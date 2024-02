Hol szökik az energia?

A legolcsóbb és a leginkább környezetbarát energia az, amit fel sem használunk

Címkék: energiafelhasználás energiafogyasztás energiagazdálkodás energiahatékonyság energiamegtakarítás GONDI Gondi-Unitech Kft. hajtás hajtástechnika motor

A világon megtermelt villamos energia nagy részét az ipar használja fel, elsősorban a villanymotorok (szivattyúk, ventilátorok, meghajtások stb.) üzemeltetésére. Az emelkedő energiaárak és a CO2-kibocsátás csökkentésének követelménye miatt a vállalatok egyre inkább a fenntartható megoldásokat keresik, de a megtérülést megbízható számításokkal kell igazolni. Gondi Barnabás, a Gondi-Unitech Kft. ügyvezető igazgatója nem áll hadilábon a számokkal, és olyannyira a minőségre és a megbízhatóságra helyezi a hangsúlyt, hogy még egy új motormárkát is alapított Magyarországon.

Hogyan jutott el egy saját vállalkozás megalapításáig?

Gondi Barnabás: Programozással 10 éves korom óta foglalkozom. Édesapám révén már nagyon fiatalon a vállalkozói létforma felé terelt az élet. Már általános iskolásként kötelező jelleggel részt vettünk a családi vállalkozás mindennapjaiban, így a saját lábon álláson kívül nem nagyon ismertem meg más lehetőséget. Nyolc év angliai és két év spanyolországi munkavégzés után 2009-ben tértem haza a saját vállalkozásom beindításához. Kezdetben teljes felügyeleti rendszerek programozásával foglalkoztam, én készítettem el például az EU Solar Zrt. napelemrendszer-adatgyűjtő központjának elődjét. Talán itt dőlt el véglegesen, hogy az energetikában számítunk majd hosszú távon is valódi tényezőnek.

Már akkor érezte az elhivatottságot az energetika iránt?

Valahol mindig is éreztem, de 2019 számított ezen a téren valódi mérföldkőnek. Addigra felépítettem a saját műhelyemet, ahol a fejlesztési és kísérleti munkák folytak. Ekkor kerültem kapcsolatba a Filmex Kft.-vel, ahol első ízben nyílt alkalmam egy kísérleti projektem kipróbálására. Az országban először náluk cseréltem le úttörő módon egy villamos hajtást (3 fázisú, 7,5 kW-os hagyományos villanymotort) egy 1,5 kW-os Delta B2 típusú szervomotorra. Bár nem ez volt a dedikált cél, de magam is meglepődtem az elért energiamegtakarítás mértékén. Az akkori energiaárak mellett azonban ez senkit sem érdekelt.

Változott időközben a hazai döntéshozók hozzáállása?

Emelkedhettek bárhova az energiaárak, 10 döntéshozóból 8 még mindig ugyanígy gondolkozik. Rengeteg szkepticizmussal találkozunk az iparban, és néha teljesen mindegy, hogy milyen számokat mutatunk, győznek az évtizedes beidegződések. Ez független attól, hogy éppen van-e keret az általunk javasolt beruházásra. Ott, ahol a tulajdonossal beszélünk, sokkal nagyobb valószínűséggel tudunk megvalósítani egy-egy modernizációs projektet, hiszen senki sem ellensége a saját pénztárcájának, és már néhány hónapos távon forintosítható egy-egy energetikai beruházás haszna.

Most milyen keretek között végzi a modernizációs munkát?

2020-ban alapítottam meg a Gondi-Unitech Kft.-t, ami már szinte csak ipari automatizálással és energiamegtakarítással foglalkozik. 2022-re megjelentek azok a szinkronmotorok a piacon, melyek ugyanazon szerkezeti felépítésűek, mint a delta szervomotor. De átfogó megoldásokra törekszünk, ezért egy teljes programot dolgoztunk ki az energiamegtakarítás maximalizálása érdekében.

A zalakarosi termálfürdő éves szinten több százezer kW energiamegtakarítást ért el energiaoptimalizálással

Jó példa erre zalakarosi termálfürdő, ahol a 7,5 kW-os hagyományos aszinkronmotort 6,6 kW-os Gondi motorra cseréltük, amellyel 65%-os energiamegtakarítást értünk el teljes fordulatszámon. De itt nem álltunk meg, hanem egy PLC-alapú épületfelügyeleti rendszert alakítottunk ki SCADA megjelenítő felületen, ahol a légtechnikai berendezések szabályozott működtetését végezzük a legnagyobb energiamegtakarítás elérése érdekében. Ugyanezt a szabályozási rendszert alkalmazzuk a fűtési hálózatban. Automatizáltuk a két termálvizes kút átemelőszivattyúját, ahol az előző teljes fordulatszámhoz képest frekvenciaváltóval szabályozottan működnek a kutak egy távadó adatait figyelembe véve. Ezzel a hat db 2,2 kW-os szivattyú esetében 24 órás használat alatt átlagosan kb. 10-15% energiát takarítunk meg, valamint a hat motor teljes hő- és motorvédelmet kapott a frekvenciaváltók által. Ugyanitt futott a REFLOW elnevezésű kísérleti projektünk is, aminek célja a diatómás szűrőberendezésekkel szerelt medencék terheletlen állapotában a motorok fordulatszámának csökkentése volt, figyelembe véve a vízminőséget. Zalakaroson éves szinten több százezer kW energiamegtakarítást értünk el, és őket nem kell tovább győzködni, hiszen már megtapasztalták a munkánk hasznát és a szoftveres vezérlés értelmét.

A LifeVision Pro számítógépes képfeldolgozási megoldás valós idejű információval szolgál a medencében tartózkodó emberek számáról

Ha jól tudom, saját motormárkát is bevezetett Magyarországon…

Valóban, itt Európában gyártják a motorjainkat. Megkerestem azt a motortípust, ami európai alkotóelemekből áll, és amire akár 20 éves élettartamot tud garantálni a gyártó. Ennek a továbbfejlesztése SKF csapágyrendszerrel és a megfelelő fluxus kiegyenlítéssel GONDI PM® motor néven saját brandet kapott, mert várható, hogy minden héten megjelenhet Magyarországon egy-egy újabb egzotikus motormárka, amit megpróbálnak majd összemosni az általunk és más megbízható iparcégek által kínált jó minőségű hajtásokkal. Dolgozunk a GONDI PM® motorok felügyeleti központján is, ahol a felhasználók a motor 62 különböző adatát jeleníthetik majd meg, többek között a tengelyterhelést, amiből figyelemmel követehető a normál üzemi működés vagy az esetleges rendellenesség. Ezzel a szoftveres felügyelettel rengeteg meghibásodás és nem tervezett leállás előzhető meg.

A GONDI PM® motorok SKF csapágyrendszerrel és a megfelelő fluxus kiegyenlítéssel készülnek

De a munkánk már nem a motorról szól. A projektjeinket szoftveres oldalon (épületfelügyeleti rendszer vagy az optimalizálást célzó motorvezérlés) is támogatjuk, ezenkívül az Ecorisk Kft. az energiahatékonysági beruházás után a TAO-felajánlásokból történő finanszírozás pályázati anyagát vagy az Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) igénybevételéhez szükséges tanúsítványt is elkészíti és kiállítja. Ezáltal a beruházás költségének akár 50%-át is visszakapja az ügyfél.

Saját, EURÓPÁBAN gyártott GONDI PM® motorok egyedi PLC szoftverrel, adott alkalmazásra szabva. Integrátorok az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek: Gondi Barnabás Gondi-Unitech Kft. 06-70/411-42-27 barnabas@gondi-unitech.hu

Egy teljes műszaki és finanszírozási csomagot kínálunk tehát az állapotfelméréstől a dokumentációig, és előre jelezzük a várható éves energiamegtakarításokat. Csak megbízható eszközöket építünk be, szoftveroldalon pedig a saját fejlesztéseinket használjuk. Ez sok esetben jelentős munkát jelent, viszont az általunk készített csomag mindig testreszabott és maximális hatékonyságot biztosít. A referenciáink a fürdőktől kezdve a csavargyártó gépeken át a kórházi műtőkig terjednek.

Molnár László