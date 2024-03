Ipar 4.0 a hegesztésben – mítosz vagy valóság? 1. rész

Robotika: luxus, amit ma már bárki megengedhet magának

Sok definíció létezik, de az egyértelmű, hogy az Ipar 4.0 mint fogalom együtt jár a digitalizációval és az automatizálás iránti növekvő igényekkel. Ha pedig a Welding 4.0-ról van szó, akkor az automatizálás és az adatelemzés révén megnövelt hatékonyságról, áramvonalas gyártásról és jobb hegesztési minőségről beszélünk. A definíciók és megatrendek a köznyelvre történő lefordításához új sorozatot indítottunk, amiben Nagy Ferenc, a Rehm Hegesztéstechnika Kft. ügyvezetője van a segítségünkre.

A hagyományosan kézi munkának nevezett hegesztés még mindig emberi szakértelmet, professzionalizmust és rálátást igényel. De a hegesztéstechnika is az Ipar 4.0 mentén fejlődik, így nagy ugrást tett az automatizálás és a digitális megközelítés felé. Bár a robottal automatizált hegesztés mindig is nyereséges volt a tömeggyártásban, a kis- és középvállalkozások vegyesebb termékmixében sokáig más volt a helyzet.

Napjainkban azonban zsugorodnak a gyártási darabszámok, amivel párhuzamosan olyan tulajdonságok kerülnek az előtérbe, mint a rugalmasság, a mozgathatóság, a kis helyigény és az intelligens funkciók. A tömeggyártásra és az emberektől elkülönített működésre tervezett hagyományos hegesztőrobotok mellett tehát új szegmens növekszik. Nagy Ferencet, a Rehm Hegesztéstechnika Kft. ügyvezetőjét a hegesztőrobotok megváltozott világáról kérdeztük sorozatunk első részében.

Milyen kihívások nehezítik a hegesztés hatékony elvégzését?

Nagy Ferenc: A munkaerőhiány már akkora közhely, hogy az ember nem is szívesen említi. Ami pedig még rosszabb, hogy nagyon sokan mesterként tüntetik fel magukat, de amikor munkát bízunk rájuk, az eredménytől elszörnyedünk. Így van ez a hegesztőkkel, a kőművesekkel, a vízszerelőkkel, az orvosokkal, és még hosszan sorolhatnánk.

Nagy Ferenc, a Rehm Hegesztéstechnika Kft. ügyvezetője

Ugyanakkor, ami a hegesztőket illeti, a munkaerőhiányt belső-ázsiai és távol-keleti vendégmunkásokkal igyekeznek orvosolni. Tény, hogy a vendégmunkások fegyelmezettebb, szorgalmasabb dolgozók, és a tapasztalat szerint 10-15%-kal hatékonyabbak is, mint magyar kollégáik. Ez azonban látszatmegoldás, és a „gyors tüneti kezelésen” túl csak arra jó, hogy továbbra is elodázzuk az igazi megoldást. Kézi munkavégzéssel ugyanis nem lehet versenyezni a nemzetközi piacon, és a munkát a tőlünk termelékenyebb nemzetektől elnyerni. Az alacsony hozzáadott értékű beszállítói státuszban akkor lennénk versenyképesek, ha lényegesen magasabb lenne a termelékenységünk, amit gépesítéssel, robotizálással lehetne elérni. A gépesítés, robotizálás igen lassú előrehaladásának okai pedig alapvetően az oktatási rendszerünkben rejlenek, mert ha a diákokat nem képzik az automatizálásra, akkor az iparba kikerülve is idegenkednek majd attól.

A másik ok a jövőt övező bizonytalanság; aki nem biztos abban, hogy hosszú távon is lesznek megrendelései, az nem vág bele piaci finanszírozású beruházásokba. Ez egy valódi „22-es csapdája”, mert pont az alacsony termelékenység miatt veszíthetik el a megrendelőiket.

A harmadik akadály pedig a gépesítést, robotizálást üzletszerűen végzők egy részének hozzáállása. Sokszor ők is csapnivaló „mesterek”, és olyan összetett feladatokat vállalnak magukra, amiről nem teljesen egyértelműen bizonyítható, hogy ki miatt nem működik a végén.

A hegesztési minőség irányába támasztott elvárások változása hogyan érinti a magyar ipart?

A minőség kérdése is nagyon fontos, de úgy gondolom, hogy nem közvetlenül, hanem közvetetten, a termelékenységre gyakorolt hatása miatt. A termelékenységünket az is rontja, hogy a kívánt minőséget sokszor csak többszöri nekifutásra tudjuk teljesíteni. Ennek oka a minőségbiztosítás hiánya, ami már évtizedek óta önálló tudomány, de a megvalósítása a legtöbb esetben csak papíron létezik. Az elmélet és a gyakorlat távol járnak egymástól. Domináns szerepben maradt a már fél évszázaddal ezelőtt is oktatott minőség-ellenőrzés, amit a minden gyárban jelen lévő MEO (Minőség Ellenőrzési Osztály) végzett.

A minőségbiztosításnak azonban – ha működne – az lenne a szerepe, hogy a technológiai folyamatok végén egy jónak minősített termék készüljön el, hiszen, ahogy mondani szoktuk, „a minőséget bele kell gyártani a termékbe, beleellenőrizni nem lehet”. Ahol a minőségbiztosítás nem működik, ott a terméket többször kell javítani – a legrosszabb esetben a visszaküldés után.

A gépesítés, robotizálás lényege, hogy a termelékenység mellett a minőségre is pozitív hatással van. Egyrészt megköveteli a fegyelmezettebb előgyártást, másrészt a gépesített munka a kézinél lényegesen pontosabb és esztétikusabb.

Jellemző, hogy a hegesztés elvégzése okoz szűk keresztmetszetet?

Sajnos igen. Ahol a hegesztés nem gépesített, ott gyakran jelent szűk keresztmetszetet. Még rosszabb, ha a kézi munkából adódó utómunkálatok miatt van így. Míg gépi, ill. robotizált folyamatok esetén a terméken hegesztés után alig kell valamit korrigálni, addig a kézi hegesztés a hegesztéssel összevethető mértékű utómunkát eredményez. Javítgatások, kozmetika (köszörülés, tisztogatás), ami óriási költséggel, munkaidőtöbblettel, zajjal, légszennyezéssel jár.

Mi a digitalizálás első lépése? Vásároljunk egyből robotot?

Semmiképpen sem! A robotokkal történő hegesztésnek termékkonstrukciós feltételei vannak. Nem minden termék hegeszthető robottal észszerűen és gazdaságosan. A gépesítésnek számos módszere van, amiket különféle varratfajtákhoz, szerkezetekhez fejlesztettek ki. Kisebb-nagyobb automatákkal, célgépekkel bizonyos szerkezetek sokkal hatékonyabban és egyszerűbben hegeszthetők, mint robottal.

A legfontosabb az, hogy forduljunk szakemberhez! Egy megbízható referenciákkal bíró, technológiai innovációt kivitelező vállalkozáshoz, amelytől kulcsrakész megoldást kérünk. A folyamat elején azonban alapvető, hogy a szakembertől, vagyis a szakcégtől egy gyártáselemzést kérjünk, amely során feltárják a technológiai innováció lehetőségeit az adott gyártási folyamatokban. A feltárás alapján együtt kell eldönteni a módszert és az utat.

A hegesztési feladat bonyolultsága nem cégméret függvénye, a robotika tehát semmiképpen sem csak a tömeggyártás és a nagyvállalatok „játszótere”. Nagyon fontos, hogy a pályázati források szűkülésével a kkv-szektornak is elérhetővé tegyük az önerős, ill. piaci finanszírozású beruházásokat.

Hogyan hozható létre egy adatalapú döntéshozatal? Milyen adatokat gyűjtsünk?

Akinek nincs tapasztalata a hegesztés gépesítésében, az inkább ne gyűjtsön semmilyen adatot. Forduljon egy szakcéghez, amelynek széles rálátása van a gépesítési, robotizálási megoldásokra. Az egyik legnagyobb csapda, ha tapasztalatok nélkül magunk döntjük el, hogy mit és hogyan szeretnénk, majd olyan cégeket kutatunk fel, amelyek azzal foglalkoznak, amit mi kigondoltunk. Egy robotgyártó biztosan nem beszél majd rá bennünket egy olyan megoldásra, amit nem robottal végeznek. Sok kidobott pénz és idő, majd teljes kudarc következhet ebből, ahogy azt számos példa illusztrálja.

Milyen szoftveres támogatás érhető el a szimulációhoz, minőség-ellenőrzéshez, dokumentációhoz?

A robotokhoz léteznek offline programozást lehetővé tevő szoftverek, amelyekkel töredékére csökken a programozási időszükséglet, amit magán a roboton kell végezni, így az állásidők csökkenthetők. Magának a hegesztésnek a felügyelete, dokumentálása a korszerű eszközökkel megvalósítható, de vannak utólagosan beépíthető eszközök is, amelyek márkafüggetlenül alkalmazhatók. Egy ilyet a REHM Kft. is kifejlesztett WWS (Wireless Welding Supervisor) néven, de komplexebb rendszereket is kínálunk. A hegesztett szerkezetek méretellenőrzésére már lézeres eszközök is léteznek.

Intelligencia a hegesztőgépekben: helyettesíti a szakképzést és a tapasztalatot?

Egyes gépek olyan adatbázissal rendelkeznek, amelyekbe a feladat paramétereit beírva, kiadják a javasolt beállításokat, előkészítéseket. Ez azonban csak egy segítség a szakemberek számára, mert könnyebben megtalálják a legmegfelelőbb beállítást. Ráadásul ez csak a hegesztés elméleti része. Tudás és tapasztalat hiányában nem valósítható meg a megfelelő gyakorlati kivitelezés.

Hagyományos robot, vagy kobot?

A robotika nem l’art pour l’art műfaj, nem lehet egyik vagy másik mellett letenni a voksot, mert mind a hagyományos, mind a kollaboratív robotoknak megvan a maguk alkalmazási területe. Aki a kollaboratív robotokat divatirányzatként kezeli, ismét csak abba a hibába eshet, hogy nem a legmegfelelőbb megoldást választja a feladatra. Amit a kollaboratív robotok egyik legfontosabb előnyeként emlegetnek, az a könnyebb és gyorsabb programozhatóságuk, ami önmagában nem állja meg a helyét. Aki erre helyezi a hangsúlyt, az többnyire szemfényvesztésre adja a fejét, és a vásárokat járó menedzsereket igyekszik „elkábítani”.

Ma már ugyanis a hagyományos robotok programozása sem sokkal bonyolultabb, amit a legújabb fejlesztések is bizonyítottak. De ahogy a programozást leegyszerűsítik, úgy csökken az eszközök, lehetőségek száma is. Az egyszerűség tehát kisebb tudással jár együtt. Ez is feladatfüggő. Érdemes megemlíteni a kínai RobotMeta céget, amely kétféle programozóegységet kínál; az egyik sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Valóban gyorsan elkészíthetők az új termékek programjai, de a bonyolultabb feladatokra már a másik programozóegységet használják.

A legalapvetőbb különbség éppen abban van, hogy az egyik robot együttműködő, a másik ellenben nem. Előbbi alkalmas arra, hogy bonyolult biztonsági rendszer nélkül, a dolgozóval egy munkatérben dolgozzon. Egyszerűbb, tehát egyszerűbb feladatokra és kisebb sorozatnagyságokra ajánlott. Itt is fontos egy olyan szakcég megbízása, amely nem kizárólag az egyik megoldás elkötelezettje vagy szállítója.

Mindezekre megoldást nyújt a REHM-Partner Program, amelynek első lépése egy gyártáselemzés, amit technológiai javaslattétel, majd a szakszerű, kulcsrakész megoldás követ, és indulhat is a termelés.

Kínai hegesztőrobotok: kinek ajánlott?

Bárkinek ajánljuk, mert amit tudnak, azt kiválóan és megbízhatóan tudják. Tény, hogy szoftveresen még nem tudnak annyit, mint a nyugati vagy japán társaik, a bonyolultabb feladatokat éppen ezért mi is a japán OTC-technológiával oldjuk meg. A kínaiak ugyanakkor nem sokkal maradnak le, és szédületes tempóban fejlesztenek. A szoftverfejlesztés idő kérdése, és náluk rendelkezésre áll a kapacitás. Olyan szoftvereket fejlesztenek le néhány hónap alatt, ami másoknak évekig tart, és nyitottak az együttműködésre, gyorsan reagálnak a kérdésekre. Óriási előnyük az árszint, ami főleg a kkv-szektorban fontos. Sokan idegenkednek még a kínai technikától, mások viszont esküsznek rá.

Itt szeretném kiemelni azt, amit már sok éve hangsúlyozok. Önmagában egyetlen neves márka sem biztosíték semmire. Aki a név miatt dönt egy híres márka mellett, az keserűen csalódhat. Abban az esetben, ha nem egy kompakt, plug-and-play gépről van szó, akkor már sokkal fontosabb az, hogy ki valósítja meg a beruházást. Ki integrálja a gyártócellát, ki biztosítja a szervizt? A gépek tudása ugyanis egyre kevésbé tér el egymástól, és az a tapasztalat, hogy akik később fejlesztettek, azok okulhattak az elődeik hibáiból és gyengeségeiből.

Végezetül még egy apróság: aki idegenkedik a kínai robottól, az miért nem idegenkedik attól, hogy az ismert márkák legtöbb alkatrésze is Kínában készül, és az alkatrész-utánpótlás vagy a minőség kérdése is Kínán múlik? Az elmúlt években tapasztalt elektronikaialkatrész-hiány során megtapasztalhattuk, hogy a kínai gépeknél nem jelentkezett a hiány. Olyan kínai cégek is vannak, akik minden alkatrészt maguk gyártanak. Ki mondhatja még el ezt magáról?

Folytatjuk

Molnár László