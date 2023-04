Gödöllőn jött létre a hazai lemezipar egyik fellegvára

Birtokba vette új székházát a magyarországi TRUMPF leányvállalat

A 4 milliárd forintból épült új székház és bemutatóterem alapkövét 2021. július 1-én tették le Marcella Montelatici, a TRUMPF Werkzeugmaschinen SE + Co. KG értékesítésért és szolgáltatásokért felelős ügyvezetője jelenlétében. A hazai jelenlét erősítését az autóipar növekvő üzleti lehetőségei indokolták, a cégcsoport várakozásai szerint ugyanis a lézerek árbevétele az autóipar számára gyártott akkumulátortechnika és egyéb komponensek területén a régióban 2025-ig elérheti a 100 millió eurót. Az új bemutatóteremmel Magyarország vált a TRUMPF csoport délkelet-európai csomópontjává. Az épület várható hasznosításáról, a TRUMPF magyarországi terveiről és a szerszámgép-értékesítési trendekről Major Tamást, a TRUMPF Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Ünnep a 2023-as év a TRUMPF számára?

Major Tamás: A 2023-as év sok szempontból valóban kivételes évet jelent a TRUMPF számára. Egyrészt anyacégünk idén ünnepli centenáriumát, a magyar leányvállalat pedig saját 10 éves jubileumát. Ezen túlmenően: a TRUMPF 1973-ban írta alá az első képviseleti szerződést az akkori ZENIT állami külkereskedelmi céggel, vagyis a TRUMPF hivatalosan 50 éve van jelen Magyarországon.

A TRUMPF alapfilozófiájának része, hogy közel akar lenni az ügyfeleihez. Első lépésben 10 évvel ezelőtt leányvállalatot alapított Magyarországon, a második lépés volt a saját cégközpont felépítése. Magyarországon Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun vármegyében üzemel a legtöbb TRUMPF lemezmegmunkáló gép, a lézertechnikában pedig az Észak-Dunántúl vezet – bár a kelet felé húzódó akkumulátorgyárak a jövőben boríthatnak a sorrenden, hiszen az akkumulátorok gyártási folyamatában rengeteg TRUMPF lézergépet használnak. Az ő számunkra is fontos a gyors reakcióidő, amit mostantól a földrajzi közelségünk is támogat majd.

Major Tamás, a TRUMPF Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

Nem mondunk azzal nagy újdonságot, hogy ezzel az épülettel a hazai szerszámgép-képviseletek között jelenleg a TRUMPF rendelkezik a legnagyobb és legimpozánsabb székházzal. Mi indokolta ezt a kiemelt beruházást?

Az új székház felépítése és a bemutatóterem létrehozása egyben a piac felé is jelzés, hogy az anyacég rendkívül fontosnak tartja a magyar piacot nemcsak a szerszámgépeket, hanem a lézertechnikát illetően is. A méreteket az is indokolja, hogy Magyarországon kívül Délkelet-Európa felé is vannak szolgáltatási kötelezettségeink: Románia és Bulgária felé műszaki ügyfélszolgálatot és HR-szolgáltatást működtetünk. Magyarországon 80, Romániában 30, Bulgáriában pedig 23 főt foglalkoztat a TRUMPF, így összesen több mint 130 munkavállaló ügyei hárulnak az itteni HR-osztályra.

A bemutatóterem elsősorban a hazai ügyfeleknek kínál magas szintű próbamegmunkálási, oktatási szolgáltatásokat, de a regionális szerepünkből adódik, hogy a környező országok számára is adott a lehetőség a bemutatóterem hasznosítására. Ha Gödöllő körül egy 400 km sugarú kört rajzolunk, akkor abba a környező országok nagy része beleesik, így akár egy nap alatt megjárható az út oda-vissza. Megéri majd útnak indulni, mert olyan technológiákat hozunk el Gödöllőre, amiket még nem láthattak élőben a régiós ügyfelek, csak ha nyugat felé vették az irányt. Gödöllőnek egyébként is jó híre van, de a jó megközelíthetőség sokat nyomott a latban a helyszín kiválasztásakor. Legalább ilyen fontos, hogy Gödöllő a munkatársaink számára is könnyen megközelíthető.

A távol-keleti cégek betelepülése jelent kihívást egy német szerszámgépgyártónak?

A gépeink logisztikai útja eddig is az volt, hogy Európában legyártották a TRUMPF lézerforrásokat, elszállították adott esetben Dél-Koreába, az ottani TRUMPF tagvállalat eladta az ügyfélnek, a lézerforrásokat beépítették a gyártósorra tesztelésre, majd szétszerelték azokat, átszállították Magyarországra, mi pedig üzembe helyeztük. A műszaki paraméterek miatt ezek az akkumulátorgyárak eddig is TRUMPF lézerforrásokat használtak, a magyar ipar nemzetközibbé válása tehát várhatóan nem ront majd a pozíciónkon.

A növekvő nemzetköziség a hazai szerszámgép-kínálatban is megmutatkozik. A piac és az ügyfélkör nyilván szegmentálható. Akik nagy termelékenységű, pontos és megbízható gépekkel dolgoznak, azok automatizált, csúcskategóriás berendezéseket fognak vásárolni a jövőben is. A minőségi megfelelőségre ügyelő bérgyártó cégek a középkategóriás gépek közül válogatnak, a lemezmegmunkálásba belekezdő, forráshiányos cégek pedig az olcsóbb kínálatot keresik.

Mindazonáltal nagyon komolyan kell vennünk a távol-keleti, főleg kínai szerszámgépek megjelenését. Nem a mi meglévő ügyfélkörünk vásárol belőlük, de ez egy potenciális szegmens lenne a TRUMPF számára is, és nemzetközi szinten is megfigyelhető a Távol-Kelet térnyerése. Olyan ajánlatokat dolgozunk ki ezen szegmens számára, ami pénzügyi téren is versenyképes; ha esetleg a bekerülési költség nem is lesz alacsonyabb, a használat során felmerülő előnyök és megtakarítások bőven ellensúlyozzák a gépek magasabb vételárát.

Főleg most, az energiaköltségek égbe szökésével vált például fontossá a gépek energiahatékonyságának kérdése. Ma már vannak olyan tudatos ügyfeleink, akik a működő CO 2 -síkágyas lézervágó gépeiket fiber lézerekre cserélik azok magasabb termelékenysége és kisebb energiafelhasználása miatt. Ez hosszú távon még pályázati források nélkül is megéri.

A gödöllői TRUMPF székház bemutatóterme a lemezmegmunkálási folyamatlánc egészét reprezentálja majd

A birtokbavétel után mi a további menetrend Gödöllőn?

Március elején kaptuk meg a használatbavételi engedélyt, a generálkivitelező jelenleg a hibalistát dolgozza fel. A CAD/CAM oktatásokat már megkezdtük. A bemutatótermet 2023. június 30-ig tervezzük teljes mértékben berendezni, az idekerülő gépeket időben megrendeltük:

Egy automatizált TruMatic 3000 kombi lézer-stanc berendezést;

A Boost CAD/CAM programozórendszert és az Oseon gyártásvezérlő szoftvert;

Egy kéttornyos TruStore lemezraktárat a kiszolgálóegységgel;

A raktárra kötött TruLaser 5030 fiber síkágyas lézervágó gépet;

Egy automatizált TruBend Cell 5000 élhajlító cellát;

Egy TruLaser 3000 hegesztőcellát;

Egy TruMark Station jelölőállomást;

Egy TruLaser Station hegesztőállomást;

Valamint egy TruPrint porágyas 3D fémnyomtatót.

Ez a géppark természetesen csak egy részét jelenti a TRUMPF teljes választékának, de a lemezmegmunkálási folyamatlánc egészét reprezentálja majd. Ezzel párhuzamosan folyik a TruConnect bemutató kidolgozása, a vizualizációs elemek megtervezése és létrehozása, valamint a meglévő alkalmazások magyar nyelvre történő lefordítása.

Mennyire lesz nyitott a bemutatóterem a hazai fémipar előtt?

A bemutatótermet tartalommal és élettel szeretnénk megtölteni. Nem is kérdés, hogy az ügyfelek a beruházási döntések előtt élőben kipróbálhatják a gépet, és meggyőződhetnek arról, hogy milyen minőséget, gyorsaságot tudnak majd elérni vele a saját termékkörükben, a saját gyártási folyamataikkal. A TRUMPF a szoftvereknek is fontos szerepet szán, mind a programozás, mind a gyártásvezérlés terén, ezért a szoftverek ismertetésére is kiváló terep lesz az új bemutatóterem. Évente 150-200 látogatásra számítunk. Terveink között szerepelnek témaspecifikus napok és általános nyílt napok rendezése is. Nem titok, hogy az új cégközpont csak akkor térül meg, ha növekszik a magyarországi forgalmunk, de erre most minden esély adott, hiszen a bemutatóterem sokkal professzionálisabb jelenlétet kölcsönöz nekünk mind a hazai, mind a délkelet-európai piacon.

Milyen trendeket lát kirajzolódni a hazai szerszámgépeladások terén?

Nálunk június 30-ig tart az üzleti év. Az elmúlt üzleti évben majdnem 70 millió eurót tett ki az új megrendelések volumene, ami rekordot jelentett, de a meghosszabbodott szállítási határidők miatt az értékesítésünk ennél azért kevesebb volt. Ezeket a gépeket a jelenlegi pénzügyi évben szállítjuk le, az árbevételünk tehát most fog rekordot dönteni, de a pályázati források szűkössége miatt idén a megrendelésállományban mutatkozik visszaesés.

Az általunk felügyelt országok nem mozognak együtt, Romániában jelenleg erős a beruházási kedv, az ottani tagvállalatunk 8 hónap alatt több megrendelést kapott, mint tavaly egész évben. Bulgáriában pedig most nyíltak meg az EU-pályázatok, ott várhatóan tavasz végén, nyár elején indul majd a megrendelési hullám. Annyi hasonlóság van a három ország között – főleg a lemezmegmunkáló szegmensben –, hogy mindegyik rendkívül támogatásérzékeny.

Forráshiányos a magyar piac, ami főleg a kis- és középvállalkozások esetében ad okot elbizonytalanodásra, a beruházások elhalasztására. A finanszírozó partnereinkkel közösen igyekszünk olyan megoldásokat találni, hogy ne az álljon egy gépvásárlási döntés mögött, hogy kap-e rá támogatást az ügyfél.

Molnár László