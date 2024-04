Ipar 4.0 a hegesztésben – mítosz vagy valóság? 2. rész

„Rehm”ségek tárháza: modern védőeszközökkel és főleg modern szemlélettel a hegesztési eljárásokban rejlő veszélyek ellen

Címkék: automatizálás biztonság biztonságtechnika hegesztés hegesztéstechnika hegesztőrobot ipar 4.0 rehm Rehm Hegesztéstechnika Kft.

A hegesztés és rokon eljárásai (a forrasztás és a vágás) különösen veszélyes technológiáknak számítanak, ezért különleges óvintézkedéseket igényelnek már a hegesztőállomások és csarnokok kiépítésétől kezdve. A jogszabályok és a technika azonban csak egy bizonyos mértékig képesek ellensúlyozni az emberi tényezőt. A potenciális veszélyek és stresszhatások csökkentését, a képzés és a közvélekedés fontosságát emelte ki sorozatunk második részében Nagy Ferenc, a REHM Hegesztéstechnika Kft. ügyvezetője.

Veszélyes munkakörnek számít a hegesztői hivatás?

Nagy Ferenc: A hegesztés biztonságának kérdése egy olyan komplex témakör, hogy egy cikkben csak a felszín kapargatásáig juthatunk el. Mégis érdemes nekiugranunk. A közfelfogásban élő veszélykép talán meg sem közelíti a veszélyességnek azt a fokát, amit a hegesztési folyamat a valóságban jelent, hiszen aki otthon nekiáll hegeszteni, az egy pajzson kívül nem nagyon használ más védőeszközt. Nem a biztonság miatt elégtelen tehát a hegesztőtanulók száma, hanem mert piszkos, nehéz munkakörnek számít.

Nagy Ferenc, a Rehm Hegesztéstechnika Kft. ügyvezetője

A hegesztéstechnikához kapcsolódó munkavédelmi felszerelések egy külön üzletágat képviselnek, és a korábbi Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egy Hegesztési Biztonsági Szabályzatot (a továbbiakban: HBSZ) is kiadott – amiről köztudott, hogy nagyon kevesen olvasták el. Még maguk a gyakorló hegesztők is hajlamosak elbagatellizálni a veszélyforrásokat, és csak arra figyelnek, ami közvetlenül, azonnal érezhető hatással van rájuk (a bőrt érő hőhatások, a szem irritációja stb.), a „láthatatlan” veszélyek pedig nem léteznek számukra.

Milyen veszélyforrások leselkednek az emberre a hegesztés során?

Számos hegesztési eljárást ismerünk, amik rendelkeznek közös veszélyforrásokkal, ugyanakkor eljárásspecifikus kockázatok is beazonosíthatók. A leggyakoribb technológiák még mindig a kézzel végzett villamos ívhegesztés, valamint a termikus vágások, amelyek közül a lángvágás kézi alkalmazása is gyakori. A HBSZ is csak érintőlegesen kezeli az olyan újabb vagy ritkábban alkalmazott technológiákat, mint a plazmahegesztést és -vágást, az elektronsugaras hegesztést, a lézeres hegesztést, a dörzshegesztést, vagy más gépesített eljárásokat, mint az ellenállás-hegesztés, vagy a hegesztőrobotokat. A HBSZ egyik fontos rendelkezése arról szól, hogy ki végezhet önállóan hegesztést, és mik ennek a feltételei. Sajnos, ha valaki ezt el is olvassa, nem jut eszébe a szabályzat elején található fogalommeghatározás, amely leírja, hogy a „hegesztés” gyűjtőfogalmába a termikus vágások is beletartoznak. Különösen a lángvágás esetén az éghető gázok vagy az égést tápláló oxigén (magas nyomáson palackokba zárva) különös és fokozott veszélyforrásokat rejtegetnek. A HBSZ betartása mind a fizikai dolgozók, mind a cégek felelős vezetői számára rendkívül fontos lenne, mégis legtöbbször félvállról kezelik.

Ha a teljesség igénye nélkül számba akarjuk venni az egyes veszélyfaktorokat: a gázhegesztés és a lángvágás esetén a gázforráshoz a hegesztő-, hevítő- vagy vágókészüléket csak visszaáramlás, visszaégés és visszacsapás ellen védő biztonsági szerelvényekkel lehet csatlakoztatni. Az éghető gáz vagy oxigén nem áramolhat ki veszélyes mértékben.

Az ívhegesztés során egyaránt biztonsági kockázatot jelentenek a keletkezett füst (zárt térben az oxigénhiány), a villamos ív, a salakoláskor lepattogzó, forró szemcsék, valamint a magas hőmérsékletű anyagok, amik szédülést, kötőhártya-gyulladást, bőrpírt, bőrégést, szemsérülést okozhatnak, vagy éppen tüzet, robbanást idézhetnek elő. Magától értetődik, hogy villamos hegesztést csak sérülésmentes, a villamos hálózathoz szabályosan csatlakoztatott hegesztőberendezéssel szabad végezni.

A lézeres hegesztésnél külön veszélyforrást jelent a láthatatlan lézersugár, ami súlyos, akár a látás elvesztésével is járó szemsérülést okozhat. Nemcsak a közvetlen, hanem a szórt, a tükröződő felületekről visszaverődő lézersugár is veszélyt hordoz magában, azért a lézervédelmi eszközök piaca is külön szegmenssé nőtte ki magát.

Mi az egyéni és mi a kollektív felelősség abban, hogy a hegesztési folyamat biztonságos legyen?

A céges, illetve egyéni tennivalók valóban elválaszthatók egymástól. A munkaadó kötelessége a biztonságos munkakörnyezet kialakítása, beleértve a munkavédelmi eszközöket és az egészségvédelmi vizsgálatokat. Mindez nemcsak a hegesztőkre, hanem a környéken dolgozó minden érintettre vonatkozik, hiszen a hegesztési folyamat potenciális veszélyforrásai nem állnak meg annak a 4 m2-es munkaállomásnak a határainál, amit a HBSZ a telepített hegesztőmunkahelyekre minimálisan megszab. A látható fényen és a füstön kívül ugyanis ionizáló (pl. röntgensugár), illetve elektromágneses sugárzásról is beszélhetünk.

Az egyéni felelősség pedig abban áll meg, hogy a munkavállaló használja is a rendelkezésére bocsátott védőfelszereléseket, legyen tisztában azok működésével. A balesetek és egészségkárosodások meglepően nagy százaléka vezethető vissza arra, hogy a dolgozók – kényelmetlenségre vagy bármi másra hivatkozva – elhanyagolják a megfelelő védőeszközök használatát. A világjárvány évei alatt ezt a laikusok is megtapasztalhatták – gondoljunk vissza arra, hogy mennyien szabotálták el az arcmaszkok viselését kényelmetlenségre hivatkozva. Mégis azt tartom nagyobb problémának, ha a munkaadó nem biztosítja a megfelelő körülményeket, a hegesztő pedig nem mer szólni ezért – bár szerencsére ma már előfordul, hogy egészségvédelmi okból mondanak fel a hegesztési szakemberek.

Mik azok a megelőző intézkedések, amik évtizedek óta ismertek, mégis sok helyen máig képesek figyelmen kívül hagyni azokat?

Közismert a levegőtisztaságra vonatkozó szabály, mégis sokan hajlamosak elhanyagolni azt, mert elég költséges beruházásnak számít, és nem közvetlen, azonnali veszélyekkel jár. Pedig az 5 µm vagy ennél kisebb átmérőjű részecskék akadálytalanul eljutnak a tüdő léghólyagocskáiba, amik évek alatt légzésfunkció-csökkenést, tüdőfibrózist, vas- és egyéb részecskelerakódásokat, vagy éppen a tüdő rosszindulatú daganatos elváltozásait okozhatják, de felszívódva a szervezet más területein is képesek káros hatást kifejteni, esetleg mérgezést okozni.

Helyi elszívást kell alkalmazni, de ez sem oldja meg 100 százalékig a problémát, hiszen a csarnok levegője ettől még szennyezett marad, bár nyilván jóval kisebb koncentrációban. Újabban egyre többen használják a szűrt- vagy frisslevegős hegesztőpajzsokat is, de ha a csarnok levegőjét nem tisztítjuk, akkor minden munkavállaló óhatatlanul szennyezett levegőben jár-kel. A csarnokelszívó rendszerek (amik nem közvetlenül a füstképződési pontnál szívják el a füstöt) először a csarnok levegőjét tisztítják meg a hegesztési füsttől, majd a már tiszta levegőt táplálják vissza a csarnokba. A testfelületet védő eszközök elhanyagolása ennél jóval kisebb probléma, mert akire egyszer ráhullott egy szikra vagy olvadék, az legközelebb már biztosan igyekszik védeni magát.

A képzésnek milyen szerepe van a későbbi biztonságos munkavégzésben?

A hegesztőképzés biztonságtechnikára vonatkozó része talán még problémásabb, mint a műszaki oldal, mert ez utóbbinál legalább tudja a szakma, hogy mit kell megtanítani, de a biztonságtechnikai szempontokat sokszor maguk az oktatók is elbagatellizálják. Azt gondolom, hogy ha a képzés során sokkal erősebben, akár eltúlozva is hangsúlyoznák a rövid és hosszú távú veszélyforrásokat, akkor el lehetne ültetni a fejekben a változás szükségességét.

Biztonságtechnikai szempontból is nagy változást jelentenek a hegesztőrobotok?

Minél jobban gépesítünk egy folyamatot, annál kisebb lehet a közvetlenül az emberre leselkedő veszély, de a biztonságra vonatkozó specifikációk száma ezzel csak gyarapodik. Amennyiben ezeket betartjuk, akkor a robotizált hegesztés sokkal biztonságosabb, mint ha kézzel végeznénk el ugyanazt. Az eljárás során fellépő veszélyek, a fény, a füst azonban változatlanul jelen vannak, ezek ellen a korábban említett módon kell védekezni.

Hova fejlődtek a védőfelszerelések az elmúlt évtizedekben?

A modern hegesztési eljárások megjelenésével az azokhoz kapcsolt védőfelszereléseket is ki kellett fejleszteni. Amíg nem volt lézer, addig lézervédelem sem volt. Az elszívórendszerek egyre hatékonyabbak, az új generációs rendszerek az ultrafinom részecskéket is kiszűrik a levegőből. A pajzsok és a testet védő eszközök pedig a hatékonyságon kívül az ergonómiára is nagy hangsúlyt fektetnek. Kényelmesebbé kell tenni a pajzsok használatát, mert ha a hegesztők leveszik azokat, akkor egyrészt felesleges volt megvásárolni azokat, másrészt – és ez a nagyobb baj – a már említett veszélyeknek teszik ki magukat.

Az általunk kínált berendezések biztonságtechnikája a képviselt gyártók függvénye, de eleve csak olyan gyártót képviselünk, amely előtérbe helyezi az egészségvédelmi szempontokat. Az 1995-ös megalapításunk óta igyekeztünk úgy kialakítani a termékválasztékunkat, hogy a hegesztés folyamatának minden aspektusát ki tudjuk szolgálni a füst képzésétől a füst elszívásáig.

Hogyan fog kinézni a jövő hegesztőmunkahelye?

Az Ipar 4.0 azt a célt tűzte ki maga elé, hogy automaták végezzék el helyettünk a munkát. A jóval kevésbé elcsépelt Ipar 5.0 viszont nem az intelligens technológiákat helyezi a középpontba, hanem az emberek, valamint a digitális ökoszisztémán belüli gépek és rendszerek közötti értelmesebb és hatékonyabb együttműködést keresi. A hegesztéstechnikából ugyanis – úgy tűnik – nem lehet kihagyni az embert, bár nem merek jóslatokba bocsátkozni azt illetően, hogy mire lehet képes a mesterséges intelligencia.

Mindenesetre, ha a belátható jövőről beszélünk, akkor az emberközpontú, fenntartható hegesztő munkaállomások létrehozása lehet a cél, amiben fontos szerep hárul a kollaboratív robotokra. Sokan eltúlozzák a robotokhoz kapcsolt veszélyt – legalább annyira, mint amennyire elbagatellizálják a kézi hegesztés jelentette kockázatokat. A legnagyobb termelékenységet azok az üzemek érik majd el, amelyek az emberi találékonyságot a robotok pontosságával és monotonitástűrésével lesznek képesek ötvözni.

Folytatjuk

Molnár László

Kapcsolódó cikkek:

Ipar 4.0 a hegesztésben – mítosz vagy valóság? 1. rész