása egyidejűleg tőkét szabadít fel, amely lehetővé teszi a beruházásokat az olyan fontos területeken mint a digitalizáció vagy a technológiai innovációk. A Surplex felhasználóbarát platformja, nemzetközi hálózata és kompetens teljes körű szolgáltatása révén leegyszerűsíti az értékesítési és vásárlási folyamatokat, ami lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a gazdasági kihívásokkal járó 2024-es évben költségeket takarítsanak meg és növeljék a versenyképességüket.