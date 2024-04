Irányba állhat a hazai autóipar – 1. rész

Milyen trendek határozzák meg a hazai autóipari beszállítók jövőjét?

Zöldül az autóipar? Milyen lehetőséget jelent a hazai beszállítóknak az elektromobilitás óriásgyárainak betelepülése? Milyen irányba fejlesszen egy magyar autóipari beszállító? Sok kérdés, sok-sok válasz, de melyik lesz ezek közül az iránymutató? A hazai szövetségek és ismert beszállítók vezetőit kérdeztük arról, hogy milyen képet fest jelenleg a magyarországi autóipar, és milyen jövőkép rajzolódik ki előtte.

Csapatjáték kellene, hogy legyen

Jól láthatóan az egész világban újraiparosítási verseny zajlik, és ennek nem kis szerepe van abban, hogy az európai autóipar az elmúlt 20 évben fokozatosan pozíciókat vesztett a fő globális versenytársaival szemben. Nem kicsi a tét: csaknem 13 millió európai munkahelyről és a teljes évi K+F-kiadások körülbelül 30%-áról beszélünk, amivel az autóipar minden ágazatot figyelembe véve is a legnagyobb innovátornak számít.

Európa ma az egyetlen kontinens, amely nem a technológiai semlegességet helyezi a szabályozási keretek középpontjába, hanem szemmel láthatóan egy technológiára tett fel mindent. Az európai autógyártók már eddig több mint 250 milliárd eurót fektettek be az elektromobilitásba, de hogy ez elég lesz-e pozícióik visszaszerzésére, vagy legalább megtartására, az több mint kétséges. Autóipari vezetők jogosan vetik fel, hogy a zöld átállás sarokszámait nem csupán az autógyártókra kellene meghatározni.

Hogy csak egy példát említsünk: a töltőállomás-telepítések üteme messze elmarad attól, ami a kontinens e-mobilitásra történő átállásához valóban szükségeltetne. Európában mindössze 2 000 töltőállomást állítanak fel, míg a deklarált célok eléréséhez heti 6 000, más számítások szerint heti 14 000 töltőpont kiépítésére lenne szükség. Bár a már meglévő több mint félmillió töltőpont impozáns eredménynek tűnhet, a töltési infrastruktúra fele mindössze két országban, Hollandiában és Németországban koncentrálódik, amely országok együtt az EU területének mindössze 10%-át teszik ki, így a fennmaradó 90% osztozik a töltőpontok másik felén (Lengyelországban, Bulgáriában és Romániában kevesebb mint 10 töltőpont jut 100 000 lakosra). Többek között ez is egy érv az európai autógyártók kezében, amikor a hibrid technológia versenyképessége mellett érvelnek a CO 2 -lábnyom tekintetében.

Európa elektromos jövője

A jelenlegi játékszabályok szerint azonban az Európai Unióban 2035-től csak olyan személyautókat és kishaszongépjárműveket lehet forgalomba hozni, amelyek üzemeltetése nem jár szén-dioxid-kibocsátással – bár az utolsó pillanatban bekerült egy kiskapu a törvénytervezetbe, úgynevezett e-üzemanyaggal működő autók kivételt élveznek majd a tiltás alól. A vélemények a szintetikus üzemanyaggal kapcsolatban is megoszlanak. Az e-üzemanyag nagy előnye, hogy kompatibilis a jelenlegi belső égésű motorokkal, nem kell hozzá új töltőállomás-infrastruktúrát kiépíteni, ráadásul szinte bárhol elő lehet állítani. Más kutatások szerint azonban a szintetikus üzemanyag nem igazán jó megoldás a személyautók üzemeltetésére, hiszen a technológia elektromosenergia-igénye jócskán meghaladja azt, ami egy elektromos autó üzemeltetéséhez szükséges.

„Mindenesetre a kísérleteket nem lenne érdemes abbahagyni és egy lapra tenni fel mindent – ami jelen esetben az elektromobilitás lenne” – mondta ezzel kapcsolatban dr. Nyirő József, a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetségének (MAJOSZ) elnöke. – A robbanómotoros járművek mára komoly technológiai szintet értek el, és bár az energiahordozójuk valóban fosszilis üzemanyag, mégis a végletekig hajszolják a környezetbarát működést. Tollvonásra történő kitiltásuk elég meredek elképzelés. A saját személyes véleményem szerint, ha a robbanómotoros gépjárművek között végeznénk tisztogatást, vagyis az Euro 1-2-3 kibocsátási normák szerint tervezett gépjárműveket cserélnénk le Euro 6-os kategóriájúakra, azzal nagyobb előrelépést érnénk el, mert nem kellene új infrastruktúrát kiépítenünk, hanem egy jól működő globális rendszert hangolnánk egyre finomabbra.”

Dr. Nyirő József, a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetségének elnöke

„Az európai autóipar előtt tornyosuló kihívások semmivel sem lennének kisebbek, ha a politikai döntéshozók nem álltak volna az élére az elektrifikáció folyamatának – fogalmazta meg véleményét Kaderják Péter, aki 2018 és 2021 között államtitkárként felelt az energiaügyekért, jelenleg pedig a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője. – Legfeljebb a piacvesztés ütemét lehetett volna elnyújtani, de ha megmarad a biztos piacuk, akkor nem is sarkallta volna semmi Európa autógyárait arra, hogy felvegyék a kesztyűt azzal a két gyártóval – a Tesláról és az BYD-ről beszélünk –, amelyek most uralják az e-gépjárművek piacát. Az EU számára az lett volna az alternatíva, hogy kiszáll a Párizsi Egyezményből, védővámokkal lezárja a határait, és ezzel deklarálja, hogy Európa a belső égésű motorok kontinense. De vajon lett volna értelme 20 évvel ezelőtt ugyanilyen megfontolásokból védeni a Nokiát, és megállítani a határokon az iPhone-t? Végső soron a fogyasztók döntenek, és ha ők jól érzik magukat egy elektromos kocsiban, akkor nem fognak visszaülni egy dízelautóba. A 2035-ös dátum talán erőltetettnek tűnik, de az olyan jogszabály, amihez nem fűznek végrehajtási dátumot, nem ér többet annál a papírnál, mint amire kinyomtatták. A nyomás enyhítéséről és a dátum módosításáról még lehet egy értelmes politikai vitát lefolytatni.”

A gépjárművek világáról érdemes leválasztani a nehézgépjárművek szegmensét, ahol ugyanis nagy sebességgel indult meg a változás, az a személygépjárművek piaca. Az mindenképpen sokatmondó tény, hogy 2023-ban a Model Y lett a legnagyobb számban eladott új autó Európában, a technológia tehát már megérkezett, és a kínálat bővülésével, az árverseny fokozódásával az a vélemény sem lesz sokáig tartható, hogy az e-autók túl drágák a középosztály számára.

„Az akkumulátoros technológiának megvan a maga célterülete, amin belül az e-autók nagyon jól használhatók – mondta dr. Nyirő József. – Európában azért kavar ez ekkora hullámokat, mert mi most kezdünk ráfordulni arra a forradalomra, amiben Amerikának és Kínának többéves előnye van.” Az európai gyártók versenyhelyzete azonban nem csak ezért rossz, hanem mert a nyersanyagok is Európán kívül lelhetők fel – ami hosszú távra determinálja a versenyhátrányt, és nem kis részben ezért feküdnek rá jobban az európai gyártók a fosszilis, illetve a hidrogénes hajtásrendszerek fejlesztésére.

„Hiteles tanulmányok igazolják, hogy a járművek teljes életciklusát tekintve az elektromos hajtás kisebb környezeti terheléssel jár, mint a belső égésű motor – jelentette ki Kaderják Péter. – Az elektrifikáció véleményem szerint zöldüléssel jár, de a térhódítása csak részben piaci kérdés. Nem választhatók le róla a politikai és vállalati politikai megfontolások.”

Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője

Visszakoznak a vevők a piaci ár hallatán?

Van tehát egy céldátumunk (2035) és mellé sok megválaszolatlan kérdésünk. Összességében azt is viták övezik, hogy zöldebb lesz-e az autóipar az elektrifikációval. Zöldebb lehet, ha nem pusztán az autók üzemeltetésére, hanem a teljes értékláncra koncentrálunk, és a hátteret is professzionálisan kezeljük. Abban is biztosak lehetünk, hogy maga az akkumulátortechnológia is változik majd, és a 20 év múlva gyártott akkumulátorok már teljesen másképp néznek majd ki. Hosszú távon ez a folyamat zöldüléshez vezet, és remélhetőleg nem azért következik ez be, mert maga az autózás lesz majd kevesebb ember számára megfizethető.

2023 egy jó év volt a villanyautó-gyártók számára. Az Európai Unióban 2023-ban mintegy 1,54 millió új elektromos autót regisztráltak, szemben a 2022. évi alig több mint 1,12 millióval. Az év végére azonban kifulladt a lendület, és stagnálásba fordult át az e-autók piaca. Kimerültek ugyanis az állami vásárlási támogatásra szánt keretek. Az e-autók piacának visszaesése az Egyesült Államokban is bekövetkezett, ezért egyes gyártók már visszaálltak a belső égésű modellek gyártására. Ebből kiindulva 2024-ben az e-gépjárművek eladási számainak stagnálására lehet számítani.

Magyarországon február elején rajtolt az új villanyautó-vásárlási program, ami várhatóan mobilizálja majd a beszerzéseket halogató vállalkozásokat. A tisztán elektromos hajtásláncú járművek piaca tavaly is növekedni tudott idehaza – az összesen 107 720 forgalomba helyezett új személygépjármű közül 5 807 darab volt e-autó –, de a 23,4 százalékos év/év alapú piacbővülés ellenére is relatíve alacsony szinten mozog a környezetbarát járművek értékesítése Magyarországon, mindössze 5,4 százalékos piaci részesedéssel.

