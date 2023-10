Hatékonyság, fejlődés, fenntarthatóság az elektronikai iparban

5 országból 43 kiállító mutatkozott be 2023. október 11-12. között az Electrosub Konferencia és Kiállítás rendezvényen

A Lurdy Házban tartott rendezvényre kilátogatott közel 1 000 szakmabeli többek között a legnagyobb elektronikai disztribútorokkal, robotikai és logisztikai, valamint automatizálási szolgáltatásokat, termékeket nyújtó vállalatokkal találkozhatott.

A konferencián két nap alatt összesen 25 előadás és 6 panelbeszélgetés hangzott el, amelyeken többek között a kkv-k versenyképességét elősegítő témákról esett szó, de olyan esettanulmányok is bemutatásra kerültek, amiket minden vállalkozás beépíthet a saját működésébe. Az Enterprise Europe Network egyik magyarországi partnere, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és az Electrosub szervezésében az eseményhez nemzetközi B2B találkozó is kapcsolódott, amelyen mintegy 60 vállalat és 70 résztvevő vett részt.

A konferenciaprogramban a szakmai előadásokon túl két Uniós konzorcium, a Data-EDIH és a DitalTech-EDIH is közreműködött, így mind a kiállításon, mind a konferenciákon megjelenetek az innovatív technológiák, a digitalizációs vívmányok és a célzott témakörök. A kiállítói visszajelzésekre reflektálva a kiállítás a kétéves rendezésről évesre vált, így Electrosub legközelebb 2024. október 9-10. között kerül megrendezésre.

Kiállítói vélemények

Tóvizi Jenő alkalmazásmérnök és Vajda Zsolt Márk értékesítő, EuroSolid Zrt.

A SOLIDWORKS alapvetően gépészeti tervezőszoftverként ismert a piacon, de ma már inkább tekinthető egy komplex szoftverportfóliónak többszáz integrált alkalmazással és számtalan bővítménnyel. Ennek köszönhetően szinte minden mérnöki területet lefedünk, többek között a villamosipari tervezést is. A kiállításon a SOLIDWORKS Electrical megoldást mutattuk be, amiben minden sematikus tervet ki tudunk dolgozni, legyen az akár villamosipari, pneumatikai, hidraulikai, vagy bármilyen áramlást, többféle feszültség- potenciált tartalmazó terv. Ezeket olyan szinten alakítjuk ki, hogy az beemelhető a 3D SOLIDWORKS modelltérbe. Minden esetben azt vizsgáljuk meg, hogy milyen funkciót kell betöltenie a szoftvernek, úgy adunk ajánlást az ügyfélnek hasznos modulokra és a licenc típusára. Bár az Electrosub számunka határterületnek számít, mégis sok érdeklődővel találtunk közös kapcsolódási pontokat, így bártan javasoljuk, hogy akinek sikerült felkeltenünk az érdeklődését, keressen bennünket, szívesen bemutatjuk iparágspecifikus megoldásainkat.

Kiss Zoltán export menedzser, Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH

Idén is gyémántszponzori státuszt választottuk, hiszen szeretjük ezt a fajta kiállítási formátumot: sallang nélküli egységstandok, koncentrált szakmai kínálat és átfogó szakmai tartalom. Fontos tehát számunkra, hogy minden évben ne csupán a kiállításon, hanem a konferencián is részt vegyünk. Az Electrosub kiállítást választottuk a hétállomásos európai konferencia-sorozatunk magyarországi színhelyének. Idén egy minikonferenciát építettünk fel IoT témakörben., ahol az egyik előadó a mögöttes technológiáról beszélt, egy másik vevői oldalról közelítette meg a kérdést, a harmadik cég a szoftvermegoldásokért felelt, az én előadásom pedig a gyakorlati alkalmazásokról szólt. Jó visszajelzéseket kaptam, ezért a koncepciónk egészen jónak bizonyult. A standunkra sok olyan látogató érkezett, akik célzottan a díjnyertes E-IoT ökoszisztéma, vagy éppen a Neo.Mesh hálózati technológia iránt érdeklődtek.

Az automatizálás hívószava miatt döntöttünk úgy, hogy mi is megmutatjuk a látogatóknak, milyen automatizálási megoldásokkal rendelkezünk a hegesztéstechnika terén. Fontos, hogy ne mindig ugyanazokkal a vevőkkel találkozzon egy vállalkozás – ami pedig egy közel 30 éves cég esetében már könnyen előfordulhatna. Nagy sikert aratott mind a hegesztő szimulátorunk, mind a robotizált mobil hegesztő állomásunk. Nem érkeztünk túl nagy elvárásokkal, de főleg az első napon több olyan érdeklődő látogatott el a standunkra, akik relevánsak a vállalkozásunk szempontjából, így nem bántuk meg a részvételt.

Más országokban sűrűn járunk szakmai kiállításokra és ezt a rutint igyekszünk idéntől Magyarországon is meghonosítani. Az újdonságainkon kívül azokat a márkákat igyekeztünk bemutatni, amelyek a hazai piacon a legnagyobb figyelmet kelthetik fel. Ebben a display oszlopunk is a segítségünkre volt, ahol az online keresési és rendelési funkciókat mutattuk be. Sok látogatónk volt, de a szakmai közönség kisebb arányban képviseltette magát. Ezzel együtt számos már meglévő és jövőbeli vevővel találkoztunk, így a presztízsszempontok mellett üzletileg is megtérülőnek ítélem meg a jelenlétünket.

A 2023-as Electrosub volt az első hazai kiállítás, ahol a Farnell a maga fizikai valójában megmutatkozott, ugyanis szerettünk volna találkozni a vevőinkkel, akik közül többet közvetlenül szolgálunk ki. Mindig vannak újdonságaink és szeretjük azt megmutatni, hogy disztribútorként milyen fejlődést értünk el, ideértve az új, teljesen automatizált elosztó központunkat. Ez a létesítmény a vevőink számára is előnyös, hiszen a termékválasztékunk bővülése mellett a kiszállítási idők lerövidítését is segíti. Összességében a beszerzők mindennapi munkáját igyekszünk minél könnyebbé tenni. A saját márkás Multicomp Pro termékek bemutatása is a prioritások között szerepelt. A kiállítás első napján minden értékesítőnket lefoglalták az érdeklődők. A második nap csendesebbnek bizonyult, de összességében eredményes kiállítást zártunk.

Ipari automatizálási szakértőként idén az Ipar 4.0 koncepcióba illeszkedő termékeket mutattuk be, valamint a robot technológiában használt wireless egységeinket az Electrosub kiállításon. A rendezvényen olyan kiemelt termékeink kerültek bemutatásra, mint az IO-Link eszközök, aktuátor pozíció szenzor, nyomáskapcsolók, elektro-pneumatikus nyomásszabályzó, amelyek működését bemutattuk a látogatóknak. A nagy népszerűségnek örvendő Air Management System megoldásunk is helyet kapott az energiahatékonyság témájában, ami szintén nagy érdeklődést generált. Sok potenciális partner kereste fel a standunkat, valamint jó volt megtapasztalni az új generáció érdeklődését is.

Tenkő Zoltán, értékesítési vezető, Vonalkód Rendszerház Kft.

Az utóbbi három-öt évben nem jártunk kiállításokra, de az új stratégiánk értelmében idéntől ahol csak tudjuk, igyekszünk bemutatni a cégünket és a megoldásainkat. Mi a kiszolgálást nyújtjuk az elektronikai ipar számára, nevezetesen az automatikus azonosítási technológiát. Ennek két vállfaját mutattuk be; a jelöléstechnikát, amit a kiállításon a nyomtatók és az applikátorok képviseltek, valamint a vonalkódolvasókat, ami közül most az új irányt szabó, kézen viselhető olvasót és szkennert mutattuk be. Magas szintű ügyfélkapcsolatok születtek a kiállítás két napja alatt, amiben a standunkon szinten jelen lévő gyártói kapcsolattartók is sokat segítettek.

