Három az igazság!

2023-ban a már bevált formátumban, de a hazai ipar legaktuálisabb témaköreivel jelentkezett újra az Automatizálási Napok rendezvény

Automatizálásból ötöst kapott a magyar ipar. Egyelőre csak a rendezvények szintjén, de ha a hazai automatizálástechnika öt meghatározó szereplőjén múlik, akkor hamarosan az ipari teljesítményünk is kiérdemli a jeles osztályzatot. Az Automatizálási Napok a feldolgozóipar forró témáit, mindenekelőtt az autóipar szerkezeti és technológiai átalakulását boncolgatva jelölte ki a fejlődés útját.

2023. szeptember 26–28. között a FANUC, a Lenze, az Euchner, a Turck és a SCHUNK harmadszorra is egy asztalhoz ültek és nem kisebb fába vágták a fejszéjüket, mint az akkumulátorgyártásban rejlő beszállítói lehetőségek feltérképezése. Az akkumulátorgyárak megtelepedése talán egy ugyanolyan folyamat kezdete, mint ami a német autóipar 30 évvel ezelőtti megérkezése után zajlott le hazánkban. Tény, hogy ezek a gyárak „az utolsó csavarig” készen érkeznek majd a Távol-Keletről, így a szerelés, az üzemeltetés és a karbantartás sem feltétlenül hazai cégeknek ad majd munkát. Elengedhetetlen azonban az, hogy idővel egyre nagyobb tudás halmozódjon fel a hazai beszállítói körben; a kezdeti karbantartói megbízásokat részegységek szállítása fogja követni, majd cellákat és végül komplett gyártósorokat bíznak majd a magyar szakemberekre. A végcél természetesen a régiós fejlesztőközpontok létrehozása, ami már a jóval nagyobb hozzáadott értéket jelentene az ország számára is.

Az itt felrajzolt forgatókönyv évtizedes kifutású, de a tanulási görbe talán éppen olyan rendezvényekből indul ki, mint amilyen a 2023-as Automatizálási Napok volt. Az öt gyártásautomatizálási óriás az előadások során elsősorban az akkumulátoripar gyártósoraiban helyet kapó termékekre, a gyártási kultúra várható változásaira és a fenntartható termelésre helyezte a hangsúlyt, amihez egymást kiegészítő megoldásaikat is felsorakoztattak a robotika, a biztonság- és szenzortechnika, a megfogás-, illetve a hajtástechnika világából.

A gyártásautomatizálás óriásainak véleményei

Mezei Tamás, a FANUC Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

Talán sikerült egyfajta hagyományt teremteni az őszi Automatizálási Napokkal és sokan már számítanak a meghívóra, de a szervezők sem dőlhetnek hátra, hanem minden évben az ipar számára aktuálisan leghasznosabb témakörökkel kell előállnunk és azokat tartalommal megtöltenünk. Az élet mindig kijelöli az aktuális forró témákat; sorrendben a kovid utáni visszarendeződésnél, az energiaválságra adott válaszoknál, majd idén az e-mobilitás kihívásainál aligha lehetett volna hasznosabb témaköröket találni. Az energiahatékonysági és fenntarthatósági kérdések benne maradtak a fejekben. Mi magunk is – bár kereskedő cég vagyunk aránylag kis energiafogyasztással – keressük a működésünkben az energiamegtakarítási lehetőségeket.

Ami a kilátásokat illeti: az újonnan megtelepülő akkumulátorgyárak késsz technológiát hoznak ide Ázsiából, amivel az elkövetkező 10-15 évben sok tennivalója nem lesz az otthoni cégeknek, maximum szervizelhetik a berendezéseket és cserealkatrészeket biztosíthatnak azokhoz. A célunk tehát most annyi lehet, hogy eleve minél több FANUC robot kezdje majd meg a munkát ezekben a gyárakban. A robotválasztékunk szerencsére eléggé széles ehhez; beszéljünk prizmás, tasakos, vagy hengeres akkumulátorokról, ezek alkatrészeinek szortírozása nagy sebességű, kis teherbírású robotokkal történik. Az ezután következő folyamatokban a nagyobb teherbírású és karkinyúlási robottokra van szükség és már a hegesztőrobotok is szóhoz jutnak. Ezek a megoldásaink már rendelkezésre állnak és zömmel ezek is mutattuk be az Automatizálási Napok alatt.

Vitányi Róbert, a Schunk Intec Kft. cégvezetője

A FANUC robotok és a SCHUNK termékek hagyományosan párban járnak és úgy tűnik, ez a szoros kapcsolat a két képviseletre is átragadt. A harmadik Automatizálási Napokra is stabil partner maradt a SCHUNK. Az energiaárakhoz már hozzászokott a feldolgozóipar, az autóipar átalakulásában azonban továbbra is sok a bizonytalanság, ezért idén az e-mobilitás térhódításának várható hatásait vettük fő témakörnek – természetesen a beszállítók szempontjából nézve. Az ilyen rendezvényeken maguk az előadók is tanulnak. Az akkumulátor-technológiában kétségtelenül nagy Ázsia előnye, az elektromos hajtáslánc tekintetében azonban Európa sem áll rosszul.

Új megrendelők és új beszerzők jönnek Magyarországra, de a SCHUNK nagy előnye a 35 leányvállalatból álló globális hálózata. Jöhetnek tehát ide kínai, vagy dél-koreai cégek, a SCHUNK márka számukra is ismert lesz. Az azonban lehetséges, hogy nem elősorban termékeket fogunk eladni az új gyáraknak, hanem a szolgáltatásainkra (szervízre, oktatásra) tartanak majd igényt. Fontos, hogy stabil pont legyünk számukra is – mert a fluktuációjuk várhatóan amúgy is magas lesz.

Nagy József, a Lenze Hajtástechnika Kft. kereskedelmi vezetője

Mivel az idei előadássorozat gerincét az akkumulátorgyártás adta, ezért az Automatizálási Napokon kiállított termékkörünket is úgy válogattuk meg, hogy ezekhez az alkalmazásokhoz illeszkedjenek. A Lenze hajtástechnikai megoldásaiban például nagy hangsúlyt kapnak csévélési/tekercselési műveletek, ami az akkumulátorok esetében a mikronos tartományban mozog. Értékes áru, ami könnyen sérül és az minden esetben leállásokat okoz.

Ezek elkerülésére mutattunk be megoldásokat és biztos vagyok abban, hogy az ezen a téren felhalmozott 30-40 éves tapasztalatunk az akkumulátoriparban is gyümölcsöző lesz. Az energiahatékonyság kérdésköre sem került le napirendről, ezt tehát idén is beépítettük az előadásokba. Ahol fejlesztenek, ott mindig cél egyben a villanyszámla csökkentése is.

Nizsalócki Bálint, az Euchner Magyarország Kft. cégvezetője

Jó ideje készülünk már azokra a zsúfolt gyártókörnyezetre, ahol hasonló, vagy akár még magasabb biztonsági szintet kell nyújtanunk, de ez eddigieknél kisebb méretekben. Ezt a termékvonalat emeltünk ki a prezentációnkban is. A másik vonal a digitalizáció további kiterjesztése; minden eddiginél több adatgyűjtési lehetőséget kínálunk és gyakorlatilag nincs olyan ipari hálózat, amihez ne tudnának csatlakozni a termékeink.

Tavaly az előadások során egy teljes gyártósort bontottunk részfolyamatokra, megvitatva a folyamatban rejlő optimalizálási lehetőségeket. Idén inkább a piaci trendekre, a termékekre és a gyártási kultúra várható változásaira fókuszáltunk. A témakörből adódóan nagyrészt autóipari beszállítókat mozgatott meg az idei Automatizálási Napok rendezvény, de az elektronikai gyártók, a célgép építők, a rendszerintegrátorok is szép számmal képviseltették magukat. A biztonságtechnika mindig is prioritásnak számít, ezért mi egyelőre a gazdasági dekonjunktúra hatásait sem érezzük.

Estók Tibor, a Turck Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

Az ellátási láncok minden által ismert nehézségei nem tettek jót annak, hogy a hardverfejlesztések az általunk kívánt irányba menjenek. Sok energiát fordítunk arra, hogy termékeket életben tartsunk. Az Automatizálási Napokon az új, főként a retrofit alkalmazásokban használható adatgyűjtő megoldásainkat mutattuk be, amivel meglévő, régi gépekből álló termelési környezetet is digitalizálhatunk.

Idén a terepen összegyűjtött adatok felhőben történő megjelenítésére is mutattunk be meglévő és működő rendszereket. Ha valaki ugyanis elhiszi, hogy ez már a jelenkor technológiája, az egyből el is kezd gondolkodni azon, hogy miként segíthetik a modern digitalizációs megoldások az ő munkáját.

Molnár László