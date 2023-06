Idén is a legújabb gyártástechnológiákra fókuszál az EMO

Magyar jelenlét Hannoverben „Látogatóként már sokszor részt vettünk a hannoveri EMO kiállításon. Sosem volt számunkra ismeretlen terep, hiszen 30 éves vállalkozásunk több mint 100 CNC-vezérelt szerszámgéppel rendelkezik, a fémfeldolgozásban pedig hagyományosan az EMO Hannover számít iránytűnek. Kiállítóként idén először megyünk majd Hannoverbe. Az alaptevékenységünk, a szerszámgyártás mellett az elmúlt években több kiegészítő tevékenységbe is belevágtunk a vákuum-hőkezeléstől a CVD-bevonatoláson át a 3D fémnyomtatásig, amiket szeretnénk is bemutatni az EMO látogatóinak. Az autóiparban nem várok fellendülést, a német autógyárak kivételes helyzete meginogni látszik, és szerintem ez határozza majd meg a hazai autóipari beszállítók jövőjét is. A szerszámgépipar pedig telítődik és némileg szűkül is, ezért a gyártók közötti verseny is erősödik. A kiállításról hónapokkal a nyitás előtt elkezdünk gondolkozni, nagyon fontos ugyanis, hogy tudjuk, mit akarunk magunkról elmondani, és ezt az üzenetet első pillanatra át is tudjuk adni.” ifj. Büttner Tamás, a Büttner Kft. ügyvezető igazgatója