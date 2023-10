Kábel, ami összeköt

2023. szeptember 19–22. között kerültek megrendezésre a Komax Hungary Kft. hagyományos Technológiai Napjai

Ősszel, a Technológiai Napok négy napja alatt vitathatatlanul Budakeszi válik a hazai kábeltechnológia fővárosává. A kábelkonfekcionálás hazai krémje ilyenkor a kapcsolatépítés lehetősége és a különböző technológiák megismerése céljából látogat el a Komax impozáns székházának bemutatótermébe. A kábeltechnológia fellegvárában a modern technológiai know-how elsajátítása mellett az aktuális projektek személyes átbeszélésére is lehetőség nyílt.

Százan már biztosan felkészültek a jövőre

„Az őszi Komax Hungary Technológiai Napok egy immár hagyományosnak mondható szakmai program, amit még a világjárvány éveiben is megtartottunk – mondta Alföldy-Boruss Áron, a Komax Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. – Talán ennek a következetességnek is köszönhetően idén sem panaszkodhattunk a látogatószámra. Nagyjából 100 partnerünk regisztrált, és egészen biztos, hogy még a rendezvényt követő héten is megkeresnek majd minket cégek azzal, hogy biztosítanánk-e nekik egy soron kívüli látogatást.”

A bemutatóterem kialakítása és berendezése idén is kifejezetten a hazai vállalkozások kábelkonfekcionálási igényeit tükrözte vissza. A kábelfeldolgozó gépek mellett idén is megtalálhatók és kipróbálhatók voltak a cég kínálatában szereplő méréstechnikai és minőség-ellenőrző rendszerek, karosprések és applikációs megoldások is. Természetesen a vállalat adagolástechnikai megoldásait is bemutatták; így az alacsonynyomású öntőberendezést és az asztali adagolókat is megtekinthették az érdeklődők. A rendezvényen idén sem volt kötött program, mindenki akkor érkezett, amikor neki megfelelt, és az értékesítő munkatársak mutatták be mindenkinek azt az alkalmazást, ami számára fontos lehetett. Minden berendezés működés közben is megtekinthető volt.

A kábeltechnológia hazai fővárosa

Változik az ipar, de a kábel örök

Évről évre változik a látogatói összetétel, a Technológiai Napok tehát kicsiben a magyar iparszerkezet átalakulását is visszatükrözik. Kezdetben az autóipar dominált, ami változatlanul erősnek mondható, de már sok olyan ügyfél látogat el Budakeszire, akik egyáltalán nem köthetők az autóiparhoz. Gyors ütemben zárkózik fel az elektronikai ipar, az orvostechnika vagy éppen a kapcsolószekrények gyártása. „Ennyi év után nem is várnánk, de még idén is regisztrált olyan cég, akiről korábban nem is hallottunk – jelentette ki Alföldy-Boruss Áron. – Ez mindenképpen jó hír a számunkra, hiszen minél több lábon állunk, annál stabilabbak vagyunk, és a különböző igények teljesítéséből tanulni is többet lehet.”

A most tapasztalható gazdasági lassulás sem egyformán hat a szektorokra és a cégekre. Ám az szinte minden magyarországi gyártó cégre igaz, hogy a legfontosabb felvevőpiacuk Németország, ahol a dekonjunktúra hatására visszaesett a lakossági fogyasztás. Ennek következtében a darabszámok is csökkennek. De mindig vannak stabil iparágak, ilyen jelenleg a gyógyászati segédeszközök gyártása, ami nem érzékeny az ilyen jellegű válságokra. Volumenben azonban ezek egyelőre kisebb forgalmat generálnak a Komaxnál.

A modern technológiai know-how elsajátítása mellett az aktuális projektek személyes átbeszélésére is lehetőség nyílt

Automatizálás: az örök slágertéma

A munkaerőhiány természetes velejárója az automatizálás, ezért már azok a kis- és középvállalkozások is hajlamosak automatizált rendszerekbe beruházni, amelyek eddig kézi összeszerelésre alapozták a gyártást. Az automatizálást ugyanis sok esetben már nem a legyártott darabszám, hanem a minőségügyi és a munkaerő-szervezési szempontok indokolják. Egy digitalizált, automata gép hosszabb távra is bebiztosíthatja a vállalkozás életét, hozzon bármit a jövő. A nagy értékű, a vállalkozás működésének szempontjából kulcsfontosságú berendezés rendelkezésre állását pedig érdemes megelőző, rendszeres karbantartással is biztosítani, amire a vendéglátó a Komax Care szolgáltatást ajánlja. Az ügyfél egyedi igénye alapján kialakított szerződéses szolgáltatás tartalma a szerződésben foglalt gépek rendszeres állapotfelmérése, karbantartása, kezelőszemélyzet oktatása vagy akár garanciális gépek esetén a garanciális időszak meghosszabbítása is lehet.

Optimizmus, pesszimizmus vagy realizmus?

A 2023-as év eredményeit sok minden visszavetette. Egyrészt az általános gazdasági helyzet, amit csak tetézett a gépbeszerzési pályázati források hiánya. A Technológiai Napok látogatói sem feltétlenül azt sorolták, hogy éppen milyen berendezéseket akarnak megvásárolni, inkább a fellendülést várják, amikor lesz lehetőségük a most látott gépeket beszerzésére. Esetleg olyan projektet pályáztak meg, aminek a teljesítéséhez új gépekre van szükségük. „Most tehát azon dolgozunk, hogy minél több információt átadjunk az ügyfeleknek, ami jelenthet műszaki tartalmat, a termékminták gyártási próbáját a saját tesztberendezéseinken, valamint árajánlatot is a büdzsétervezéshez – magyarázta Alföldy-Boruss Áron. – A piac optimista, sokan terveznek technológiai fejlesztést 2024-re. Én ennél egy fokkal pesszimistább vagyok, nem látom ugyanis, hogy a jövő évi pozitív várakozásokra megfelelő stratégia is épülne.”

Idén a forráshiány jelent akadályt az innovációs tevékenységek indításában, amit a hazai Komax-képviselet az energiahatékony, automatizált, termelékeny gépek mellett egyedi finanszírozási ajánlatokkal igyekszik orvosolni: a lízingszerződések révén az új gépek már 10–30 százalékos önerő mellett, de adott esetben akár önerő nélkül is megszerezhetők.

A Komax Delta 240 félautomata krimpelőprés krimperőellenőrrel új mércét állít fel a minőség és a gyorsaság tekintetében

Stabil piac az elektromobilitás

Budakeszin gyártják az automata kábelfeldolgozó berendezések terén éllovas Komax elektromobilitáshoz ajánlott gépeit, ahol a Komax Hungary Kft. tervezési és gyártási tevékenysége kidomborodhat. Ezen a téren továbbra is megvannak a stratégiai beszerzések, hiszen a későbbi évekre tervezett tömeggyártáshoz már most meg kell vásárolni a gépeket. A már gyártásban lévő modellekhez pedig a sokadik berendezést kell leszállítani. „Ennek az üzletágnak nagyon jók az üzleti kilátásai, hiszen legfeljebb a modellek gyártási indításában lehetnek apróbb csúszások – ismertette Alföldy-Boruss Áron. – Arra készülünk, hogy ez a részlegünk a jövőben tovább bővül, és az ebből származó idei 4 milliárd forintos árbevétel 5-6 milliárdra emelkedik. Ezek a gépek persze nem idehaza találnak gazdára, függetlenül attól, hogy mennyi elektromos járművet gyártanak majd Magyarországon. A klasszikus kábelkorbácsgyártó cégek ugyanis már korábban Délkelet-Európába, Észak-Afrikába vagy éppen Mexikóba költöztek. Ez a részleg tehát külpiacokra termel, de a Komax – főleg a Schleuniger Group tavalyi felvásárlása után – olyan globális partnerhálózattal rendelkezik, ami gyakorlatilag a világ minden táján üzembe tudja helyezni a Budakeszin gyártott gépeket.”

