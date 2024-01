Globális játékosok a világ minden tájáról a düsseldorfi wire and Tube kiállításokon

A 65 országból érkező több mint 2 000 kiállító révén 2024-ben ismét a huzal-, kábel-, és csőipar vezető nemzetközi eseményeiként jelentkeznek majd a wire és Tube szakvásárok

A Future Market Insights előrejelzése szerint az ipari csövek piaca 2023-ban 604,6 milliárd USD-t tett ki és az alkövetkező 10 évben 7,7%-os összetett éves növekedési rátával (CAGR) bővül majd. A teljes piac mérete 2033 végén várhatóan 1,3 billió USD-t tesz majd ki. Hatalmas piaci potenciált nyerhetnek tehát el a 2024 áprilisában a düsseldorfi wire és Tube szakvásárokra látogatók.

A kiállítók eddig több mint 100 000 négyzetmétert foglaltak le a düsseldorfi vásárterületből, ahova a világ minden tájáról várják a szakmai látogatókat. A Messe Düsseldorf portfóliójában a wire és a Tube szakkiállítások számítanak a legnemzetközibb rendezvényeknek – a kiállítók mintegy kétharmada érkezik Németország határain kívülről, főleg a nagyobb európai piacokról, az USA-ból, Közép- és Dél-Amerikából, Ázsiából és Afrikából.

„A düsseldorfi vásárkettős a huzal- és csőipar abszolút élvonalát képviselik és az érintett iparágak innovációit széles nemzetközi közönség számára mutatják be. – jelentette ki Daniel Ryfisch, a Messe Düsseldorf wire/Tube & Flow Technologies igazgatója. – A vásári duó tematikája hagyományosan az iparágak követelményeihez igazodik, a wire esetében például 2022-ben a rögzítőelemek és a rugógyártás terén a végtermékek irányába mozdultunk el, ezért kerülhettek be első ízben olyan termékek a választékba, mint a csavarok, fűzőlyukak, huzalok és műszaki rugók. 2024-ben a Tube még erőteljesebben fordul a rozsdamentes acél, a műanyag csövek, a hidrogén technológiák, valamint a csővágás irányába. A hidrogén előállítási és felhasználási kérdései olyan nagy súllyal esnek a latban, hogy azokkal a szakkiállítást kísérő kongresszus is külön foglalkozik.”

Az olyan klasszikus témakörök mellett, mint a vezetékek, kábelek és csövek gyártásához, feldolgozásához és végtermékeihez használt gépek és berendezések, a wire és Tube olyan témákra is nagy hangsúlyt fektet, mint a rozsdamentes acél, a hidrogén, a műanyag csövek, a vágási és hasítási technológiák, valamint az e- mobilitás. Emellett továbbra is az előtérben maradnak a rögzítési és illesztési technológiák, a rugógyártás és az üvegszálas technológia. A fő érintett iparágaknak a vegyipar, az olaj- és gázipar, az autóipar, az építőipar és a teljes távközlési szektor számítanak.

Leadják a drótot

Európa – az erős termelő és beszállító iparágainak köszönhetően – hagyományosan kulcsfontosságú szerepet játszik a vezeték- és csőipar terén. A szektorok meghatározó szereplői, köztük erős középvállalatok is Németország mellett Olaszországban, Spanyolországban, Svájcban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, a Benelux államokban, Észak-Európában, Törökországban és Egyiptomban találhatók.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni a kelet-közép-európai államok növekvő gazdasági erejét és kompetenciáját, ami szintén megkerülhetetlenné teszi őket az ágazatok számára. Lengyelország erősödő gazdasággal és nagy szakértelemmel rendelkezik az elektronikai gépek és az energetika területén, Csehország, Románia, Magyarország és a balti államok pedig a hazai infrastruktúrák felfutására koncentrálnak.

„A magas infláció, az egekbe szökő kamatok és energiaárak, és az olykor egymásnak is ellentmondó politikai jelzések okozta fogyasztói bizonytalanság nem könnyíti meg a vásárszervezők dolgát – árulta el Daniel Ryfisch. – De azt máris kijelenthetjük, hogy a wire 2024 kis szerencsével a válság előtti szintet és méretet éri majd el 65 000 négyzetméterrel, valamint a 65 országból érkező körülbelül 1 200 kiállítóval. Ez hihetetlen sikernek számítana.”

A wire 2024 a 9-17-es kiállítótermeket foglalja el, ezen belül a vezetékek, kábelek, dróttermékek és -technológiák a 9-12-es és a 15-ös csarnokokban találhatók. A Meet China`s Expertise a 14-es csarnokban kap helyet. 16-os csarnok egy speciális platform lesz a rögzítési technológiák és rugógyártás – beleértve azok végtermékeit, mint a csavarok, hornyok, fűzőlyukak és műszaki rugók – számára. Ezzel egy exkluzív, különálló technológiai terület jön létre a 16-os csarnokban. A nehéz, helyigényes hálóhegesztő gépek a központi 17-es csarnokban kapnak helyet.

Tartós fellendülés előtt áll a csőipar

Az ipari csövek piaca számos ágazatot szolgál ki, beleértve az olaj- és gázipart, az építő- és autóipart, a gyártás világát, a repülőgép- és vegyipart, stb. Az olaj- és gázipar kulcsfontosságú mozgatórugója a csőgyártásnak. A kutatási és termelési tevékenységek, a csővezetékek iránti kereslet, valamint a szállítási infrastruktúra is mind hozzájárulnak a piac növekedéséhez.

Az olyan infrastruktúra-fejlesztési projektekhez, mint a hidak, épületek, autópályák és vasutak építése, szintén nagy mennyiségű acélcsőre van szükség. Az építőiparban a hatékony és tartós anyagok iránti igény növelte meg az ipari csőmegoldások iránti keresletet.

Az autóiparban a könnyű anyagok felhasználására irányuló törekvés a nagy szilárdságú, könnyű ipari csövek iránti keresletet fokozza. Az alumínium- és kompozit csöveket a járművek alvázaiban, motoralkatrészeiben és kipufogórendszereiben alkalmazzák.

Végezetül: a globális népességnövekedés és az urbanizáció a hatékony víz- és szennyvízgazdálkodási megoldások iránti keresletet növeli. Az ipari csöveket vízelosztó hálózatokban, szennyvízrendszerekben és sótalanító üzemekben használják a víz- és szennyvízgazdálkodási szektor igényeinek kielégítésére.

Az ipari csövek becsült piaci mérete (2023) 604,6 milliárd USD Előrejelzett piacméret (2033) 1,3 billió USD Összetett éves növekedési ráta (CAGR) (2023-2033) 7,7%

Főbb trendek az ipari csövek piacán:

A csöveket széles körben használják folyadékok és gázok csővezetékekben, hidraulikus rendszerekben és pneumatikus rendszerekben történő szállítására.

Az ipari csöveket szerkezeti célokra is használják, például mélyépítési támasztékként, oszlopként és keretként, valamint hőcserélőként az ipari folyamatokban.

Az olaj- és gázszektor az ipari csövek kulcsfontosságú felvevőpiaca, kutatási, termelési és szállítási tevékenységekhez, például kútfúráshoz, kútépítéshez és finomítókhoz használva azokat.

Az ipari csöveket hőátadási alkalmazások, például hőcserélők és kazánok alapvető alkotóelemeként használják számos ipari folyamatban.

Az ipari csövek piaca az olyan területeken megjelenő alkalmazásokkal is bővül, mint a megújuló energia és a 3D nyomtatás.

A gyártási folyamatok fejlődése – például a varrat nélküli csőgyártás és a modern hegesztési technikák – forradalmasítja az ipari csövek piacát.

Az ipari csövek piaca rendkívül versenyképes, számos gyártó, beszállító és forgalmazó működik globálisan és helyi szinten. A legfontosabb piaci szereplők a termékinnovációra, az anyagfejlesztésre, a termékportfólió bővítésére és a stratégiai partnerségekre összpontosítanak, hogy versenyelőnyt szerezzenek a piacon.

A feltörekvő piacok, különösen az ázsiai-csendes-óceáni térségben, jelentős infrastruktúra-fejlesztésen mentek keresztül az elmúlt évtizedekben. Az infrastrukturális beruházásokat növekvő volumene szintén hozzájárul az ipari csövek iránti kereslet növekedéséhez. Kína és India tehát a csőpiac fontos növekedési motorjaivá váltak.

De az ipari csövek piaca – a szektorok többségéhez hasonlóan – nagymértékben függ a világgazdasági hatásoktól. A gazdasági visszaesés és a recessziós időszak nagy hagyták érintetlenül az építőipart, az infrastrukturális beruházásokat és az ipari termelést, ami a csövek iránti kereslet átmeneti csökkenését eredményezte. Az ipari csövek döntő részben fémekből, például acélból, alumíniumból és rézből készülnek. A közelmúlt kiszámíthatatlan árképzése bizonytalanságot okozott és sok beruházás elnapolását eredményezte.

A piacon egyre fontosabbá válnak a szabályozási követelmények és a környezetvédelmi szempontok. A biztonsági, minőségi és környezeti hatásokra vonatkozó előírások betartása mind az anyagválasztást, mind a gyártási folyamatokat befolyásolják. A növekvő környezetvédelmi előírások és a fenntarthatósági erőfeszítések olyan alternatív anyagokat és gyártási módszereket hívnak életre, ami csökkenti bizonyos típusú ipari csövek használatát. Bizonyos iparágakban és alkalmazásokban a hagyományos fémcsöveket már műanyag csövekkel vagy kompozitokkal helyettesíthetik.

A kereskedelmi akadályok, például az importkorlátozások és vámok szintén piaczavaró hatásúak. A növekvő költségek és a nyersanyagok, alkatrészek és késztermékek korlátozott elérhetősége befolyásolhatja az ipari csövek iránti keresletet az érintett régiókban.

A Tube 2024 kiállítás az 1-7a kiállítótermeket foglalja el, ezen belül a csőtartozékok, a csőgyártás és -kereskedelem az 1-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7a csarnokokban találhatók. Az 1-es csarnok újdonsága lesz a műanyag csövek speciális területe, ami a gyártó- és feldolgozóipar aktuális műszaki és üzleti tendenciával foglalkozik majd.

A formázási és hajlítási technológia a 4., 5. és 6. csarnokokban, a csőfeldolgozás a 6. és 7a. csarnokban található majd meg. A gépek és berendezések a 7a csarnokban tekinthetők majd meg. A 7-es csarnokot idén is a kínai csőgyártók és a Meet China kompetenciát képviselő cégek számára tartják fenn.

Átfogó programválaszték

A programot számos szakmai fórum, kongresszus és vezetett túra gazdagítja a csarnokokban és szabadtéren, mint a hidrogén és az e-mobilitás szakértőinek nemzetközi találkozója, az ecoMetal-trails, valamint a napi after-business-chill rendezvények.

wire 2024 információk

Nemzetközi Vezeték- és Kábelipari Szakkiállítás

Szervező: Messe Düsseldorf GmbH

Messeplatz,D-40474 Düsseldorf, Németország

Tel.: +49 (0)211/4560-01

Info-Tel: +49 (0)211/4560-900

Fax: +49 (0)211/4560-668

https://www.messe-duesseldorf.de

Ipari partnerek:

IWCEA , Huzal- és Kábelipari kiállítók Nemzetközi Szövetsége, Németország

, Huzal- és Kábelipari kiállítók Nemzetközi Szövetsége, Németország IWCEA , France & Pays Frankophones

, France & Pays Frankophones AWCMA , Huzal- és Kábelipari Gépgyártók Szövetsége, Ausztria

, Huzal- és Kábelipari Gépgyártók Szövetsége, Ausztria IWMA , Nemzetközi Huzal- és Gépipari Szövetség, Egyesült Királyság

, Nemzetközi Huzal- és Gépipari Szövetség, Egyesült Királyság VDKM , Drót- és Kábelipari Gépgyártók Szövetsége, Németország

, Drót- és Kábelipari Gépgyártók Szövetsége, Németország ACIMAF , Olasz Huzalfeldolgozó gépgyártók Szövetsége, Olaszország

, Olasz Huzalfeldolgozó gépgyártók Szövetsége, Olaszország WCISA , Huzal- és kábelipari beszállítók szövetsége, USA

, Huzal- és kábelipari beszállítók szövetsége, USA WAI, Nemzetközi Huzalszövetség, USA

Fő termékcsoportok:

Huzalgyártó és -feldolgozó gépek

Folyamattechnológiai eszközök

Segédfolyamat technológia

Anyagok, speciális vezetékek és kábelek

Üvegszálas termékek

Mérési és szabályozási technológia

Tesztmérnökség

Szakterületek

Helyszín: 9-17 csarnokok

Nyitva tartás: 2024. április 15-18.: 10-18 óra között

2024. április 19.: 10-16 óra között

Katalógus írásbeli megrendelése:

Verlag Neureuter Fair Media

Westendstraße 1, 45143 Essen

Tel: + 49 (0)201 / 36547 305

Fax: +49 (0)201 /36547 325

rogmann@neureuter.de

https://www.wire-tradefair.com

Tube 2024 információk

Nemzetközi Csőipari Szakkiállítás

Szervező: Messe Düsseldorf GmbH

Messeplatz,D-40474 Düsseldorf, Németország

Tel.: +49 (0)211/4560-01

Info-Tel: +49 (0)211/4560-900

Fax: +49 (0)211/4560-668

https://www.messe-duesseldorf.de

Ipari partnerek:

ITA, Nemzetközi Csőipari Szövetség Németország

Főbb termékcsoportok:

Nyersanyagok, csövek és tartozékok

Csőgyártó gépek

Felújított és modernizált gépek

Folyamattechnológiai eszközök és segédeszközök

Mérés- és szabályozástechnika

Tesztelés

Szakterületek

Vascsövek / Színesfémek és ötvözetek / Műanyagok / Üvegszál / Üveg / Kerámia / Beton / Szálcement / Egyéb

Profilok és gépek

Helyszín: 1-7a csarnokok

Nyitva tartás: 2024. április 15-18.: 10-18 óra között

2024. április 19.: 10-16 óra között

Katalógus írásbeli megrendelése:

Verlag Neureuter Fair Media

Westendstraße 1, 45143 Essen

Tel: + 49 (0)201 / 36547 305

Fax: +49 (0)201 /36547 325

rogmann@neureuter.de

https://www.tube-tradefair.com

Magyarországi Képviselet

Máté Szilvia, ügyvezető

BD-Expo Kft.

Tel.: 1/346-0273

E-mail: office@bdexpo.hu

www.bdexpo.hu