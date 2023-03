Hannoverbe kéne menni…

Február 15-én tartották a 2023-as Hannover Messe hagyományos sajtóbemutató eseményét, amire a TechMonitor is meghívást kapott

Címkék: automatizálás bosch rexroth Hannover Hannover Messe igus ipari robot kiállítás kollaboratív robot Schunk

Alábbi cikkünkben a kiállítást és természetesen az idei újdonságokat igyekszünk bemutatni. A Hannover Messe évtizedek óta a világ legjelentősebb ipari szakkiállítása, de folyamatos változás és megújulás is jellemzi. Egyes elemei kiváltak és önálló kiállításokká váltak, de az új vagy megerősített területek bőven pótolták ezeket. Napjainkban pedig az ipar digitális átalakulása és az energiahatékonyság kérdésköre határozzák meg döntően a vásár jellegét.

A világ, különösen a nyugati és az ázsiai gazdaságok növekvő jólétének alapja a globalizáció, vagyis az energia, a nyersanyagok és az olcsó munkaerő alig korlátozott és többnyire olcsó elérhetősége volt. Az utóbbi években azonban ez a hajó léket kapott; nemcsak az energiaköltségek szálltak el, de a feszített ellátási láncok is olyan mértékben gyengültek meg, amire kevés beszerző gondolt volna korábban. Egyes vélemények szerint a nyersanyagok és áruk világméretű elérhetőségétől és beszerzésétől tartósan a régi típusú helyi beszerzés irányába távolodunk el.

Csak a változás biztos

Egy visszaállás azonban nem állhat a globális kereskedelem alapvetően jól működő gépezetének érdekében, és a pusztán a regionális lehetőségekre visszavágott kereskedelem víziója sem túl kecsegtető. Több mint érthető, hogy a Hannover Messe sem kérdőjelezi meg saját nemzetközi orientációját, hiszen a látogatóinak az egyharmada, a kiállítóinak pedig a fele számít nemzetközinek. A 2023-as vásár nemzetközi jellege ismét döntő lesz a beszerzésmenedzsment új, a jelenlegi helyzethez igazodó stratégiáinak kidolgozásában.

A világ legjelentősebb ipari eseménye 2023. április 17–21. között vár mindenkit, akit érdekel, merre mozdul el a világ beszállítói ipara, és szeretnének új üzleti kapcsolatokkal gazdagodni a világ minden tájáról. A vásár ugyanis évről évre több mint 70 országból vonzza a látogatókat és a kiállítókat Hannoverbe, és a gépeken, gépalkatrészeken túl a digitalizációs megoldásokon át az automatizálásig az ipar teljes spektruma képviselteti magát. A gépgyártás, az elektrotechnika, a logisztika, az energiaipar, valamint a szoftver- és IT-ágazat vezető vállalatai mutatják be, hogyan lehet sikeres a digitalizált, erőforrás-hatékony és klímasemleges termelésre való átállás.

Jelen cikk megírásakor a szervezők 4 000 kiállítót vártak az eseményre, és a következő hetekben várhatóan további kiállítókkal bővül a lista. A kiállítók között egyaránt megtalálhatók a leghatalmasabb és leginnovatívabb multinacionális vállatok, valamint a kis, családi méretű cégek is. Magyarországról 9 vállalat lesz jelen kiállítóként. A közép-európai kiállítókat azért kedvelik a vásár látogatói, mert kreatívak, rugalmasak, és a „dobozon” kívül is tudnak gondolkodni. A kisebb közép-kelet-európai cégeknek a multik számára túlzottan apró falatok is hatalmas üzleti potenciált jelentenek.

A kiállítás legfontosabb témái, szekciói:

Future Hub, a jövő gyártása: A Future Hub szekcióban a tudomány és az ipar szakértői gyűlnek össze, hogy megvitassák a jövő iparával kapcsolatos elképzeléseiket – a kognitív minőségbiztosítási rendszerektől az innovatív gyártási módszerekig. A K+F az ipari átalakulás gerince. A HANNOVER MESSE egy helyen egyesíti a fontos építőelemeket – alkalmazott kutatás, technológiatranszfer, startupok, innovációs kultúra. Legyen szó akár az Ipar 4.0-ról, a mesterséges intelligenciáról vagy a robotizált exoskeletonokról, minden technológia gyökerei a K+F-ben gyökereznek.

Engineered Parts & Solutions: Az alkatrészek és a fejlesztési szolgáltatások az ipari digitalizáció motorjai. Az Engineered Parts & Solutions az anyagokra, a folyamatokra és az olyan előremutató kérdésekre összpontosít, mint a könnyűszerkezetes tervezés és az additív gyártás.

Automation, Motion & Drives: Tökéletes platformot kínál a hajtás és az automatizációs megoldások bemutatására minden iparág számára a gépipartól és az elektrotechnikától kezdve a robotikán át a folyamatautomatizálásig. Széles körű szinergiahatásokat generál a különböző ágazatok, valamint a termelés és az intralogisztika között.

Energy Solutions: Szabályozási és gazdasági okokból az ipar és az energiaszektor megoldásokat keres az energiafogyasztás és CO 2 -kibocsátás csökkentésére. Az Energy Solutions a klímasemleges gyárhoz vezető megoldásokat mutatja be az üzemek hatékony energiaellátásán, valamint a kapcsolódó mobilitási infrastruktúrákon keresztül.

Digital Ecosystems: A maga nemében a legnagyobb B2B platformként a feldolgozóipar teljes digitális értékláncát lefedi. Bemutatásra kerülnek a gyártáshoz kapcsolódó 5G, felhőszolgáltatások, intelligens gyártói szoftverek, valamint az ipari internet által nyújtott előnyök!

Compressed Air and Vacuum: Legyen szó automatizálásról, pneumatikáról vagy környezetbarát rendszerekről, a kifinomult sűrítettlevegő- és vákuumtechnológia nélkül az intelligens gyár csak álom maradna. Az energiatakarékos és fenntartható termelési folyamatok tervezésekor nem hagyhatók figyelmen kívül a levegőtechnikával kapcsolatos újdonságok sem.

Startup area: Az úttörő ipari startupok globális központja. Okos ötletek, új gondolkodásmódok és hatalmas szenvedély az ipar iránt. Ez jellemzi a kiállításon részt vevő startupokat, akik innovációval, gondolkodásmóddal és dinamizmussal gazdagítják az ipart. A Hannover Messén a világ minden tájáról érkező fiatal cégek számos termékkel és megoldással – például AR/VR, exoskeletonok és online platformok – nyűgözik le a potenciális ügyfeleket, a befektetőket, valamint a nagyvállalatokat.

A világjárvány két éve után tavaly ismét magára találó Hannover Messe változatlanul a világ legnagyobb technológiai seregszemléje. Aki exportpiacokkal biztosítaná be magát a közelgő szűk esztendőkre, az kiállítóként, akit pedig az új beszerzési források és a legújabb fejlesztések érdeklik, az látogatóként nyerhet nagyot idén egy hannoveri kirándulással. Bármelyik mellett döntünk, a Hannover Messe magyar képviseletére minden téren számíthatunk látogatásunk megtervezésében! Wolf Erik Tel.: +36-20/486-13-21 E-mail: wolf.erik@hannoverkiallitas.hu www.hannoverkiallitas.hu www.hannovermesse.de

Innovációk minden téren

igus ReBeLmini kobot: Az új kobotok, szoftverek és virtuális párhuzamos világok biztosítják, hogy még a robotikában kezdők is nagyon rövid időn belül bevezessék az olcsó automatizálást. Az új ReBeLmini plug-and-play kobot az RBTXperience vezérlőszoftverrel és a tápegységgel együtt is mindössze 3 999 euróba kerül. Az öttengelyes, mindössze 4 kg súlyú robot kinyúlása 310 mm, teherbírása 0,5 kg, és percenként 7 ciklust végez el ±1 mm ismétlési pontosság mellett. A ReBeLmini különösen alkalmas szűk helyen történő használatra, például tesztautomatizáláshoz vagy kamerás minőség-ellenőrzéshez. A „Játssz, mielőtt fizetsz” koncepciónak megfelelően az új RBTXperience szoftver lehetővé teszi, hogy kamerákat, megfogókat és robotokat, illetve gépkereteket és futószalagokat kombináljunk és teszteljünk a 3D modellben – olyan egyszerűen, mint egy számítógépes játékban.

Bosch Rexroth CytroMotion: A CytroMotion egy kompakt, energiahatékony tengely, amely az elektromos energiát egy henger precíz, szabályozható mozgásává alakítja. A nagy erőkkel járó lineáris mozgások és a nanométeres pozicionálás bizonyos mértékig standard követelmények a gép- és berendezésgyártásban. Az optimális műszaki megvalósításhoz azonban különösen kompakt, egyszerű és költséghatékony megoldásra van szükség, a fenntarthatóság pedig energiahatékonyságot és folyamatbiztonságot feltételez. A lineáris tengelyek képesek átfogóan megfelelni ezeknek a követelményeknek azáltal, hogy a hidraulika erősűrűségét és robusztusságát egy kompakt, energiahatékony és kevés karbantartást igénylő rendszermegoldásban egyesítik. A CytroMotion kompakt hidraulikus aktuátor új szintre emeli a hidraulikus lineáris tengelyek hatékonyságát a 6,2 kW-ig terjedő teljesítményosztályban. Az új kompakt hajtóművel 110 kN erejű lineáris mozgások valósíthatók meg a legkülönfélébb gépekben és rendszerekben.

SCHUNK RCE elektromos sorjázó orsó: Az energiatakarékos, irányítható eszköz a rugalmasság terén is többet nyújt. Az RCE elektromos sorjázó orsóról elmondható, hogy különösen halkan működik, és akár 50 000 fordulat/percig állítható fordulatszámának és állítható érintkezési nyomásának köszönhetően a munkadarabok széles skálájával képes megbirkózni. A könnyen állítható paraméterek az utófeldolgozás során segítik az eredmények optimalizálását. Az integrált kompenzációs mechanizmus emellett a nem kívánt tűréseket is kiküszöböli a munkadarab kontúrjában.

A sokoldalú szerszám a tényleges sorjázás mellett tisztítási, csiszolási és polírozási feladatokra is használható, ismét jelentősen bővítve a rendszer feladatkörét. Az integrált folyamatfelügyelet az orsó terheléséről és fordulatszámáról is ad visszajelzést, így kevesebb hulladék jön létre és jobb termékminőség érhető el.

Molnár László