Hiánypótlónak bizonyult az InnoElectro

Innováció a tervezésben, innováció a gyártásban

2023. március 28–30. között immár második alkalommal rendezték meg a MOM Rendezvényközpontban az InnoElectro Kiállítás és Konferenciát. A Magyarországi Elektronikai Társaság (MELT) által szervezett eseményen 1 400 m2-en 65 kiállító mutatta be termékeit és szolgáltatásait a mintegy 1 800 látogatónak.

A kiállítást gazdag kísérőprogram színsítette 40 előadással, ennek is köszönhetően a rendezvényen – kiállítóként, vagy látogatóként – a hazai elektronikai ipar színe-java képviseltette magát. A szakértő előadók segítségével a szakmai témák mellett ismét terítékre kerültek az iparágat érintő kihívások és trendek. A gazdag konferenciaprogram mellett nem csupán a rendezvény helyszínén, hanem az Enterprise Europe Network-nek, valamint a HEPA-nak köszönhetően hibrid formában is nyílt lehetőség személyes találkozókra.

„Alapterületben növekedni tudott a kiállítás a tavalyihoz képest, 830 m2-t tett ki a nettó kiállítási terület, látogatószámban pedig a 2022-es számokat hoztuk – jelentette ki Heiling Zsolt rendezvényigazgató. – A középső nap bizonyult a legerősebbnek. A konferenciaprogramban voltak nehézségeink, az egyik terem ugyanis nem volt elérhető, vagyis minden konferenciát egy helyszínen kellett megtartanunk, ami erősen behatárolta az összeállítható előadásprogramot. Ebben egészen biztosan erősítenünk kell 2024-ben. A kiállítók által felvonultatott választék is lehetett volna átfogóbb, ha több hely áll a rendelkezésünkre.

De a visszajelzések pozitívak voltak, már a nyitvatartás alatt több kiállító jelezte, hogy jövőre is jönnének. Egyértelmű, hogy a helyszínt kinőttük, vagyis jövőre egy nagyobb és ipari kiállítások számára alkalmasabb lokációt kell keresnünk. De az időpont már biztos: az Innoelectro 2024. április 23-25. között várja majd újra a látogatókat!”

Kiállítói vélemények

Godány Tamás, a Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Austria GmbH Magyarországi Fióktelepének ügyvezetője

A 2022-es Innoelectro kiállításon még nem vettünk részt, de szívesen csatlakozunk minden olyan kezdeményezéshez, amiben látjuk a potenciált. Az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottunk az elektronikai iparra, a kiállítás célja és közönsége tehát nagy átfedést mutat a mi stratégiai törekvéseinkkel.

Standunk egyik kiemelt újdonsága az Innoelectro 2023 nagydíj második helyezését is elnyerő ZEISS Visioner 1 digitális mikroszkóp volt, melynek segítségével a mélységélesség korlátja nélkül vizsgálhatunk alkatrészeket valós időben. A klasszikus ellenőrzési rendszerek sekély mélységélességet kínálnak – ez azt jelenti, hogy a minta egyes részei nem lehetnek fókuszban, így bizonyos jellemzők nem láthatóak, ezzel a felhasználónak fáradtságot, a terméknek pedig hiányos ellenőrzést eredményezve. A ZEISS Visioner 1 mikroszkópot ezzel szemben egyedülálló mikrotükrös tömblencserendszer (MALS™ technológia) vezérli, amelynek segítségével olyan valós idejű képalkotás érhető el, ahol a vizsgált tárgy minden pontja fókuszba kerül.

Hámornik István, az ELAS Kft. ügyvezető igazgatója

A 2022-es év bizonyult a legjobbnak a cég közel 25 éves fennállása óta, ugyanis mind a forgalom, mind a létszám terén tovább tudtunk növekedni. Szárnyalt az elektronikai ipar, idén viszont egy kicsit csendesebb évre számítok. Vannak komoly futó projektjeink, de a döntések lassabban születnek meg. A kiemelt nagyberuházásokra az állam előteremti a pénzt, de a kisvállalati szektornak kevesebb tőke áll rendelkezésére . A gyártás azonban nem fékezett be, a kapacitásait minden elektronikai gyártócég kihasználja, ezért a tartalékalkatrész-ellátást mi is teljes terheléssel végezzük. Nemzetközi szinten továbbra sem megoldott az alkatrász, részegység ellátás, de a beszerzők mára elfogadták, hogy némely berendezésre nem heteket, hanem hónapokat kell várniuk.

Idén többek között a cseh PBT Works Super Swash Automata panelmosó berendezését állítottuk ki, ami főleg az orvostechnikai, nagyfrekvenciás, nagyáramú, hadiipari, illetve autóipari alkalmazásokra ajánlunk, ezeken a területeken ugyanis maximális tisztaságú NYÁK lemezekre van szükség. A munkaerőhiány az automatizálás felé hajtja a gyártást, ami a forrasztás világát sem kerüli el. Erre pedig egy másik partnerünk, a svájci Elmotec automata forrasztóállomását mutattuk be, ami most debütált a nagyközönség előtt. A helyszín nem ideális a nagygépek bemutatásához, remélhetőleg ezen a téren lesz majd változás a jövőben.

Vitányi Róbert, a Schunk Intec Kft. cégvezetője

Változik az ipar, a Schunk sem a gépiparra koncentrál elsősorban, hanem számos iparágra fejleszt és gyárt alkalmazás-specifikus megoldásokat. Ennek megfelelően kiemelten fontos lett számunkra az elektronikai ipar, de a jövőben élelmiszeripari, vagy akár life science rendezvényeken is lehet majd találkozni velünk. A világjárvány okozta rövid megtorpanás óta intenzíven növekednek az automatizálási, elektrotechnikai és forgácsolástechnikai üzletágaink és ebben idén sem várok változást.

Százalékosan jelenleg a forgácsolás bővül a legnagyobb mértékben, de örvendetes, hogy az elektronikai iparban is egyre erősebb pozíciókat építünk ki. NYÁK-daraboló rendszereink a legnagyobb multinacionális cégek gyártósoraiban jelentek meg. A nagy számban eladott gépek miatt új szervíztechnikusokat kell majd felvennünk, ezért úgy is fogalmazhatok, hogy az elektronikai ipar szép viharos gyorsasággal növi ki magát egy új tevékenységi körré a hazai Schunk képviseletnél. Az ajtókat a NYÁK-daraboló gépeink nyitják meg, de az elektronikai ipar már ugyanilyen mértékben automatizált, mint az autóipar, szép lassan tehát az automatizálási termékválasztékunk is felkelti az elektronikai gyártók figyelmét. Gondolok itt elsősorban a kollaboratív robotos alkalmazásoka, vagy a célgépgyártásra, ahol nagy igény mutatkozik lineáris egységeink, lineármotorjaink, megfogóink és a forgatóegyégeink iránt.

Wiesler Zoltán, az EuroSolid Zrt. ügyvezető igazgatója

Már a tavalyi Innoelectro kiállításon is részt vettünk kiállítóként, ami mértben talán kicsit nagyobb, látogatottágban pedig csendesebb volt, amint az idei. Nálunk korábban a gépészeti vonal számított erősnek, de az elmúlt években a Dassault Systèmes, illetve a SOLIDWORKS elkezdett az elektromos tervezés felé nyitni, ezért hazai képviseletként számunkra is fontossá vált az elektronikai ipar. A SOLIDWORKS eleve rendelkezik egy Electrical modullal a 3D elektronikai tervezés támogatásához, az Electromagnetic szimulációval pedig a 3DEXPERIENCE Platformon elemezhetjük és optimalizálhatjuk az elektromágneses alkatrészeket és rendszereket a maximális teljesítmény és megbízhatóság érdekében.

Már a 2022-es Innoelectro után úgy döntöttünk, hogy idén is itt a helyünk. Bár nagyon régóta a piacon vagyunk, itt új ügyfelekkel is tudunk találkozni, hiszen manapság Magyarországon is több új szereplő jelenik meg, ezenkívül a régiek is nyitnak új területek felé. A kínálati oldal erősen tolódik a bérleti konstrukciók és a felhőmegoldások felé, a kereslet azonban ezt jóval lassabban követi le és továbbra is erős bázisa van az öröklicenceknek. Mi mindkét konstrukciót lehetővé tettük. Érződik némi elbizonytalanodás a beruházások terén, ami inkább a kisebb vállalkozásokat érinti, de aki előre néz, az most fejleszt és egy-két év múlva már előnyben lesz a kivárókkal szemben.

Tóth Zoltán, a TME Hungary Kft. irodavezetője

A világjárvány kitörése óta nem vettünk részt kiállítóként hazai rendezvényeken. A tavalyi Innoelectro kiállításon látogatóként vettem részt, jó benyomást tett rám, ezért idén már kiállítóként tértünk vissza. Meglepően pozitív eredményekkel zártuk a három napot, sok ügyféllel találkozhattuk egy nagyon koncentrált rendezvényen. Számos meglévő ügyfelünk látogatott meg minket, de az új ügyfelek és a leendő – például az IPC kézi forrasztási versenyre érkező – mérnökök is ugyanolyan fontosak voltak a számunkra.

Több mint 1 000 beszállítótól mintegy 700 000 terméket tartunk a kínálatunkban, ennek nyilván csak töredékét tudtuk bemutatni egy ilyen kiállításon. Nagyrészt a választék szélességére, átláthatóságára helyeztük a hangsúlyt és a felmerülő kérdésekre válaszoltunk. Az ügyfeleknek az a fontos, hogy egy helyen, gyorsan megtalálja a számára fontos termékeket és a rendelést is minél gyorsabban adhassa le. Mi álladó elérhetőséget, jó árakat és gyors kiszolgálást biztosítunk a hazai elektronikai iparnak, ezért a pozícióink is meglehetősen jók az iparágban.

Bajusz Gábor, az Amtest-Associates Kft. cégvezetője

Ha az elődnek számító Electrosub kiállítást is számításba vesszük, akkor idén már a harmadik alkalommal állítottunk ki a rendezvényen. A tapasztalataink eddig minden alkalommal nagyon pozitívak voltak, ez egy nagyon hiánypótló kiállításnak bizonyult, ahol minden feltétel adott az elektronikai ipar számára az újdonságok felvonultatására. Mi is sokat tanulunk akár csak abból is, hogy leülünk a látogatókkal beszélgetni. Az elektronikai ipar megérdemli, hogy legyen egy ilyen szakmai fóruma és a hazai elektronikai gyártók 90-95 százaléka képviseltette is magát valamilyen szinten. A tavalyihoz képest nagy előrelépés, hogy szabadabb kezet kaptunk a látogatóink regisztrációjában és idén is éltünk a lehetőséggel, hogy előadást tartsunk a konferencián az általunk is képviselt technológiákról. Idén egy újabb nagy múltú nemzetközi partnert is képviselhettünk. A BDTronic a diszpenzálás mai kihívásaira kínál kivételes megoldást.

Az elektronikai gyártás fontos eleme az optikai mérés és ellenőrzés, ezért a Cyberoptics SQ3000 berendezését mutattuk be a standunkon, ami magas gyártási sebességnél is nagy mérési pontosságot biztosít. Minden vállalkozásnak megvan a cégére, amiről azonnal felismerik, ezt a mi esetünkben talán a Nordson Asymtek alakkövető bevonat- és folyadékvizsgáló berendezései jelentik, amik minden kiállításon megtalálhatók a standunkon.

Molnár László